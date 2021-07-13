РУС
Автомобиль скорой помощи разбился на Виннитчине, - Нацполиция. ФОТО

13 июля в Винницкой области вблизи пгт Оратив перевернулся автомобиль скорой помощи. Три человека госпитализированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По предварительной информации следствия, водитель транспортного средства, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

Вследствие ДТП водитель и двое медицинских работников в возрасте 40 и 56 лет, которые находились в салоне автомобиля, доставлены в больницу. 

Водитель прошел освидетельствование, он был трезв.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). 

Швидкого одужання постраждалим! Ті, хто самі рятують, не повинні калічитись ось так
показать весь комментарий
14.07.2021 00:05 Ответить
 
 