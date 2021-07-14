Нардепу Стефанишиной стыдно за депутатов, проваливших легализацию медицинского каннабиса: Вы поедете в отпуска, а люди будут страдать

Народному депутату фракции "Голос" Ольге Стефанишиной стыдно за тех коллег, которые вчера не голосовали за законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Об этом, как информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она сказала, выступая в парламенте.

"Вы все поедете на пляжи, в отпуска и будете нормально жить эти месяцы. А люди будут страдать из-за того, что кому-то из вас вчера не хватило смелости помочь более чем 2 миллионам больных украинцев", - обратилась Стефанишина к присутствующим.

Нардеп также рассказала, что ей вчера после того, как законопроект провалили, звонили из разных медицинских организаций и обещали пофамильно проследить, кто именно из парламентариев завалил принятие документа.

Как сообщалось, 13 июля Рада провалила законопроект о легализации медицинского каннабиса. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что к вопросу легализации медицинского каннабиса Рада вернется осенью.

