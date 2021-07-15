За год "перемирия" погибли 45 защитников Украины, 145 были ранены
С начала действия Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вооруженные формирования РФ на востоке Украины нарушили режим тишины почти 2 тыс. раз, в результате чего погибли 45 военнослужащих ВСУ, еще 145 ранены.
Об этом Постоянный представитель Украины при международных делегациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"На следующей неделе исполнится один год с момента вступления в силу дополнительных мер, направленных на прекращение боевых действий вдоль линии соприкосновения на Донбассе. В течение этого периода (до 14 июля этого года), который должен быть мирным и стать прочной основой для дальнейшего прогресса в сфере безопасности, российские вооруженные формирования 1938 раз нарушили режим прекращения огня, 464 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - отметил Цимбалюк.
За этот период российские оккупационные войска 27 раз обстреляли жилые районы, было зафиксировано 100 случаев использования ими БПЛА и 44 случая дистанционного минирования, в том числе запрещенными противопехотными минами.
"Погибли 45 украинских военнослужащих, еще 145 были ранены", - сообщил глава украинской миссии в ОБСЕ.
Он указал на то, что нарушение Россией Минских договоренностей не прекращается. Только за один день, 13 июля, погиб один украинский военнослужащий, еще шестеро получили ранения. Большинство этих потерь были в результате применения вооруженными формированиями РФ 152-мм и 120-мм артиллерии. Еще трое украинских бойцов получили ранения в четверг, 15 июля.
Как известно, в результате начатой в 2014 году на востоке Украины российской вооруженной агрессии погибли около 14 тыс. человек, из которых более 4 тыс. - украинские военнослужащие.
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А ради чего гибнут наши солдаты сейчас, ради "перемирия"?
пшла вон, срань номерная, безграмотная.
Есть нормальные журналисты,которое могут хоть оф.отчёты за год посмотреть и написать правду.
Или всё обратно нужно людям делать?
2017 - 400+ ліквідованих
2018 - 600+ ліквідованих
2020 - 0
Наші солдати знаходиться на передовій не для того, щоб якомога менше помирати на рік, а для того щоб вбивати якомога більше ворогів.
Це добре ілюструє як фундаментально ми відрізняємся від вас, тому що ваше "як добре що хоч не так багато загинуло", це позиція терпіли та боягуза, який вже психологічно програв.
І такі як ти навіть не зрозуміють мораль із сказаного і будуть сипати типовими тезами "а ти дітей туди віддай\сам піди", тому що що ? Боягузи і думають що всі такі, але ні.
іхтамнєт? ти давай,ще пожалій колаборантів,не зупиняйся.
значит не - не исключено.
Паспорти та військові квітки т.з лнр, а насправді кадрові військові
Ну і командує окупаційними силами не ГРУ, а 12-е командування резерву, яке входить у південний військовий округ, тобто російська армія.
Ти мало того що брехун, так ще і повний профан у темі
Це ще один момент, який фундаментально відрізняє нас від вас, у вас "нет там расіян", "гражданская вайна", а ми називаємо речі своїми іменами.
А що до іншого, то насправді тобі просто нічим відповісти на те, що я написав, думаєш ти перший ?
А ось зараз, коли діє жорстка та одностороння заборона стріляти і ворожі снайпери працюють без страху, що їх зловить анти снайперська група, яких виведено із ліній фронту, втрати наших військ залишаються не відомщені.
Головна мета солдата на війні це вбивати ворогів, а не менше помирати на рік. Поміркуйте над цим.
оно 38 раз уклонялось шо бы никого не спасать...