Країни G7 готові підтримати перезавантаження Вищої ради правосуддя
Країни "Групи семи" (G7) готові підтримати перезавантаження Вищої ради правосуддя (ВРП), зокрема експертизою.
Про це йдеться у Twitter групи послів G7 в Україні, передає Цензор.НЕТ.
"Посли G7 привітали ухвалення закону № 5068, який закладає основи для всебічної реформи Вищої ради правосуддя (ВРП). Посли привітали уряд України, парламентаріїв і громадянське суспільство, які зробили це можливим.
Посли підкреслили готовність членів G7 підтримати перезавантаження ВРП, зокрема способом надання високоякісних міжнародних експертів. Ми й надалі допомагаємо Україні здійснювати судову реформу, яка покращує якість правосуддя для всіх українців", - сказано в публікації.
Нагадаємо, 13 липня Рада схвалила закон про перезавантаження ВККС з пропозиціями Зеленського.
14 липня парламент схвалив законопроєкт про перезавантаження Вищої ради правосуддя
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеленському Володимиру Олександровичу
Рожок Ігоря Леонідовича.
Проживаю: 07343 Київська область,
Вишгородський район, с.Воропаїв,
Садове товариство «Авіатор»
вул..Деснянська буд.№66,
тел 0673290977.
Це дуже цікаво, почитайте: http://1i.com.ua/sudej-obvinennyx-v-poluchenii-vzyatki-na-summu-50-tys-ostavili-na-svobode/ це про мене
Можу розповісти на камеру…….
ЗАЯВА ПРО СКОЄННЯ ЗЛОЧИНУ.
Ви, остання надія на справедливість!
В житті вийшло так, що подружнє життя з моєю колишньою дружиною не склалося.
За час спільного життя було придбано чимало нерухомого та рухомого майна більша частина цього нерухомого майна була зареєстрована на ім"я моєї колишньої дружини, тому, що у мене було бажання показати дружині, що я порядна та успішна людина.
Спроби поділити це майно в добровільному порядку не принесли бажаного результату.
Єдиним законним виходом із ситуації , що склалася було звернення до суду з позовом про поділ спільного сумісного майна подружжя.
У 2009 році в провадження Вишгородського районного суду Київської області надійшов позов про поділ майна подружжя від мене та позов про поділ майна подружжя від моєї дружини.
В своєму позові, я, як законослухняна людина та порядний чоловік просив суд провести поділ майна подружжя виключно в рівних частинах - цей принцип я запропонував і стосовно нерухомого майна і стосовно рухомого.
Предметна та якісна складові нашого спільного майна дозволяли в повній мірі дотриматись принципу рівності часток подружжя при поділі цього майна.
Справа розглядалася Вишгородським судом Київської області достатньо тривалий час - були вислухані сторони у справі, свідки, проведені експертизи.
Слід зауважити, що в останній редакції своїх позовних вимог моя колишня дружина просила суд виділити мені майже все рухоме майно( меблі, побутову техніку та таке інше), а в свою власність вона бажала отримати майже все нерухоме майно. Я, в свою чергу, зазначив та відповідним чином мотивував своє прохання про виділ мені у власність чітко визначених об"єктів нерухомого майна, які складали рівно половину від всього нерухомого майна.
Розуміючи, що позовні вимоги моєї колишньої дружини вочевидь не відповідають вимогам закону я мав всі законі підстави вважати, що рішення суду першої інстанції буде відповідати всім вимогам діючого законодавства - все нерухоме та рухоме майно буде поділено між нами в рівних частинах - як і було вказано в моїй позовній заяві.
18.05.2012 року Вишгородським районним судом Київської області, суддя Божок Світлана Костянтинівна, було ухвалено рішення, справа №2-16/2012, про поділ нашого майна у такій спосіб, що не має нічого спільного з вимогами законодавства та навіть зі здоровим глуздом. За рішенням суду мені було виділено те нерухоме майно про виділ якого я не висував позовних вимог. При цьому слід звернути увагу, що моя колишня дружина просила їй виділити майже все нерухоме майно, тобто для неї не було ніякої різниці які саме об"єкти нерухомого майна вона отримує - вона бажала отримати все.
Це рішення Вишгородського районного суду Київської області мене дуже здивувало та я не міг зрозуміти з яких підстав суд ухвалив таке рішення.
Через декілька днів, ще не отримавши повного тексту рішення, я із мережі Інтернет дізнався http://www.vkksu.gov.ua/ua/news/news11062013/ (http://judges.org.ua/dig2985.htm ), http://sud.ua/news/2012/09/25/43016-vkks-otstranila-ot-dolzhnosti-vzyatochnitsy , що правоохоронними органами за підозрою в отриманні хабара в особливо великому розмірі були затримані судді Вишгородського районного суду Київської області. Крім того, в повідомленні про ці події зазначалося, що судді підозрюються в отриманні хабара за винесення рішення в цивільній справі про поділ майна подружжя. На сьогоднішний день в Оболонському суді м. Києва слухається кримінальна справа по звинуваченню судді Вишгородського суду БОЖОК. С.К. в отриманні ХАБАРА в особливо великих розмірах.
Головуюча по справі суддя Жежера О.В. Державний обвинувач просив для підсудної 8 років позбавлення волі. На сьогодні є Рішення Оболонского суду м. Києва про невиновність БОЖОК. С.К. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА!
ТОБТО В ЦІЙ КРАЇНІ НІЧОГО НЕ ЗМІНИЛОСЯ!
Намагаючись отримати у встановлений законодавством п"ятиденний термін повний текст рішення від 18.05.2012 року я дізнався, що мою справу вилучено прокуратурою та зробив висновок, що суддів Вишгородського районного суду затримано саме за отримання хабара по моїй справі. Крім того, мені стало зрозуміло, що підозрюються судді в отриманні хабара від моєї колишньої дружини.
Тоді мені стало зрозуміло, чому суд прийняв таке незаконне рішення.
Скориставшись своїм законним правом на оскарження цього незаконного рішення я подав апеляційну скаргу до Апеляційного суду Київської області, сподіваючись, що інші судді розглянуть справу та ухвалять законне та обгрунтоване рішення. Проте, суд апеляційної інстанції, головуюча Суханова Е.М, судді Іванова І.В, Коцюрба О.П, справа № 22 ц-4159/12 частково скасував рішення суду першої інстанції та здійснив поділ в рівних частинах тільки нашої квартири, яка була придбана під час шлюбу. Стосовно порядку розподілу іншої, більш значної частини нерухомого майна, суд апеляційної інстанції залишив рішення Вишгородського районного суду без змін.
Знову ж таки, я оскаржив вищевказані рішення до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, сподіваючись, що суд касаційної інстанції у складі Головуючого Макарчика М.А., суддів Мазур Л.М., МаляренкаА.В., Нагорняка В.А., Юрловської Г.В, прийме до уваги всі суттєві обставини моєї справи за №6-53160св12 та ухвалить законне рішення про направлення справи на новий судовий розгляд до суду апеляційної інстанції.
Але, сподівався я марно - суд касаційної інстанції взагалі залишив в силі рішення суду першої інстанції в повному обсязі - рішення яке було, як я розумію, прийняте за хабар.
Також я звертався до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, з проханням допустити мою справу до розгляду Верховним Судом УКРАЇНИ, але мені ВІДМОВИЛИ. Справа №6-30676зп13
Переглядаючи офіційний сайт ВККС, я дізнався, що суддя, яка розглядала мою справу відсторонена від посади судді в зв"язку з притягненням її до кримінальної відповідальності.
Я не маю права та не хочу нікого обвинувачувати, але наслідки розгляду моєї справи дозволяє мені зробити висновок, що положення закону, порядність суддів, які повинні керуватися в своїй діяльності виключно нормами закону, а не корисною прихильністю до однієї із сторін у справі, не завжди знаходять належне застосування у судовій практиці судів України.
На жаль, рішення Вишгородського районного суду, суддя Божок Світлана Костянтинівна, справа №2-16/2012 вступило в ЗАКОННУ СИЛУ! І я вимушений його виконувати.
І ще цікаво: суддя Божок С.К. не працює, не позбавлена посади і звання судді УКРАЇНИ, та отримує заробітню плату 18000 грн на місяць на протязі 7 років.
Прошу Вас:
1. Призначити перевірку за цим фактом, та повідомити мене про її результати.
2. Залучити мене у якості свідка обвинувачення по справі Божок С.К. в отриманні хабаря.
Додатки:
1. Рішення Вишгородського районного суду Київської області, від 18.05.2012 року суддя Божок Світлана Костянтинівна, , справа №2-16/2012.
2. Рішення Київського апеляційного суду, головуюча Суханова Е.М, судді Іванова І.В, Коцюрба О.П, справа № 22 ц-4159/12
3.Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, у складі Головуючого Макарчика М.А., суддів Мазур Л.М., МаляренкаА.В., Нагорняка В.А., Юровської Г.В, справа №6-53160св12
4.Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ Справа №6-30676зп13 від14 жовтня 2013 року