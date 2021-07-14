ВООЗ: Світ перебуває на початку нової хвилі пандемії
Нерівність у доступі до вакцин від COVID-19 "шокує", а масштаби механізму COVAX "все ще занадто малі".
Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент".
"Зараз ми перебуваємо на ранніх етапах третьої хвилі", - сказав Гебреєсус.
На минулому тижні у світі зросли захворюваність і смертність від коронавірусу. При цьому кількість смертей зросла вперше після зниження, яке тривало впродовж десяти попередніх тижнів.
"Варіант "дельта" є одним із головних чинників нинішнього зростання показників передачі інфекції, що підігрівається зростанням соціальними контактами і мобільністю, а також непослідовним застосуванням перевірених заходів в області охорони здоров'я і соціальних заходів", - додав Гебреєсус.
Він нагадав, що дельта-штам "присутній зараз більш ніж в 111 країнах", в зв'язку з чим ВООЗ очікує, що "скоро він стане домінуючим штамом, що циркулює в світі, якщо вже не став".
Крім того, Гебреєсус назвав шокуючою нерівність у доступі до вакцин від коронавірусу у світі - велика частина населення планети через відсутність такого доступу "перебуває в повній залежності від вірусу", багато країн "все ще не отримали жодних вакцин", а більшість держав "не отримали в достатній кількості".
У свою чергу механізм доступу до вакцин COVAX, говорить глава ВООЗ, "може працювати", але масштаби його діяльності "все ще занадто малі", до теперішнього часу здійснено поставки "лише трохи більше 100 млн доз".
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Пугают народ...
Хватит нагнетать искусственную истерию.
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Еще раз про Нидерланды.
Простите, но это реально ******. Я такой скорости роста не видел. За 11 дней рост в 19 раз. Вы вообще представляете что будет в Украине ????
11 дней назад число случаев 538 , сегодня 10283. Население страны 17 млн человек.В стране уже сделано 17 млн прививок. Полностью вакцинировано 7 млн человек. И не смотря на это такой сумасшедший взлет.
А теперь вернемся к Украине. У нас на 40 млн человек сделано 3,5 млн прививок, полностью вакцинировано 1,2 млн.
Вы, патологические идиоты, если не понимаете масштабов катастрофы которая приближаются.
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Где большая часть населения варционирована полностью (и "приличной" вакциной), и где закрывают ковидные отделения по причине практически отсутствия больных
который вроде и создан всех вывозить, а не ванговать.
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упс...чтота пашло нє так... А може -так?
Было здоровое сердце - стало никакое.
Была нормальная кровь - стала загущенная.
Колите, Шура, она золотая !
А не пошли бы вы нахер?....
****. Расплодилось дармоедов-чревовещателей.
вакцина помогает выработать антитела , которых у тебя нет , и с этими антителами преодолеть болезнь в легкой форме ...
...
тоже мне ...еще один адепт антипрививочник...
...
может ты еще и сторонник теории плоской земли?
Потом будет вторая волна заработка: на борьбе с осложнениями от вакцин.