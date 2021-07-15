"Слуга народу" Верещук готова очолити Міноборони, якщо їй запропонують. ВIДЕО

Нардепка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що готова очолити Міністерство оборони, якщо їй надійде така пропозиція.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардепка заявила в ефірі програми "Ток-шоу №1" на каналі "Україна 24".

"Таке рішення виключно залежить від верховного головнокомандувача, це його вертикаль, його конституційні повноваження, і якщо таке рішення буде ухвалено, то воно буде ухвалено саме ним. Говорити про те, що зараз йдуть якісь розмови, рано", - сказала нардепка.

Проте на питання, якщо їй надійде пропозиція очолити Міноборони, Верещук відповіла ствердно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саме Зеленський попросив Авакова піти у відставку: у президента були запитання у справі Шеремета, - "слуга народу" Верещук

Чинний міністр оброни Андрій Таран призначений на посаду 4 березня 2020 року.

1 липня Міноборни повідомило, що на параді на честь Дня незалежності жінки-військові будуть марширувати в туфлях на підбоорах. Це рішення зазнало критики в ЗМІ і соцмережах і викликало скандал навколо жіночої форми в ЗСУ. У зв'язку з цим Таранін 3 липня доручив своєму заступнику розглянути можливість закупівлі експериментального взуття для ювілейного параду до Дня Незалежності.