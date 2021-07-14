Зеленский учредил отличие "Национальная легенда Украины"
Президент Владимир Зеленский подписал указ № 294/2021 "Об установлении отличия президента Украины "Национальная легенда Украины".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Согласно документу, этой наградой будут отмечать граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу. Также награды будут удостоены те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.
"Рисунок этой награды будет утвержден по результатам всеукраинского конкурса, который должен подготовить и провести Кабинет Министров Украины. Правительство должно до 9 августа текущего года представить на утверждение главе государства проект положения об отличии "Национальная легенда Украины" и проекты рисунка", - следует из сообщения.
Изготовлением отличия и атрибутов к нему будет заниматься Государственное управление делами при участии Национального банка Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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****, ***... Что оно курило в этот раз?
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если кто не понял:
зеленая шобла пытается полностью нивелировать звание "Герой Украины".
Зеленым знаком Вовы награждать планируется за совершенно то же самое, за что награждали званием "Герой Украины".
Они, как черная наползающая грязь, уничтожают все.
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Только не чёрная грязь, а зелёная.
я ж про іший варіант суто особистої нагороди ))) про лайно, яким воно є )))
Він другий- після свого батька.
Как глуп народ, который то позволил"©
(Роберт Бёрнс, 1759-1796)
Ещё на одну бестолковую "погремуху" в Украине стало больше. Можно было бы и поржать, если бы не было так грустно от того, что на дурацкие витівки ЗЕлёносопельного БлаЗЕня идут деньги налогоплательщиков.