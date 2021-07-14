Мільйони українців хочуть відновлення відносин з РФ, - Путін

Президент РФ Володимир Путін упевнений, що зацікавленим у нормалізації відносин з РФ українцям і політичним силам не дають цього зробити.

Про це Путін заявив в ефірі телеканалу "Росія 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"В Україні дуже багато - мільйони - людей, які хочуть відновлення відносин з Росією. Я впевнений, це мільйони людей. А є політичні сили, які виступають за цю нормалізацію. Але, як видно, їм не дають жодних шансів реалізувати свої політичні плани, їх просто несистемним, неправовим чином усувають з політичної сцени", -зазначив Путін.

Більше того, він запевняє, що "когось просто вбивають на вулиці, після цього ніхто злочинців не шукає, закривають загальнонаціональні ЗМІ, садять під домашній арешт, як зараз відбувається з Медведчуком".

Він також додав, що при цьому "триєдність нашого народу нікуди не зникла і не зникне, як би хто не намагався".

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