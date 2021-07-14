ВОЗ: Мир находится в начале новой волны пандемии

Неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19 "шокирует", а масштабы механизма COVAX "все еще слишком малы".

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

"Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны", - сказал Гебрейесус.

На минувшей неделе в мире выросли заболеваемость и смертность от коронавируса. При этом число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении десяти предыдущих недель снижения.

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"Вариант "дельта" является одним из главных факторов нынешнего роста показателей передачи инфекции, что подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер", - добавил Гебрейесус.

Он напомнил, что дельта-штамм "присутствует сейчас более чем в 111 странах", в связи с чем ВОЗ ожидает, что "скоро он станет доминирующим штаммом, циркулирующим в мире, если уже не стал".

Кроме того, Гебрейесус назвал шокирующим неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса в мире - большая часть населения планеты из-за отсутствия такого доступа "находится в полной зависимости от вируса", многие страны "все еще не получили никаких вакцин", а большинство государств "не получили в достаточном количестве".

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В свою очередь механизм доступа к вакцинам COVAX, говорит глава ВОЗ, "может работать", но масштабы его деятельности "все еще слишком малы", к настоящему времени осуществлены поставки "лишь чуть более 100 млн доз".