Другий транш від ЄС буде надано Україні після реформування судової системи, - віцепрезидент Єврокомісії Шефчович

Другий транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу буде надано Україні відразу після того, як у країні будуть виконані кроки зі зміцнення верховенства закону і реформування судової системи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив віцепрезидент Європейської комісії з міжвідомчих відносин і прогнозування Марош Шефчович.

"Наразі дуже важливо продовжити цю реформу для подальшого зміцнення верховенства закону. Це дуже інтенсивна дискусія, яку ми ведемо також у ЄС і наших державах-членах. Тепер ми щорічно публікуємо звіти про верховенство права, в яких оцінюємо, наскільки верховенство права дотримується у всіх наших державах-членах", - зазначив він.

Шефчович заявив, що це не щось конкретне для України - це справді важливе завдання, тому що йдеться про діяльність держави, про спільні цінності, про атмосферу в суспільстві.

"Дуже важливо також бачити рішучість керівництва України реформувати судову систему, відповідно до рекомендації Венеціанської комісії. Ми також схвалюємо прихильність президента Зеленського боротися з інтересами і впливом олігархів у політичному та економічному житті України. Всі ці кроки, про які я говорив, справді зроблять Україну більш сильною, стійкою. Крім того, це принесе іншу підтримку через макрофінансову допомогу. У грудні минулого року було надано 600 млн євро, і я думаю, що, коли всі ці кроки, про які я згадав, будуть виконані, відразу після цього буде надано другий транш", - додав Шефчович.

Окрім того, він наголосив, що досягнення України за останні три десятиліття були дуже вражаючими, особливо через дуже складне геополітичне середовище.

"У вас було багато проблем, у вас було вторгнення, анексія вашої території. Як ви знаєте, ЄС завжди був на вашому боці. Якщо ви подивитеся на макрофінансову допомогу в розмірі 16 млрд євро - я думаю, що це найбільша допомога, яку отримала Україна. І ми готові продовжувати ці зусилля. Якщо ви подивитеся на те, чого ви досягли за останні роки, стає абсолютно ясно, що ви домоглися значного прогресу в реформуванні медіасфери, державного управління, боротьби з корупцією, макроекономічної стабілізації", - пояснив віцепрезидент Європейської Комісії.

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