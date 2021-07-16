У Раді заблокували підписання закону про реформу Вищої ради правосуддя
Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді чотири проєкти постанов, які блокують підписання закону "Про внесення змін до деяких законів України про порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя (ВРП) і діяльність дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя"(законопроєкт №5068).
Згідно з інформацією на сайті парламенту, авторами цих проєктів постанов є члени фракцій "Батьківщини", "Опозиційної платформи - За життя" і групи " Довіра", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з регламентом роботи ВР, спікер не може підписати ухвалений закон і передати його на підпис президенту до розгляду цих проєктів постанов у залі засідань.
Як повідомлялося, ВР 14 липня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №5068.
Цей закон вносить зміни до законів "Про регламент Верховної Ради України" та "Про Вищу раду правосуддя" і визначає утворення Етичної ради, члени якої визначатимуть відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності.
Відповідно до закону, до першого складу Етичної ради входитимуть три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, і три особи, запропоновані міжнародними організаціями, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п'яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та запобігання корупції. Такі міжнародні та іноземні організації погоджують пропозицію спільного списку кандидатів.
У подальшому до складу Етичної ради входитимуть три людини з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України, одна людина, запропонована Радою прокурорів України, одна - за пропозицією Ради адвокатів України і ще одна - запропонована Національною академією правових наук України в особі президії.
Члени Етичної ради встановлюватимуть відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики і доброчесності.
Прикінцеві та перехідні положення законопроєкту передбачають, що процедуру оцінювання всіх членів ВРП, крім голови Верховного Суду, буде проведено протягом шести місяців після затвердження складу Етичної ради.
Крім того, закон визначає порядок діяльності служби дисциплінарних інспекторів ВРП як самостійного структурного підрозділу, призначення дисциплінарних інспекторів за результатами конкурсу, їхній правовий статус та обсяг повноважень.
Водночас ВР підтримала поправку №733, яка дає змогу звільняти членів ВРП без рішення органу, який їх обрав або призначив, тобто з'їзду суддів України, з'їзду адвокатів України, всеукраїнської конференції прокурорів, з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.
Згідно з поправкою, у разі негативного висновку щодо члена ВРП суб'єкт призначення має його розглянути і підтримати або відхилити. Якщо жодне з рішень не було ухвалено протягом трьох місяців, то член ВРП вважається автоматично звільненим.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось і маємо ... Повну зелену ср.ку.
БАТЬКІВЩИНА і ОПЗЖ ЗАХИЩАЮТЬ ПРОГНИЛУ І КОРУМПОВАНУ СУДОВУ СИСТЕМУ
Батьківщина Тимошенко і ОПЗЖ знову в одному човні. В 2009 році вони планували створити ширку.
А тепер їх об'єднало патологічне бажання зберегти корумповану судову систему. Озброївшись тезами про "втрату суверенітету" і "зовнішнє управління", ці дві сили кістьми лягли за те, щоб українці не отримали шансу на чесний суд.
Інтерес ОПЗЖ зрозумілий. Путінським посіпакам невигідно мати успішну Україну зі справедливими судами.
Невже позиції Батьківщини і медведчуків з кивами збігаються?
Ок, трохи історії.
Кілька років тому Батьківщина публічно стала на захист судді Аблова.
Це фігурант сумнозвісних плівок Вовка, автор крилатої фрази "Шеф, давай что-то учудим". Класичний зашкварений персонаж, якому море по коліна. Той, який нещодавно приїжджав в суд на позолоченому Порше.
Аблови і вовки цілком влаштовують Батьківщину і ОПЗЖ. Бо - це гарантія договорняків, кругової поруки і тотальної корупції. Вони розуміють, що міжнародники не будуть панькатись і вкажуть вовкам, абловим та іншим продуктам гнилої і продажної системи на двері.
Тому партія Тимошенко горою стала на захист суддівських кланів.
Казочки, на які не треба вестись. Чому досі не змогли?
Чому попередні атестації у виконанні "чесних" і "порядних" виявились профанацією?
Чому суддями є вовки і аблови, а не чесні професіонали?
Чому "судді Майдану" фактично поголовно продовжують вершити судочинство?
Бо Батьківщину, ОПЗЖ та інших такі "судді" влаштовують.
Друзі, не дайте себе обманути. Допоможіть поширити цей допис.
Люди мають знати правду.
Правду про те, хто не хоче чесних і незалежних судів.
Де можна добитись справедливості.
Де перемагає не той, у кого більше грошей і владе, а той, хто правий.
Т.е. лавный площадный барыга и схемщик, типа уже не вор и барыга? Да, видел я в жизниидебилов, но это что-то !
розумні та логічні, чемні і взагалі класні.
73 + теж до бісу = зп по $4000, все по закону і НІ брехні
Общая сумма регулируемых претензий - 98.64 млрд. гривен.
При этом под прямое списание претензий попадает 54,74 млрд. гривен.
При этом задолженность населения состоянием на 01.04.2021 составляет 28.1 млрд. гривен.
Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а соответствующие изменения в бюджет не подготовлены.
Фактически это решение приведет к повышению цен на услуги теплоснабжения на 18-45% и принудительному взысканию с населения долгов полного объема.
Результаты голосования
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 243 - "ЗА" 218
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 - "ЗА" 24
"Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 - "ЗА" 0
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 25 - "ЗА" 21
"Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 22 - "ЗА" 12
Позафракційні Кількість депутатів: 21 - "ЗА" 8
Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 - "ЗА" 18
Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 20 - "ЗА" 0
Вони ж не втисуюються поголовно за всіх, стосовно кого порушувались процедури.
А прийняття у фракцію Батьківщина одіозного покидька Яценко багато що говорить про принципи Тимошенко.
І не ї ботві вказувати кому куди йти і що робити.
А Петровського тягав за собою і нагороджував Філарет.
Саме тому він і опинився там, де опинився в свій час.
а який сорт гівна Ви?
А жульці попросту не пофартило, що в 2019-му люмпен-популісти обрали собі на флагі ("акакаяразніца") клована. Хоча по всім рейтинговим опитуванням саме вона мала в другому турі перемагати Пороха.
Мне одно понравилось в клоуне. Понравилось, как бубочка вытер свою жопу рылами своих зебанутых избирателей. Без лоха жизнь плоха.
То есть - согласно закону в состав Этического совета будут входить 3 лица из тех, от кого нужно очистить судебную систему? Оригинально. В этом этическом совете не должно быть ни одного ни бывшего, ни действующего судьи!
"авторами этих проектов постановлений выступили члены фракций "Батькивщины", "Оппозиционной платформы - За жизнь" и группы "Довіра"