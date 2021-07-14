Зеленський заснував відзнаку "Національна легенда України"
Президент Володимир Зеленський підписав указ № 294/2021 "Про встановлення відзнаки Президента України "Національна легенда України".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Згідно з документом, цією нагородою відзначатимуть громадян за видатні особисті заслуги в становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народу. Також нагороди будуть удостоєні ті, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я і веде активну благодійну та громадську діяльність.
"Малюнок цієї нагороди буде затверджений за результатами всеукраїнського конкурсу, який повинен підготувати і провести Кабінет Міністрів України. Уряд повинен до 9 серпня поточного року подати на затвердження главі держави проєкт положення про відзнаку "Національна легенда України" і проєкти малюнка", - сказано в повідомленні.
Виготовленням відзнаки й атрибутів до неї займатиметься Державне управління справами за участю Національного банку України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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если кто не понял:
зеленая шобла пытается полностью нивелировать звание "Герой Украины".
Зеленым знаком Вовы награждать планируется за совершенно то же самое, за что награждали званием "Герой Украины".
Они, как черная наползающая грязь, уничтожают все.
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Только не чёрная грязь, а зелёная.
я ж про іший варіант суто особистої нагороди ))) про лайно, яким воно є )))
Він другий- після свого батька.
Как глуп народ, который то позволил"©
(Роберт Бёрнс, 1759-1796)
Ещё на одну бестолковую "погремуху" в Украине стало больше. Можно было бы и поржать, если бы не было так грустно от того, что на дурацкие витівки ЗЕлёносопельного БлаЗЕня идут деньги налогоплательщиков.