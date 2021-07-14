Зеленский ищет нового руководителя Госуправления делами
Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность руководителя Государственного управления делами.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Конкурс объявлен в соответствии с частью второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе".
Должностной оклад руководителя Госуправления делами будет составлять 49 140 гривен.
Распоряжение вступает в силу со дня опубликования.
Топ комментарии
+6 время
показать весь комментарий14.07.2021 05:42 Ответить Ссылка
+4 Олександр Дніпро
показать весь комментарий14.07.2021 02:00 Ответить Ссылка
+3 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий14.07.2021 01:08 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Прикро, все виконав (майбутні сироти у резиденції, кортеж роверистів на чолі оманом пів шостим), а тут ще не встиг.
поки це осердя номенклатурних радощів існує, ми в стані усср
Тогда, может, воровать не будет. Хотя.....
Так и тут - нет возможности из-за отсутствия таковых!
Хоть на склоне лет поживу в свое удовольствие.
))))))