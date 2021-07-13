Ремонт трассы Ставище-Попельня стартовал на Житомирщине, - ОГА

В рамках программы "Большая стройка" в Житомирской области стартовал ремонт автомобильной дороги государственного значения Т-06-11 Ставище - Брусилов - Попельня. Работы охватят участок км 16+700 - км 36+420, км 43+500 - км 47+600.

Об этом сообщили в Житомирской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Подрядная компания "Онур" уже начала подготовительные работы вблизи поселка Корнин.

В ходе ремонта подрядчики проведут земляные работы, выполнят фрезерование существующего дорожного покрытия, устроят основу, нижние и верхние слои покрытия из асфальтобетонной смеси, установят металлическое барьерное ограждение и нанесут горизонтальную разметку.

Кроме этого, будет капитально отремонтирован аварийный мост через р. Ирпень в пгт Корнин на км 38+596.

Завершить все работы планируется до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что наличие достаточного финансирования позволит Укравтодору восстановить всю сеть общегосударственных трасс между городами (около 20 тысяч км) до конца 2023 года.