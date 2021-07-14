Зеленський заснував відзнаку "Національна легенда України"

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 294/2021 "Про встановлення відзнаки Президента України "Національна легенда України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Згідно з документом, цією нагородою відзначатимуть громадян за видатні особисті заслуги в становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народу. Також нагороди будуть удостоєні ті, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я і веде активну благодійну та громадську діяльність.

"Малюнок цієї нагороди буде затверджений за результатами всеукраїнського конкурсу, який повинен підготувати і провести Кабінет Міністрів України. Уряд повинен до 9 серпня поточного року подати на затвердження главі держави проєкт положення про відзнаку "Національна легенда України" і проєкти малюнка", - сказано в повідомленні.

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Виготовленням відзнаки й атрибутів до неї займатиметься Державне управління справами за участю Національного банку України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.