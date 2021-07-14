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Зеленський заснував відзнаку "Національна легенда України"

Зеленський заснував відзнаку

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 294/2021 "Про встановлення відзнаки Президента України "Національна легенда України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Згідно з документом, цією нагородою відзначатимуть громадян за видатні особисті заслуги в становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народу. Також нагороди будуть удостоєні ті, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я і веде активну благодійну та громадську діяльність.

"Малюнок цієї нагороди буде затверджений за результатами всеукраїнського конкурсу, який повинен підготувати і провести Кабінет Міністрів України. Уряд повинен до 9 серпня поточного року подати на затвердження главі держави проєкт положення про відзнаку "Національна легенда України" і проєкти малюнка", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Зеленський до Дня Конституції нагородив співавторів документа Сироту і Мусіяку (посмертно)

Виготовленням відзнаки й атрибутів до неї займатиметься Державне управління справами за участю Національного банку України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) Кабмін (14134) нагорода (1272)


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Топ коментарі
+20
Зеленский учредил отличие "Национальная легенда Украины" - Цензор.НЕТ 9172
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14.07.2021 17:27
+15
;Квартал-95;.
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14.07.2021 17:23
+11
Собі одненьку медальку Малорос вже заготовив? Олів'єшно-шпротний Брєжнжв так робив.
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14.07.2021 17:27
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;Квартал-95;.
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14.07.2021 17:23 Відповісти
№1,це Віслючок Оманський !!!)))
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14.07.2021 17:38 Відповісти
NETFLIX. Вселенная Украина. Легенды Украины.
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14.07.2021 20:41 Відповісти
Зеленский учредил отличие "Национальная легенда Украины" - Цензор.НЕТ 9172
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14.07.2021 17:27 Відповісти
АХАХА...ЛЕГЕНДА.....)))
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14.07.2021 23:10 Відповісти
Собі одненьку медальку Малорос вже заготовив? Олів'єшно-шпротний Брєжнжв так робив.
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14.07.2021 17:27 Відповісти
Зеленский учредил отличие "Национальная легенда Украины" - Цензор.НЕТ 8062
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14.07.2021 18:35 Відповісти
пипец !!!!!! янык курит в сторонке !!!
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14.07.2021 17:28 Відповісти
Папа Саша і мама Римма,це справжні і єдині легенди.
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14.07.2021 17:32 Відповісти
Легенды завтрашнего дня...
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14.07.2021 17:35 Відповісти
Им медальку повесят за "некорректное зачало".
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14.07.2021 17:42 Відповісти
Вот же ж легендарный дебил!
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14.07.2021 17:33 Відповісти
А обтягивающее трико, трусы поверх, плащ и маска в комплект отличия входят?
============
****, ***... Что оно курило в этот раз?
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14.07.2021 17:34 Відповісти
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1415326431857496072 2 ч

если кто не понял:
зеленая шобла пытается полностью нивелировать звание "Герой Украины".
Зеленым знаком Вовы награждать планируется за совершенно то же самое, за что награждали званием "Герой Украины".
Они, как черная наползающая грязь, уничтожают все.
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14.07.2021 20:29 Відповісти
Еще как все всё поняли. Ещё со времен шествия Сердючки по Хрещатику вместо парада. С присвоения Героя Украины погибшим пилотам Коломойского, со времен вручения ореднов кому попало, с отвода войск, с срыва оборонзаказа, с уголовных дел за прохождение Керченского пролива и т.д.
=========
Только не чёрная грязь, а зелёная.
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14.07.2021 20:39 Відповісти
Які видатні заслуги у квартального кловуна?
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14.07.2021 17:35 Відповісти
він вже себе в список записав першим номером
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14.07.2021 17:41 Відповісти
і мабуть єдиним))) ба такої легенди не було, нема і більш не треба)))
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14.07.2021 19:06 Відповісти
Пропоную створити для нього іншу нагороду під кодовою назвою " Київський каштан "
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14.07.2021 19:11 Відповісти
або "Кінський каштан" ))))
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14.07.2021 19:22 Відповісти
Я говорю про гойдалку на каштані )
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14.07.2021 19:24 Відповісти
так так! натяк ясний...
я ж про іший варіант суто особистої нагороди ))) про лайно, яким воно є )))
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14.07.2021 19:37 Відповісти
наш гидрант должен учередить государственную награду "Сказочный Д0лб0№б" трех степеней. В принципе, он же и стал бы первым лауреатом.
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14.07.2021 17:39 Відповісти
Можно и "Национальный позор Украины".
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14.07.2021 20:36 Відповісти
Тобто це конкурент Герою.
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14.07.2021 17:41 Відповісти
напевно...а може щось особисто видумане...чим думає ввійти в Історію, бо всим іншим вляпався )))
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14.07.2021 19:08 Відповісти
виляпався як свиня в болоті.
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14.07.2021 19:10 Відповісти
Зеленский учредил отличие "Национальная легенда Украины" - Цензор.НЕТ 882
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14.07.2021 17:43 Відповісти
Що ви говорите - Національна лотерея України?
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14.07.2021 17:43 Відповісти
Я здичавіло вибачаюся, а себе він цією відзнакою вже нагородив?
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14.07.2021 17:50 Відповісти
Можете не сумніватись )
Він другий- після свого батька.
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14.07.2021 18:03 Відповісти
Зеленский учредил отличие "Национальная легенда Украины" - Цензор.НЕТ 9
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14.07.2021 18:36 Відповісти
Вироб №2 !!!!))))
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14.07.2021 19:05 Відповісти
Чомусь нагадався Ерік Френк Рассел з невмирущим жартом про те, як його літературний герой нагородив себе Орденом Ідіота.
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14.07.2021 20:52 Відповісти
А хіба не видно?
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14.07.2021 21:01 Відповісти
Та щось добавив в президентський ланцюг.
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15.07.2021 07:02 Відповісти
Ну шо, опять папо шуро сємьонич? Там еще окорочка на столе с'йомной хати в кривому рогу остались, шоб попраздновать чергову перемогу пузатого и хамовитого совкодрочера папи шури?
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14.07.2021 17:51 Відповісти
Прикольно . "сваты" каждый день на "1+1" .
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14.07.2021 18:15 Відповісти
Идиот
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14.07.2021 18:23 Відповісти
Зеленский учредил отличие "Национальная легенда Украины" - Цензор.НЕТ 8238
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14.07.2021 19:17 Відповісти
"Как жалок шут, на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил"©
(Роберт Бёрнс, 1759-1796)
Ещё на одну бестолковую "погремуху" в Украине стало больше. Можно было бы и поржать, если бы не было так грустно от того, что на дурацкие витівки ЗЕлёносопельного БлаЗЕня идут деньги налогоплательщиков.
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14.07.2021 19:20 Відповісти
Серед інших привілеїв добавиться право переходити дорогу на червоне світло світлофора.
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14.07.2021 19:41 Відповісти
Під час інтенсивного руху транспорту.
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14.07.2021 20:38 Відповісти
награждєнєц має бути старше 42 рочків, нє лох какой-та, займати на час нагородження посаду президента України, бути обрізаним та гнусявим?
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14.07.2021 19:55 Відповісти
Юзик и Кошевой (лысый) уже номинированы и получили вперед задаток по 50 млн гривень!
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14.07.2021 20:24 Відповісти
національний 73% ваЗелін України
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15.07.2021 06:02 Відповісти
Папа Саша, мама Римма - еще не сгорели от стыда за своего сынка-клоуна?
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15.07.2021 07:31 Відповісти
 
 