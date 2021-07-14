УКР
Рада сьогодні збереться на позачергове засідання, воно буде коротким, розглянуть два законопроєкти, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що Верховна Рада сьогодні збереться на ще одне позачергове засідання. На порядку денному два законопроєкти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"О 14:00. Воно буде коротким. Два питання: законопроєкти №5141 і №5440. Щодо АРМи і продовження дії органічних сертифікатів", - розповіла парламентарій.

В кінці травня Рада прийняла за основу законопроєкт №5141. Закон забороняє Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, продавати майно без рішення суду.

ВР (15197) АРМА (617) Кравчук Євгенія (375)
Что-то мутят. Зелёным подонкам надо до 16 числа поправки в закон о языке протащить кровь из носу.
14.07.2021 11:05 Відповісти
 
 