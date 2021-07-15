За рік "перемир'я" загинули 45 захисників України, 145 були поранені
З початку дії Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року збройні формування РФ на сході України порушили режим тиші майже 2 тис. разів, внаслідок чого загинули 45 військовослужбовців ЗСУ, ще 145 поранені.
Про це Постійний представник України при міжнародних делегаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Наступного тижня виповниться один рік з моменту набуття чинності додаткових заходів, спрямованих на припинення бойових дій вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Протягом цього періоду (до 14 липня цього року), який мав бути мирним та стати міцною основою для подальшого прогресу у сфері безпеки, російські збройні формування 1 938 разів порушили режим припинення вогню, 464 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - зазначив Цимбалюк.
За цей період російські окупаційні війська 27 разів обстріляли житлові райони, Було зафіксовано 100 випадків використання ними БПЛА та 44 випадки дистанційного мінування, у тому числі забороненими протипіхотними мінами.
"Загинули 45 українських військовослужбовців, ще 145 було поранено", - повідомив очільник української місії в ОБСЄ.
Він вказав на те, що порушення Росією Мінських домовленостей не припиняється. Лише протягом одного дня, 13 липня, загинув один український військовослужбовець, ще шестеро отримали поранення. Більшість цих втрат були внаслідок застосування збройними формуваннями РФ 152-мм та 120-мм артилерії. Ще троє українських бійців зазнали поранень у четвер, 15 липня.
Як відомо, внаслідок розпочатої у 2014 році на сході України російської збройної агресії загинули близько 14 тис. осіб, з яких понад 4 тис. – українські військовослужбовці.
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А ради чего гибнут наши солдаты сейчас, ради "перемирия"?
пшла вон, срань номерная, безграмотная.
Есть нормальные журналисты,которое могут хоть оф.отчёты за год посмотреть и написать правду.
Или всё обратно нужно людям делать?
2017 - 400+ ліквідованих
2018 - 600+ ліквідованих
2020 - 0
Наші солдати знаходиться на передовій не для того, щоб якомога менше помирати на рік, а для того щоб вбивати якомога більше ворогів.
Це добре ілюструє як фундаментально ми відрізняємся від вас, тому що ваше "як добре що хоч не так багато загинуло", це позиція терпіли та боягуза, який вже психологічно програв.
І такі як ти навіть не зрозуміють мораль із сказаного і будуть сипати типовими тезами "а ти дітей туди віддай\сам піди", тому що що ? Боягузи і думають що всі такі, але ні.
іхтамнєт? ти давай,ще пожалій колаборантів,не зупиняйся.
значит не - не исключено.
Паспорти та військові квітки т.з лнр, а насправді кадрові військові
Ну і командує окупаційними силами не ГРУ, а 12-е командування резерву, яке входить у південний військовий округ, тобто російська армія.
Ти мало того що брехун, так ще і повний профан у темі
Це ще один момент, який фундаментально відрізняє нас від вас, у вас "нет там расіян", "гражданская вайна", а ми називаємо речі своїми іменами.
А що до іншого, то насправді тобі просто нічим відповісти на те, що я написав, думаєш ти перший ?
А ось зараз, коли діє жорстка та одностороння заборона стріляти і ворожі снайпери працюють без страху, що їх зловить анти снайперська група, яких виведено із ліній фронту, втрати наших військ залишаються не відомщені.
Головна мета солдата на війні це вбивати ворогів, а не менше помирати на рік. Поміркуйте над цим.
оно 38 раз уклонялось шо бы никого не спасать...