Миллионы украинцев хотят восстановления отношений с РФ, - Путин

Президент РФ Владимир Путин уверен, что заинтересованным в нормализации отношений с РФ украинцам и политсилам не дают этого сделать.

Об этом Путин заявил в эфире телеканала "Россия 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"В Украине очень много – миллионы – людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены", -отметил Путин.

Более того, он уверяет, что "кого-то просто убивают на улице, после этого никто преступников не ищет, закрывают общенациональные СМИ, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с Медведчуком".

Он также добавил, что при всем этом "триединство нашего народа никуда не делось и не денется, как бы кто не старался".

Читайте также: Путин о сближении РФ и Беларуси: Это не союзное государство, а определенный уровень интеграции