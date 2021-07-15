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У Сумах ввели комендантську годину для дітей до 16 років, - міськрада

У Сумах ввели комендантську годину для дітей до 16 років, - міськрада

Міська рада Сум ухвалила рішення про обмеження перебування дітей у закладах, де здійснюється діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування, на вулицях та інших громадських місцях на території Сумської міської територіальної громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міської ради Сум.

Як зазначено в преамбулі рішення, зроблено це з метою профілактики правопорушень серед дітей та молоді, попередження криміногенної обстановки в підлітковому середовищі на території міста, вчинення протиправних дій дітьми, поширення проявів вживання неповнолітніми алкогольних та слабоалкогольних напоїв, продажу підліткам спиртних напоїв та втягнення їх у пияцтво.

Відповідно до рішення, забороняється перебування в закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування, на вулицях та інших громадських місцях Сумської міської територіальної громади дітей віком до 16 років з 22:00 до 6:00 без присутності одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї персональну відповідальність.

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У цей період часу власники закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладів громадського харчування та уповноважені ними особи мають право вимагати у відвідувачів таких закладів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку.

"Рішення продиктоване турботою про здоров’я та безпеку дітей. Йдеться про заборону перебування в певних місцях у вечірні та нічні години без супроводу дорослих", – прокоментував ухвалене рішення міський голова Олександ Лисенко.

Автор: 

діти (5127) комендантська година (267) підлітки (421) Суми (904)


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Топ коментарі
+13
Тобто ти вважаєш нормальним коли школярі опівночі розважаються по всяких притонах?
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15.07.2021 10:35
+7
Правильное решение
«детей в возрасте до 16 лет с 22:00 до 6:00 без присутствия одного из родителей или другого законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за него персональную ответственность.Источник: https://censor.net/ru/n3277224»
В Австрии до 10 лет вообще нельзя детей оставлять без присмотра ни дома ни на улице .
Страна заботиться о подрастающем поколении . А в Украине до 18 лет некоторые успевают даже спиться
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15.07.2021 10:22
+7
прям дээнерия)))
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15.07.2021 10:31
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Приберіть тюрму із міста . Бо там багато дітей мріють про блатнуйю рамантіку, ще й кацапи за порєбріком поруч і тюрма в місті . Дуже надихае на правильне життя🙄🙄🙄
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15.07.2021 10:22 Відповісти
Правильное решение
«детей в возрасте до 16 лет с 22:00 до 6:00 без присутствия одного из родителей или другого законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за него персональную ответственность.Источник: https://censor.net/ru/n3277224»
В Австрии до 10 лет вообще нельзя детей оставлять без присмотра ни дома ни на улице .
Страна заботиться о подрастающем поколении . А в Украине до 18 лет некоторые успевают даже спиться
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15.07.2021 10:22 Відповісти
Правильно.
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15.07.2021 10:24 Відповісти
Що правильно?
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15.07.2021 10:33 Відповісти
Все правильно🤪!
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15.07.2021 10:58 Відповісти
Емігрант, вчи канадців.
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15.07.2021 11:02 Відповісти
Ну, если у нас уже горсоветы начинают буй ложить на нормы Конституции...
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15.07.2021 10:30 Відповісти
У них, наверное, свои законы)))
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15.07.2021 10:53 Відповісти
Суми, 22.00. Законослухняні мешканці лягайте спати, злодії і розбійники виходьте на роботу.
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15.07.2021 10:31 Відповісти
прям дээнерия)))
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15.07.2021 10:31 Відповісти
Тобто ти вважаєш нормальним коли школярі опівночі розважаються по всяких притонах?
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15.07.2021 10:35 Відповісти
Как бы молодежь на дискотеки всякие ходит. Или просто любит вечерами погулять. А им это всё обрезали. Как будто сами не были молодыми.
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15.07.2021 10:42 Відповісти
Вечором їм ніхто не забороняє, але після 22ї це вже ніч і діти спати мають. Може ви з тих батьків ,що рюмашку сину восьмикласнику можете запропонувати чи вже дочку з хлопцем вкладаєте спати дома- знаю і таких.
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15.07.2021 11:23 Відповісти
Как бы они уже не дети, а подростки. У них появляется личность, они социализируются. Можно их искусственно сдерживать в развитии.
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15.07.2021 13:42 Відповісти
я вважаю, что человек волен распоряжаться своей жизнью, временем, местом жительства, то что школяри розважаются - это проблемы воспитания детей и их родителей, наличие притонов проблема властей, страны, полиции,... "моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека".... так понятней???
..или модель лугандонии с приднестровием вам больше подходит? или там моральнее детвора растет после КЧ?
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15.07.2021 10:45 Відповісти
Що за дурню ти несеш про лугандонію, діти вночі не мають шлятися по вулицях, в Іспанії вхід на нічні дискотеки по документах також,не знаю чи з 16чи з 18 років лише, і діти вночі без супроводу дорослих не розгулюють
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15.07.2021 11:19 Відповісти
умник, ну так СУПРОВОДЖУЙ
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15.07.2021 12:11 Відповісти
Притоны - это работа милиции. Если они есть - значит "это кому-то нужно". 99% притонов и наркоторговцев "под крышей" силовиков. Так что не надо.
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15.07.2021 11:08 Відповісти
Правильное решение.
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15.07.2021 10:38 Відповісти
Порушників розстрілюватимуть?
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15.07.2021 10:40 Відповісти
Каструватимуть. ))
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15.07.2021 11:53 Відповісти
Що за рагулізм містячковий?? Таке рішення можне прийняти тільки Верховна Рада під час надзвичайного стану. Сподіваюсь що місцеві підлітки всі до одного на це злочинне розпорядження покладуть болт. Така спроба незаконно обмежити права і свободи має каратись законом.
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15.07.2021 10:58 Відповісти
для начала с себя начните,законники хреновы...каждый второй чинуша,связан с наркоторговлей!
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15.07.2021 11:10 Відповісти
Хрень якась, в Сумах так гостро стоїть питання з криміналом серед підлітків?
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15.07.2021 11:22 Відповісти
Я из Сум и полностью поддерживаю решнние мэрии!
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15.07.2021 12:47 Відповісти
Я з області і теж за!!! Чи хтось вважає за нормальне коли 14 річна (я вибачаюсь шмаркля) на підпитку лізе дратись до 40 річного ДЯДЬКА. А після ще одного наступу на пробку гадить під себе невзмозі навіть сидіти.
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15.07.2021 15:05 Відповісти
👍🤝
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16.07.2021 12:39 Відповісти
Не зовсім зрозуміло, що то за заклади харчування і розваг працюють у Сумах після 22.00 під час карантинних обмежень по всій країні??? В Сумах і області короновірус вже подолано, нема не одного хворого і можна розважатись??? Зеленський, позвони Баканову по поводу тих чортів в Сумській обласній раді.
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15.07.2021 11:23 Відповісти
 
 