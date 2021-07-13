Тайганське водосховище в окупованому Криму залишається без води, попри опади. ФОТО

Тайганське водосховище в окупованому Криму продовжує залишатися без корисного об'єму води, попри випадання рясних опадів на півострові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Особливість наповнення Тайганського водосховища в тому, що воно повністю залежить від наповнення Білогірського водосховища.

"Тайганське водосховище не може наповнюватися за основним джерелом наповнення водою з гір, з плато, оскільки є переливним, тобто воно буде наповнюватися лише тоді, коли Білогірське водосховище повністю наповниться. Потім вода почне надходити в Тайганське водосховище спеціальним переливним каналом. Нині в Білогірському водосховищі лише 10 млн кубометрів води", - зазначають у виданні.

Повідомляється, що в окупованому Криму Партизанське водоймище поповнилося лише на 49,7% від проєктного об'єму, що становить 17,1 млн кубометрів води. Білогірське водосховище заповнене на 43,4% від проєктного об'єму, що становить 10,1 млн кубометрів, Ізобільницьке - на 43,6% (5,7 млн ​​кубометрів), Ленінське - 32,1% (2,4 млн кубометрів), Самарлинське в Ленінському районі - 33,8% (2,7 млн ​​кубометрів), Сімферопольське - 32,9% (11,8 млн кубометрів), Станційне під Керчю - 49,7% (11,9 млн кубометрів), Старокримське - 17,4% (0,5 млн кубометрів), Феодосійське - 29,3% (4,5 млн кубометрів) і Фронтове в Ленінському районі - 5,3% (1,8 млн кубометрів). При цьому обсяг води Тайганського водосховища зараз становить лише 1,498 мільйона кубометрів.

Зазначається, що Тайганське водосховище дуже обміліло після торішнього перекидання води звідси на потреби Сімферополя. Вже минулої зими запас корисної води був повністю вичерпаний у цій водоймі.