Рада сегодня соберется на внеочередное заседание: рассмотрят два законопроекта

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что Верховная рада сегодня соберется на еще одно внеочередное заседание. На повестке дня два законопроекта.

"В 14:00. Оно будет коротким. Два вопроса: законопроекты №5141 и №5440. Относительно АРМЫ и продолжение действия органических сертификатов", - рассказала парламентарий.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в Facebook сообщил о созыве внеочередного заседания Рады по требованию 156 нардепов.

"Всего в повестке дня два вопроса:



- проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" о гарантиях прав украинских и иностранных инвесторов (рег. № 5141);



- проект Закона о внесении изменений в раздел XI "Переходные положения" Закона Украины "Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции" (реестр. № 5440)", - говорится в сообщении.

В конце мая Рада приняла за основу законопроект №5141. Закон запрещает Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, продавать имущество без решения суда.

