У Сумах ввели комендантську годину для дітей до 16 років, - міськрада

Міська рада Сум ухвалила рішення про обмеження перебування дітей у закладах, де здійснюється діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування, на вулицях та інших громадських місцях на території Сумської міської територіальної громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міської ради Сум.

Як зазначено в преамбулі рішення, зроблено це з метою профілактики правопорушень серед дітей та молоді, попередження криміногенної обстановки в підлітковому середовищі на території міста, вчинення протиправних дій дітьми, поширення проявів вживання неповнолітніми алкогольних та слабоалкогольних напоїв, продажу підліткам спиртних напоїв та втягнення їх у пияцтво.

Відповідно до рішення, забороняється перебування в закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування, на вулицях та інших громадських місцях Сумської міської територіальної громади дітей віком до 16 років з 22:00 до 6:00 без присутності одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї персональну відповідальність.

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У цей період часу власники закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладів громадського харчування та уповноважені ними особи мають право вимагати у відвідувачів таких закладів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку.

"Рішення продиктоване турботою про здоров’я та безпеку дітей. Йдеться про заборону перебування в певних місцях у вечірні та нічні години без супроводу дорослих", – прокоментував ухвалене рішення міський голова Олександ Лисенко.