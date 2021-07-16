ВООЗ рекомендує країнам не вимагати від мандрівників підтвердження щеплення проти COVID-19
Комітет з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я за підсумками засідання 15 липня рекомендує країнам не вимагати підтвердження отримання щеплення проти COVID-19 для здійснення міжнародних поїздок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
У ВООЗ зазначили, що рекомендація пов'язана з обмеженим доступом до вакцин в багатьох країнах.
"Не вимагайте підтвердження щеплення проти COVID-19 для міжнародних поїздок як єдиного способу або умови, що дозволяє їх, з огляду на несправедливий розподіл вакцин проти COVID-19 в світі", - йдеться в повідомленні комітету.
Як альтернативу державам пропонується розглянути підхід, заснований на оцінках ризику, що включає такі заходи, як тестування і, якщо це необхідно, карантин.
Позиція ВООЗ з цього питання залишається незмінною вже давно - в січні комітет також рекомендував країнам не вимагати від мандрівників документ, що підтверджує вакцинацію проти коронавірусу SARS-CoV-2.
Крім того, гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреєсус, кажучи про розподіл вакцин у країнах світу, називав ситуацію "вакцинним апартеїдом" і "вакцинним націоналізмом". Він підкреслював, що, з огляду на варіанти коронавірусу, які швидко мутують, такий підхід не допоможе закінчити пандемію.
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Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В Африку гулять.
Целый год ходили как пришибленые, больные не пойми чем, пока не нашли тропического инфекциониста, и не взяли месячный курс жестких антибиотиков.
Что значит несправедливое? Кто башляет - тот и имеет. Бабло - это сжатое воплощение работы. Стыдно марксистам из ВОЗ не знать элементарщины из классиков.
другие тырят бабло из полудохлых экономик своих стран, чтобы покупать яхты, футбольные клубы и виллы заграницей и вакцин, логично, не имеют!
самое поразительное, что население последних стран сознательно выбирает грабящих их коррупционерова снова и снова во власть
По поему Жванецкий и вообще одесский еврейский юмор в целом - раздутая полупошлятина. "Вчера но по три но большие а сегодня по пять но маленькие" повторенное тридцать раз - это, что ли, должно быть смешно?
Но хоть что Жванецкий - ******** вы не отрицаете?
Но я про другое его ********** - у настоящего ***** относительно недавно. Было или нет?
Бабки лететь самолётом у них есть, а на привику - нет!
Вони своїх громадян не хочуть до очного навчання, наприклад, допускати чи всіляко обмежують доступ до інших послуг без двох доз.
Они там совсем охренели.
Кто тогда будет разносить вирус по миру?