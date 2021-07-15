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Новости Агрессия России против Украины
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За год "перемирия" погибли 45 защитников Украины, 145 были ранены

За год

С начала действия Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вооруженные формирования РФ на востоке Украины нарушили режим тишины почти 2 тыс. раз, в результате чего погибли 45 военнослужащих ВСУ, еще 145 ранены.

Об этом Постоянный представитель Украины при международных делегациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На следующей неделе исполнится один год с момента вступления в силу дополнительных мер, направленных на прекращение боевых действий вдоль линии соприкосновения на Донбассе. В течение этого периода (до 14 июля этого года), который должен быть мирным и стать прочной основой для дальнейшего прогресса в сфере безопасности, российские вооруженные формирования 1938 раз нарушили режим прекращения огня, 464 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - отметил Цимбалюк.

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За этот период российские оккупационные войска 27 раз обстреляли жилые районы, было зафиксировано 100 случаев использования ими БПЛА и 44 случая дистанционного минирования, в том числе запрещенными противопехотными минами.

"Погибли 45 украинских военнослужащих, еще 145 были ранены", - сообщил глава украинской миссии в ОБСЕ.

Он указал на то, что нарушение Россией Минских договоренностей не прекращается. Только за один день, 13 июля, погиб один украинский военнослужащий, еще шестеро получили ранения. Большинство этих потерь были в результате применения вооруженными формированиями РФ 152-мм и 120-мм артиллерии. Еще трое украинских бойцов получили ранения в четверг, 15 июля.

Также читайте: Два воина ранены в результате обстрела террористами на Донбассе, - ОТУ "Північ"

Как известно, в результате начатой ​​в 2014 году на востоке Украины российской вооруженной агрессии погибли около 14 тыс. человек, из которых более 4 тыс. - украинские военнослужащие.

Автор: 

Донбасс (26956) потери (4418) операция Объединенных сил (6766) Цымбалюк Евгений (47)


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Топ комментарии
+28
При Порошенко, я ЗНАЛ, что КАЖДЫЙ погибший наш солдат погиб НЕ ЗРЯ: враг точно заплатил за эту смерть не менее пятью своими смертями и освобожденной украинскими воинами территориями.
А ради чего гибнут наши солдаты сейчас, ради "перемирия"?
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15.07.2021 23:02
+22
"Режим тишины" существует только в голове у Гундосика и его жополизов.
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15.07.2021 22:59
+20
Зелений барига наживається на війні і не хоче її припиняти.
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15.07.2021 22:58
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Зелений барига наживається на війні і не хоче її припиняти.
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15.07.2021 22:58 Ответить
"Режим тишины" существует только в голове у Гундосика и его жополизов.
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15.07.2021 22:59 Ответить
При Порошенко, я ЗНАЛ, что КАЖДЫЙ погибший наш солдат погиб НЕ ЗРЯ: враг точно заплатил за эту смерть не менее пятью своими смертями и освобожденной украинскими воинами территориями.
А ради чего гибнут наши солдаты сейчас, ради "перемирия"?
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15.07.2021 23:02 Ответить
Заради Зеліного піару що він хоче мЬІру.
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15.07.2021 23:12 Ответить
счет, подсчет, рахунок, підраховувати, идиЕт...

пшла вон, срань номерная, безграмотная.
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15.07.2021 23:36 Ответить
Зелене перемир"я триває,хлопці гинуть без права на відповідь !!!
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15.07.2021 23:05 Ответить
Факт є фактом . Але скільки захісників загинуло з 2019 до 2020 року , а з 2018 до 2019 , є така статистика ?
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15.07.2021 23:07 Ответить
А скільки метрів землі відвойовано у рашистів , може скажете ?
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15.07.2021 23:42 Ответить
сірОжа, тобі мало? Ну ти і гнида...
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15.07.2021 23:38 Ответить
Бред бл какой-то, через день сообщения о погибших ,а они втирают что за год погибло 45 человек???
Есть нормальные журналисты,которое могут хоть оф.отчёты за год посмотреть и написать правду.
Или всё обратно нужно людям делать?
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15.07.2021 23:44 Ответить
Просто они "забыли" сказать сколько из этих 145 раненых умерло на больничной койке или навсегда осталось инвалидами.
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16.07.2021 00:03 Ответить
Втрати росіян:
2017 - 400+ ліквідованих
2018 - 600+ ліквідованих

2020 - 0

Наші солдати знаходиться на передовій не для того, щоб якомога менше помирати на рік, а для того щоб вбивати якомога більше ворогів.
Це добре ілюструє як фундаментально ми відрізняємся від вас, тому що ваше "як добре що хоч не так багато загинуло", це позиція терпіли та боягуза, який вже психологічно програв.
І такі як ти навіть не зрозуміють мораль із сказаного і будуть сипати типовими тезами "а ти дітей туди віддай\сам піди", тому що що ? Боягузи і думають що всі такі, але ні.
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16.07.2021 03:03 Ответить
"это вообще-то уроженцы Украина, которым мозги запудрили..."

іхтамнєт? ти давай,ще пожалій колаборантів,не зупиняйся.
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16.07.2021 07:19 Ответить
уроженцы-вырожденцы
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16.07.2021 07:39 Ответить
исключено.
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16.07.2021 16:00 Ответить
а от ета упоротость ваша - радует.
значит не - не исключено.
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16.07.2021 16:09 Ответить
ты же прочитал, значит не тока самому себе.....
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16.07.2021 16:13 Ответить
проехано
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16.07.2021 16:19 Ответить
некому - Едик умер - я в Америке.
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16.07.2021 16:02 Ответить
А давайте разом згадаємо російських спецназівців, яких взяли у полон під поселком Щастя.
Паспорти та військові квітки т.з лнр, а насправді кадрові військові
Ну і командує окупаційними силами не ГРУ, а 12-е командування резерву, яке входить у південний військовий округ, тобто російська армія.
Ти мало того що брехун, так ще і повний профан у темі
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16.07.2021 11:13 Ответить
ты пока и на 1й уровень не тянешь не с лопаты ли тебя кормили?
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16.07.2021 16:41 Ответить
тварь кацапская - шо ты на етом форруме делаешь?
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16.07.2021 16:43 Ответить
тебя послушать, так в Украине идет "гражданская война" и никаких российских воск на востоке Украины нет и небыло.За рік "перемир'я" загинули 45 захисників України, 145 були поранені - Цензор.НЕТ 2479
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16.07.2021 09:16 Ответить
Ахаха, ну ось і розкрилась твоя суть
Це ще один момент, який фундаментально відрізняє нас від вас, у вас "нет там расіян", "гражданская вайна", а ми називаємо речі своїми іменами.
А що до іншого, то насправді тобі просто нічим відповісти на те, що я написав, думаєш ти перший ?
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16.07.2021 11:06 Ответить
но...в 2018 и 2017 не сдали ни пяди своей территории, так что про "плоды" не заикайся
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16.07.2021 09:13 Ответить
Эта кровь на гаранте. "Главное перестать стрелять" визжало оно. И что? Позорище...
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16.07.2021 02:31 Ответить
Ну давай, клоун, поскачи на сцені і розкажи, хто на війні наживається?
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16.07.2021 02:58 Ответить
На перших роках війни росіяни розсилали смски із написом "вояк зсу - гарматне м'ясо для ваших керманичів, кидай зброю та іди до дому", але тоді по статистиці росіяни та їх проксі війська несли у 3-4 рази більші втрати.
А ось зараз, коли діє жорстка та одностороння заборона стріляти і ворожі снайпери працюють без страху, що їх зловить анти снайперська група, яких виведено із ліній фронту, втрати наших військ залишаються не відомщені.
Головна мета солдата на війні це вбивати ворогів, а не менше помирати на рік. Поміркуйте над цим.
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16.07.2021 03:11 Ответить
Недавно слышал от одного российского политика - Путину не нужна война,Путину нужна победа над Украиной.Вот и всЯ разница.Зеле нужен мир,а не победа.
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16.07.2021 07:24 Ответить
Он уже 45 раз должен был подать в отставку, но совести не имеет. Хотя, какая может быть совесть у патологического лжеца?
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16.07.2021 07:27 Ответить
Зебуїнське "пєрєміріє" як воно є.
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16.07.2021 07:35 Ответить
А сколько зеленским спасено жизней оккупантов? Почему никто не пишет про это?
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16.07.2021 09:27 Ответить
a?
оно 38 раз уклонялось шо бы никого не спасать...
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16.07.2021 16:55 Ответить
писюрвец в баночку тот еще...
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16.07.2021 16:56 Ответить
Так, Б _ ди мокрые, возвращайте "на нули" снайперов, контрснайперские группы и беспилотники возвращайте тоже!!! Или вы тупые, как какая-то арахамия?!?!?!?!?!(((((
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16.07.2021 09:52 Ответить
eto ona как какая-то арахамия?!?!?!?!?!(((((
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16.07.2021 16:57 Ответить
тебе стрелять еще командир и стерлять а законцинся все вилами, бо сыны не тягнуть..... на родину любить..
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16.07.2021 17:29 Ответить
 
 