РУС
Новости
2 543 90

Нардепу Стефанишиной стыдно за депутатов, проваливших легализацию медицинского каннабиса: Вы поедете в отпуска, а люди будут страдать

Нардепу Стефанишиной стыдно за депутатов, проваливших легализацию медицинского каннабиса: Вы поедете в отпуска, а люди будут страдать

Народному депутату фракции "Голос" Ольге Стефанишиной стыдно за тех коллег, которые вчера не голосовали за законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Об этом, как информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она сказала, выступая в парламенте.

"Вы все поедете на пляжи, в отпуска и будете нормально жить эти месяцы. А люди будут страдать из-за того, что кому-то из вас вчера не хватило смелости помочь более чем 2 миллионам больных украинцев", - обратилась Стефанишина к присутствующим.

Нардеп также рассказала, что ей вчера после того, как законопроект провалили, звонили из разных медицинских организаций и обещали пофамильно проследить, кто именно из парламентариев завалил принятие документа.

Как сообщалось, 13 июля Рада провалила законопроект о легализации медицинского каннабиса. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что к вопросу  легализации медицинского каннабиса Рада вернется осенью.

Читайте также: "Как вы будете смотреть в глаза онкобольным людям?", - Стефанишина - Тимошенко, не голосовавшей за легализацию медицинского каннабиса. ВИДЕО

Автор: 

Топ комментарии
+11
Да даже Илону Маску стыдно за это:
Нардепу Стефанишиной стыдно за депутатов, проваливших легализацию медицинского каннабиса: Вы поедете в отпуска, а люди будут страдать - Цензор.НЕТ 7967
14.07.2021 10:35 Ответить
+11
Че-то я не догоняю, трава - это единственное обезболивающее для онкобольных? Кажется укурки переборщили с пафосностью обоснования..
14.07.2021 10:39 Ответить
+10
У мого знайомого у під"їзді таких "страждальців" ціла купа топчеться коло квартири на першому поверсі - люди бояться дітей одних випускать Хтось з дорослих сідає з ними в ліфт, довозить до першого поверху і виводить надвір
14.07.2021 10:38 Ответить
У мого знайомого у під"їзді таких "страждальців" ціла купа топчеться коло квартири на першому поверсі - люди бояться дітей одних випускать Хтось з дорослих сідає з ними в ліфт, довозить до першого поверху і виводить надвір
14.07.2021 10:38 Ответить
Є люди, які реально страждають і потребують знеболення.
Інша справа, що в нас робиться все через дупу. А мав би бути відпуск препаратів канабісу по електронних рецептах. ВСЕ.
14.07.2021 10:47 Ответить
Казав мені знайомий лікар-нарколог, що є маса інших препаратів для зняття симптомів тих захворювань, для яких пропонують застосовувать канабіс Однак є проблема - вони не "вставляють"!!! Його слова: "Це все одно, що алкоголіку запропонувать медихронал і фармадол для зняття симптомів похмілля! Посилання на канабіс, як на єдину "панацею" - та сама "відмазка" для п"яниці про необхідність вживання алкоголю "для заспокоєння нервів!"
14.07.2021 10:55 Ответить
Це які це препарати?
14.07.2021 11:00 Ответить
Я не медик - якби спитався то все одно не запам"ятав-би!
14.07.2021 11:05 Ответить
Цей "лікар" не з тих , що спочатку казали : ковід це дурня , а потім заперечують потребу вакцінування ? Дай Боже Вам не бачити страждань близьких Вам людей ! А тому пі...у передайте , що він му.ак , а не лікар . А у під'їздах колються і жуть(курять) циганське лайно , від якого здихають . І будуть купувати його й далі , а бариги наживатися на біді . Більш ніж за 2 роки ці зе могли прийняти хоча б один корисний закон , так вийшло , як завжди ...
14.07.2021 12:13 Ответить
"Ображену губу" підбери! Наркологи ковідом не займаються! А то - "змішав гімно з черешнями!" Ти ще його звинувать у тому що він погано розбирається у військово-польовій хірургії!
14.07.2021 12:20 Ответить
Цікаво, чому мені тоді призначали лише нпвс?
14.07.2021 12:43 Ответить
Я не медик - в медичних аббревіатурах не розбираюсь!
14.07.2021 12:48 Ответить
В передових країнах світу (Великобританія, США, Канада, Німеччина і т.п.) науковці та законотворці звісно не знають про існування "кращих" замінників медичного канабісу і тому дозволили його використання.
14.07.2021 11:09 Ответить
Колись і радій вважали незамінною панацеєю від багатьої хвороб! А кокаїн прописувався в "передових країнах світу" на початку ХХ століття в якості ліків від нежитю
14.07.2021 11:13 Ответить
це для того, шоб податки збирати. медична анаша помагає від болю,як вмерлому кадило, по собі знаю
14.07.2021 14:03 Ответить
Какую именно боль пытались заглушить анашой? И самое главное какой анашой?
15.07.2021 15:31 Ответить
Чувак, ты дебил! Вопрос не в том вставляет или нет, а в побочках. Есть препараты которые снимают боль, но у них очень много побочных действий и ослабленный организм это может убить. А канабис не имеет этого недостатка... Но такие дебилы как ты будут кричать про наркоманов в подьездах...
14.07.2021 11:40 Ответить
"Чуваки" коло "наливайки" пляшки пусті збирають! І ти - поряд з ними! А наркотичне сп"яніння, неадекватність реакцій, порушення роботи ендокринної системи збої у роботі залоз внутрішньої секреції і "звикання" при вживанні канабісу - це "незначні" "побічні ефекти"? Так що "дебіла" шукай у дзеркалі!!!
14.07.2021 11:55 Ответить
Неадекватные реакции у тех кто курит канабис? Чувачок ты дурачок... Ты понимаешь, что канабис прописывают людям которым надо морфий колоть, какие нарушения в эндокринной системе и привыкание? Откуда вы такие дебилы лезете?
14.07.2021 12:16 Ответить
Я тобі останній раз кажу - "чуваки" з тобою пляшки під "наливайкою" збирають! Дебіла шукай в дзеркалі! ВСЕ! На хамство більш відповідать не буду! Сам з собою переписуйся!
14.07.2021 12:22 Ответить
что ж тебе все время хочется про алкоголь написать... Наверно за воротник регулярно закладываешь?
15.07.2021 15:28 Ответить
В сраку не хочеш мене поцілувать? Бо я дивлюся - ти сюди прийшов для "шкандалю" а не для обговорення проблеми!
15.07.2021 16:26 Ответить
В сраку поцелуй себя сам. Обсуждение проблемы? Какое может быть обсуждение, если ты категорически против легализации медицинской конопли и всех называешь наркоманами?
16.07.2021 09:13 Ответить
Не ******** , а послухайте : те , про що Ви пишете(лайно для нариків) вони куплять в бариг . А МЕДИЧНІ ПРЕПАРАТИ все одно дістануть при потребі заможні люди та депутати . А простим смертним це буде недоступно . Я свідок того , як батьки помирали від раку . А знайомий , не старий ще чоловік , повісився , не витримавши болю .
14.07.2021 12:21 Ответить
Тобі людина он написала! Однак ти читаєш лише вибірково - те що тобі подобається!
https://censor.net/ru/user/487225

Вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен ещё в апреле. Кабинет министров постановлением №324 от 7 апреля исключил из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров некоторые препараты на основе каннабиса.Оборот психотропные веществ Дронабинол, Набинол (синтетических канабиноид, имитирующий действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизованный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств. Правда, вопрос решён не так, как хотели дельцы, мечтающие о плантациях марихуаны со свободным ее оборотом в самой бедной стране Европы. Хватит манипулировать горем больных людей.
https://censor.net/ru/comments/locate/3276994/0192143d-cf62-7353-a68b-4d26f4ebc6bb
14.07.2021 12:28 Ответить
Цены на названные препараты видел? Много людей может позволить себе такие препараты? Пока не начнут выращивать и производить в Украине, ты будешь дебилом и чуваком!
15.07.2021 15:30 Ответить
Антошка так питання не в цьому! Для того щоб дозволить дешевий препарат не треба займаться масово вирощуванням конопель! Як мені пояснила дружина товариша (провізор) познімали заборону лише з найдорожчих препаратів! Просто хтось хоче на цьому нажиться! У нас під виглядом "турботи про хворих людей" ************ звичайні "бізнес-інтереси"!
Не було при СРСР вирощування опіумного маку в медичних цілях - закуповували у Південно-східній Азії Був і морфій і інші речовини І наркоманії масової не було (хоча в Україні не було в селі городу де б не ріс мак (для пиріжків)) Те ж саме буде і з коноплями!
15.07.2021 16:22 Ответить
В ссср не было массовой наркомании? Ахахаха
16.07.2021 09:13 Ответить
Згоден, ти не чувак, ти дебіл.
14.07.2021 13:03 Ответить
Доведи! Бо аргументація - "Ти такий тому що я тебе так назвав!" - не проходить ! Спробуй - може вийде! не надірвися тільки!
14.07.2021 13:15 Ответить
Про нпз так нічого і не відповів? Ну, вже це доказ.
14.07.2021 13:20 Ответить
Виявляється що дебіл - саме ти! Бо я тобі відповів - я в медичних аббревіатурах не розбираюсь!
14.07.2021 13:46 Ответить
14.07.2021 13:46 Ответить
Собі по голові постукай - може "до тями прийдеш"?!
14.07.2021 13:48 Ответить
Спочатку треба навести лад з трамадолом та ін. "колесами", а потім вже марихуану дозволяти.
14.07.2021 12:41 Ответить
От і я про це! Років двадцять тому йду по вулиці Переді мною - двоє підлітків ідуть - дівчата одного віку з моєю дочкою Чую : "Тарен такий, тарен сякий, тарен не у всіх аптеках продають!" Думаю - "Бідна дитина! Мала, а вже така хвора - на таблетках сильнодіючих сидить!" Якось спитав знайому медсестру, а вона сміється: "Так! Тарен - сильні ліки! От тільки наркомани ними "доганяються" бо там сильний наркотичний ефект!"
14.07.2021 12:56 Ответить
Не погоджуюсь з вами.
Не існує більш потужних знеболювальних, аніж наркотичні засоби.
Власне анальгетики так і поділяються - на наркотичні і не наркотичні.
Тяжкі наркотики легалізовувати не збираються. А цей канабіс більш дієвий і менш шкідливий ніж ненаркотичні препарати.
Дайте ж реально хворим полегшити свій стан.
14.07.2021 13:29 Ответить
Ксенія! Там нижче, Коваленко Ольга, дала детальну відповідь А те що вимагають зараз - це фактично безконтрольне розповсюдження канабісу в Україні!
14.07.2021 13:43 Ответить
А ціни ви бачили ?
2000 доларів за 1 упаковку.
Я вже писала, що робиться все через дупу, а не по людськи.
14.07.2021 13:51 Ответить
Я знаю! Тільки що говорив по телефону з товаришем У нього дружина - провізор аптечної системи (не остання людина) Так він сказав що зі списку "наркотичних" повиводили самі дорогі препарати! Хтось хоче "набить кишеню" Не виключено що це сам Радуцький! Так може якось по-іншому треба діять? Але для цього мізки потрібні! А звідки вони у "ЗЕ-бидла" що до влади дірвалося?
14.07.2021 14:11 Ответить
Аптечні мережі не відпускають наркоту. Хіба що прилікарняні аптеки , державної форми власності, з окремими ліцензіями. І то не всі.
14.07.2021 14:15 Ответить
І ті прилікарняні відпускають не людині по рецепту, а медпрацівникам по вимогах.
14.07.2021 14:18 Ответить
Я не вдавався у подробиці! Жінка працює саме у аптеці при обласному відомчому медичному закладі Крім того їм же спускають у аптеки різних форм власності розпорядження зверху!
14.07.2021 14:51 Ответить
медична анаша помагає від болю,як вмерлому кадило, по собі знаю
краще б трамадол дозволили в Україні, а то мені для тата приходиться зі штатів везти(
14.07.2021 14:06 Ответить
Дивлячись який біль.
14.07.2021 14:08 Ответить
Не очень глубоко в теме, но вопросы именно "медицинского использования наркотических средств", в Украине урегулированы постановлением Кабмина еще со времен Тимошечихи. Шо Чуваки хотят получить на выходе от этого закона? Думаецца как обычно-очередную мега воровайку на здоровье населения. Ничего независимого, кроме спекулятивной аналитики по теме не увидел.
14.07.2021 11:03 Ответить
На жаль у нашій країні навіть найгуманніші і правильні рішення для людей негайно спотворюються корупцією-хабарями-"відкатами" схемами_тому поки що ні! А Стефанишиній до 21 року було не соромно дивитися в очі хворим?
14.07.2021 11:07 Ответить
а вы думаете что морфин сейчас отпускается как=то иначе? почему тогда нарики с иголками втыкнутыми в руки по улицам не бегают?
Опиаты - более сильные наркотики. Давно разрешены и были в СССР разрешены. Только сейчас контроль над их медприменением намного жестче.
14.07.2021 12:18 Ответить
Я знаю, що він взагалі не відпускається. І це інший вид знеболення. Більш потужний. Хіба можна порівнювати ?
14.07.2021 13:23 Ответить
Страдать будут те кто на этом не заработает ! А кому нужна конопля он ее имеет и без легализации . Этот закон приведет только к одному большое число молодежи начнет безнаказанно курить дурь !
14.07.2021 10:38 Ответить
Че-то я не догоняю, трава - это единственное обезболивающее для онкобольных? Кажется укурки переборщили с пафосностью обоснования..
14.07.2021 10:39 Ответить
А причем тут обезбаливающие при онко? Проспись протрезвей а потом вставляй свои ржавые 5 копеек.
14.07.2021 10:43 Ответить
Психологические эффекты каннабиса (общий термин для обозначения психоактивных продуктов конопли) включают эйфорию, обостренную смешливость, онейроидное состояние, спокойствие и дремоту (или бессонницу, что зависит от конкретного человека). Это расстройство классифицируется как опьянение каннабисом.
14.07.2021 10:47 Ответить
И что? ничего нового,текст в духе постсоветспого нарколога ангажирован, ойнероидное состояние особенно насмешило, вы хоть понимаете что это такое?. Опьянеие вообще некоректное слово ибо ассоциируется с алкоголем и криминалом. Неубедительно.
14.07.2021 11:01 Ответить
Зато ты убедительный до неприличности.
14.07.2021 11:11 Ответить
Неубедительно-?Сходи викури косячок! Недовєрчівий!
14.07.2021 11:29 Ответить
Попередні дані свідчать про те, що канабіс може зменшити нудоту та блювоту під час хімієтерапії, покращити апетит у хворих на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%86%D0%94 СНІД , зменшує хронічний біль та спазми м'язів та лікує важкі форми епілепсії.
14.07.2021 12:17 Ответить
"Попередні дані свідчать про те, що канабіс може...."
А може і не може.
Може треба спочатку розібратися, що він може?
14.07.2021 12:37 Ответить
*****, ты статью прочитал?
https://censor.net/ru/news/3276922/k_voprosu_legalizatsii_meditsinskogo_kannabisa_rada_vernetsya_osenyu_arahamiya
....
Читайте также: https://censor.net/ru/video_news/3276898/kak_vy_budete_smotret_v_glaza_onkobolnym_lyudyam_stefanishina_timoshenko_ne_golosovavsheyi_za_legalizatsiyuhttps://censor.net/ru/n3276994
Расскажи какой еще эффект имеет конопля при онкозаболеваних. Прежде чем открывать свое вонючее ипло, научись вникать в тему обсуждения своим куцым мозгом.
14.07.2021 17:14 Ответить
Конечно же нет. Но поставленную задачу Стефанишина обязана отработать.
14.07.2021 10:49 Ответить
лучше трава, чем викодин. в этом и суть. но наши дремучие совки прикрываясь красивыми словами крышуют нелегальную продажу марихуаны. которую можно купить нелегально в любом районе
14.07.2021 10:58 Ответить
нет, каннабив - более легкий наркотик и удобнее в применении. Его можно пить и и вдыхать. Морфин вводится внутривенно, реже - в таблетках. А не каждый онкобольной может глотать или колоться.
14.07.2021 12:20 Ответить
Когда колят морфит, ганджубас уже до спины как обезболивающее.
14.07.2021 17:08 Ответить
Мне тоже стыдно за молодой парламент Украины,мнение пожилого постсоветского невежественного электората оказалось для них важней правды и важней современных ценностей.
14.07.2021 10:40 Ответить
Для зебильных укурков ганджубас - это главная современная ценность.
14.07.2021 17:17 Ответить
Цена Вавыных "референдумов". Очередной раз мокнул в фекалии

Нардепу Стефанишиной стыдно за депутатов, проваливших легализацию медицинского каннабиса: Вы поедете в отпуска, а люди будут страдать - Цензор.НЕТ 2665
14.07.2021 10:41 Ответить
Странно, КМУ еще в апреле разрешил проблему страданий. Постанова від 07 квітня 2021 р. № 324
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-pereliku-narkotichnih-zasobiv-psihotropnih-rechovin-i-prekursoriv-i070421-324
А если речь идет о праве "больных" самим выращивать и продавать коноплю - то это немного другое.
14.07.2021 10:43 Ответить
Надо менять депутатов всех и выбирать новых, которые будут делать Украину свободной страной, как США и Канада. И закон надо принять, чтобы депутаты не могли больше 1 срока быть во власти. Любая власть становится плохой для государства, если она засиживается. Всех этих Тимошенок и ОПЗЖ и т.д. чьи депутаты сидят там по 30 лет и уже миллиардеры и мультимиллионеры и находятся в Раде, чтобы обогащаться и ничего не менять к лучшему в стране - в пользу демократии и свободы. Народ должен без закона даже сейчас не голосовать за них и тогда они не зайдут больше в Раду. Они делают только так, что хуже и хуже и хуже в стране становится. Менять нужно всех или будет дальше хуже и хуже, а куда дальше хуже, если уже на пределе страна. Нельзя, чтобы они - одни и те же сидели там больше 1 срока! Это еще и Аристотель писал и Платон тоже писал, что власть должна постоянно меняться и они не должны засиживаться дольше срока. Так оно и есть, что засиделись они там. И больше того, их нужно арестовывать уже, аж настолько засиделись и конфискацию полную проводить!
14.07.2021 10:46 Ответить
От коли до зебуїнів дійде, що все залежить не від влади а від них, від цього тупого дебільного наріду, коли вони може перестануть вірити в доброго царка і його бояр, от тоді в цій країні може щось і зміниться. А поки в нас 73% ідіотів нема на що надіятись.
14.07.2021 10:49 Ответить
От довбані зелені шоумени. Так Постанова Кабміну І ВСЕ!
14.07.2021 10:46 Ответить
Так постанова уже є від 07 квітня 2021 р. № 324.
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-pereliku-narkotichnih-zasobiv-psihotropnih-rechovin-i-prekursoriv-i070421-324

Законом передбачено вирощування та продаж без ліцензій коноплі, з вмістом наркотичних речовин аж 0.2% (0.08 медично допустима норма).
14.07.2021 10:51 Ответить
Ну і нахрена та вся колотнеча, то шоу, та зелена димова завіса? А просто Вавчик в черговий раз обісрався?
14.07.2021 10:54 Ответить
Вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен ещё в апреле. Кабинет министров постановлением №324 от 7 апреля исключил из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров некоторые препараты на основе каннабиса.Оборот психотропные веществ Дронабинол, Набинол (синтетических канабиноид, имитирующий действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизованный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств. Правда, вопрос решён не так, как хотели дельцы, мечтающие о плантациях марихуаны со свободным ее оборотом в самой бедной стране Европы. Хватит манипулировать горем больных людей.
14.07.2021 10:55 Ответить
Легалайз виявився величезним фінансовим провалом. У нас вже навіть не говорять про це. Так що Україна знову відстала.
14.07.2021 11:42 Ответить
ИСКЛЮЧИЛ ИЗ СПИСКА - значит его теперь НЕЛЬЗЯ ПРОДАВАТЬ в аптеках. Этот список как раз и содержит перечень веществ, которые ДОПУСКАЮТСЯ К ПРОДАЖЕ В СПЕЦАПТЕКАХ.
страна идиотов..
14.07.2021 12:22 Ответить
"исключил из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" читай-те внимательней
14.07.2021 12:28 Ответить
Вы поедете отдыхать, а нам, слугам народа, без наркотиков как отдыхать? Когда такая ломка!
14.07.2021 10:56 Ответить
Да их можно понять, пока не легализовали ,когда их ловят то предлагают сложить мандат !
14.07.2021 11:02 Ответить
Пінчуківська шлюха навіть не знає, що канабіс легально використовується в Україні для полегшення стану онкохворих ще з часів початку Незалежності, і тому солідаризується з наркоманськими шлюхами Бєні Каломойського. Оце така "патрійотка під кайфом".
14.07.2021 11:02 Ответить
Просто слугам народа незанесли.
14.07.2021 11:14 Ответить
Хочу успокоить всех невежд бессознательно защищающих наркомафию. Каннабис обязательно будет легализован и это произойдет достаточно скоро, раньше чем мы вступим в НАТО. Потому что садить на 10 лет за стакан лекарства - это среднвнковая дикость о чем знают сами менты и прокуроры. Легалайз это составная прогресса такая же как элетромобили, гендерная терпимость, прозрачность власти, независимость судов и т д.
А тормозят эти изменения, потому что кто т не хочет терять миллиардный черный рынок. Декриминализация мед канабиса первый шаг на территорию наркомафии
14.07.2021 11:14 Ответить
.. та нах тот канабис -все уже на соли "медицинские" перешли ...
14.07.2021 11:29 Ответить
Страна лежит на дне, гос.предприятий для прикарманивания не осталось.
Все свободные пятаки земли в Киеве захвачены бывшими ментами при бывших властях - тоже не нагреешься.
На масках и на КОВИД-тестах уже нагрелся Радуцкий и Ко.
На вакцинах тоже нагрелись Супрун, Сепанов и их Ко.
Остается легализовать торговлю наркотой, чтобы обеспечить красивую депутатскую жизнь.
14.07.2021 11:34 Ответить
Заткніть вже це брехливе хлєбала
14.07.2021 11:40 Ответить
Этой проститутке стефанишеной по-хорошему надо матку вывернуть, сволочь, ну как пафосно все это звучит их забота о больных!!!! Ты когда под руководством предыдущего министра здравоохранения уничтожала отрасль тоже красиво свистела, тварь!!!!!!!!!!!!!!!!!
14.07.2021 11:53 Ответить
В мене на подвір`ї виросла стеблина коноплі. Питання: якщо я її не садив, а занесла зернятко пташка, то де пташка знайшла плантації?
14.07.2021 12:51 Ответить
Легалайзу быть, как бы тошноты не сетовали. Сами не примут, тогда задавим и все равно примут. И не приплетайте траву к наркотикам, дауны не образованные!
14.07.2021 12:52 Ответить
Задавитель, как будете защищать пассивных курильщиков каннабиса ( в том числе детей курящих) от паров и дыма ? Почитайте доклад Комитета контроля над наркотиками при ООН о последствиях таких законов в будущем.
14.07.2021 13:43 Ответить
Цинизм таких, как Стефанишина и прочих просто зашкаливает. Прикрываясь больными хотят сделать так,чтобы в Украине открыто на каждом шагу наркоту продавали!
14.07.2021 13:44 Ответить
Ми знайомі ? Я пив з Вами в наливайках ? Ні ! І ні на кого не ображаюсь , просто кажу про те , що сталося . І плутав наркоманію з ковідом , казав , що ті спеціалісти таку ахінею несли ! Головне , щоб наукове звання було і на телеканалі показували - ну як ківу , наприклад . Ви скажете , що це юрист-науковець ? Я в цьому сенсі . А лікарі з званнями
14.07.2021 14:04 Ответить
 
 