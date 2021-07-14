Рада сьогодні збереться на позачергове засідання, воно буде коротким, розглянуть два законопроєкти, - "слуга народу" Кравчук
Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що Верховна Рада сьогодні збереться на ще одне позачергове засідання. На порядку денному два законопроєкти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
"О 14:00. Воно буде коротким. Два питання: законопроєкти №5141 і №5440. Щодо АРМи і продовження дії органічних сертифікатів", - розповіла парламентарій.
В кінці травня Рада прийняла за основу законопроєкт №5141. Закон забороняє Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, продавати майно без рішення суду.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Garry Grant
показати весь коментар14.07.2021 11:05 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль