ВООЗ рекомендує країнам не вимагати від мандрівників підтвердження щеплення проти COVID-19

Комітет з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я за підсумками засідання 15 липня рекомендує країнам не вимагати підтвердження отримання щеплення проти COVID-19 для здійснення міжнародних поїздок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

У ВООЗ зазначили, що рекомендація пов'язана з обмеженим доступом до вакцин в багатьох країнах.

"Не вимагайте підтвердження щеплення проти COVID-19 для міжнародних поїздок як єдиного способу або умови, що дозволяє їх, з огляду на несправедливий розподіл вакцин проти COVID-19 в світі", - йдеться в повідомленні комітету.

Як альтернативу державам пропонується розглянути підхід, заснований на оцінках ризику, що включає такі заходи, як тестування і, якщо це необхідно, карантин.

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Позиція ВООЗ з цього питання залишається незмінною вже давно - в січні комітет також рекомендував країнам не вимагати від мандрівників документ, що підтверджує вакцинацію проти коронавірусу SARS-CoV-2.

Крім того, гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреєсус, кажучи про розподіл вакцин у країнах світу, називав ситуацію "вакцинним апартеїдом" і "вакцинним націоналізмом". Він підкреслював, що, з огляду на варіанти коронавірусу, які швидко мутують, такий підхід не допоможе закінчити пандемію.