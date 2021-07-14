Нардепці Стефанишиній соромно за депутатів, що провалили легалізацію медичного канабісу: Ви поїдете у відпустки, а люди страждатимуть

Народній депутатці фракції "Голос" Ользі Стефанишиній соромно за тих колег, які вчора не голосували за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Про це, як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала, виступаючи в парламенті.

"Ви всі поїдете на пляжі, в відпустки і будете нормально жити ці місяці. А люди будуть страждати через те, що комусь із вас вчора не вистачило сміливості допомогти більш ніж 2 мільйонам хворих українців", - звернулася Стефанишина до присутніх.

Нардепка також розповіла, що їй вчора після того, як законопроєкт провалили, дзвонили з різних медичних організацій і обіцяли за прізвищами простежити, хто саме з парламентарів завалив прийняття документа.

Як повідомлялося, 13 липня Рада провалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що до питання легалізації медичного канабісу Рада повернеться восени.

