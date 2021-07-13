УКР
Ремонт траси Ставище-Попільня стартував на Житомирщині, - ОДА

У межах програми "Велике будівництво" в Житомирській області стартував ремонт автомобільної дороги державного значення Т-06-11 Ставище - Брусилів - Попільня. Роботи охоплять ділянку км 16+700 - км 36+420, км 43+500 - км 47+600.

Про це повідомили в Житомирській ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Підрядна компанія "Онур" уже розпочала підготовчі роботи поблизу селища Корнин.

У ході ремонту підрядники проведуть земляні роботи, виконають фрезерування існуючого дорожнього покриття, влаштують основу, нижні і верхні шари покриття з асфальтобетонної суміші, встановлять металеве бар'єрне огородження та нанесуть горизонтальну розмітку.

Крім цього, буде капітально відремонтовано аварійний міст через р. Ірпінь у смт Корнин на км 38+596.

Дивіться також: Нова сільська амбулаторія побудована на Житомирщині, - ОДА. ФОТО

Завершити всі роботи планується до кінця 2022 року.

Раніше повідомлялося, що наявність достатнього фінансування дозволить "Укравтодору" відновити всю мережу загальнодержавних трас між містами (приблизно 20 тисяч км) до кінця 2023 року.

велодорожку для бубы с семейством майструють...
показати весь коментар
13.07.2021 19:43 Відповісти
І чим вона відрізняється від велодоріжки для тебе?
показати весь коментар
13.07.2021 19:46 Відповісти
Більше доріг, хороших та довгих.
показати весь коментар
13.07.2021 19:45 Відповісти
А Попельня-Житомир матьїїіті коли?
показати весь коментар
13.07.2021 23:15 Відповісти
 
 