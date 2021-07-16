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У Раді заблокували підписання закону про реформу Вищої ради правосуддя

У Раді заблокували підписання закону про реформу Вищої ради правосуддя

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді чотири проєкти постанов, які блокують підписання закону "Про внесення змін до деяких законів України про порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя (ВРП) і діяльність дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя"(законопроєкт №5068).

Згідно з інформацією на сайті парламенту, авторами цих проєктів постанов є члени фракцій "Батьківщини", "Опозиційної платформи - За життя" і групи " Довіра", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з регламентом роботи ВР, спікер не може підписати ухвалений закон і передати його на підпис президенту до розгляду цих проєктів постанов у залі засідань.

Як повідомлялося, ВР 14 липня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №5068.

Цей закон вносить зміни до законів "Про регламент Верховної Ради України" та "Про Вищу раду правосуддя" і визначає утворення Етичної ради, члени якої визначатимуть відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності.

Відповідно до закону, до першого складу Етичної ради входитимуть три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, і три особи, запропоновані міжнародними організаціями, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п'яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та запобігання корупції. Такі міжнародні та іноземні організації погоджують пропозицію спільного списку кандидатів.

Також читайте: Євросоюз вітає ухвалення Радою законів про реформування ВРП і відновлення ВККС

У подальшому до складу Етичної ради входитимуть три людини з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України, одна людина, запропонована Радою прокурорів України, одна - за пропозицією Ради адвокатів України і ще одна - запропонована Національною академією правових наук України в особі президії.

Члени Етичної ради встановлюватимуть відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики і доброчесності.

Прикінцеві та перехідні положення законопроєкту передбачають, що процедуру оцінювання всіх членів ВРП, крім голови Верховного Суду, буде проведено протягом шести місяців після затвердження складу Етичної ради.

Крім того, закон визначає порядок діяльності служби дисциплінарних інспекторів ВРП як самостійного структурного підрозділу, призначення дисциплінарних інспекторів за результатами конкурсу, їхній правовий статус та обсяг повноважень.

Водночас ВР підтримала поправку №733, яка дає змогу звільняти членів ВРП без рішення органу, який їх обрав або призначив, тобто з'їзду суддів України, з'їзду адвокатів України, всеукраїнської конференції прокурорів, з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Згідно з поправкою, у разі негативного висновку щодо члена ВРП суб'єкт призначення має його розглянути і підтримати або відхилити. Якщо жодне з рішень не було ухвалено протягом трьох місяців, то член ВРП вважається автоматично звільненим.

Автор: 

ВР (15022) блокування (660) Вища рада правосуддя (583)


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БАТЬКІВЩИНА і ОПЗЖ ЗАХИЩАЮТЬ ПРОГНИЛУ І КОРУМПОВАНУ СУДОВУ СИСТЕМУ
Батьківщина Тимошенко і ОПЗЖ знову в одному човні. В 2009 році вони планували створити ширку.
А тепер їх об'єднало патологічне бажання зберегти корумповану судову систему. Озброївшись тезами про "втрату суверенітету" і "зовнішнє управління", ці дві сили кістьми лягли за те, щоб українці не отримали шансу на чесний суд.
Інтерес ОПЗЖ зрозумілий. Путінським посіпакам невигідно мати успішну Україну зі справедливими судами.
Невже позиції Батьківщини і медведчуків з кивами збігаються?

Ок, трохи історії.
Кілька років тому Батьківщина публічно стала на захист судді Аблова.
Це фігурант сумнозвісних плівок Вовка, автор крилатої фрази "Шеф, давай что-то учудим". Класичний зашкварений персонаж, якому море по коліна. Той, який нещодавно приїжджав в суд на позолоченому Порше.


Аблови і вовки цілком влаштовують Батьківщину і ОПЗЖ. Бо - це гарантія договорняків, кругової поруки і тотальної корупції. Вони розуміють, що міжнародники не будуть панькатись і вкажуть вовкам, абловим та іншим продуктам гнилої і продажної системи на двері.
Тому партія Тимошенко горою стала на захист суддівських кланів.
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16.07.2021 13:08
+14
"Ми, українці, можемо самі визначати хто у нас буде суддями. Ми можемо набрати чесних і порядних членів Вищої кваліфкомісії суддів, які будуть доброчесними. Які зможуть відбудовувати судову систему. Які зможуть зробити її незалежною", - каже депутат від Батьківщини Сергій Власенко.

Казочки, на які не треба вестись. Чому досі не змогли?
Чому попередні атестації у виконанні "чесних" і "порядних" виявились профанацією?

Чому суддями є вовки і аблови, а не чесні професіонали?
Чому "судді Майдану" фактично поголовно продовжують вершити судочинство?
Бо Батьківщину, ОПЗЖ та інших такі "судді" влаштовують.

Друзі, не дайте себе обманути. Допоможіть поширити цей допис.
Люди мають знати правду.
Правду про те, хто не хоче чесних і незалежних судів.
Де можна добитись справедливості.
Де перемагає не той, у кого більше грошей і владе, а той, хто правий.
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16.07.2021 13:09
+12
Тот сброд радой язык не поворачивается назвать.
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16.07.2021 12:56
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Правила форума Рада форумчан
Тот сброд радой язык не поворачивается назвать.
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16.07.2021 12:56 Відповісти
давай перевыборы - это рада не справилась)))
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16.07.2021 12:57 Відповісти
Какаяразнніца яке лайно, вибране пАпріколу, не може керувати державою. Руйнувати, грабувати - так, та не розвивати і збагачувати.
Ось і маємо ... Повну зелену ср.ку.
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16.07.2021 13:35 Відповісти
Среди подписантов есть и слуги
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16.07.2021 13:00 Відповісти
Там холуи Бени. А Юля можно подумать нет.

Рада заблокировала подписание закона о реформе Высшего совета правосудия - Цензор.НЕТ 3029
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16.07.2021 13:05 Відповісти
До дупіти крильця потрібно домалювати. Ой Жюлька, Жюлька.
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16.07.2021 13:31 Відповісти
https://www.facebook.com/antac.ua/?__cft__%5b0%5d=AZXZUYmL0lIwytzCw_1GXJ6vDeKdKEcvr-teZM66LfwUIkI32E4X4o9isR-zHmY8XBPATVp5_D_Z6Y2oYiQcyah0HatzokaBXzEPwpI-vRahMkOCUfR2f05ir_eRMIPxybLf5yqLpIn21ZUNUBwQzWsRrvorGWjCJb_nwn56Zlq8cA&__tn__=-UC%2CP-y-R Центр Протидії Корупції


БАТЬКІВЩИНА і ОПЗЖ ЗАХИЩАЮТЬ ПРОГНИЛУ І КОРУМПОВАНУ СУДОВУ СИСТЕМУ
Батьківщина Тимошенко і ОПЗЖ знову в одному човні. В 2009 році вони планували створити ширку.
А тепер їх об'єднало патологічне бажання зберегти корумповану судову систему. Озброївшись тезами про "втрату суверенітету" і "зовнішнє управління", ці дві сили кістьми лягли за те, щоб українці не отримали шансу на чесний суд.
Інтерес ОПЗЖ зрозумілий. Путінським посіпакам невигідно мати успішну Україну зі справедливими судами.
Невже позиції Батьківщини і медведчуків з кивами збігаються?

Ок, трохи історії.
Кілька років тому Батьківщина публічно стала на захист судді Аблова.
Це фігурант сумнозвісних плівок Вовка, автор крилатої фрази "Шеф, давай что-то учудим". Класичний зашкварений персонаж, якому море по коліна. Той, який нещодавно приїжджав в суд на позолоченому Порше.


Аблови і вовки цілком влаштовують Батьківщину і ОПЗЖ. Бо - це гарантія договорняків, кругової поруки і тотальної корупції. Вони розуміють, що міжнародники не будуть панькатись і вкажуть вовкам, абловим та іншим продуктам гнилої і продажної системи на двері.
Тому партія Тимошенко горою стала на захист суддівських кланів.
показати весь коментар
16.07.2021 13:08 Відповісти
"Ми, українці, можемо самі визначати хто у нас буде суддями. Ми можемо набрати чесних і порядних членів Вищої кваліфкомісії суддів, які будуть доброчесними. Які зможуть відбудовувати судову систему. Які зможуть зробити її незалежною", - каже депутат від Батьківщини Сергій Власенко.

Казочки, на які не треба вестись. Чому досі не змогли?
Чому попередні атестації у виконанні "чесних" і "порядних" виявились профанацією?

Чому суддями є вовки і аблови, а не чесні професіонали?
Чому "судді Майдану" фактично поголовно продовжують вершити судочинство?
Бо Батьківщину, ОПЗЖ та інших такі "судді" влаштовують.

Друзі, не дайте себе обманути. Допоможіть поширити цей допис.
Люди мають знати правду.
Правду про те, хто не хоче чесних і незалежних судів.
Де можна добитись справедливості.
Де перемагає не той, у кого більше грошей і владе, а той, хто правий.
показати весь коментар
16.07.2021 13:09 Відповісти
"Батьківщина" і Тимошенко особисто завжди закликали діяти точно по Закону, без порушень. Якщо Аблова намагались прибрати незаконно, то це вимагає такого з спротиву, як і при порушенні закону щодо чесного судді. Потрошатам, звісно, така принципова позиція невідома і муляє, бо Порошенко якраз відомий постійними порушеннями законів, не відрізняючиь у цьому плані від Зеленського абсолютно. Потрошата, ви б замислились (якщо є чим), що коли "по бєспрєдєлу" судитимуть вашого пахана Порошенка, то звертатись за захистом вимушені будете до "Батьківщини" з її принципами, а не до судді Вовка.
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16.07.2021 13:16 Відповісти
Яценко, Портнов, Писаренко, Олейник .....
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16.07.2021 13:21 Відповісти
Вони були викинуті з партії, як тільки пішли незаконним шляхом. Це приклад для інших партій, в першу чергу для ПЕсів.
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16.07.2021 13:27 Відповісти
А не подскажешь где сейчас обитает главный площадный барыга и схемщик Яценко? Просто интересно для примера ПЕСов,

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16.07.2021 13:30 Відповісти
ОДИН, лише один. І то скажу "подивимось". Бо, впевнений, виженуть і вдруге, якщо піде кривою стежкою.
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16.07.2021 13:33 Відповісти


Т.е. лавный площадный барыга и схемщик, типа уже не вор и барыга? Да, видел я в жизниидебилов, но это что-то !
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16.07.2021 13:39 Відповісти
бугаї Тимошенко дуже схожі на бобиків зеленського.
розумні та логічні, чемні і взагалі класні.
73 + теж до бісу = зп по $4000, все по закону і НІ брехні
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16.07.2021 13:41 Відповісти
А 100 млрд., подаренных только недавно олигархам за счет населения -- это как? Мелочь в кармане? Тоже по закону и пример для других?

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16.07.2021 13:43 Відповісти
Ах ты ж геронтофил, на бабку дрочишь?! или сам "пенсия"?
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16.07.2021 13:32 Відповісти
Верховная Рада поддержала закон "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа".За принятие соответствующего законопроекта №3508-д проголосовал 301 народный депутат.
Общая сумма регулируемых претензий - 98.64 млрд. гривен.

При этом под прямое списание претензий попадает 54,74 млрд. гривен.
При этом задолженность населения состоянием на 01.04.2021 составляет 28.1 млрд. гривен.

Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а соответствующие изменения в бюджет не подготовлены.

Фактически это решение приведет к повышению цен на услуги теплоснабжения на 18-45% и принудительному взысканию с населения долгов полного объема.

Результаты голосования

Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 243 - "ЗА" 218
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 - "ЗА" 24
"Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 - "ЗА" 0
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 25 - "ЗА" 21
"Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 22 - "ЗА" 12
Позафракційні Кількість депутатів: 21 - "ЗА" 8
Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 - "ЗА" 18
Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 20 - "ЗА" 0
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16.07.2021 13:25 Відповісти
Якщо! і були якісь порушення процедур у випадку із Абловим, то все одно виникає питання, чому саме за цього зашквареного персонажа на позолоченому Порше вписалась партія Батьківщина?
Вони ж не втисуюються поголовно за всіх, стосовно кого порушувались процедури.
А прийняття у фракцію Батьківщина одіозного покидька Яценко багато що говорить про принципи Тимошенко.
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16.07.2021 13:27 Відповісти
Йооо, хто б казав, але не ПЕСяча ботва Ідіть, отам особистий дружбан Порошенка "виправлений" кримінальник-томосоносець Петровський волонтерку скалічив. ТАМ ПИШІТЬ.
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16.07.2021 13:29 Відповісти
Тобто, відповісти по темі вчинків, кадрової політики Тимошенко немає чого.

І не ї ботві вказувати кому куди йти і що робити.
А Петровського тягав за собою і нагороджував Філарет.
Саме тому він і опинився там, де опинився в свій час.
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16.07.2021 13:36 Відповісти
Ну якщо є песяча ботва то є і юлькіни піськолизи ...
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16.07.2021 19:26 Відповісти
А у Юльки были какие-то принципы? Ради власти она пойдет на все - как на "ширку" с регионалами, так и на сговор с Путиным. Все последние мрази побывали в "Батькивщине" - Портнов, Олийнык, Королевская, Яценко, убийца-садист Лозинский.
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16.07.2021 14:35 Відповісти
Збери всю свою "батьківщину" разом з тимошонкою і йдіть у дупу,патріоти продажні.
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16.07.2021 13:33 Відповісти
всі ви, типові 73/43%зебіли, тільки сорт гівна з вас різний. Що ти - аталотієвий сорт; що воно - юдьчин понос
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16.07.2021 13:42 Відповісти
он воно як!? так це ж зовсім інша справа.
а який сорт гівна Ви?
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16.07.2021 13:44 Відповісти
мене до певного часу цікавило що ти за гівно. Потім встановив: ти подляковий
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16.07.2021 17:29 Відповісти
Нарешті знайшовся вітчизняний фахівець лайна,навіть не треба замовляти імпортного..Підтримаємо свого виробника,мудачуків,свинарчуків,кононенок,грановських ,розенблатів і іншої погані.Одне тільки горе лохторат не бажає таких керманичів.
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16.07.2021 14:26 Відповісти
Тріпло! Жулька, більше 20 років в політиці, і весь час бреше ,як дише.
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16.07.2021 18:20 Відповісти
"Батькивщина" також схвильована, адже з 2008 року діяв невигідний для України газовий контракт Тимошенко-Путіна, який приніс Україні збитків на $32 млрд.
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16.07.2021 18:42 Відповісти
жулька сняла маску - дешевая проститутка олигархов, как жопоблок и довира
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16.07.2021 13:09 Відповісти
Цитата: "вместе с тем Рада поддержала поправку №733, которая позволяет увольнять членов ВСП без решения органа, который их избрал или назначил". Це безглуздя, підгрунтя для свавілля і повна нісенітниця. Навіщо тоді потрібен такий "закон"? Поставити усіх суддів під повний контроль Єрмака? Бо на це схоже.
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16.07.2021 13:11 Відповісти
ЧТД. ************* партии во всей красе.
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16.07.2021 13:20 Відповісти
Що пацак у штати емігрував,а чому не до свого батька *****? Валіза, вокзал, магадан.
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16.07.2021 15:16 Відповісти
Это ты, криволапый кацап, не смог меня забанить. Абидна, да? (Хлебни бояры, тролляка рашистская, и успокойся. С 5 утра тут серешь в комментах, пойди отоспись.
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16.07.2021 15:47 Відповісти
Тебе погань життя забанить,а я гидую з такими як ти на одному гектарі випорожнитись.Ти прихвостень окупанта,і все ваше кодло *********** зажопників.
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16.07.2021 16:21 Відповісти
Дебил, тебя в 5 утра из психиатрии выпустили. Когда обратно? Хотя в ольгино только таких и держат. С самочкой своей не забудь гонораром поделиться, не трать все на бояру.
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16.07.2021 16:33 Відповісти
У Раді заблокували підписання закону про реформу Вищої ради правосуддя - Цензор.НЕТ 8839 Коли Бог хоче покарати лишає розуму,а тобі не дав.Мій собака розуміє дві мови а ти одну ,і та феня.Тобто ти скажена собака.
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16.07.2021 17:00 Відповісти
Эко тебя колбасит, болезный... Что так долго картинку искал? Да умный, ты умный, вечером у санитаров отметится не забудь.
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16.07.2021 17:04 Відповісти
До *****.
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16.07.2021 17:11 Відповісти
До свидания, рашотролль, я уже с тобой прощался. Опять забыл, болезный?
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16.07.2021 17:19 Відповісти
кто же еще мог так насрать-то? ВОНА и рыгоаналы ублюдочные.
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16.07.2021 13:25 Відповісти
Где фанаты жульки, ну расскажите нам о том, какое у нас хорошее правосудие и его надо защитить от западных наблюдателей...
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16.07.2021 13:26 Відповісти
Как заблокировали - так и разблокируют! В чем проблема, уважаемые ОПЗЖГоБЕСы и присоединившиеся?
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16.07.2021 13:38 Відповісти
"Фігня " яка, цивілізований, проєвропейський розвиток держави. Плісняві з бенею туди й не треба. Головне- кишенькового монастирского призначили.
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16.07.2021 13:39 Відповісти
матьківщина - чисто популістина організація популістів і схемщиків, заробітчан на ниві політики.
А жульці попросту не пофартило, що в 2019-му люмпен-популісти обрали собі на флагі ("акакаяразніца") клована. Хоча по всім рейтинговим опитуванням саме вона мала в другому турі перемагати Пороха.
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16.07.2021 13:39 Відповісти
Баба Тюля была первой в списке кандидатов от КАЛомойского, а ЗЕбанутого клоуна Беня взял только для того, что-бы оттянуть у Пороха голоса. Но наш мууууудрый нарид не забыл, что баба Тюля - та еще воровка и она набрала свои 8% голосов, а стадо идиотов выбрало шута, который обещал своим избирателям конец. Его эпохи бедности.
Мне одно понравилось в клоуне. Понравилось, как бубочка вытер свою жопу рылами своих зебанутых избирателей. Без лоха жизнь плоха.
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16.07.2021 15:30 Відповісти
А не напомнишь ли,кто вместе с "воровкой" и ОПЗЖопой ,не голосовал за этот закон?
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16.07.2021 17:27 Відповісти
"Согласно закону, в первый состав Этического совета будут входить три лица из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три лица, которых выберут международные организации"

То есть - согласно закону в состав Этического совета будут входить 3 лица из тех, от кого нужно очистить судебную систему? Оригинально. В этом этическом совете не должно быть ни одного ни бывшего, ни действующего судьи!
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16.07.2021 14:02 Відповісти
Серія антинародних перфомансів Батьківщини повинна мати логічне продовження у вигляді непроходу цієї т зв. "партії" не тільки у наступну Раду, а й у місцеві органи. Мразота.
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16.07.2021 14:23 Відповісти
Невже і після цього "Батьківщина" буде набираті свої 15%?
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16.07.2021 14:37 Відповісти
Квартал пропускает от судебной мафии. Смотрим.
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16.07.2021 14:39 Відповісти
Не поедет Вофка к Байдену, не играть ему в Овальном кабинете на пианино
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16.07.2021 14:44 Відповісти
От і прийшов час відкривати обличчя, здирати маскарадні маски і показувати: ХТО є ХТО! Опожобники з Батьківщиною- головні галдьма нашого руху в наведенні ладу в державі. Це повинен знати і усвідомлювати кожен. Це той випадок, коли ніби-то свої - гірші за ворогів.
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16.07.2021 14:54 Відповісти
сучке с косой бойка занес чеймойдан.
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16.07.2021 15:52 Відповісти
У Раді заблокували підписання закону про реформу Вищої ради правосуддя - Цензор.НЕТ 998
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16.07.2021 16:54 Відповісти
Юля в 2009 году по просьбе Путина закрыла все казино в Украине. А тут какая-то судебная реформа.
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16.07.2021 17:28 Відповісти
У Раді заблокували підписання закону про реформу Вищої ради правосуддя - Цензор.НЕТ 3778
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16.07.2021 17:29 Відповісти
У Раді заблокували підписання закону про реформу Вищої ради правосуддя - Цензор.НЕТ 7772
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16.07.2021 17:32 Відповісти
Всё, что вам нужно знать об этом патриотическом коллективе:
"авторами этих проектов постановлений выступили члены фракций "Батькивщины", "Оппозиционной платформы - За жизнь" и группы "Довіра"
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16.07.2021 18:55 Відповісти
Ай да тимошейниця, за гроші під кожного ляже, кожного обслугує
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16.07.2021 19:48 Відповісти
 
 