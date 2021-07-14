Миллионы украинцев хотят восстановления отношений с РФ, - Путин
Президент РФ Владимир Путин уверен, что заинтересованным в нормализации отношений с РФ украинцам и политсилам не дают этого сделать.
Об этом Путин заявил в эфире телеканала "Россия 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"В Украине очень много – миллионы – людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены", -отметил Путин.
Более того, он уверяет, что "кого-то просто убивают на улице, после этого никто преступников не ищет, закрывают общенациональные СМИ, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с Медведчуком".
Он также добавил, что при всем этом "триединство нашего народа никуда не делось и не денется, как бы кто не старался".
Вещи собрали и на.... РФ с портретом ленина/сталина/хутина.....
Я бы им еще и подъёмные выдал на дорогу !!!
Имбицил, граница открыта для свинособак любого происхождения, правда только в одну сторону, не выгребную яму-404, значит тихо хрюкаешь!!! =)))
Поросячопсину у школі не, вивчав...
_______
Есть тут больные, для которых кокошникоголовая свинособачатина триединый с ним нарот?
https://youtu.be/9PMm2xjnwt0
Легче ж будет выполнить их желания.
КЦПМ - СМРТ!
Деоккупация Крыма и Донбасса и выплата компенсации за нанесенный ущерб.
Однако, Путин уже не способен восстановить нормальные российско-украинские отношения. Совпадение? Не думаю.