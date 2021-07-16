ВОЗ рекомендует странам не требовать от путешественников подтверждение прививки от COVID-19
Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения по итогам заседания 15 июля рекомендует странам не требовать подтверждения получения прививки от COVID-19 для осуществления международных поездок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
В ВОЗ отметили, что рекомендация связана с ограниченным доступом к вакцинам во многих странах.
"Не требуйте подтверждения прививки против COVID-19 для международных поездок как единственного способа или условия, позволяющего их, учитывая несправедливое распределение вакцин против COVID-19 в мире", - говорится в сообщении комитета.
В качестве альтернативы государствам предлагается рассмотреть подход, основанный на оценках риска, включающий такие меры, как тестирование и, если это необходимо, карантин.
Позиция ВОЗ по этому вопросу остается неизменной уже давно – в январе комитет также рекомендовал странам не требовать от путешественников документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса SARS-CoV-2.
Кроме того, гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, говоря о распределении вакцин в странах мира, называл ситуацию "вакцинным апартеидом" и "вакцинным национализмом". Он подчеркивал, что, учитывая быстро мутирующие варианты коронавируса, такой подход не поможет окончить пандемию.
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Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В Африку гулять.
Целый год ходили как пришибленые, больные не пойми чем, пока не нашли тропического инфекциониста, и не взяли месячный курс жестких антибиотиков.
Что значит несправедливое? Кто башляет - тот и имеет. Бабло - это сжатое воплощение работы. Стыдно марксистам из ВОЗ не знать элементарщины из классиков.
другие тырят бабло из полудохлых экономик своих стран, чтобы покупать яхты, футбольные клубы и виллы заграницей и вакцин, логично, не имеют!
самое поразительное, что население последних стран сознательно выбирает грабящих их коррупционерова снова и снова во власть
По поему Жванецкий и вообще одесский еврейский юмор в целом - раздутая полупошлятина. "Вчера но по три но большие а сегодня по пять но маленькие" повторенное тридцать раз - это, что ли, должно быть смешно?
Но хоть что Жванецкий - ******** вы не отрицаете?
Но я про другое его ********** - у настоящего ***** относительно недавно. Было или нет?
Бабки лететь самолётом у них есть, а на привику - нет!
Вони своїх громадян не хочуть до очного навчання, наприклад, допускати чи всіляко обмежують доступ до інших послуг без двох доз.
Они там совсем охренели.
Кто тогда будет разносить вирус по миру?