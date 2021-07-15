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Новини Агресія Росії проти України
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За рік "перемир'я" загинули 45 захисників України, 145 були поранені

За рік

З початку дії Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року збройні формування РФ на сході України порушили режим тиші майже 2 тис. разів, внаслідок чого загинули 45 військовослужбовців ЗСУ, ще 145 поранені.

Про це Постійний представник України при міжнародних делегаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наступного тижня виповниться один рік з моменту набуття чинності додаткових заходів, спрямованих на припинення бойових дій вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Протягом цього періоду (до 14 липня цього року), який мав бути мирним та стати міцною основою для подальшого прогресу у сфері безпеки, російські збройні формування 1 938 разів порушили режим припинення вогню, 464 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - зазначив Цимбалюк.

За цей період російські окупаційні війська 27 разів обстріляли житлові райони, Було зафіксовано 100 випадків використання ними БПЛА та 44 випадки дистанційного мінування, у тому числі забороненими протипіхотними мінами.

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"Загинули 45 українських військовослужбовців, ще 145 було поранено", - повідомив очільник української місії в ОБСЄ.

Він вказав на те, що порушення Росією Мінських домовленостей не припиняється. Лише протягом одного дня, 13 липня, загинув один український військовослужбовець, ще шестеро отримали поранення. Більшість цих втрат були внаслідок застосування збройними формуваннями РФ 152-мм та 120-мм артилерії. Ще троє українських бійців зазнали поранень у четвер, 15 липня.

Як відомо, внаслідок розпочатої у 2014 році на сході України російської збройної агресії загинули близько 14 тис. осіб, з яких понад 4 тис. – українські військовослужбовці.

Автор: 

Донбас (22356) втрати (4433) операція Об’єднаних сил (6725) Цимбалюк Євген (50)


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Топ коментарі
+28
При Порошенко, я ЗНАЛ, что КАЖДЫЙ погибший наш солдат погиб НЕ ЗРЯ: враг точно заплатил за эту смерть не менее пятью своими смертями и освобожденной украинскими воинами территориями.
А ради чего гибнут наши солдаты сейчас, ради "перемирия"?
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15.07.2021 23:02
+22
"Режим тишины" существует только в голове у Гундосика и его жополизов.
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15.07.2021 22:59
+20
Зелений барига наживається на війні і не хоче її припиняти.
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15.07.2021 22:58
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Зелений барига наживається на війні і не хоче її припиняти.
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15.07.2021 22:58 Відповісти
"Режим тишины" существует только в голове у Гундосика и его жополизов.
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15.07.2021 22:59 Відповісти
При Порошенко, я ЗНАЛ, что КАЖДЫЙ погибший наш солдат погиб НЕ ЗРЯ: враг точно заплатил за эту смерть не менее пятью своими смертями и освобожденной украинскими воинами территориями.
А ради чего гибнут наши солдаты сейчас, ради "перемирия"?
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15.07.2021 23:02 Відповісти
Заради Зеліного піару що він хоче мЬІру.
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15.07.2021 23:12 Відповісти
счет, подсчет, рахунок, підраховувати, идиЕт...

пшла вон, срань номерная, безграмотная.
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15.07.2021 23:36 Відповісти
Зелене перемир"я триває,хлопці гинуть без права на відповідь !!!
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15.07.2021 23:05 Відповісти
Факт є фактом . Але скільки захісників загинуло з 2019 до 2020 року , а з 2018 до 2019 , є така статистика ?
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15.07.2021 23:07 Відповісти
А скільки метрів землі відвойовано у рашистів , може скажете ?
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15.07.2021 23:42 Відповісти
сірОжа, тобі мало? Ну ти і гнида...
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15.07.2021 23:38 Відповісти
Бред бл какой-то, через день сообщения о погибших ,а они втирают что за год погибло 45 человек???
Есть нормальные журналисты,которое могут хоть оф.отчёты за год посмотреть и написать правду.
Или всё обратно нужно людям делать?
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15.07.2021 23:44 Відповісти
Просто они "забыли" сказать сколько из этих 145 раненых умерло на больничной койке или навсегда осталось инвалидами.
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16.07.2021 00:03 Відповісти
Втрати росіян:
2017 - 400+ ліквідованих
2018 - 600+ ліквідованих

2020 - 0

Наші солдати знаходиться на передовій не для того, щоб якомога менше помирати на рік, а для того щоб вбивати якомога більше ворогів.
Це добре ілюструє як фундаментально ми відрізняємся від вас, тому що ваше "як добре що хоч не так багато загинуло", це позиція терпіли та боягуза, який вже психологічно програв.
І такі як ти навіть не зрозуміють мораль із сказаного і будуть сипати типовими тезами "а ти дітей туди віддай\сам піди", тому що що ? Боягузи і думають що всі такі, але ні.
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16.07.2021 03:03 Відповісти
"это вообще-то уроженцы Украина, которым мозги запудрили..."

іхтамнєт? ти давай,ще пожалій колаборантів,не зупиняйся.
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16.07.2021 07:19 Відповісти
уроженцы-вырожденцы
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16.07.2021 07:39 Відповісти
исключено.
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16.07.2021 16:00 Відповісти
а от ета упоротость ваша - радует.
значит не - не исключено.
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16.07.2021 16:09 Відповісти
ты же прочитал, значит не тока самому себе.....
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16.07.2021 16:13 Відповісти
проехано
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16.07.2021 16:19 Відповісти
некому - Едик умер - я в Америке.
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16.07.2021 16:02 Відповісти
А давайте разом згадаємо російських спецназівців, яких взяли у полон під поселком Щастя.
Паспорти та військові квітки т.з лнр, а насправді кадрові військові
Ну і командує окупаційними силами не ГРУ, а 12-е командування резерву, яке входить у південний військовий округ, тобто російська армія.
Ти мало того що брехун, так ще і повний профан у темі
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16.07.2021 11:13 Відповісти
ты пока и на 1й уровень не тянешь не с лопаты ли тебя кормили?
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16.07.2021 16:41 Відповісти
тварь кацапская - шо ты на етом форруме делаешь?
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16.07.2021 16:43 Відповісти
тебя послушать, так в Украине идет "гражданская война" и никаких российских воск на востоке Украины нет и небыло.За рік "перемир'я" загинули 45 захисників України, 145 були поранені - Цензор.НЕТ 2479
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16.07.2021 09:16 Відповісти
Ахаха, ну ось і розкрилась твоя суть
Це ще один момент, який фундаментально відрізняє нас від вас, у вас "нет там расіян", "гражданская вайна", а ми називаємо речі своїми іменами.
А що до іншого, то насправді тобі просто нічим відповісти на те, що я написав, думаєш ти перший ?
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16.07.2021 11:06 Відповісти
но...в 2018 и 2017 не сдали ни пяди своей территории, так что про "плоды" не заикайся
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16.07.2021 09:13 Відповісти
Эта кровь на гаранте. "Главное перестать стрелять" визжало оно. И что? Позорище...
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16.07.2021 02:31 Відповісти
Ну давай, клоун, поскачи на сцені і розкажи, хто на війні наживається?
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16.07.2021 02:58 Відповісти
На перших роках війни росіяни розсилали смски із написом "вояк зсу - гарматне м'ясо для ваших керманичів, кидай зброю та іди до дому", але тоді по статистиці росіяни та їх проксі війська несли у 3-4 рази більші втрати.
А ось зараз, коли діє жорстка та одностороння заборона стріляти і ворожі снайпери працюють без страху, що їх зловить анти снайперська група, яких виведено із ліній фронту, втрати наших військ залишаються не відомщені.
Головна мета солдата на війні це вбивати ворогів, а не менше помирати на рік. Поміркуйте над цим.
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16.07.2021 03:11 Відповісти
Недавно слышал от одного российского политика - Путину не нужна война,Путину нужна победа над Украиной.Вот и всЯ разница.Зеле нужен мир,а не победа.
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16.07.2021 07:24 Відповісти
Он уже 45 раз должен был подать в отставку, но совести не имеет. Хотя, какая может быть совесть у патологического лжеца?
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16.07.2021 07:27 Відповісти
Зебуїнське "пєрєміріє" як воно є.
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16.07.2021 07:35 Відповісти
А сколько зеленским спасено жизней оккупантов? Почему никто не пишет про это?
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16.07.2021 09:27 Відповісти
a?
оно 38 раз уклонялось шо бы никого не спасать...
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16.07.2021 16:55 Відповісти
писюрвец в баночку тот еще...
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16.07.2021 16:56 Відповісти
Так, Б _ ди мокрые, возвращайте "на нули" снайперов, контрснайперские группы и беспилотники возвращайте тоже!!! Или вы тупые, как какая-то арахамия?!?!?!?!?!(((((
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16.07.2021 09:52 Відповісти
eto ona как какая-то арахамия?!?!?!?!?!(((((
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16.07.2021 16:57 Відповісти
тебе стрелять еще командир и стерлять а законцинся все вилами, бо сыны не тягнуть..... на родину любить..
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16.07.2021 17:29 Відповісти
 
 