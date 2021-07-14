РУС
Перезагрузка Высшего совета правосудия займет около года, - "слуга народа" Костин

Перезагрузка Высшего совета правосудия займет около года, -

Народный депутат "Слуги народа" по вопросам правовой политики Андрей Костин в интервью журналистам в Верховной Раде спрогнозировал, когда может заработать обновленный Высший совет правосудия (ВСП).

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Костина законопроект о перезагрузке ВСП, принятый сегодня парламентом, предусматривает одноразовую проверку действующих членов совета на протяжении шести месяцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада одобрила законопроект о перезагрузке Высшего совета правосудия

Нардеп напомнил, что такой была рекомендация Венецианской комиссии, которую Верховная Рада учла

Он подчеркнул, что также депутаты прислушались к мнению Венецианской комиссии в вопросе того, чтобы каждый, кто проходит оценивание или принимает участие в конкурсных процедурах имел право оспорить решение, причем сразу на уровне Верховного Суда.

"Поэтому давайте посчитаем. Шесть месяцев может пойти на проверку, до трех месяцев, в оптимистическом варианте, на судебное обжалование и еще три месяца дает законопроект субъектам для принятия окончательного решения. Поэтому я думаю, что этот срок может максимально составлять не больше года. Но мы понимаем, что этический совет будет проверять сразу не всех действующих членов ВСП. Проверка будет проходить таким образом, чтобы у ВСП был кворум, и он мог работать в нормальном режиме, потому что это орган государственной власти, который должен работать в любой ситуации", – объяснил глава комитета.

Автор: 

судебная реформа (1807) Высший совет правосудия (571) Костин Андрей (181)
ну, і хто хотів всю судову реформу "на раз-два"???
14.07.2021 14:50 Ответить
..а может и трех лет..
14.07.2021 15:01 Ответить
Хорошо! Всё будет происходить при новом президенте!
14.07.2021 17:47 Ответить
 
 