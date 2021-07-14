Перезавантаження Вищої ради правосуддя триватиме приблизно рік, - "слуга народу" Костін

Народний депутат "Слуги народу" з питань правової політики Андрій Костін в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді спрогнозував, коли може запрацювати оновлена Вища рада правосуддя (ВРП).

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Костіна законопроєкт про перезавантаження ВРП, ухвалений сьогодні парламентом, передбачає одноразову перевірку чинних членів ради протягом шести місяців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада схвалила законопроєкт про перезавантаження Вищої ради правосуддя

Нардеп нагадав, що такою була рекомендація Венеціанської комісії, яку Верховна Рада врахувала.

Він зауважив, що також депутати прислухалися до думки Венеціанської комісії в питанні того, щоб кожен, хто проходить оцінювання або бере участь у конкурсних процедурах, мав право оскаржити рішення, до того ж відразу на рівні Верховного Суду.

"Тож порахуймо. Шість місяців може піти на перевірку, до трьох місяців, в оптимістичному варіанті, на судове оскарження і ще три місяці дає законопроєкт суб'єктам для ухвалення остаточного рішення. Тому я думаю, що цей термін може максимально становити щонайбільше рік. Але ми розуміємо, що етична рада перевірятиме відразу не всіх чинних членів ВРП. Перевірка буде проходити таким чином, щоб у ВРП був кворум, і він міг працювати в нормальному режимі, бо це орган державної влади, який має працювати в будь-якій ситуації", - пояснив глава комітету.