РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3703 посетителя онлайн
Новости
5 943 4

Ремонт трассы Ставище-Попельня стартовал на Житомирщине, - ОГА

В рамках программы "Большая стройка" в Житомирской области стартовал ремонт автомобильной дороги государственного значения Т-06-11 Ставище - Брусилов - Попельня. Работы охватят участок км 16+700 - км 36+420, км 43+500 - км 47+600.

Об этом сообщили в Житомирской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Ремонт трассы Ставище-Попельня стартовал на Житомирщине, - ОГА 01

Подрядная компания "Онур" уже начала подготовительные работы вблизи поселка Корнин.

В ходе ремонта подрядчики проведут земляные работы, выполнят фрезерование существующего дорожного покрытия, устроят основу, нижние и верхние слои покрытия из асфальтобетонной смеси, установят металлическое барьерное ограждение и нанесут горизонтальную разметку.

Кроме этого, будет капитально отремонтирован аварийный мост через р. Ирпень в пгт Корнин на км 38+596.

Также читайте: Новая сельская амбулатория построена на Житомирщине, - ОГА. ФОТО

Завершить все работы планируется до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что наличие достаточного финансирования позволит Укравтодору восстановить всю сеть общегосударственных трасс между городами (около 20 тысяч км) до конца 2023 года.

Автор: 

дороги (2513) Большая стройка (728) Житомирская область (1430)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
велодорожку для бубы с семейством майструють...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:43 Ответить
І чим вона відрізняється від велодоріжки для тебе?
показать весь комментарий
13.07.2021 19:46 Ответить
Більше доріг, хороших та довгих.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:45 Ответить
А Попельня-Житомир матьїїіті коли?
показать весь комментарий
13.07.2021 23:15 Ответить
 
 