Нардепу Стефанишиной стыдно за депутатов, проваливших легализацию медицинского каннабиса: Вы поедете в отпуска, а люди будут страдать
Народному депутату фракции "Голос" Ольге Стефанишиной стыдно за тех коллег, которые вчера не голосовали за законопроект о легализации медицинского каннабиса.
Об этом, как информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она сказала, выступая в парламенте.
"Вы все поедете на пляжи, в отпуска и будете нормально жить эти месяцы. А люди будут страдать из-за того, что кому-то из вас вчера не хватило смелости помочь более чем 2 миллионам больных украинцев", - обратилась Стефанишина к присутствующим.
Нардеп также рассказала, что ей вчера после того, как законопроект провалили, звонили из разных медицинских организаций и обещали пофамильно проследить, кто именно из парламентариев завалил принятие документа.
Как сообщалось, 13 июля Рада провалила законопроект о легализации медицинского каннабиса. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что к вопросу легализации медицинского каннабиса Рада вернется осенью.
Інша справа, що в нас робиться все через дупу. А мав би бути відпуск препаратів канабісу по електронних рецептах. ВСЕ.
Вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен ещё в апреле. Кабинет министров постановлением №324 от 7 апреля исключил из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров некоторые препараты на основе каннабиса.Оборот психотропные веществ Дронабинол, Набинол (синтетических канабиноид, имитирующий действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизованный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств. Правда, вопрос решён не так, как хотели дельцы, мечтающие о плантациях марихуаны со свободным ее оборотом в самой бедной стране Европы. Хватит манипулировать горем больных людей.
Не було при СРСР вирощування опіумного маку в медичних цілях - закуповували у Південно-східній Азії Був і морфій і інші речовини І наркоманії масової не було (хоча в Україні не було в селі городу де б не ріс мак (для пиріжків)) Те ж саме буде і з коноплями!
Не існує більш потужних знеболювальних, аніж наркотичні засоби.
Власне анальгетики так і поділяються - на наркотичні і не наркотичні.
Тяжкі наркотики легалізовувати не збираються. А цей канабіс більш дієвий і менш шкідливий ніж ненаркотичні препарати.
Дайте ж реально хворим полегшити свій стан.
2000 доларів за 1 упаковку.
Я вже писала, що робиться все через дупу, а не по людськи.
краще б трамадол дозволили в Україні, а то мені для тата приходиться зі штатів везти(
Опиаты - более сильные наркотики. Давно разрешены и были в СССР разрешены. Только сейчас контроль над их медприменением намного жестче.
А може і не може.
Може треба спочатку розібратися, що він може?
Расскажи какой еще эффект имеет конопля при онкозаболеваних. Прежде чем открывать свое вонючее ипло, научись вникать в тему обсуждения своим куцым мозгом.
А если речь идет о праве "больных" самим выращивать и продавать коноплю - то это немного другое.
Законом передбачено вирощування та продаж без ліцензій коноплі, з вмістом наркотичних речовин аж 0.2% (0.08 медично допустима норма).
страна идиотов..
А тормозят эти изменения, потому что кто т не хочет терять миллиардный черный рынок. Декриминализация мед канабиса первый шаг на территорию наркомафии
Все свободные пятаки земли в Киеве захвачены бывшими ментами при бывших властях - тоже не нагреешься.
На масках и на КОВИД-тестах уже нагрелся Радуцкий и Ко.
На вакцинах тоже нагрелись Супрун, Сепанов и их Ко.
Остается легализовать торговлю наркотой, чтобы обеспечить красивую депутатскую жизнь.