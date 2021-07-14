Нардепці Стефанишиній соромно за депутатів, що провалили легалізацію медичного канабісу: Ви поїдете у відпустки, а люди страждатимуть
Народній депутатці фракції "Голос" Ользі Стефанишиній соромно за тих колег, які вчора не голосували за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.
Про це, як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала, виступаючи в парламенті.
"Ви всі поїдете на пляжі, в відпустки і будете нормально жити ці місяці. А люди будуть страждати через те, що комусь із вас вчора не вистачило сміливості допомогти більш ніж 2 мільйонам хворих українців", - звернулася Стефанишина до присутніх.
Нардепка також розповіла, що їй вчора після того, як законопроєкт провалили, дзвонили з різних медичних організацій і обіцяли за прізвищами простежити, хто саме з парламентарів завалив прийняття документа.
Як повідомлялося, 13 липня Рада провалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що до питання легалізації медичного канабісу Рада повернеться восени.
Інша справа, що в нас робиться все через дупу. А мав би бути відпуск препаратів канабісу по електронних рецептах. ВСЕ.
Вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен ещё в апреле. Кабинет министров постановлением №324 от 7 апреля исключил из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров некоторые препараты на основе каннабиса.Оборот психотропные веществ Дронабинол, Набинол (синтетических канабиноид, имитирующий действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизованный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств. Правда, вопрос решён не так, как хотели дельцы, мечтающие о плантациях марихуаны со свободным ее оборотом в самой бедной стране Европы. Хватит манипулировать горем больных людей.
Не було при СРСР вирощування опіумного маку в медичних цілях - закуповували у Південно-східній Азії Був і морфій і інші речовини І наркоманії масової не було (хоча в Україні не було в селі городу де б не ріс мак (для пиріжків)) Те ж саме буде і з коноплями!
Не існує більш потужних знеболювальних, аніж наркотичні засоби.
Власне анальгетики так і поділяються - на наркотичні і не наркотичні.
Тяжкі наркотики легалізовувати не збираються. А цей канабіс більш дієвий і менш шкідливий ніж ненаркотичні препарати.
Дайте ж реально хворим полегшити свій стан.
2000 доларів за 1 упаковку.
Я вже писала, що робиться все через дупу, а не по людськи.
краще б трамадол дозволили в Україні, а то мені для тата приходиться зі штатів везти(
Опиаты - более сильные наркотики. Давно разрешены и были в СССР разрешены. Только сейчас контроль над их медприменением намного жестче.
А може і не може.
Може треба спочатку розібратися, що він може?
Расскажи какой еще эффект имеет конопля при онкозаболеваних. Прежде чем открывать свое вонючее ипло, научись вникать в тему обсуждения своим куцым мозгом.
А если речь идет о праве "больных" самим выращивать и продавать коноплю - то это немного другое.
Законом передбачено вирощування та продаж без ліцензій коноплі, з вмістом наркотичних речовин аж 0.2% (0.08 медично допустима норма).
страна идиотов..
А тормозят эти изменения, потому что кто т не хочет терять миллиардный черный рынок. Декриминализация мед канабиса первый шаг на территорию наркомафии
Все свободные пятаки земли в Киеве захвачены бывшими ментами при бывших властях - тоже не нагреешься.
На масках и на КОВИД-тестах уже нагрелся Радуцкий и Ко.
На вакцинах тоже нагрелись Супрун, Сепанов и их Ко.
Остается легализовать торговлю наркотой, чтобы обеспечить красивую депутатскую жизнь.