Зеленский обсудил запуск "Северного потока-2" с вице-президентом Еврокомиссии Шефчовичем
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии (ЕК) Марошем Шефчовичем подчеркнул важность подписанного меморандума с ЕС о взаимопонимании относительно партнерства в сфере критического сырья и батарей и угрозе проекта "Северный поток-2".
Об этом глава государства сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"На встрече с Марошем Шефчовичем отметил важность меморандума с ЕС о стратегическом партнерстве в сфере критического сырья. Делаем более прозрачной и привлекательной для инвесторов литиевую и титановую отрасль. В очередной раз подчеркнул огромную угрозу "Северного потока-2" для безопасности Украины и всей Европы", - написал Зеленский.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Шефчович подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства в сфере критического сырья и батарей.
По словам Шмыгаля, эффективное управление недрами и природными ресурсами позволит в ближайшие десять лет прибавить к ВВП Украины более EUR400 млрд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Был соперником на выборах презедента Словакии Чапутовой, пожилые голосовали за него ( за совок), молодеж за Чапутову
Потом Шефчович был отправлен в Совет Европарламента , но сторонником мацквы не перестал быть
Наче бенефициар))