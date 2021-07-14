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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ: Мир находится в начале новой волны пандемии

ВОЗ: Мир находится в начале новой волны пандемии

Неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19 "шокирует", а масштабы механизма COVAX "все еще слишком малы".

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

"Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны", - сказал Гебрейесус.

На минувшей неделе в мире выросли заболеваемость и смертность от коронавируса. При этом число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении десяти предыдущих недель снижения.

Читайте: Вакцины из РФ в ОРДЛО привезли два раза, Пушилин укололся, и на этом все закончилось, - Гармаш

"Вариант "дельта" является одним из главных факторов нынешнего роста показателей передачи инфекции, что подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер", - добавил Гебрейесус.

Он напомнил, что дельта-штамм "присутствует сейчас более чем в 111 странах", в связи с чем ВОЗ ожидает, что "скоро он станет доминирующим штаммом, циркулирующим в мире, если уже не стал".

Кроме того, Гебрейесус назвал шокирующим неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса в мире - большая часть населения планеты из-за отсутствия такого доступа "находится в полной зависимости от вируса", многие страны "все еще не получили никаких вакцин", а большинство государств "не получили в достаточном количестве".

Также читайте: У двух вернувшихся из РФ на Закарпатье женщин подтвердили "дельта"-штамм коронавируса, - главный инфекционист области Поляк

В свою очередь механизм доступа к вакцинам COVAX, говорит глава ВОЗ, "может работать", но масштабы его деятельности "все еще слишком малы", к настоящему времени осуществлены поставки "лишь чуть более 100 млн доз".

Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) COVAX (36)


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Топ комментарии
+17
Подавляющее большинство переболели и забыли.
Хватит нагнетать искусственную истерию.
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14.07.2021 19:53
+11
Так вже ж була третя хвиля.Щось ці бандити зовсім забрихалися.Хоча якщо в таких організаціях ефіопців призначають,то про що можна казати?
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14.07.2021 19:56
+10
ВОЗ: Мир находится в начале новой волны пандемии

А не пошли бы вы нахер?....
****. Расплодилось дармоедов-чревовещателей.
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14.07.2021 20:09
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И? Плакать или смеяться?
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14.07.2021 19:51 Ответить
Ну у кацапов уже в крематории очереди... Не хватает мощностЕй....
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14.07.2021 19:52 Ответить
У Манохина в крематории трубы лопнули...
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14.07.2021 19:54 Ответить
Пихают так, без труб - всё равно не успевают.
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14.07.2021 19:54 Ответить
Та нихто там уже не пихает.. гробы стоят и завонялись как тапочки комнатные.
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14.07.2021 19:57 Ответить
Так не успевают!
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14.07.2021 19:59 Ответить
Та там уже забыли за гробы эти. Текут уже.
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14.07.2021 20:01 Ответить
Сверху новые наваливают.
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14.07.2021 20:02 Ответить
Ну да, а за нижние забыли. Глаза замыливают - как будто работа идёт, а там уже опарыши внизу.
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14.07.2021 21:19 Ответить
Тут без проигрыша - все кацапы, которые плохо себя вели, в следующей жизни оказываются снова на *************. Так что этим можно не суетиться.
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14.07.2021 21:37 Ответить
Це добре. Якби ще і закопувати не встигали.
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15.07.2021 00:03 Ответить
Не обращать внимания. У них ещё тонны непроданных масок.
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14.07.2021 19:54 Ответить
Шел второй год пандемии ,а ВОЗ и нынче там)
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14.07.2021 20:08 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 . Представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения (больше 80 % от всех подтвержденных случаев), так и в тяжёлой форме (не более 5 % от общего количества инфицированных),

Пугают народ...
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14.07.2021 20:17 Ответить
Из-за штамма дельта в России по 700 с лишним человек в день излечивается от всех страхов. А кое-кому очень хочется, чтобы и в Украине было так же.
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14.07.2021 22:22 Ответить
То есть "вакцинирование" никак не помогло ?
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14.07.2021 23:40 Ответить
их вакцинировали вектором
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15.07.2021 00:11 Ответить
Дякувати китайцям.
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14.07.2021 19:52 Ответить
Из лаборатории Вектор под Новосибирском?
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14.07.2021 19:55 Ответить
Подавляющее большинство переболели и забыли.
Хватит нагнетать искусственную истерию.
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14.07.2021 19:53 Ответить
Нацисты и коммунисты тоже были в большинстве, как и 73% дебилоидов. А ты можешь не прививаться, хуже не будет.
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14.07.2021 19:59 Ответить
Будет даже лучше! Как минимум, чище...
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14.07.2021 20:10 Ответить
так может же засранец кого-то и заразить(
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14.07.2021 20:30 Ответить
Если успеет. Есть мнение, что он хил не только умом, но и тельцем.
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14.07.2021 20:35 Ответить
А ты уколись - больным это необходимо.
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14.07.2021 22:00 Ответить
Вот видишь - ты сам осознаешь, что тебе необходимо
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15.07.2021 10:21 Ответить
Если ты обколотый - чего переживать ? Молодец, жизнь удалась !
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14.07.2021 22:12 Ответить
надо бабки отмывать, а пандемия это самое то...
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14.07.2021 20:18 Ответить
Количество жертв приближается к масштабам 2 мировой. Тогда тоже подавляющее большинство остались живы.
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14.07.2021 21:57 Ответить
иммунитет теряется через 4-6 мес! повторное заболевание у некоторых протекает тяжелее 1го! ДУМАЙ ТЕ
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15.07.2021 00:07 Ответить
В тему демагогии об "искусственной истерии"

https://www.facebook.com/evgeny.istrebin?__cft__[0]=AZW15KoG22si3k1L-LL0zBeUbfdpSXJbBT4N4F5IVEvfh5PrFDXtLKIn5i5NbOpsdEVK2qJYudYZE-PlfWgr8X5bO0Adehh1fvRk5cSLbmMY0Z8KtxIhzHZqrEDZp8V3v0nXYKnx6mo7ma4UGIw8jRY89vdAmapxea5n7DJbI-hEd2Viv19j087qT5BRj72-OmY&__tn__=-UC%2CP-y-R вгений Истребин https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2248134868651154?__cft__[0]=AZW15KoG22si3k1L-LL0zBeUbfdpSXJbBT4N4F5IVEvfh5PrFDXtLKIn5i5NbOpsdEVK2qJYudYZE-PlfWgr8X5bO0Adehh1fvRk5cSLbmMY0Z8KtxIhzHZqrEDZp8V3v0nXYKnx6mo7ma4UGIw8jRY89vdAmapxea5n7DJbI-hEd2Viv19j087qT5BRj72-OmY&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 июля, 22:31

Еще раз про Нидерланды.
Простите, но это реально ******. Я такой скорости роста не видел. За 11 дней рост в 19 раз. Вы вообще представляете что будет в Украине ????
11 дней назад число случаев 538 , сегодня 10283. Население страны 17 млн человек.В стране уже сделано 17 млн прививок. Полностью вакцинировано 7 млн человек. И не смотря на это такой сумасшедший взлет.
А теперь вернемся к Украине. У нас на 40 млн человек сделано 3,5 млн прививок, полностью вакцинировано 1,2 млн.
Вы, патологические идиоты, если не понимаете масштабов катастрофы которая приближаются.
...
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15.07.2021 01:37 Ответить
логично предположить, что есть какая то связь между заболеваемостью и вакцинированием! чем больше вакцинируют - тем больше заболевают.... как то так логически получается
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15.07.2021 10:32 Ответить
А вы попробуйте "логично" предположить на примере Израиля...

Где большая часть населения варционирована полностью (и "приличной" вакциной), и где закрывают ковидные отделения по причине практически отсутствия больных
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15.07.2021 16:26 Ответить
ну не совсем верно! когда до них доберется Дельта штамм, тогда и посмотрим что к чему) а пока я бы такие параллели не проводил
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15.07.2021 21:45 Ответить
ну логично тогда предположить что вакцина работает хорошо против штамов против которых она разработана и не очень хорошо/плохо против штамов против которых она не разработана.
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16.07.2021 19:07 Ответить
Скажу больше: есть мнение некоторых оппозиционных лиц, что вакцинация и вызывает мутационные изменения вируса… не важно, как имя этого вируса. Был сарс птичий, свинной, летучих мышей… теперь дельта появился… и будет все хуже! Вакцина наверное иммунитет меняет, я вот к чему. Никто толком ничего полностью не знает, даже эти великие вакцинаторы!
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17.07.2021 10:20 Ответить
Ага - "ковид заплакал и убежал"
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14.07.2021 20:01 Ответить
Ты еще аптеку сожги.
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14.07.2021 22:24 Ответить
Ага. Эфиопской макаке гебрейесусу виднее
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14.07.2021 19:54 Ответить
А у нас - тишина, коронавирус сбежал.
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14.07.2021 19:55 Ответить
ВОЗ: Мир находится в начале новой волны пандемии - Цензор.НЕТ 3818
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14.07.2021 19:56 Ответить
воха красавчик ваще
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14.07.2021 21:54 Ответить
Не треба було в рашці матчі Евро проводити
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14.07.2021 19:55 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-covid-19-finliandija-rosija/31328255.html У Фінляндії реєструється спалах коронавірусного захворювання COVID-19, походження якого відстежили від футбольних уболівальників, які поверталися з матчів Чемпіонату Європи в російському Санкт-Петербурзі.
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15.07.2021 11:46 Ответить
уже ети ванги начинают утомлять - делайте шо то, шо бы не находился - вы же тот самый воз,
который вроде и создан всех вывозить, а не ванговать.
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14.07.2021 19:56 Ответить
Это тож самое что и ООН и ПАСЕ, только читают замасленные методички, обеспокаиваются и вангуют.
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14.07.2021 19:58 Ответить
Так вже ж була третя хвиля.Щось ці бандити зовсім забрихалися.Хоча якщо в таких організаціях ефіопців призначають,то про що можна казати?
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14.07.2021 19:56 Ответить
У нас все нормально. Вся верховная зрада с кабинетом министров, с охвисом преЗЕдента, со всеми мэрами, областными и местными чиновниками, со своими родителями женами, любовницами, вылупками привились ПФАЙЗЕРОМ. А лохторату, который по совместительству является налогоплательщиком и содержателем всего этого отребья дешевый индийский или китайский шмурдяк сомнительного качества и в недостаточном количестве.
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14.07.2021 19:59 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/news-57788587 Рідкісний побічний ефект від вакцин Pfizer і Moderna призводить до проблем із серцем

==================
упс...чтота пашло нє так... А може -так?
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14.07.2021 20:09 Ответить
От редкостного побочного эффекта от вакцин ПФАЙЗЕР и МОДЕРНА крематории телами не переполняются, они как раз переполняются теми, кто не делал вакцинацию не веря в пандемию или боясь редкостного и побочного эффекта.
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14.07.2021 20:13 Ответить
Вот в этом и смысл заботы гебрейсусов о гойском здоровье.
Было здоровое сердце - стало никакое.
Была нормальная кровь - стала загущенная.
Колите, Шура, она золотая !
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14.07.2021 22:06 Ответить
пандемия закончилась. это уже эндемия.
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14.07.2021 20:00 Ответить
ВОЗ: Мир находится в начале новой волны пандемии

А не пошли бы вы нахер?....
****. Расплодилось дармоедов-чревовещателей.
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14.07.2021 20:09 Ответить
а той старий Ковід він зараз що - відпуска на Мальдівах.... , чи осінью нову "порцюху " нового штама запустять ....- а
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14.07.2021 20:10 Ответить
старый ковид нам теперь ето как сигарету выкурить после чарки - сплошной кайф...
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14.07.2021 20:14 Ответить
чарку в меру приветствую- если еще качественного напитка ....- сигарету минусую...
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14.07.2021 21:19 Ответить
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14.07.2021 21:25 Ответить
ну ты и глупица.... вакцина не защищает от заболевания... можно заболеть особенно находясь в тесном контакте...
вакцина помогает выработать антитела , которых у тебя нет , и с этими антителами преодолеть болезнь в легкой форме ...
...
тоже мне ...еще один адепт антипрививочник...
...
может ты еще и сторонник теории плоской земли?
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14.07.2021 20:28 Ответить
Де ти узяло цю дурню? Я тобі навів приклад з відкритих джерел. У паРаші масово тяжко хворіють і помирають привиті люди. Тільки не кажи, що Шмурдик Ві це помиї. Всі вакцини з двох бочок. В Одну наповнює Файзер, а іншу АстраЗенека.
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14.07.2021 20:44 Ответить
Шмурдик Ві це помиї.
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14.07.2021 22:26 Ответить
в росии нет нормальных вакцин
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15.07.2021 00:10 Ответить
сегодня ты без антител, а завтра в нато захотел
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14.07.2021 20:50 Ответить
Сегодня ты без антител, а завтра в морге охладел.
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14.07.2021 22:28 Ответить
Сегодня все с антителами - с такими-то блин докторами.
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14.07.2021 23:48 Ответить
Как бы Гебрейисус не оказался на пороге рукоприкладства...
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14.07.2021 21:19 Ответить
Как бы Гебрейсус не загремел под суд.
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14.07.2021 22:07 Ответить
Желательно Линча.
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14.07.2021 22:33 Ответить
Да да . Без перерыва пандемия за пандемией . Вакцинируйтесь и наслаждайтесь .
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14.07.2021 21:23 Ответить
Пока наивные верят им и платят - этот управляемый психоз будет продолжаться.
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14.07.2021 23:32 Ответить
Упипикали уже своим коронабесным цирком.
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14.07.2021 21:24 Ответить
Они подымают бешеные бабки на вакцинах, масках, тестах - надо ловить момент.
Потом будет вторая волна заработка: на борьбе с осложнениями от вакцин.
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14.07.2021 23:30 Ответить
Если их не начнут отстреливать.
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15.07.2021 11:57 Ответить
Голливуд уже наделал новых роликов, так что скоро на всех экранах - мировая премьера под названием - "пандемия продолжается"
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14.07.2021 21:43 Ответить
https://strana.ua/news/343622-na-zakarpate-podtverdili-sluchai-indijskoho-shtamma-koronavirusa-delta.html НА ЗАКАРПАТЬЕ ШТАММ КОРОНАВИРУСА "ДЕЛЬТА" ПОДТВЕРДИЛСЯ У ДВУХ ЧЕЛОВЕК, ПРИЕХАВШИХ ИЗ РОССИИ .
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14.07.2021 23:47 Ответить
А скількох людей вони могли заразити на лінії "Мордор - західна Україна", допоки їх ізолювали?
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15.07.2021 12:07 Ответить
Воз це корупція і ще раз корупція
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15.07.2021 08:20 Ответить
ВОЗ - это китайские холуи.
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15.07.2021 11:58 Ответить
"нар1д" не хочет воспринимать действительность.... и не понимает, что вирусы мутируют и видоизменяются... и чем все это закончится для Человечества -- только самому Богу известно.
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15.07.2021 11:44 Ответить
Гоминид раздухарился.
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15.07.2021 11:57 Ответить
А може не треба було проводити Євро 2020, а всі кошти кинути на збільшення потужностей виробництва вакцини🙄
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15.07.2021 12:02 Ответить
а может не надо в космос летать? вот там ещё больше денег можно сэкономить
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15.07.2021 12:16 Ответить
Та коштів щоби за якихось декілька місяців вакцинувати майже все населення Землі, більше ніж достатньо. Наприклад, в Україні з ковідного фонду розшарювали фінанси куди тільки не ліньки.
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15.07.2021 12:25 Ответить
 
 