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Новини Судова реформа
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Другий транш від ЄС буде надано Україні після реформування судової системи, - віцепрезидент Єврокомісії Шефчович

Другий транш від ЄС буде надано Україні після реформування судової системи, - віцепрезидент Єврокомісії Шефчович

Другий транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу буде надано Україні відразу після того, як у країні будуть виконані кроки зі зміцнення верховенства закону і реформування судової системи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив віцепрезидент Європейської комісії з міжвідомчих відносин і прогнозування Марош Шефчович.

"Наразі дуже важливо продовжити цю реформу для подальшого зміцнення верховенства закону. Це дуже інтенсивна дискусія, яку ми ведемо також у ЄС і наших державах-членах. Тепер ми щорічно публікуємо звіти про верховенство права, в яких оцінюємо, наскільки верховенство права дотримується у всіх наших державах-членах", - зазначив він.

Шефчович заявив, що це не щось конкретне для України - це справді важливе завдання, тому що йдеться про діяльність держави, про спільні цінності, про атмосферу в суспільстві.

"Дуже важливо також бачити рішучість керівництва України реформувати судову систему, відповідно до рекомендації Венеціанської комісії. Ми також схвалюємо прихильність президента Зеленського боротися з інтересами і впливом олігархів у політичному та економічному житті України. Всі ці кроки, про які я говорив, справді зроблять Україну більш сильною, стійкою. Крім того, це принесе іншу підтримку через макрофінансову допомогу. У грудні минулого року було надано 600 млн євро, і я думаю, що, коли всі ці кроки, про які я згадав, будуть виконані, відразу після цього буде надано другий транш", - додав Шефчович.

Окрім того, він наголосив, що досягнення України за останні три десятиліття були дуже вражаючими, особливо через дуже складне геополітичне середовище.

"У вас було багато проблем, у вас було вторгнення, анексія вашої території. Як ви знаєте, ЄС завжди був на вашому боці. Якщо ви подивитеся на макрофінансову допомогу в розмірі 16 млрд євро - я думаю, що це найбільша допомога, яку отримала Україна. І ми готові продовжувати ці зусилля. Якщо ви подивитеся на те, чого ви досягли за останні роки, стає абсолютно ясно, що ви домоглися значного прогресу в реформуванні медіасфери, державного управління, боротьби з корупцією, макроекономічної стабілізації", - пояснив віцепрезидент Європейської Комісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив запуск "Північного потоку-2" з віцепрезидентом Єврокомісії Шефчовичем

Автор: 

МВФ (3076) судова реформа (1459) транш (467) Шефчович Марош (183)


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Топ коментарі
+2
то бишь не будет.
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15.07.2021 10:36
+2
Второй транш от ЕС будет предоставлен Украине после реформирования судебной системы, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович - Цензор.НЕТ 5623
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15.07.2021 10:42
+2
Нет. Ответ на результаты выборов 2019. И поделом!
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15.07.2021 11:33
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то бишь не будет.
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15.07.2021 10:36 Відповісти
Побыстрей давайте бабло и без всяких условий.
Борзеют европейцы
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15.07.2021 10:38 Відповісти
нам уже не надо, мы у китая берем
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15.07.2021 10:40 Відповісти
Ага, и будем шантажировать США и Европу что сблизимся с ними против всех, кто нам бабло не даёт. И рашку порвём мимоходом.
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15.07.2021 10:42 Відповісти
дадут деньги на зарплаты новым судьям? ну-ну...
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15.07.2021 10:41 Відповісти
Второй транш от ЕС будет предоставлен Украине после реформирования судебной системы, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович - Цензор.НЕТ 5623
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15.07.2021 10:42 Відповісти
"Если вы посмотрите на то, чего вы достигли за последние годы, становится совершенно ясно, что вы добились значительного прогресса в реформировании медиасферы, государственного управления, борьбы с коррупцией, макроэкономической стабилизации", - добавил Шефчович."

он живет в какой то другой реальности?
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15.07.2021 10:43 Відповісти
Это шантаж?
Прекрасное заявление к Дню Независимости.
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15.07.2021 10:47 Відповісти
Нет. Ответ на результаты выборов 2019. И поделом!
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15.07.2021 11:33 Відповісти
Мое мнение - местные судьи и так жирно живут, ответственности никакой, изредка в отчаянии взрывают суды, но это очень редко
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15.07.2021 10:48 Відповісти
Неужели разрешат отстреливать? 🤔😊
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15.07.2021 11:34 Відповісти
Китай, Меркель, зеленський. Хто зайвий?
https://www.youtube.com/watch?v=pMkd1DHzJp4
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15.07.2021 12:22 Відповісти
 
 