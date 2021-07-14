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Зеленский учредил отличие "Национальная легенда Украины"

Зеленский учредил отличие

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 294/2021 "Об установлении отличия президента Украины "Национальная легенда Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно документу, этой наградой будут отмечать граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу. Также награды будут удостоены те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.

"Рисунок этой награды будет утвержден по результатам всеукраинского конкурса, который должен подготовить и провести Кабинет Министров Украины. Правительство должно до 9 августа текущего года представить на утверждение главе государства проект положения об отличии "Национальная легенда Украины" и проекты рисунка", - следует из сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ко Дню Конституции наградил соавторов документа Сироту и Мусияку (посмертно)

Изготовлением отличия и атрибутов к нему будет заниматься Государственное управление делами при участии Национального банка Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) Кабмин (14033) награда (1809)


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Топ комментарии
+20
Зеленский учредил отличие "Национальная легенда Украины" - Цензор.НЕТ 9172
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14.07.2021 17:27
+15
;Квартал-95;.
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14.07.2021 17:23
+11
Собі одненьку медальку Малорос вже заготовив? Олів'єшно-шпротний Брєжнжв так робив.
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14.07.2021 17:27
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;Квартал-95;.
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14.07.2021 17:23 Ответить
№1,це Віслючок Оманський !!!)))
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14.07.2021 17:38 Ответить
NETFLIX. Вселенная Украина. Легенды Украины.
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14.07.2021 20:41 Ответить
Зеленский учредил отличие "Национальная легенда Украины" - Цензор.НЕТ 9172
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14.07.2021 17:27 Ответить
АХАХА...ЛЕГЕНДА.....)))
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14.07.2021 23:10 Ответить
Собі одненьку медальку Малорос вже заготовив? Олів'єшно-шпротний Брєжнжв так робив.
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14.07.2021 17:27 Ответить
Зеленский учредил отличие "Национальная легенда Украины" - Цензор.НЕТ 8062
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14.07.2021 18:35 Ответить
пипец !!!!!! янык курит в сторонке !!!
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14.07.2021 17:28 Ответить
Папа Саша і мама Римма,це справжні і єдині легенди.
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14.07.2021 17:32 Ответить
Легенды завтрашнего дня...
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14.07.2021 17:35 Ответить
Им медальку повесят за "некорректное зачало".
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14.07.2021 17:42 Ответить
Вот же ж легендарный дебил!
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14.07.2021 17:33 Ответить
А обтягивающее трико, трусы поверх, плащ и маска в комплект отличия входят?
============
****, ***... Что оно курило в этот раз?
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14.07.2021 17:34 Ответить
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1415326431857496072 2 ч

если кто не понял:
зеленая шобла пытается полностью нивелировать звание "Герой Украины".
Зеленым знаком Вовы награждать планируется за совершенно то же самое, за что награждали званием "Герой Украины".
Они, как черная наползающая грязь, уничтожают все.
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14.07.2021 20:29 Ответить
Еще как все всё поняли. Ещё со времен шествия Сердючки по Хрещатику вместо парада. С присвоения Героя Украины погибшим пилотам Коломойского, со времен вручения ореднов кому попало, с отвода войск, с срыва оборонзаказа, с уголовных дел за прохождение Керченского пролива и т.д.
=========
Только не чёрная грязь, а зелёная.
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14.07.2021 20:39 Ответить
Які видатні заслуги у квартального кловуна?
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14.07.2021 17:35 Ответить
він вже себе в список записав першим номером
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14.07.2021 17:41 Ответить
і мабуть єдиним))) ба такої легенди не було, нема і більш не треба)))
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14.07.2021 19:06 Ответить
Пропоную створити для нього іншу нагороду під кодовою назвою " Київський каштан "
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14.07.2021 19:11 Ответить
або "Кінський каштан" ))))
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14.07.2021 19:22 Ответить
Я говорю про гойдалку на каштані )
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14.07.2021 19:24 Ответить
так так! натяк ясний...
я ж про іший варіант суто особистої нагороди ))) про лайно, яким воно є )))
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14.07.2021 19:37 Ответить
наш гидрант должен учередить государственную награду "Сказочный Д0лб0№б" трех степеней. В принципе, он же и стал бы первым лауреатом.
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14.07.2021 17:39 Ответить
Можно и "Национальный позор Украины".
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14.07.2021 20:36 Ответить
Тобто це конкурент Герою.
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14.07.2021 17:41 Ответить
напевно...а може щось особисто видумане...чим думає ввійти в Історію, бо всим іншим вляпався )))
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14.07.2021 19:08 Ответить
виляпався як свиня в болоті.
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14.07.2021 19:10 Ответить
Зеленский учредил отличие "Национальная легенда Украины" - Цензор.НЕТ 882
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14.07.2021 17:43 Ответить
Що ви говорите - Національна лотерея України?
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14.07.2021 17:43 Ответить
Я здичавіло вибачаюся, а себе він цією відзнакою вже нагородив?
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14.07.2021 17:50 Ответить
Можете не сумніватись )
Він другий- після свого батька.
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14.07.2021 18:03 Ответить
Зеленский учредил отличие "Национальная легенда Украины" - Цензор.НЕТ 9
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14.07.2021 18:36 Ответить
Вироб №2 !!!!))))
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14.07.2021 19:05 Ответить
Чомусь нагадався Ерік Френк Рассел з невмирущим жартом про те, як його літературний герой нагородив себе Орденом Ідіота.
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14.07.2021 20:52 Ответить
А хіба не видно?
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14.07.2021 21:01 Ответить
Та щось добавив в президентський ланцюг.
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15.07.2021 07:02 Ответить
Ну шо, опять папо шуро сємьонич? Там еще окорочка на столе с'йомной хати в кривому рогу остались, шоб попраздновать чергову перемогу пузатого и хамовитого совкодрочера папи шури?
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14.07.2021 17:51 Ответить
Прикольно . "сваты" каждый день на "1+1" .
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14.07.2021 18:15 Ответить
Идиот
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14.07.2021 18:23 Ответить
Зеленский учредил отличие "Национальная легенда Украины" - Цензор.НЕТ 8238
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14.07.2021 19:17 Ответить
"Как жалок шут, на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил"©
(Роберт Бёрнс, 1759-1796)
Ещё на одну бестолковую "погремуху" в Украине стало больше. Можно было бы и поржать, если бы не было так грустно от того, что на дурацкие витівки ЗЕлёносопельного БлаЗЕня идут деньги налогоплательщиков.
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14.07.2021 19:20 Ответить
Серед інших привілеїв добавиться право переходити дорогу на червоне світло світлофора.
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14.07.2021 19:41 Ответить
Під час інтенсивного руху транспорту.
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14.07.2021 20:38 Ответить
награждєнєц має бути старше 42 рочків, нє лох какой-та, займати на час нагородження посаду президента України, бути обрізаним та гнусявим?
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14.07.2021 19:55 Ответить
Юзик и Кошевой (лысый) уже номинированы и получили вперед задаток по 50 млн гривень!
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14.07.2021 20:24 Ответить
національний 73% ваЗелін України
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15.07.2021 06:02 Ответить
Папа Саша, мама Римма - еще не сгорели от стыда за своего сынка-клоуна?
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15.07.2021 07:31 Ответить
 
 