Зеленський шукає нового керівника Держуправління справами

Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про оголошення конкурсу на посаду керівника Державного управління справами.

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Конкурс оголошено відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про державну службу".

Посадовий оклад керівника Держуправління справами становитиме 49 140 гривень.

Розпорядження набуває чинності з дня опублікування.

Краще нехай шукає нового президента України.
14.07.2021 05:42 Відповісти
+4
Зеленский ищет нового руководителя Госуправления делами - Цензор.НЕТ 6810
14.07.2021 02:00 Відповісти
+3
Для Дуси нужен хозяйственник , а у Зе в активе одни балаболки 😀😀😋
14.07.2021 01:08 Відповісти
Для Дуси нужен хозяйственник , а у Зе в активе одни балаболки 😀😀😋
14.07.2021 01:08 Відповісти
челобитную ахметке пусть напишет - у него много "крепких хозяйственников"..
14.07.2021 01:57 Відповісти
це та ДУСя, яку Зе!більний обіцяв розформувати...
Прикро, все виконав (майбутні сироти у резиденції, кортеж роверистів на чолі оманом пів шостим), а тут ще не встиг.
14.07.2021 09:32 Відповісти
ДУС - остання відрижка "совка"
поки це осердя номенклатурних радощів існує, ми в стані усср
14.07.2021 11:30 Відповісти
Портнов - тут даже и искать не надо.
14.07.2021 01:14 Відповісти
Есть предложение, а давайте петицию за портянку напишем? Хоть поржём (тм)
Зеленский ищет нового руководителя Госуправления делами - Цензор.НЕТ 4865
14.07.2021 01:37 Відповісти
Зеленский ищет нового руководителя Госуправления делами - Цензор.НЕТ 6810
14.07.2021 02:00 Відповісти
49 140 гривен. В день.

Тогда, может, воровать не будет. Хотя.....
14.07.2021 02:18 Відповісти
У "Дизель-шоу" ще клоуни не закінчилися - хай до них звертається!
14.07.2021 03:25 Відповісти
Кошевой?
14.07.2021 05:01 Відповісти
Бубочка, давай из тех кто в 95 квартале еще не при должности!!!!
14.07.2021 06:25 Відповісти
Как говорил помощник Лом в известном мультике "Приключения капитана Врунгеля" - Измерить температуру забортной воды не представляется возможным ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ТАКОВОЙ!
Так и тут - нет возможности из-за отсутствия таковых!
14.07.2021 08:04 Відповісти
Зеленский ищет нового руководителя Госуправления делами - Цензор.НЕТ 3613
14.07.2021 07:08 Відповісти
Потрібно шукати нового керівника країни.
14.07.2021 07:12 Відповісти
Зеля, возьми меня!
Хоть на склоне лет поживу в свое удовольствие.
))))))
14.07.2021 07:19 Відповісти
придурок... в Одессе поищи, на Привозе... у нас там каждый 5 подойдет.....
14.07.2021 08:01 Відповісти
Один мій пост видалили, напишу по іншому. Беріть Мендель, кращого спеціаліста не відшукати, та і кастинг уже пройшла, ніхто не жалівся з офісу.
14.07.2021 09:25 Відповісти
як вам пояснити делікатніше, щоб не порізали... У 42 рочки, перебуваючи у Феофанії, розкрились "чакри" і вся ОПа перетворилась у ОПушку где гоглубьіе ели...
14.07.2021 09:39 Відповісти
 
 