Зеленский ищет нового руководителя Госуправления делами

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность руководителя Государственного управления делами.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Конкурс объявлен в соответствии с частью второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе".

Должностной оклад руководителя Госуправления делами будет составлять 49 140 гривен.

Распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

+6
Краще нехай шукає нового президента України.
показать весь комментарий
14.07.2021 05:42 Ответить
+4
Зеленский ищет нового руководителя Госуправления делами - Цензор.НЕТ 6810
показать весь комментарий
14.07.2021 02:00 Ответить
+3
Для Дуси нужен хозяйственник , а у Зе в активе одни балаболки 😀😀😋
показать весь комментарий
14.07.2021 01:08 Ответить
Для Дуси нужен хозяйственник , а у Зе в активе одни балаболки 😀😀😋
показать весь комментарий
14.07.2021 01:08 Ответить
челобитную ахметке пусть напишет - у него много "крепких хозяйственников"..
показать весь комментарий
14.07.2021 01:57 Ответить
це та ДУСя, яку Зе!більний обіцяв розформувати...
Прикро, все виконав (майбутні сироти у резиденції, кортеж роверистів на чолі оманом пів шостим), а тут ще не встиг.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:32 Ответить
ДУС - остання відрижка "совка"
поки це осердя номенклатурних радощів існує, ми в стані усср
показать весь комментарий
14.07.2021 11:30 Ответить
Портнов - тут даже и искать не надо.
показать весь комментарий
14.07.2021 01:14 Ответить
Есть предложение, а давайте петицию за портянку напишем? Хоть поржём (тм)
Зеленский ищет нового руководителя Госуправления делами - Цензор.НЕТ 4865
показать весь комментарий
14.07.2021 01:37 Ответить
Зеленский ищет нового руководителя Госуправления делами - Цензор.НЕТ 6810
показать весь комментарий
14.07.2021 02:00 Ответить
49 140 гривен. В день.

Тогда, может, воровать не будет. Хотя.....
показать весь комментарий
14.07.2021 02:18 Ответить
У "Дизель-шоу" ще клоуни не закінчилися - хай до них звертається!
показать весь комментарий
14.07.2021 03:25 Ответить
Кошевой?
показать весь комментарий
14.07.2021 05:01 Ответить
Краще нехай шукає нового президента України.
показать весь комментарий
14.07.2021 05:42 Ответить
Бубочка, давай из тех кто в 95 квартале еще не при должности!!!!
показать весь комментарий
14.07.2021 06:25 Ответить
Как говорил помощник Лом в известном мультике "Приключения капитана Врунгеля" - Измерить температуру забортной воды не представляется возможным ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ТАКОВОЙ!
Так и тут - нет возможности из-за отсутствия таковых!
показать весь комментарий
14.07.2021 08:04 Ответить
Зеленский ищет нового руководителя Госуправления делами - Цензор.НЕТ 3613
показать весь комментарий
14.07.2021 07:08 Ответить
Потрібно шукати нового керівника країни.
показать весь комментарий
14.07.2021 07:12 Ответить
Зеля, возьми меня!
Хоть на склоне лет поживу в свое удовольствие.
))))))
показать весь комментарий
14.07.2021 07:19 Ответить
придурок... в Одессе поищи, на Привозе... у нас там каждый 5 подойдет.....
показать весь комментарий
14.07.2021 08:01 Ответить
Один мій пост видалили, напишу по іншому. Беріть Мендель, кращого спеціаліста не відшукати, та і кастинг уже пройшла, ніхто не жалівся з офісу.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:25 Ответить
як вам пояснити делікатніше, щоб не порізали... У 42 рочки, перебуваючи у Феофанії, розкрились "чакри" і вся ОПа перетворилась у ОПушку где гоглубьіе ели...
показать весь комментарий
14.07.2021 09:39 Ответить
 
 