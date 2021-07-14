ВОЗ: Мир находится в начале новой волны пандемии
Неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19 "шокирует", а масштабы механизма COVAX "все еще слишком малы".
Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".
"Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны", - сказал Гебрейесус.
На минувшей неделе в мире выросли заболеваемость и смертность от коронавируса. При этом число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении десяти предыдущих недель снижения.
"Вариант "дельта" является одним из главных факторов нынешнего роста показателей передачи инфекции, что подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер", - добавил Гебрейесус.
Он напомнил, что дельта-штамм "присутствует сейчас более чем в 111 странах", в связи с чем ВОЗ ожидает, что "скоро он станет доминирующим штаммом, циркулирующим в мире, если уже не стал".
Кроме того, Гебрейесус назвал шокирующим неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса в мире - большая часть населения планеты из-за отсутствия такого доступа "находится в полной зависимости от вируса", многие страны "все еще не получили никаких вакцин", а большинство государств "не получили в достаточном количестве".
В свою очередь механизм доступа к вакцинам COVAX, говорит глава ВОЗ, "может работать", но масштабы его деятельности "все еще слишком малы", к настоящему времени осуществлены поставки "лишь чуть более 100 млн доз".
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Пугают народ...
Хватит нагнетать искусственную истерию.
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Еще раз про Нидерланды.
Простите, но это реально ******. Я такой скорости роста не видел. За 11 дней рост в 19 раз. Вы вообще представляете что будет в Украине ????
11 дней назад число случаев 538 , сегодня 10283. Население страны 17 млн человек.В стране уже сделано 17 млн прививок. Полностью вакцинировано 7 млн человек. И не смотря на это такой сумасшедший взлет.
А теперь вернемся к Украине. У нас на 40 млн человек сделано 3,5 млн прививок, полностью вакцинировано 1,2 млн.
Вы, патологические идиоты, если не понимаете масштабов катастрофы которая приближаются.
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Где большая часть населения варционирована полностью (и "приличной" вакциной), и где закрывают ковидные отделения по причине практически отсутствия больных
который вроде и создан всех вывозить, а не ванговать.
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упс...чтота пашло нє так... А може -так?
Было здоровое сердце - стало никакое.
Была нормальная кровь - стала загущенная.
Колите, Шура, она золотая !
А не пошли бы вы нахер?....
****. Расплодилось дармоедов-чревовещателей.
вакцина помогает выработать антитела , которых у тебя нет , и с этими антителами преодолеть болезнь в легкой форме ...
...
тоже мне ...еще один адепт антипрививочник...
...
может ты еще и сторонник теории плоской земли?
Потом будет вторая волна заработка: на борьбе с осложнениями от вакцин.