ВОЗ рекомендует странам не требовать от путешественников подтверждение прививки от COVID-19

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения по итогам заседания 15 июля рекомендует странам не требовать подтверждения получения прививки от COVID-19 для осуществления международных поездок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

В ВОЗ отметили, что рекомендация связана с ограниченным доступом к вакцинам во многих странах.



"Не требуйте подтверждения прививки против COVID-19 для международных поездок как единственного способа или условия, позволяющего их, учитывая несправедливое распределение вакцин против COVID-19 в мире", - говорится в сообщении комитета.

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В качестве альтернативы государствам предлагается рассмотреть подход, основанный на оценках риска, включающий такие меры, как тестирование и, если это необходимо, карантин.



Позиция ВОЗ по этому вопросу остается неизменной уже давно – в январе комитет также рекомендовал странам не требовать от путешественников документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса SARS-CoV-2.

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Кроме того, гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, говоря о распределении вакцин в странах мира, называл ситуацию "вакцинным апартеидом" и "вакцинным национализмом". Он подчеркивал, что, учитывая быстро мутирующие варианты коронавируса, такой подход не поможет окончить пандемию.



