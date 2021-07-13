УКР
Автомобіль швидкої допомоги розбився на Вінниччині, - Нацполіція. ФОТО

Оратів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Автомобіль швидкої допомоги розбився на Вінниччині, - Нацполіція 01

За попередньою інформацією слідства, водій транспортного засобу не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де автомобіль перекинувся.

Унаслідок ДТП водій та двоє медичних працівників, віком 40 та 56 років, які перебували в салоні автівки, доставлені до лікарні.

Автомобіль швидкої допомоги розбився на Вінниччині, - Нацполіція 02

Водій пройшов перевірку, він був тверезий.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Вінницька область (1067) ДТП (4531) Нацполіція (15439) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) швидка (269)
Швидкого одужання постраждалим! Ті, хто самі рятують, не повинні калічитись ось так
