У Раді заблокували підписання закону про реформу Вищої ради правосуддя

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді чотири проєкти постанов, які блокують підписання закону "Про внесення змін до деяких законів України про порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя (ВРП) і діяльність дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя"(законопроєкт №5068).

Згідно з інформацією на сайті парламенту, авторами цих проєктів постанов є члени фракцій "Батьківщини", "Опозиційної платформи - За життя" і групи " Довіра", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з регламентом роботи ВР, спікер не може підписати ухвалений закон і передати його на підпис президенту до розгляду цих проєктів постанов у залі засідань.

Як повідомлялося, ВР 14 липня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №5068.

Цей закон вносить зміни до законів "Про регламент Верховної Ради України" та "Про Вищу раду правосуддя" і визначає утворення Етичної ради, члени якої визначатимуть відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності.

Відповідно до закону, до першого складу Етичної ради входитимуть три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, і три особи, запропоновані міжнародними організаціями, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п'яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та запобігання корупції. Такі міжнародні та іноземні організації погоджують пропозицію спільного списку кандидатів.

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У подальшому до складу Етичної ради входитимуть три людини з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України, одна людина, запропонована Радою прокурорів України, одна - за пропозицією Ради адвокатів України і ще одна - запропонована Національною академією правових наук України в особі президії.

Члени Етичної ради встановлюватимуть відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики і доброчесності.

Прикінцеві та перехідні положення законопроєкту передбачають, що процедуру оцінювання всіх членів ВРП, крім голови Верховного Суду, буде проведено протягом шести місяців після затвердження складу Етичної ради.

Крім того, закон визначає порядок діяльності служби дисциплінарних інспекторів ВРП як самостійного структурного підрозділу, призначення дисциплінарних інспекторів за результатами конкурсу, їхній правовий статус та обсяг повноважень.

Водночас ВР підтримала поправку №733, яка дає змогу звільняти членів ВРП без рішення органу, який їх обрав або призначив, тобто з'їзду суддів України, з'їзду адвокатів України, всеукраїнської конференції прокурорів, з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Згідно з поправкою, у разі негативного висновку щодо члена ВРП суб'єкт призначення має його розглянути і підтримати або відхилити. Якщо жодне з рішень не було ухвалено протягом трьох місяців, то член ВРП вважається автоматично звільненим.