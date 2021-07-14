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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ: Світ перебуває на початку нової хвилі пандемії

ВООЗ: Світ перебуває на початку нової хвилі пандемії

Нерівність у доступі до вакцин від COVID-19 "шокує", а масштаби механізму COVAX "все ще занадто малі".

Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент".

"Зараз ми перебуваємо на ранніх етапах третьої хвилі", - сказав Гебреєсус.

На минулому тижні у світі зросли захворюваність і смертність від коронавірусу. При цьому кількість смертей зросла вперше після зниження, яке тривало впродовж десяти попередніх тижнів.

"Варіант "дельта" є одним із головних чинників нинішнього зростання показників передачі інфекції, що підігрівається зростанням соціальними контактами і мобільністю, а також непослідовним застосуванням перевірених заходів в області охорони здоров'я і соціальних заходів", - додав Гебреєсус.

Читайте також: Влада США вимагає від Pfizer пояснити необхідність введення третьої дози вакцини, - ЗМІ

Він нагадав, що дельта-штам "присутній зараз більш ніж в 111 країнах", в зв'язку з чим ВООЗ очікує, що "скоро він стане домінуючим штамом, що циркулює в світі, якщо вже не став".

Крім того, Гебреєсус назвав шокуючою нерівність у доступі до вакцин від коронавірусу у світі - велика частина населення планети через відсутність такого доступу "перебуває в повній залежності від вірусу", багато країн "все ще не отримали жодних вакцин", а більшість держав "не отримали в достатній кількості".

У свою чергу механізм доступу до вакцин COVAX, говорить глава ВООЗ, "може працювати", але масштаби його діяльності "все ще занадто малі", до теперішнього часу здійснено поставки "лише трохи більше 100 млн доз".

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) COVAX (36)


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Топ коментарі
+17
Подавляющее большинство переболели и забыли.
Хватит нагнетать искусственную истерию.
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14.07.2021 19:53
+11
Так вже ж була третя хвиля.Щось ці бандити зовсім забрихалися.Хоча якщо в таких організаціях ефіопців призначають,то про що можна казати?
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14.07.2021 19:56
+10
ВОЗ: Мир находится в начале новой волны пандемии

А не пошли бы вы нахер?....
****. Расплодилось дармоедов-чревовещателей.
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14.07.2021 20:09
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И? Плакать или смеяться?
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14.07.2021 19:51 Відповісти
Ну у кацапов уже в крематории очереди... Не хватает мощностЕй....
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14.07.2021 19:52 Відповісти
У Манохина в крематории трубы лопнули...
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14.07.2021 19:54 Відповісти
Пихают так, без труб - всё равно не успевают.
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14.07.2021 19:54 Відповісти
Та нихто там уже не пихает.. гробы стоят и завонялись как тапочки комнатные.
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14.07.2021 19:57 Відповісти
Так не успевают!
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14.07.2021 19:59 Відповісти
Та там уже забыли за гробы эти. Текут уже.
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14.07.2021 20:01 Відповісти
Сверху новые наваливают.
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14.07.2021 20:02 Відповісти
Ну да, а за нижние забыли. Глаза замыливают - как будто работа идёт, а там уже опарыши внизу.
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14.07.2021 21:19 Відповісти
Тут без проигрыша - все кацапы, которые плохо себя вели, в следующей жизни оказываются снова на *************. Так что этим можно не суетиться.
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14.07.2021 21:37 Відповісти
Це добре. Якби ще і закопувати не встигали.
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15.07.2021 00:03 Відповісти
Не обращать внимания. У них ещё тонны непроданных масок.
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14.07.2021 19:54 Відповісти
Шел второй год пандемии ,а ВОЗ и нынче там)
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14.07.2021 20:08 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 . Представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения (больше 80 % от всех подтвержденных случаев), так и в тяжёлой форме (не более 5 % от общего количества инфицированных),

Пугают народ...
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14.07.2021 20:17 Відповісти
Из-за штамма дельта в России по 700 с лишним человек в день излечивается от всех страхов. А кое-кому очень хочется, чтобы и в Украине было так же.
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14.07.2021 22:22 Відповісти
То есть "вакцинирование" никак не помогло ?
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14.07.2021 23:40 Відповісти
их вакцинировали вектором
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15.07.2021 00:11 Відповісти
Дякувати китайцям.
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14.07.2021 19:52 Відповісти
Из лаборатории Вектор под Новосибирском?
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14.07.2021 19:55 Відповісти
Подавляющее большинство переболели и забыли.
Хватит нагнетать искусственную истерию.
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14.07.2021 19:53 Відповісти
Нацисты и коммунисты тоже были в большинстве, как и 73% дебилоидов. А ты можешь не прививаться, хуже не будет.
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14.07.2021 19:59 Відповісти
Будет даже лучше! Как минимум, чище...
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14.07.2021 20:10 Відповісти
так может же засранец кого-то и заразить(
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14.07.2021 20:30 Відповісти
Если успеет. Есть мнение, что он хил не только умом, но и тельцем.
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14.07.2021 20:35 Відповісти
А ты уколись - больным это необходимо.
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14.07.2021 22:00 Відповісти
Вот видишь - ты сам осознаешь, что тебе необходимо
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15.07.2021 10:21 Відповісти
Если ты обколотый - чего переживать ? Молодец, жизнь удалась !
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14.07.2021 22:12 Відповісти
надо бабки отмывать, а пандемия это самое то...
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14.07.2021 20:18 Відповісти
Количество жертв приближается к масштабам 2 мировой. Тогда тоже подавляющее большинство остались живы.
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14.07.2021 21:57 Відповісти
иммунитет теряется через 4-6 мес! повторное заболевание у некоторых протекает тяжелее 1го! ДУМАЙ ТЕ
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15.07.2021 00:07 Відповісти
В тему демагогии об "искусственной истерии"

https://www.facebook.com/evgeny.istrebin?__cft__[0]=AZW15KoG22si3k1L-LL0zBeUbfdpSXJbBT4N4F5IVEvfh5PrFDXtLKIn5i5NbOpsdEVK2qJYudYZE-PlfWgr8X5bO0Adehh1fvRk5cSLbmMY0Z8KtxIhzHZqrEDZp8V3v0nXYKnx6mo7ma4UGIw8jRY89vdAmapxea5n7DJbI-hEd2Viv19j087qT5BRj72-OmY&__tn__=-UC%2CP-y-R вгений Истребин https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2248134868651154?__cft__[0]=AZW15KoG22si3k1L-LL0zBeUbfdpSXJbBT4N4F5IVEvfh5PrFDXtLKIn5i5NbOpsdEVK2qJYudYZE-PlfWgr8X5bO0Adehh1fvRk5cSLbmMY0Z8KtxIhzHZqrEDZp8V3v0nXYKnx6mo7ma4UGIw8jRY89vdAmapxea5n7DJbI-hEd2Viv19j087qT5BRj72-OmY&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 июля, 22:31

Еще раз про Нидерланды.
Простите, но это реально ******. Я такой скорости роста не видел. За 11 дней рост в 19 раз. Вы вообще представляете что будет в Украине ????
11 дней назад число случаев 538 , сегодня 10283. Население страны 17 млн человек.В стране уже сделано 17 млн прививок. Полностью вакцинировано 7 млн человек. И не смотря на это такой сумасшедший взлет.
А теперь вернемся к Украине. У нас на 40 млн человек сделано 3,5 млн прививок, полностью вакцинировано 1,2 млн.
Вы, патологические идиоты, если не понимаете масштабов катастрофы которая приближаются.
...
ВООЗ: Світ перебуває на початку нової хвилі пандемії - Цензор.НЕТ 5057ВООЗ: Світ перебуває на початку нової хвилі пандемії - Цензор.НЕТ 5057ВООЗ: Світ перебуває на початку нової хвилі пандемії - Цензор.НЕТ 2122
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15.07.2021 01:37 Відповісти
логично предположить, что есть какая то связь между заболеваемостью и вакцинированием! чем больше вакцинируют - тем больше заболевают.... как то так логически получается
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15.07.2021 10:32 Відповісти
А вы попробуйте "логично" предположить на примере Израиля...

Где большая часть населения варционирована полностью (и "приличной" вакциной), и где закрывают ковидные отделения по причине практически отсутствия больных
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15.07.2021 16:26 Відповісти
ну не совсем верно! когда до них доберется Дельта штамм, тогда и посмотрим что к чему) а пока я бы такие параллели не проводил
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15.07.2021 21:45 Відповісти
ну логично тогда предположить что вакцина работает хорошо против штамов против которых она разработана и не очень хорошо/плохо против штамов против которых она не разработана.
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16.07.2021 19:07 Відповісти
Скажу больше: есть мнение некоторых оппозиционных лиц, что вакцинация и вызывает мутационные изменения вируса… не важно, как имя этого вируса. Был сарс птичий, свинной, летучих мышей… теперь дельта появился… и будет все хуже! Вакцина наверное иммунитет меняет, я вот к чему. Никто толком ничего полностью не знает, даже эти великие вакцинаторы!
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17.07.2021 10:20 Відповісти
Ага - "ковид заплакал и убежал"
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14.07.2021 20:01 Відповісти
Ты еще аптеку сожги.
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14.07.2021 22:24 Відповісти
Ага. Эфиопской макаке гебрейесусу виднее
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14.07.2021 19:54 Відповісти
А у нас - тишина, коронавирус сбежал.
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14.07.2021 19:55 Відповісти
ВОЗ: Мир находится в начале новой волны пандемии - Цензор.НЕТ 3818
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14.07.2021 19:56 Відповісти
воха красавчик ваще
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14.07.2021 21:54 Відповісти
Не треба було в рашці матчі Евро проводити
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14.07.2021 19:55 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-covid-19-finliandija-rosija/31328255.html У Фінляндії реєструється спалах коронавірусного захворювання COVID-19, походження якого відстежили від футбольних уболівальників, які поверталися з матчів Чемпіонату Європи в російському Санкт-Петербурзі.
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15.07.2021 11:46 Відповісти
уже ети ванги начинают утомлять - делайте шо то, шо бы не находился - вы же тот самый воз,
который вроде и создан всех вывозить, а не ванговать.
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14.07.2021 19:56 Відповісти
Это тож самое что и ООН и ПАСЕ, только читают замасленные методички, обеспокаиваются и вангуют.
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14.07.2021 19:58 Відповісти
Так вже ж була третя хвиля.Щось ці бандити зовсім забрихалися.Хоча якщо в таких організаціях ефіопців призначають,то про що можна казати?
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14.07.2021 19:56 Відповісти
У нас все нормально. Вся верховная зрада с кабинетом министров, с охвисом преЗЕдента, со всеми мэрами, областными и местными чиновниками, со своими родителями женами, любовницами, вылупками привились ПФАЙЗЕРОМ. А лохторату, который по совместительству является налогоплательщиком и содержателем всего этого отребья дешевый индийский или китайский шмурдяк сомнительного качества и в недостаточном количестве.
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14.07.2021 19:59 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/news-57788587 Рідкісний побічний ефект від вакцин Pfizer і Moderna призводить до проблем із серцем

==================
упс...чтота пашло нє так... А може -так?
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14.07.2021 20:09 Відповісти
От редкостного побочного эффекта от вакцин ПФАЙЗЕР и МОДЕРНА крематории телами не переполняются, они как раз переполняются теми, кто не делал вакцинацию не веря в пандемию или боясь редкостного и побочного эффекта.
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14.07.2021 20:13 Відповісти
Вот в этом и смысл заботы гебрейсусов о гойском здоровье.
Было здоровое сердце - стало никакое.
Была нормальная кровь - стала загущенная.
Колите, Шура, она золотая !
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14.07.2021 22:06 Відповісти
пандемия закончилась. это уже эндемия.
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14.07.2021 20:00 Відповісти
ВОЗ: Мир находится в начале новой волны пандемии

А не пошли бы вы нахер?....
****. Расплодилось дармоедов-чревовещателей.
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14.07.2021 20:09 Відповісти
а той старий Ковід він зараз що - відпуска на Мальдівах.... , чи осінью нову "порцюху " нового штама запустять ....- а
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14.07.2021 20:10 Відповісти
старый ковид нам теперь ето как сигарету выкурить после чарки - сплошной кайф...
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14.07.2021 20:14 Відповісти
чарку в меру приветствую- если еще качественного напитка ....- сигарету минусую...
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14.07.2021 21:19 Відповісти
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14.07.2021 21:25 Відповісти
ну ты и глупица.... вакцина не защищает от заболевания... можно заболеть особенно находясь в тесном контакте...
вакцина помогает выработать антитела , которых у тебя нет , и с этими антителами преодолеть болезнь в легкой форме ...
...
тоже мне ...еще один адепт антипрививочник...
...
может ты еще и сторонник теории плоской земли?
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14.07.2021 20:28 Відповісти
Де ти узяло цю дурню? Я тобі навів приклад з відкритих джерел. У паРаші масово тяжко хворіють і помирають привиті люди. Тільки не кажи, що Шмурдик Ві це помиї. Всі вакцини з двох бочок. В Одну наповнює Файзер, а іншу АстраЗенека.
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14.07.2021 20:44 Відповісти
Шмурдик Ві це помиї.
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14.07.2021 22:26 Відповісти
в росии нет нормальных вакцин
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15.07.2021 00:10 Відповісти
сегодня ты без антител, а завтра в нато захотел
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14.07.2021 20:50 Відповісти
Сегодня ты без антител, а завтра в морге охладел.
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14.07.2021 22:28 Відповісти
Сегодня все с антителами - с такими-то блин докторами.
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14.07.2021 23:48 Відповісти
Как бы Гебрейисус не оказался на пороге рукоприкладства...
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14.07.2021 21:19 Відповісти
Как бы Гебрейсус не загремел под суд.
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14.07.2021 22:07 Відповісти
Желательно Линча.
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14.07.2021 22:33 Відповісти
Да да . Без перерыва пандемия за пандемией . Вакцинируйтесь и наслаждайтесь .
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14.07.2021 21:23 Відповісти
Пока наивные верят им и платят - этот управляемый психоз будет продолжаться.
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14.07.2021 23:32 Відповісти
Упипикали уже своим коронабесным цирком.
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14.07.2021 21:24 Відповісти
Они подымают бешеные бабки на вакцинах, масках, тестах - надо ловить момент.
Потом будет вторая волна заработка: на борьбе с осложнениями от вакцин.
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14.07.2021 23:30 Відповісти
Если их не начнут отстреливать.
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15.07.2021 11:57 Відповісти
Голливуд уже наделал новых роликов, так что скоро на всех экранах - мировая премьера под названием - "пандемия продолжается"
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14.07.2021 21:43 Відповісти
https://strana.ua/news/343622-na-zakarpate-podtverdili-sluchai-indijskoho-shtamma-koronavirusa-delta.html НА ЗАКАРПАТЬЕ ШТАММ КОРОНАВИРУСА "ДЕЛЬТА" ПОДТВЕРДИЛСЯ У ДВУХ ЧЕЛОВЕК, ПРИЕХАВШИХ ИЗ РОССИИ .
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14.07.2021 23:47 Відповісти
А скількох людей вони могли заразити на лінії "Мордор - західна Україна", допоки їх ізолювали?
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15.07.2021 12:07 Відповісти
Воз це корупція і ще раз корупція
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15.07.2021 08:20 Відповісти
ВОЗ - это китайские холуи.
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15.07.2021 11:58 Відповісти
"нар1д" не хочет воспринимать действительность.... и не понимает, что вирусы мутируют и видоизменяются... и чем все это закончится для Человечества -- только самому Богу известно.
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15.07.2021 11:44 Відповісти
Гоминид раздухарился.
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15.07.2021 11:57 Відповісти
А може не треба було проводити Євро 2020, а всі кошти кинути на збільшення потужностей виробництва вакцини🙄
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15.07.2021 12:02 Відповісти
а может не надо в космос летать? вот там ещё больше денег можно сэкономить
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15.07.2021 12:16 Відповісти
Та коштів щоби за якихось декілька місяців вакцинувати майже все населення Землі, більше ніж достатньо. Наприклад, в Україні з ковідного фонду розшарювали фінанси куди тільки не ліньки.
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15.07.2021 12:25 Відповісти
 
 