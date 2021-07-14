Країни G7 готові підтримати перезавантаження Вищої ради правосуддя

Країни "Групи семи" (G7) готові підтримати перезавантаження Вищої ради правосуддя (ВРП), зокрема експертизою.

Про це йдеться у Twitter групи послів G7 в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Посли G7 привітали ухвалення закону № 5068, який закладає основи для всебічної реформи Вищої ради правосуддя (ВРП). Посли привітали уряд України, парламентаріїв і громадянське суспільство, які зробили це можливим.

Посли підкреслили готовність членів G7 підтримати перезавантаження ВРП, зокрема способом надання високоякісних міжнародних експертів. Ми й надалі допомагаємо Україні здійснювати судову реформу, яка покращує якість правосуддя для всіх українців", - сказано в публікації.

Читайте також: Зеленський про перезавантаження ВРП: "Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у президента, уряду, парламенту або місцевої влади"

Нагадаємо, 13 липня Рада схвалила закон про перезавантаження ВККС з пропозиціями Зеленського.

14 липня парламент схвалив законопроєкт про перезавантаження Вищої ради правосуддя