Миллионы украинцев хотят восстановления отношений с РФ, - Путин

Миллионы украинцев хотят восстановления отношений с РФ, - Путин

Президент РФ Владимир Путин уверен, что заинтересованным в нормализации отношений с РФ украинцам и политсилам не дают этого сделать.

Об этом Путин заявил в эфире телеканала "Россия 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"В Украине очень много – миллионы – людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены", -отметил Путин.

Более того, он уверяет, что "кого-то просто убивают на улице, после этого никто преступников не ищет, закрывают общенациональные СМИ, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с Медведчуком".

Он также добавил, что при всем этом "триединство нашего народа никуда не делось и не денется, как бы кто не старался".

Читайте также: Путин о сближении РФ и Беларуси: Это не союзное государство, а определенный уровень интеграции

Автор: 

путин владимир (32078) украино-российские отношения (198)
+46
Сдохни , погань УБИЙЦА 15 000 украинцев и миллионов , твоими гебнявыми соратниками !
14.07.2021 14:14 Ответить
+45
Доза кокаина с утра зашла хорошо....
14.07.2021 14:03 Ответить
+36
Миллионы украинцев хотят восстановления отношений с РФ, - Путин - Цензор.НЕТ 8679
14.07.2021 14:06 Ответить
миллиарды. не меньше.
14.07.2021 14:55 Ответить
Да, дійсно мільони українців бажають стати росіянами. Та й все йде до цього. Козаки, мать вашу.
14.07.2021 14:58 Ответить
Скажіть йому хтось що ті відносини дуже погано вплинуть на москальське здоров'ячко.
14.07.2021 14:58 Ответить
***** обгадилось
14.07.2021 15:00 Ответить
Впрчєм, как всегда.)
14.07.2021 15:19 Ответить
Хотят восстановления ? Кто их тут держит!?
Вещи собрали и на.... РФ с портретом ленина/сталина/хутина.....
Я бы им еще и подъёмные выдал на дорогу !!!
14.07.2021 15:02 Ответить
Миллионы украинцев хотят видеть ***** висящим на йолке.
14.07.2021 15:05 Ответить
Я не украинец,я не хочу видеть путлера на ёлке,я хочу видеть,как стая голодных гиен рвёт его живьём на куски.
показать весь комментарий
Если грубо считать то из 40 млн может пару и хотят , а остальные 38 Очень желают чтоб ***** Владимирович сдох в муках , а паРашка развалилась на части и исчезла с политической карты мира !
показать весь комментарий
Миллионы Украинцев хотят смерти хйула. так правильно
показать весь комментарий
Богатіє дурак думкою! Це як раз той самий випадок.
показать весь комментарий
Да чего уж там: в ДНР и ЛНР есть эти миллионы. Только их Путин не хочет принять в своё лоно, а наоборот хочет очень навязать Украине на своих условиях.
показать весь комментарий
Миллионы и миллионы украинцев:-ПТН-ПНХ вместе с засраной улуссией!
показать весь комментарий
Мільйони українців хочуть відновлення відносин з РФ, - Путін - Цензор.НЕТ 1877
показать весь комментарий
какой нах путен? какая такая нароися? где это?
показать весь комментарий
сказочный долбойоб, все росияне, не считая лишнехромосомных свинособак и других существ, мечтают подержаться за твоё горло!
Имбицил, граница открыта для свинособак любого происхождения, правда только в одну сторону, не выгребную яму-404, значит тихо хрюкаешь!!! =)))
14.07.2021 15:14 Ответить
Ошибка: не "не" а "на выгребную яму-404"!!!
Поросячопсину у школі не, вивчав...
14.07.2021 15:28 Ответить
Мільйони українців хочуть відновлення відносин з РФ, - Путін - Цензор.НЕТ 8133
показать весь комментарий
Что то это падло последнее время разговорчивое слишком стало.
показать весь комментарий
К дождю...
показать весь комментарий
Все, ботоксний ху@ло, Україна для вас закінчилася у 2014 році. Ніяких дружб, ніяких теплих обіцянок і дешевого газу. За ним приходять голодомори і мільйонні смерті українців, та загарбання частини українських земель. Ваші друзі китайці, ось туди і направляйте свою любовь. Як ви там, москалі казали, що ми бандери, фашисти, нацисти, укри, вбивці..., то нафіга вам з такими дружити? Їдуть на юх і не повертайтеся. Наші друзі поляки, литовці, латвійці, естонці, шведи, канадійці, американці, чехи, словаки,японці... а ви ********.
показать весь комментарий
Муйло, даже не мечтай у нас восстанавливаться, шоб ты сдох.
показать весь комментарий
триединство нашего народа никуда не делось и не денется, как бы кто не старался"
_______

Есть тут больные, для которых кокошникоголовая свинособачатина триединый с ним нарот?
показать весь комментарий
Якщо не хворi на мiзки, ще й не падлюки, то немае.
показать весь комментарий
Мільйони українців хочуть відновлення відносин з РФ, - Путін - Цензор.НЕТ 238
показать весь комментарий
это героини какого фильма ужасов?
показать весь комментарий
Миллионы украинцев хотят чтобы ты сдох быстрей
показать весь комментарий
И не только украинцы.
показать весь комментарий
***** больной ублюдок. ПНХ
показать весь комментарий
Оно уже начало говорить "В Украине" ???
показать весь комментарий
Підлизується.
показать весь комментарий
Кривава окупаційна війна розв'язана проти України проклятими кремлівськими фашистами) (уйла сильно позначилася на лояльності українців до свого вічного сусіда - ворога окупанта якого вони стали смертельно ненавидіти. МЗС: з 2014 року кількість наших співгромадян, які необдумано відвідують стала ворожою РФ, дуже сильно скорочується. в 2013 році більше 6 млн українському відвідали ворожу РФ, то в 2015-му - вже 4 млн. в 2016-му тільки 2 ,1млн. українців. А в 2017 - 2019х 1, 5 млн. А за даними Міграційної служби РФ, зараз на території Росії ще дуже сильно скоротився контингент українців працездатного віку. Вже через пару років днем ​​з вогнем буде не знайти українців які б відвідали нашого лютого кривавого ворога окупанта прокляту ворожу фашистську паРашу, за винятком хіба що мізер з найлютіших ворогів України: бандитів, терористів, колабораціоністів , яничар )(уйла...
показать весь комментарий
нах. кацапйо немите, знати вас не бажаємо.... про яке відновлення відносин каркає той кремлівський підар? про колоніально-окупаційні відносини? чи може про геноцидні відносини? чи може про лінгвоцидні відносини?
показать весь комментарий
Як завжди бреше сцар кацапів. Українці не можуть хотіти ніяких відносин з кацапмонголами,бо на гінетичному рівні пам'ятають за знищення Київської Русі. А той хто хоче,або завезенка з кацапії,або якась селючья сокодрочь.
показать весь комментарий
Мільйони українців хочуть відновлення відносин з РФ, - Путін - Цензор.НЕТ 4619
показать весь комментарий
Ну да,а десятки миллионов - твоей лично смерти и смерти московии.
показать весь комментарий
Краще ніж Г. Москаль і не скажеш.

https://youtu.be/9PMm2xjnwt0
14.07.2021 16:16 Ответить
Плешивый гомункул умудрился в бункере получить солнечный удар.
показать весь комментарий
Да, ватников здесь ОЧЕНЬ много. К сожалению...
показать весь комментарий
Так вывозите, в свою парашу, эти миллионы, да поскорей. И делайте с ними глубокие, двухсторонние отношения, во все дыры. Лживый, карликовый выродок!
показать весь комментарий
Дословно виглядає так :"Та їбав я ту рашу!!!!"....
показать весь комментарий
старичок совсем плох стал... галлюцинации и старческий маразм неутешительно прогрессируют у дедули.
показать весь комментарий
миллионы украинцев хотят, что бы ты, гнида руская, от#****** от Украины
показать весь комментарий
Свинчатку ему в лобешник что бы меньше вонял.Идите на юг со своими отношениями мрази !
показать весь комментарий
иПальник закрой гнида плешивая!!!!!!
показать весь комментарий
це - коли людина, яку піддали жостокому катуванню, бажає продовження цього катування
показать весь комментарий
Я и от своего имени и убежден от имени украинцев утверждаю что мы не (братские)народы и у нас нет ни чего общего с врагом который развязал войну в нашей стране навязывая таким образом то ли свой русский мир то ли какое то (единство)между народами то ли еще какую ни будь околесицу.
показать весь комментарий
Мільйони українців хочуть відновлення відносин з РФ, - Путін - Цензор.НЕТ 5610
показать весь комментарий
Для тех, кому не ясно, к чему приводит дружба с Мордором - "днр-лнр" рядом...
показать весь комментарий
А можно списки этих миллионов опубликовать? Желательно с адресами и телефонами.

Легче ж будет выполнить их желания.
показать весь комментарий
Десятки мільйонів українців хочуть тільки одного : щоб на місці московії раптово утворилося море. Велике і глибоке. І раптово .
показать весь комментарий
Боже, коли вже воно здохне...?
показать весь комментарий
Скоро. АМИНЬ !!!
показать весь комментарий
ПТН - ПНХ!
КЦПМ - СМРТ!
показать весь комментарий
Мы вообще не хотим иметь ничего общего с Россией.
показать весь комментарий
И в чем оно не право? Сколько голосовало за опзж, бойку, мураева и т.п.? Плюс 73% зефилитиков.
показать весь комментарий
Миллионы опять хотят стать крепостными? дед иди пей таблетки...
показать весь комментарий
Миллионы украинцев мечтают опять якши с нарабсеей... Пыня, иди уже сыграй в ящик, тока не включай тупого клоуна-2 ... Блин, украинцам даже с бодуна не приснится кацаподружба в одни приоритетные ворота.
показать весь комментарий
Для дебилов разъясняю !!!!!!!!:Два раза ,ВОР обворовал ваш Дом ,и Вы мечтаете с ним опять дружить?????? Вора П…н..@ не исправишь . Х….0 оно и в Африке Х…0…🟦🟨🟦🟨Слава УКРАИНЕ🟦🟨🟦🟨
показать весь комментарий
Путин !пошёл на хрен сместе со соей Россией и со своми россиянами и со всоей Dружбой!! Лично я жdу, что бы ты и твоя банdа фашистов-рашистов, скорее зdохли!!
показать весь комментарий
Есть только один путь восстановления нормальных российско-украинских отношений.
Деоккупация Крыма и Донбасса и выплата компенсации за нанесенный ущерб.

Однако, Путин уже не способен восстановить нормальные российско-украинские отношения. Совпадение? Не думаю.
показать весь комментарий
Вот скажи мне, русhttps://www.youtube.com/channel/UCnAmkiIpUXkVOY1A1r-zE6w Ваня , в чём https://citaty.info/topic/sila сила ! Разве в деньгах? Вот и Путин говорит, что в деньгах. У Путина много денег, и чего? Я вот думаю, что https://citaty.info/topic/sila сила в правде: у кого https://citaty.info/topic/pravda правда , тот и сильней! Вот Путин, оккупировал Крым и Донбасс - территорию Украины, денег нажил, и чего - Россия сильней стала? https://citaty.info/topic/net Нет , не стала, потому что правды за ней нету! А Украина, чью территорию оккупировала Россия, за ней https://citaty.info/topic/pravda правда ! Значит, Украина сильней!
показать весь комментарий
