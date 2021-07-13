Ремонт траси Ставище-Попільня стартував на Житомирщині, - ОДА

У межах програми "Велике будівництво" в Житомирській області стартував ремонт автомобільної дороги державного значення Т-06-11 Ставище - Брусилів - Попільня. Роботи охоплять ділянку км 16+700 - км 36+420, км 43+500 - км 47+600.

Про це повідомили в Житомирській ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Підрядна компанія "Онур" уже розпочала підготовчі роботи поблизу селища Корнин.

У ході ремонту підрядники проведуть земляні роботи, виконають фрезерування існуючого дорожнього покриття, влаштують основу, нижні і верхні шари покриття з асфальтобетонної суміші, встановлять металеве бар'єрне огородження та нанесуть горизонтальну розмітку.

Крім цього, буде капітально відремонтовано аварійний міст через р. Ірпінь у смт Корнин на км 38+596.

Завершити всі роботи планується до кінця 2022 року.

Раніше повідомлялося, що наявність достатнього фінансування дозволить "Укравтодору" відновити всю мережу загальнодержавних трас між містами (приблизно 20 тисяч км) до кінця 2023 року.