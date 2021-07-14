Мільйони українців хочуть відновлення відносин з РФ, - Путін
Президент РФ Володимир Путін упевнений, що зацікавленим у нормалізації відносин з РФ українцям і політичним силам не дають цього зробити.
Про це Путін заявив в ефірі телеканалу "Росія 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"В Україні дуже багато - мільйони - людей, які хочуть відновлення відносин з Росією. Я впевнений, це мільйони людей. А є політичні сили, які виступають за цю нормалізацію. Але, як видно, їм не дають жодних шансів реалізувати свої політичні плани, їх просто несистемним, неправовим чином усувають з політичної сцени", -зазначив Путін.
Більше того, він запевняє, що "когось просто вбивають на вулиці, після цього ніхто злочинців не шукає, закривають загальнонаціональні ЗМІ, садять під домашній арешт, як зараз відбувається з Медведчуком".
Він також додав, що при цьому "триєдність нашого народу нікуди не зникла і не зникне, як би хто не намагався".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вещи собрали и на.... РФ с портретом ленина/сталина/хутина.....
Я бы им еще и подъёмные выдал на дорогу !!!
Имбицил, граница открыта для свинособак любого происхождения, правда только в одну сторону, не выгребную яму-404, значит тихо хрюкаешь!!! =)))
Поросячопсину у школі не, вивчав...
_______
Есть тут больные, для которых кокошникоголовая свинособачатина триединый с ним нарот?
https://youtu.be/9PMm2xjnwt0
Легче ж будет выполнить их желания.
КЦПМ - СМРТ!
Деоккупация Крыма и Донбасса и выплата компенсации за нанесенный ущерб.
Однако, Путин уже не способен восстановить нормальные российско-украинские отношения. Совпадение? Не думаю.