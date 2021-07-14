Рада сегодня соберется на внеочередное заседание: рассмотрят два законопроекта
Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что Верховная рада сегодня соберется на еще одно внеочередное заседание. На повестке дня два законопроекта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"В 14:00. Оно будет коротким. Два вопроса: законопроекты №5141 и №5440. Относительно АРМЫ и продолжение действия органических сертификатов", - рассказала парламентарий.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в Facebook сообщил о созыве внеочередного заседания Рады по требованию 156 нардепов.
"Всего в повестке дня два вопроса:
- проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" о гарантиях прав украинских и иностранных инвесторов (рег. № 5141);
- проект Закона о внесении изменений в раздел XI "Переходные положения" Закона Украины "Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции" (реестр. № 5440)", - говорится в сообщении.
В конце мая Рада приняла за основу законопроект №5141. Закон запрещает Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, продавать имущество без решения суда.
