Нардепці Стефанишиній соромно за депутатів, що провалили легалізацію медичного канабісу: Ви поїдете у відпустки, а люди страждатимуть

Нардепці Стефанишиній соромно за депутатів, що провалили легалізацію медичного канабісу: Ви поїдете у відпустки, а люди страждатимуть

Народній депутатці фракції "Голос" Ользі Стефанишиній соромно за тих колег, які вчора не голосували за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Про це, як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала, виступаючи в парламенті.

"Ви всі поїдете на пляжі, в відпустки і будете нормально жити ці місяці. А люди будуть страждати через те, що комусь із вас вчора не вистачило сміливості допомогти більш ніж 2 мільйонам хворих українців", - звернулася Стефанишина до присутніх.

Нардепка також розповіла, що їй вчора після того, як законопроєкт провалили, дзвонили з різних медичних організацій і обіцяли за прізвищами простежити, хто саме з парламентарів завалив прийняття документа.

Як повідомлялося, 13 липня Рада провалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що до питання легалізації медичного канабісу Рада повернеться восени.

ВР (15197) коноплі (105) легалізація наркотиків (31) медицина (2161) Стефанишина Ольга нардеп (86) канабіс (70)
Да даже Илону Маску стыдно за это:
Нардепу Стефанишиной стыдно за депутатов, проваливших легализацию медицинского каннабиса: Вы поедете в отпуска, а люди будут страдать - Цензор.НЕТ 7967
14.07.2021 10:35 Відповісти
Че-то я не догоняю, трава - это единственное обезболивающее для онкобольных? Кажется укурки переборщили с пафосностью обоснования..
14.07.2021 10:39 Відповісти
У мого знайомого у під"їзді таких "страждальців" ціла купа топчеться коло квартири на першому поверсі - люди бояться дітей одних випускать Хтось з дорослих сідає з ними в ліфт, довозить до першого поверху і виводить надвір
14.07.2021 10:38 Відповісти
Є люди, які реально страждають і потребують знеболення.
Інша справа, що в нас робиться все через дупу. А мав би бути відпуск препаратів канабісу по електронних рецептах. ВСЕ.
показати весь коментар
14.07.2021 10:47 Відповісти
Казав мені знайомий лікар-нарколог, що є маса інших препаратів для зняття симптомів тих захворювань, для яких пропонують застосовувать канабіс Однак є проблема - вони не "вставляють"!!! Його слова: "Це все одно, що алкоголіку запропонувать медихронал і фармадол для зняття симптомів похмілля! Посилання на канабіс, як на єдину "панацею" - та сама "відмазка" для п"яниці про необхідність вживання алкоголю "для заспокоєння нервів!"
показати весь коментар
14.07.2021 10:55 Відповісти
Це які це препарати?
показати весь коментар
14.07.2021 11:00 Відповісти
Я не медик - якби спитався то все одно не запам"ятав-би!
показати весь коментар
14.07.2021 11:05 Відповісти
Цей "лікар" не з тих , що спочатку казали : ковід це дурня , а потім заперечують потребу вакцінування ? Дай Боже Вам не бачити страждань близьких Вам людей ! А тому пі...у передайте , що він му.ак , а не лікар . А у під'їздах колються і жуть(курять) циганське лайно , від якого здихають . І будуть купувати його й далі , а бариги наживатися на біді . Більш ніж за 2 роки ці зе могли прийняти хоча б один корисний закон , так вийшло , як завжди ...
показати весь коментар
14.07.2021 12:13 Відповісти
"Ображену губу" підбери! Наркологи ковідом не займаються! А то - "змішав гімно з черешнями!" Ти ще його звинувать у тому що він погано розбирається у військово-польовій хірургії!
показати весь коментар
14.07.2021 12:20 Відповісти
Цікаво, чому мені тоді призначали лише нпвс?
показати весь коментар
14.07.2021 12:43 Відповісти
Я не медик - в медичних аббревіатурах не розбираюсь!
показати весь коментар
14.07.2021 12:48 Відповісти
В передових країнах світу (Великобританія, США, Канада, Німеччина і т.п.) науковці та законотворці звісно не знають про існування "кращих" замінників медичного канабісу і тому дозволили його використання.
показати весь коментар
14.07.2021 11:09 Відповісти
Колись і радій вважали незамінною панацеєю від багатьої хвороб! А кокаїн прописувався в "передових країнах світу" на початку ХХ століття в якості ліків від нежитю
показати весь коментар
14.07.2021 11:13 Відповісти
це для того, шоб податки збирати. медична анаша помагає від болю,як вмерлому кадило, по собі знаю
показати весь коментар
14.07.2021 14:03 Відповісти
Какую именно боль пытались заглушить анашой? И самое главное какой анашой?
показати весь коментар
15.07.2021 15:31 Відповісти
Чувак, ты дебил! Вопрос не в том вставляет или нет, а в побочках. Есть препараты которые снимают боль, но у них очень много побочных действий и ослабленный организм это может убить. А канабис не имеет этого недостатка... Но такие дебилы как ты будут кричать про наркоманов в подьездах...
показати весь коментар
14.07.2021 11:40 Відповісти
"Чуваки" коло "наливайки" пляшки пусті збирають! І ти - поряд з ними! А наркотичне сп"яніння, неадекватність реакцій, порушення роботи ендокринної системи збої у роботі залоз внутрішньої секреції і "звикання" при вживанні канабісу - це "незначні" "побічні ефекти"? Так що "дебіла" шукай у дзеркалі!!!
показати весь коментар
14.07.2021 11:55 Відповісти
Неадекватные реакции у тех кто курит канабис? Чувачок ты дурачок... Ты понимаешь, что канабис прописывают людям которым надо морфий колоть, какие нарушения в эндокринной системе и привыкание? Откуда вы такие дебилы лезете?
показати весь коментар
14.07.2021 12:16 Відповісти
Я тобі останній раз кажу - "чуваки" з тобою пляшки під "наливайкою" збирають! Дебіла шукай в дзеркалі! ВСЕ! На хамство більш відповідать не буду! Сам з собою переписуйся!
показати весь коментар
14.07.2021 12:22 Відповісти
что ж тебе все время хочется про алкоголь написать... Наверно за воротник регулярно закладываешь?
показати весь коментар
15.07.2021 15:28 Відповісти
В сраку не хочеш мене поцілувать? Бо я дивлюся - ти сюди прийшов для "шкандалю" а не для обговорення проблеми!
показати весь коментар
15.07.2021 16:26 Відповісти
В сраку поцелуй себя сам. Обсуждение проблемы? Какое может быть обсуждение, если ты категорически против легализации медицинской конопли и всех называешь наркоманами?
показати весь коментар
16.07.2021 09:13 Відповісти
Не ******** , а послухайте : те , про що Ви пишете(лайно для нариків) вони куплять в бариг . А МЕДИЧНІ ПРЕПАРАТИ все одно дістануть при потребі заможні люди та депутати . А простим смертним це буде недоступно . Я свідок того , як батьки помирали від раку . А знайомий , не старий ще чоловік , повісився , не витримавши болю .
показати весь коментар
14.07.2021 12:21 Відповісти
Тобі людина он написала! Однак ти читаєш лише вибірково - те що тобі подобається!
https://censor.net/ru/user/487225

Вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен ещё в апреле. Кабинет министров постановлением №324 от 7 апреля исключил из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров некоторые препараты на основе каннабиса.Оборот психотропные веществ Дронабинол, Набинол (синтетических канабиноид, имитирующий действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизованный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств. Правда, вопрос решён не так, как хотели дельцы, мечтающие о плантациях марихуаны со свободным ее оборотом в самой бедной стране Европы. Хватит манипулировать горем больных людей.
https://censor.net/ru/comments/locate/3276994/0192143d-cf62-7353-a68b-4d26f4ebc6bb
показати весь коментар
14.07.2021 12:28 Відповісти
Цены на названные препараты видел? Много людей может позволить себе такие препараты? Пока не начнут выращивать и производить в Украине, ты будешь дебилом и чуваком!
показати весь коментар
15.07.2021 15:30 Відповісти
Антошка так питання не в цьому! Для того щоб дозволить дешевий препарат не треба займаться масово вирощуванням конопель! Як мені пояснила дружина товариша (провізор) познімали заборону лише з найдорожчих препаратів! Просто хтось хоче на цьому нажиться! У нас під виглядом "турботи про хворих людей" ************ звичайні "бізнес-інтереси"!
Не було при СРСР вирощування опіумного маку в медичних цілях - закуповували у Південно-східній Азії Був і морфій і інші речовини І наркоманії масової не було (хоча в Україні не було в селі городу де б не ріс мак (для пиріжків)) Те ж саме буде і з коноплями!
показати весь коментар
15.07.2021 16:22 Відповісти
В ссср не было массовой наркомании? Ахахаха
показати весь коментар
16.07.2021 09:13 Відповісти
Згоден, ти не чувак, ти дебіл.
показати весь коментар
14.07.2021 13:03 Відповісти
Доведи! Бо аргументація - "Ти такий тому що я тебе так назвав!" - не проходить ! Спробуй - може вийде! не надірвися тільки!
показати весь коментар
14.07.2021 13:15 Відповісти
Про нпз так нічого і не відповів? Ну, вже це доказ.
показати весь коментар
14.07.2021 13:20 Відповісти
Виявляється що дебіл - саме ти! Бо я тобі відповів - я в медичних аббревіатурах не розбираюсь!
показати весь коментар
14.07.2021 13:46 Відповісти
Собі по голові постукай - може "до тями прийдеш"?!
показати весь коментар
14.07.2021 13:48 Відповісти
Спочатку треба навести лад з трамадолом та ін. "колесами", а потім вже марихуану дозволяти.
показати весь коментар
14.07.2021 12:41 Відповісти
От і я про це! Років двадцять тому йду по вулиці Переді мною - двоє підлітків ідуть - дівчата одного віку з моєю дочкою Чую : "Тарен такий, тарен сякий, тарен не у всіх аптеках продають!" Думаю - "Бідна дитина! Мала, а вже така хвора - на таблетках сильнодіючих сидить!" Якось спитав знайому медсестру, а вона сміється: "Так! Тарен - сильні ліки! От тільки наркомани ними "доганяються" бо там сильний наркотичний ефект!"
показати весь коментар
14.07.2021 12:56 Відповісти
Не погоджуюсь з вами.
Не існує більш потужних знеболювальних, аніж наркотичні засоби.
Власне анальгетики так і поділяються - на наркотичні і не наркотичні.
Тяжкі наркотики легалізовувати не збираються. А цей канабіс більш дієвий і менш шкідливий ніж ненаркотичні препарати.
Дайте ж реально хворим полегшити свій стан.
показати весь коментар
14.07.2021 13:29 Відповісти
Ксенія! Там нижче, Коваленко Ольга, дала детальну відповідь А те що вимагають зараз - це фактично безконтрольне розповсюдження канабісу в Україні!
показати весь коментар
14.07.2021 13:43 Відповісти
А ціни ви бачили ?
2000 доларів за 1 упаковку.
Я вже писала, що робиться все через дупу, а не по людськи.
показати весь коментар
14.07.2021 13:51 Відповісти
Я знаю! Тільки що говорив по телефону з товаришем У нього дружина - провізор аптечної системи (не остання людина) Так він сказав що зі списку "наркотичних" повиводили самі дорогі препарати! Хтось хоче "набить кишеню" Не виключено що це сам Радуцький! Так може якось по-іншому треба діять? Але для цього мізки потрібні! А звідки вони у "ЗЕ-бидла" що до влади дірвалося?
показати весь коментар
14.07.2021 14:11 Відповісти
Аптечні мережі не відпускають наркоту. Хіба що прилікарняні аптеки , державної форми власності, з окремими ліцензіями. І то не всі.
показати весь коментар
14.07.2021 14:15 Відповісти
І ті прилікарняні відпускають не людині по рецепту, а медпрацівникам по вимогах.
показати весь коментар
14.07.2021 14:18 Відповісти
Я не вдавався у подробиці! Жінка працює саме у аптеці при обласному відомчому медичному закладі Крім того їм же спускають у аптеки різних форм власності розпорядження зверху!
показати весь коментар
14.07.2021 14:51 Відповісти
медична анаша помагає від болю,як вмерлому кадило, по собі знаю
краще б трамадол дозволили в Україні, а то мені для тата приходиться зі штатів везти(
показати весь коментар
14.07.2021 14:06 Відповісти
Дивлячись який біль.
показати весь коментар
14.07.2021 14:08 Відповісти
Не очень глубоко в теме, но вопросы именно "медицинского использования наркотических средств", в Украине урегулированы постановлением Кабмина еще со времен Тимошечихи. Шо Чуваки хотят получить на выходе от этого закона? Думаецца как обычно-очередную мега воровайку на здоровье населения. Ничего независимого, кроме спекулятивной аналитики по теме не увидел.
показати весь коментар
14.07.2021 11:03 Відповісти
На жаль у нашій країні навіть найгуманніші і правильні рішення для людей негайно спотворюються корупцією-хабарями-"відкатами" схемами_тому поки що ні! А Стефанишиній до 21 року було не соромно дивитися в очі хворим?
показати весь коментар
14.07.2021 11:07 Відповісти
а вы думаете что морфин сейчас отпускается как=то иначе? почему тогда нарики с иголками втыкнутыми в руки по улицам не бегают?
Опиаты - более сильные наркотики. Давно разрешены и были в СССР разрешены. Только сейчас контроль над их медприменением намного жестче.
показати весь коментар
14.07.2021 12:18 Відповісти
Я знаю, що він взагалі не відпускається. І це інший вид знеболення. Більш потужний. Хіба можна порівнювати ?
показати весь коментар
14.07.2021 13:23 Відповісти
Страдать будут те кто на этом не заработает ! А кому нужна конопля он ее имеет и без легализации . Этот закон приведет только к одному большое число молодежи начнет безнаказанно курить дурь !
показати весь коментар
14.07.2021 10:38 Відповісти
Че-то я не догоняю, трава - это единственное обезболивающее для онкобольных? Кажется укурки переборщили с пафосностью обоснования..
показати весь коментар
14.07.2021 10:39 Відповісти
А причем тут обезбаливающие при онко? Проспись протрезвей а потом вставляй свои ржавые 5 копеек.
показати весь коментар
14.07.2021 10:43 Відповісти
Психологические эффекты каннабиса (общий термин для обозначения психоактивных продуктов конопли) включают эйфорию, обостренную смешливость, онейроидное состояние, спокойствие и дремоту (или бессонницу, что зависит от конкретного человека). Это расстройство классифицируется как опьянение каннабисом.
показати весь коментар
14.07.2021 10:47 Відповісти
И что? ничего нового,текст в духе постсоветспого нарколога ангажирован, ойнероидное состояние особенно насмешило, вы хоть понимаете что это такое?. Опьянеие вообще некоректное слово ибо ассоциируется с алкоголем и криминалом. Неубедительно.
показати весь коментар
14.07.2021 11:01 Відповісти
Зато ты убедительный до неприличности.
показати весь коментар
14.07.2021 11:11 Відповісти
Неубедительно-?Сходи викури косячок! Недовєрчівий!
показати весь коментар
14.07.2021 11:29 Відповісти
Попередні дані свідчать про те, що канабіс може зменшити нудоту та блювоту під час хімієтерапії, покращити апетит у хворих на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%86%D0%94 СНІД , зменшує хронічний біль та спазми м'язів та лікує важкі форми епілепсії.
показати весь коментар
14.07.2021 12:17 Відповісти
"Попередні дані свідчать про те, що канабіс може...."
А може і не може.
Може треба спочатку розібратися, що він може?
показати весь коментар
14.07.2021 12:37 Відповісти
*****, ты статью прочитал?
https://censor.net/ru/news/3276922/k_voprosu_legalizatsii_meditsinskogo_kannabisa_rada_vernetsya_osenyu_arahamiya
....
Читайте также: https://censor.net/ru/video_news/3276898/kak_vy_budete_smotret_v_glaza_onkobolnym_lyudyam_stefanishina_timoshenko_ne_golosovavsheyi_za_legalizatsiyuhttps://censor.net/ru/n3276994
Расскажи какой еще эффект имеет конопля при онкозаболеваних. Прежде чем открывать свое вонючее ипло, научись вникать в тему обсуждения своим куцым мозгом.
показати весь коментар
14.07.2021 17:14 Відповісти
Конечно же нет. Но поставленную задачу Стефанишина обязана отработать.
показати весь коментар
14.07.2021 10:49 Відповісти
лучше трава, чем викодин. в этом и суть. но наши дремучие совки прикрываясь красивыми словами крышуют нелегальную продажу марихуаны. которую можно купить нелегально в любом районе
показати весь коментар
14.07.2021 10:58 Відповісти
нет, каннабив - более легкий наркотик и удобнее в применении. Его можно пить и и вдыхать. Морфин вводится внутривенно, реже - в таблетках. А не каждый онкобольной может глотать или колоться.
показати весь коментар
14.07.2021 12:20 Відповісти
Когда колят морфит, ганджубас уже до спины как обезболивающее.
показати весь коментар
14.07.2021 17:08 Відповісти
Мне тоже стыдно за молодой парламент Украины,мнение пожилого постсоветского невежественного электората оказалось для них важней правды и важней современных ценностей.
показати весь коментар
14.07.2021 10:40 Відповісти
Для зебильных укурков ганджубас - это главная современная ценность.
показати весь коментар
14.07.2021 17:17 Відповісти
Цена Вавыных "референдумов". Очередной раз мокнул в фекалии

Нардепу Стефанишиной стыдно за депутатов, проваливших легализацию медицинского каннабиса: Вы поедете в отпуска, а люди будут страдать - Цензор.НЕТ 2665
показати весь коментар
14.07.2021 10:41 Відповісти
Странно, КМУ еще в апреле разрешил проблему страданий. Постанова від 07 квітня 2021 р. № 324
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-pereliku-narkotichnih-zasobiv-psihotropnih-rechovin-i-prekursoriv-i070421-324
А если речь идет о праве "больных" самим выращивать и продавать коноплю - то это немного другое.
показати весь коментар
14.07.2021 10:43 Відповісти
Надо менять депутатов всех и выбирать новых, которые будут делать Украину свободной страной, как США и Канада. И закон надо принять, чтобы депутаты не могли больше 1 срока быть во власти. Любая власть становится плохой для государства, если она засиживается. Всех этих Тимошенок и ОПЗЖ и т.д. чьи депутаты сидят там по 30 лет и уже миллиардеры и мультимиллионеры и находятся в Раде, чтобы обогащаться и ничего не менять к лучшему в стране - в пользу демократии и свободы. Народ должен без закона даже сейчас не голосовать за них и тогда они не зайдут больше в Раду. Они делают только так, что хуже и хуже и хуже в стране становится. Менять нужно всех или будет дальше хуже и хуже, а куда дальше хуже, если уже на пределе страна. Нельзя, чтобы они - одни и те же сидели там больше 1 срока! Это еще и Аристотель писал и Платон тоже писал, что власть должна постоянно меняться и они не должны засиживаться дольше срока. Так оно и есть, что засиделись они там. И больше того, их нужно арестовывать уже, аж настолько засиделись и конфискацию полную проводить!
показати весь коментар
14.07.2021 10:46 Відповісти
От коли до зебуїнів дійде, що все залежить не від влади а від них, від цього тупого дебільного наріду, коли вони може перестануть вірити в доброго царка і його бояр, от тоді в цій країні може щось і зміниться. А поки в нас 73% ідіотів нема на що надіятись.
показати весь коментар
14.07.2021 10:49 Відповісти
От довбані зелені шоумени. Так Постанова Кабміну І ВСЕ!
показати весь коментар
14.07.2021 10:46 Відповісти
Так постанова уже є від 07 квітня 2021 р. № 324.
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-pereliku-narkotichnih-zasobiv-psihotropnih-rechovin-i-prekursoriv-i070421-324

Законом передбачено вирощування та продаж без ліцензій коноплі, з вмістом наркотичних речовин аж 0.2% (0.08 медично допустима норма).
показати весь коментар
14.07.2021 10:51 Відповісти
Ну і нахрена та вся колотнеча, то шоу, та зелена димова завіса? А просто Вавчик в черговий раз обісрався?
показати весь коментар
14.07.2021 10:54 Відповісти
Вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен ещё в апреле. Кабинет министров постановлением №324 от 7 апреля исключил из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров некоторые препараты на основе каннабиса.Оборот психотропные веществ Дронабинол, Набинол (синтетических канабиноид, имитирующий действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизованный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств. Правда, вопрос решён не так, как хотели дельцы, мечтающие о плантациях марихуаны со свободным ее оборотом в самой бедной стране Европы. Хватит манипулировать горем больных людей.
показати весь коментар
14.07.2021 10:55 Відповісти
Легалайз виявився величезним фінансовим провалом. У нас вже навіть не говорять про це. Так що Україна знову відстала.
показати весь коментар
14.07.2021 11:42 Відповісти
ИСКЛЮЧИЛ ИЗ СПИСКА - значит его теперь НЕЛЬЗЯ ПРОДАВАТЬ в аптеках. Этот список как раз и содержит перечень веществ, которые ДОПУСКАЮТСЯ К ПРОДАЖЕ В СПЕЦАПТЕКАХ.
страна идиотов..
показати весь коментар
14.07.2021 12:22 Відповісти
"исключил из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" читай-те внимательней
показати весь коментар
14.07.2021 12:28 Відповісти
Вы поедете отдыхать, а нам, слугам народа, без наркотиков как отдыхать? Когда такая ломка!
показати весь коментар
14.07.2021 10:56 Відповісти
Да их можно понять, пока не легализовали ,когда их ловят то предлагают сложить мандат !
показати весь коментар
14.07.2021 11:02 Відповісти
Пінчуківська шлюха навіть не знає, що канабіс легально використовується в Україні для полегшення стану онкохворих ще з часів початку Незалежності, і тому солідаризується з наркоманськими шлюхами Бєні Каломойського. Оце така "патрійотка під кайфом".
показати весь коментар
14.07.2021 11:02 Відповісти
Просто слугам народа незанесли.
показати весь коментар
14.07.2021 11:14 Відповісти
Хочу успокоить всех невежд бессознательно защищающих наркомафию. Каннабис обязательно будет легализован и это произойдет достаточно скоро, раньше чем мы вступим в НАТО. Потому что садить на 10 лет за стакан лекарства - это среднвнковая дикость о чем знают сами менты и прокуроры. Легалайз это составная прогресса такая же как элетромобили, гендерная терпимость, прозрачность власти, независимость судов и т д.
А тормозят эти изменения, потому что кто т не хочет терять миллиардный черный рынок. Декриминализация мед канабиса первый шаг на территорию наркомафии
показати весь коментар
14.07.2021 11:14 Відповісти
.. та нах тот канабис -все уже на соли "медицинские" перешли ...
показати весь коментар
14.07.2021 11:29 Відповісти
Страна лежит на дне, гос.предприятий для прикарманивания не осталось.
Все свободные пятаки земли в Киеве захвачены бывшими ментами при бывших властях - тоже не нагреешься.
На масках и на КОВИД-тестах уже нагрелся Радуцкий и Ко.
На вакцинах тоже нагрелись Супрун, Сепанов и их Ко.
Остается легализовать торговлю наркотой, чтобы обеспечить красивую депутатскую жизнь.
показати весь коментар
14.07.2021 11:34 Відповісти
Заткніть вже це брехливе хлєбала
показати весь коментар
14.07.2021 11:40 Відповісти
Этой проститутке стефанишеной по-хорошему надо матку вывернуть, сволочь, ну как пафосно все это звучит их забота о больных!!!! Ты когда под руководством предыдущего министра здравоохранения уничтожала отрасль тоже красиво свистела, тварь!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
14.07.2021 11:53 Відповісти
В мене на подвір`ї виросла стеблина коноплі. Питання: якщо я її не садив, а занесла зернятко пташка, то де пташка знайшла плантації?
показати весь коментар
14.07.2021 12:51 Відповісти
Легалайзу быть, как бы тошноты не сетовали. Сами не примут, тогда задавим и все равно примут. И не приплетайте траву к наркотикам, дауны не образованные!
показати весь коментар
14.07.2021 12:52 Відповісти
Задавитель, как будете защищать пассивных курильщиков каннабиса ( в том числе детей курящих) от паров и дыма ? Почитайте доклад Комитета контроля над наркотиками при ООН о последствиях таких законов в будущем.
показати весь коментар
14.07.2021 13:43 Відповісти
Цинизм таких, как Стефанишина и прочих просто зашкаливает. Прикрываясь больными хотят сделать так,чтобы в Украине открыто на каждом шагу наркоту продавали!
показати весь коментар
14.07.2021 13:44 Відповісти
Ми знайомі ? Я пив з Вами в наливайках ? Ні ! І ні на кого не ображаюсь , просто кажу про те , що сталося . І плутав наркоманію з ковідом , казав , що ті спеціалісти таку ахінею несли ! Головне , щоб наукове звання було і на телеканалі показували - ну як ківу , наприклад . Ви скажете , що це юрист-науковець ? Я в цьому сенсі . А лікарі з званнями
показати весь коментар
14.07.2021 14:04 Відповісти
 
 