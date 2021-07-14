Страны G7 готовы поддержать перезагрузку Высшего совета правосудия

Страны "Группы семи" (G7) готовы поддержать перезагрузку Высшего совета правосудия (ВРП), в том числе экспертизой.

Об этом говорится в Twitter группы послов G7 в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 приветствовали принятие закона №5068, который закладывает основы для всесторонней реформы Высшего совета правосудия (ВРП). Послы поздравили правительство Украины, парламентариев и гражданское общество, которые сделали это возможным.

Послы подчеркнули готовность членов G7 поддержать перезагрузку ВСП, в том числе путем предоставления высококачественных международных экспертов. Мы продолжаем помогать Украине осуществлять судебную реформу, которая улучшает качество правосудия для всех украинцев", - говорится в публикации.

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Напомним, 13 июля Рада одобрила закон о перезагрузке ВККС с предложениями Зеленского.

14 июля парламент поддержал законопроект о перезагрузке Высшего совета правосудия.

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