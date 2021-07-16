В Раде заблокировали подписание закона о реформе Высшего совета правосудия
Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде четыре проекта постановлений, которые блокируют подписание закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия (ВСП) и деятельность дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (законопроект №5068).
Согласно информации на сайте парламента, авторами этих проектов постановлений выступили члены фракций "Батькивщины", "Оппозиционной платформы - За жизнь" и группы "Довіра", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно Регламенту работы Рады спикер не может подписать принятый закон и передать его на подпись президенту до рассмотрения эти проектов постановлений в зале заседаний.
Как сообщалось, Рада 14 июля приняла во втором чтении и в целом законопроект №5068.
Этот закон вносит изменения в законы "О регламенте Верховной Рады Украины" и "О высшем совете правосудия" и определить создание Этического совета, члены которого будут определять соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности.
Согласно закону, в первый состав Этического совета будут входить три лица из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три лица, которых выберут международные организации, которые в соответствии с международными или межгосударственнымм соглашениями в течение последних пяти лет предоставляют Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и предотвращения коррупции. Такие международные и иностранные организации согласовывают предложение общего списка кандидатов.
В дальнейшем в состав Этического совета будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, один человек, предложенный Советом прокуроров Украины, один - по предложению Совета адвокатов Украины и ещё один - предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице Президиума.
К полномочиям членов Этического совета относится устанавливать соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности.
Заключительные и переходные положения законопроекта предполагают провести процедуру оценивания всех членов ВСП, кроме главы Верховного суда, в течение шести месяцев после утверждения состава Этического совета.
Кроме того, закон определяет порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП как самостоятельного структурного подразделения, назначения дисциплинарных инспекторов по результатам конкурса, их правовой статус и объем полномочий.
Вместе с тем Рада поддержала поправку №733, которая позволяет увольнять членов ВСП без решения органа, который их избрал или назначил, то есть съезда судей Украины, съезда адвокатов Украина, всеукраинской конференции прокуроров, съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.
Согласно поправке, в случае негативного вывода в отношении члена ВСП субъект назначения должен его рассмотреть и поддержать или отклонить. Если ни одно из решений не было принято на протяжении трёх месяцев, то член ВСП считается автоматически уволенным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ось і маємо ... Повну зелену ср.ку.
БАТЬКІВЩИНА і ОПЗЖ ЗАХИЩАЮТЬ ПРОГНИЛУ І КОРУМПОВАНУ СУДОВУ СИСТЕМУ
Батьківщина Тимошенко і ОПЗЖ знову в одному човні. В 2009 році вони планували створити ширку.
А тепер їх об'єднало патологічне бажання зберегти корумповану судову систему. Озброївшись тезами про "втрату суверенітету" і "зовнішнє управління", ці дві сили кістьми лягли за те, щоб українці не отримали шансу на чесний суд.
Інтерес ОПЗЖ зрозумілий. Путінським посіпакам невигідно мати успішну Україну зі справедливими судами.
Невже позиції Батьківщини і медведчуків з кивами збігаються?
Ок, трохи історії.
Кілька років тому Батьківщина публічно стала на захист судді Аблова.
Це фігурант сумнозвісних плівок Вовка, автор крилатої фрази "Шеф, давай что-то учудим". Класичний зашкварений персонаж, якому море по коліна. Той, який нещодавно приїжджав в суд на позолоченому Порше.
Аблови і вовки цілком влаштовують Батьківщину і ОПЗЖ. Бо - це гарантія договорняків, кругової поруки і тотальної корупції. Вони розуміють, що міжнародники не будуть панькатись і вкажуть вовкам, абловим та іншим продуктам гнилої і продажної системи на двері.
Тому партія Тимошенко горою стала на захист суддівських кланів.
Казочки, на які не треба вестись. Чому досі не змогли?
Чому попередні атестації у виконанні "чесних" і "порядних" виявились профанацією?
Чому суддями є вовки і аблови, а не чесні професіонали?
Чому "судді Майдану" фактично поголовно продовжують вершити судочинство?
Бо Батьківщину, ОПЗЖ та інших такі "судді" влаштовують.
Друзі, не дайте себе обманути. Допоможіть поширити цей допис.
Люди мають знати правду.
Правду про те, хто не хоче чесних і незалежних судів.
Де можна добитись справедливості.
Де перемагає не той, у кого більше грошей і владе, а той, хто правий.
Т.е. лавный площадный барыга и схемщик, типа уже не вор и барыга? Да, видел я в жизниидебилов, но это что-то !
розумні та логічні, чемні і взагалі класні.
73 + теж до бісу = зп по $4000, все по закону і НІ брехні
Общая сумма регулируемых претензий - 98.64 млрд. гривен.
При этом под прямое списание претензий попадает 54,74 млрд. гривен.
При этом задолженность населения состоянием на 01.04.2021 составляет 28.1 млрд. гривен.
Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а соответствующие изменения в бюджет не подготовлены.
Фактически это решение приведет к повышению цен на услуги теплоснабжения на 18-45% и принудительному взысканию с населения долгов полного объема.
Результаты голосования
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 243 - "ЗА" 218
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 - "ЗА" 24
"Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 - "ЗА" 0
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 25 - "ЗА" 21
"Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 22 - "ЗА" 12
Позафракційні Кількість депутатів: 21 - "ЗА" 8
Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 - "ЗА" 18
Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 20 - "ЗА" 0
Вони ж не втисуюються поголовно за всіх, стосовно кого порушувались процедури.
А прийняття у фракцію Батьківщина одіозного покидька Яценко багато що говорить про принципи Тимошенко.
І не ї ботві вказувати кому куди йти і що робити.
А Петровського тягав за собою і нагороджував Філарет.
Саме тому він і опинився там, де опинився в свій час.
а який сорт гівна Ви?
А жульці попросту не пофартило, що в 2019-му люмпен-популісти обрали собі на флагі ("акакаяразніца") клована. Хоча по всім рейтинговим опитуванням саме вона мала в другому турі перемагати Пороха.
Мне одно понравилось в клоуне. Понравилось, как бубочка вытер свою жопу рылами своих зебанутых избирателей. Без лоха жизнь плоха.
То есть - согласно закону в состав Этического совета будут входить 3 лица из тех, от кого нужно очистить судебную систему? Оригинально. В этом этическом совете не должно быть ни одного ни бывшего, ни действующего судьи!
"авторами этих проектов постановлений выступили члены фракций "Батькивщины", "Оппозиционной платформы - За жизнь" и группы "Довіра"