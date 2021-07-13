Зеленский обсудил запуск "Северного потока-2" с вице-президентом Еврокомиссии Шефчовичем

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии (ЕК) Марошем Шефчовичем подчеркнул важность подписанного меморандума с ЕС о взаимопонимании относительно партнерства в сфере критического сырья и батарей и угрозе проекта "Северный поток-2".

Об этом глава государства сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"На встрече с Марошем Шефчовичем отметил важность меморандума с ЕС о стратегическом партнерстве в сфере критического сырья. Делаем более прозрачной и привлекательной для инвесторов литиевую и титановую отрасль. В очередной раз подчеркнул огромную угрозу "Северного потока-2" для безопасности Украины и всей Европы", - написал Зеленский.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Шефчович подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства в сфере критического сырья и батарей.

Читайте: "Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко

По словам Шмыгаля, эффективное управление недрами и природными ресурсами позволит в ближайшие десять лет прибавить к ВВП Украины более EUR400 млрд.