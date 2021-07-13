Автомобіль швидкої допомоги розбився на Вінниччині, - Нацполіція. ФОТО
Оратів
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
За попередньою інформацією слідства, водій транспортного засобу не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де автомобіль перекинувся.
Унаслідок ДТП водій та двоє медичних працівників, віком 40 та 56 років, які перебували в салоні автівки, доставлені до лікарні.
Водій пройшов перевірку, він був тверезий.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
