Перезагрузка Высшего совета правосудия займет около года, - "слуга народа" Костин

Народный депутат "Слуги народа" по вопросам правовой политики Андрей Костин в интервью журналистам в Верховной Раде спрогнозировал, когда может заработать обновленный Высший совет правосудия (ВСП).

По словам Костина законопроект о перезагрузке ВСП, принятый сегодня парламентом, предусматривает одноразовую проверку действующих членов совета на протяжении шести месяцев.

Нардеп напомнил, что такой была рекомендация Венецианской комиссии, которую Верховная Рада учла

Он подчеркнул, что также депутаты прислушались к мнению Венецианской комиссии в вопросе того, чтобы каждый, кто проходит оценивание или принимает участие в конкурсных процедурах имел право оспорить решение, причем сразу на уровне Верховного Суда.

"Поэтому давайте посчитаем. Шесть месяцев может пойти на проверку, до трех месяцев, в оптимистическом варианте, на судебное обжалование и еще три месяца дает законопроект субъектам для принятия окончательного решения. Поэтому я думаю, что этот срок может максимально составлять не больше года. Но мы понимаем, что этический совет будет проверять сразу не всех действующих членов ВСП. Проверка будет проходить таким образом, чтобы у ВСП был кворум, и он мог работать в нормальном режиме, потому что это орган государственной власти, который должен работать в любой ситуации", – объяснил глава комитета.