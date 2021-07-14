Зеленський шукає нового керівника Держуправління справами
Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про оголошення конкурсу на посаду керівника Державного управління справами.
Відповідне розпорядження опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Конкурс оголошено відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про державну службу".
Посадовий оклад керівника Держуправління справами становитиме 49 140 гривень.
Розпорядження набуває чинності з дня опублікування.
Прикро, все виконав (майбутні сироти у резиденції, кортеж роверистів на чолі оманом пів шостим), а тут ще не встиг.
поки це осердя номенклатурних радощів існує, ми в стані усср
Тогда, может, воровать не будет. Хотя.....
Так и тут - нет возможности из-за отсутствия таковых!
Хоть на склоне лет поживу в свое удовольствие.
))))))