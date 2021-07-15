УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7970 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
23 933 306

"Слуга народу" Верещук готова очолити Міноборони, якщо їй запропонують. ВIДЕО

Нардепка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що готова очолити Міністерство оборони, якщо їй надійде така пропозиція.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардепка заявила в ефірі програми "Ток-шоу №1" на каналі "Україна 24".

"Таке рішення виключно залежить від верховного головнокомандувача, це його вертикаль, його конституційні повноваження, і якщо таке рішення буде ухвалено, то воно буде ухвалено саме ним. Говорити про те, що зараз йдуть якісь розмови, рано", - сказала нардепка.

Проте на питання, якщо їй надійде пропозиція очолити Міноборони, Верещук відповіла ствердно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саме Зеленський попросив Авакова піти у відставку: у президента були запитання у справі Шеремета, - "слуга народу" Верещук

Чинний міністр оброни Андрій Таран призначений на посаду 4 березня 2020 року.

1 липня Міноборни повідомило, що на параді на честь Дня незалежності жінки-військові будуть марширувати в туфлях на підбоорах. Це рішення зазнало критики в ЗМІ і соцмережах і викликало скандал навколо жіночої форми в ЗСУ. У зв'язку з цим Таранін 3 липня доручив своєму заступнику розглянути можливість закупівлі експериментального взуття для ювілейного параду до Дня Незалежності.

Автор: 

Міноборони (7455) Верещук Ірина (684)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+71
Буде літати на парасольці як дрон і дивитись що там на фронті.
показати весь коментар
15.07.2021 07:37
+68
ЗЕлошари віддали владу наркоманам ось і результат налітсо.
показати весь коментар
15.07.2021 07:38
+64
Леди "хотькуда"
показати весь коментар
15.07.2021 07:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
ШО ТЮ ТЮ ВООБЩЕ !!!???
показати весь коментар
16.07.2021 02:56 Відповісти
Мабуть, ирония, сарказм, або просто, дружеская шутка. исходя из контекста.
показати весь коментар
16.07.2021 03:22 Відповісти
Она всегда на всё готова.
Из неё бы вышла отличная профессиональная проститутка.
показати весь коментар
16.07.2021 08:32 Відповісти
ні-ні...там бутусов вже кілька років пнеться в зе-команду...тільки після нього...
показати весь коментар
16.07.2021 10:25 Відповісти
окстись.....не дай Бог....ещё базарная баба не возглавляла в Украине Минобороны....если, то только в одном случае : если она своим словесным поносом будет уничтожать врагов Украины, а не добивать украинцев в помощь путлеру.....второе -скорее всего...
показати весь коментар
16.07.2021 11:24 Відповісти
Яка різниця яку сферу розвалювати?
показати весь коментар
18.07.2021 10:47 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 