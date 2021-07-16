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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ рекомендует странам не требовать от путешественников подтверждение прививки от COVID-19

ВОЗ рекомендует странам не требовать от путешественников подтверждение прививки от COVID-19

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения по итогам заседания 15 июля рекомендует странам не требовать подтверждения получения прививки от COVID-19 для осуществления международных поездок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

В ВОЗ отметили, что рекомендация связана с ограниченным доступом к вакцинам во многих странах.

"Не требуйте подтверждения прививки против COVID-19 для международных поездок как единственного способа или условия, позволяющего их, учитывая несправедливое распределение вакцин против COVID-19 в мире", - говорится в сообщении комитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за пандемии 23 млн детей в мире пропустили плановую вакцинацию, что привело к вспышкам кори, полиомиелита и других заболеваний, - ВОЗ

В качестве альтернативы государствам предлагается рассмотреть подход, основанный на оценках риска, включающий такие меры, как тестирование и, если это необходимо, карантин.

Позиция ВОЗ по этому вопросу остается неизменной уже давно – в январе комитет также рекомендовал странам не требовать от путешественников документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса SARS-CoV-2.

Также читайте: ВОЗ: Мир находится в начале новой волны пандемии

Кроме того, гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, говоря о распределении вакцин в странах мира, называл ситуацию "вакцинным апартеидом" и "вакцинным национализмом". Он подчеркивал, что, учитывая быстро мутирующие варианты коронавируса, такой подход не поможет окончить пандемию.

вакцина (3815) ВОЗ (777) карантин (16729) путешествие (98) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Видимо, имеются в виду зелебобы и пiд-рашки - ярые антипрививочники и веруны в теории заговора, плоскую землю и прочих марсиан. Их природа обделила разумом и некоторые считают, что это не справедливо.
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16.07.2021 17:35
+2
тоже прикололо! одни вкладывают деньги в развитие промышленности, науку и технику, медицину и имеют вакцину
другие тырят бабло из полудохлых экономик своих стран, чтобы покупать яхты, футбольные клубы и виллы заграницей и вакцин, логично, не имеют!
самое поразительное, что население последних стран сознательно выбирает грабящих их коррупционерова снова и снова во власть
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16.07.2021 17:58
+2
Млять!
Бабки лететь самолётом у них есть, а на привику - нет!
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16.07.2021 18:58
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Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В Африку гулять.
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16.07.2021 17:18 Ответить
Я был в 60 странах и не боюсь путешествовать. Но с возрастом становлюсь наверное осторожнее. Я побялся въехать в перуанскую Амазонию, из-за частых случаев там малярии, хотя знал двух врачей работавших и живших там длительное время.
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16.07.2021 17:24 Ответить
Друзья из перуанской амазонии как то раз привезли не малярию, но какую то такую дрянь...
Целый год ходили как пришибленые, больные не пойми чем, пока не нашли тропического инфекциониста, и не взяли месячный курс жестких антибиотиков.
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16.07.2021 17:26 Ответить
учитывая несправедливое распределение вакцин против COVID-19 в мире

Что значит несправедливое? Кто башляет - тот и имеет. Бабло - это сжатое воплощение работы. Стыдно марксистам из ВОЗ не знать элементарщины из классиков.
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16.07.2021 17:24 Ответить
Видимо, имеются в виду зелебобы и пiд-рашки - ярые антипрививочники и веруны в теории заговора, плоскую землю и прочих марсиан. Их природа обделила разумом и некоторые считают, что это не справедливо.
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16.07.2021 17:35 Ответить
тоже прикололо! одни вкладывают деньги в развитие промышленности, науку и технику, медицину и имеют вакцину
другие тырят бабло из полудохлых экономик своих стран, чтобы покупать яхты, футбольные клубы и виллы заграницей и вакцин, логично, не имеют!
самое поразительное, что население последних стран сознательно выбирает грабящих их коррупционерова снова и снова во власть
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16.07.2021 17:58 Ответить
"https://youtu.be/HFgZ2iHbFeY Что охраняешь, то и имеешь " (с) М.М. Жванецкий

ВООЗ рекомендує країнам не вимагати від мандрівників підтвердження щеплення проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2488
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16.07.2021 18:18 Ответить
И нахиба здесь цитировать дохлого *********?
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16.07.2021 20:06 Ответить
А это вы Одеситам расскажите то, шо выше написали.
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16.07.2021 22:04 Ответить
Вы наверное не Одеситов, а Адессиитав имели ввиду?
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17.07.2021 00:49 Ответить
А это ты вечерком на Молдаванке повыясняй Одесситы они, или Адесситы
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17.07.2021 08:34 Ответить
Я что, похож на пятиклассника который будет комплексовать по поводу "давай выйдем?"
По поему Жванецкий и вообще одесский еврейский юмор в целом - раздутая полупошлятина. "Вчера но по три но большие а сегодня по пять но маленькие" повторенное тридцать раз - это, что ли, должно быть смешно?
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17.07.2021 12:10 Ответить
Да, ты похож на пятиклассника, потому, что не понимаешь, что Жванецкий - это целая эпоха. Просто ты не застал ту эпоху, а потому простой вывод - ты пятиклассник. И сразу видно, что ты не понимаешь Одесский юмор - это не каждому доступно. И Одесский юмор - это далеко не всегда смешно, потому что это юмор за жизнь. Зато ты, видимо, хорошо понимаешь юмор "Аншлага" - тебе там смешно и комфортно.
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17.07.2021 12:16 Ответить
Я ж и говорю: Жванецкий - сильно раздутый феномен. Целая эпоха, когда шутить на ТВ могли только московские евреи, начиная с папашы, как там этого, которому Жванецкий спичи пописывал, и заканчиваю его сынком-угребищем. На фоне откровенных дегенератов они да, выглядели немного получше.

Но хоть что Жванецкий - ******** вы не отрицаете?
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17.07.2021 12:51 Ответить
Я ж и говорю, что ты не застал ту эпоху. Когда зал всё начало концерта просто боялся смеяться и смотрел друг на друга с немым вопросом - "а что - так можно было"? Жванецкий х-е-с-сил власть в хвост и в гриву, но ты, конечно, знаешь его исключительно по интермедиям Аркадия Райкина.
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17.07.2021 12:54 Ответить
Делал это достаточно несмешно, особенно для тех у кого русский - второй язык. И только на разрешенные темы. А великим комиком считался только потому что на ТВ было три канала и монопольному положению узкого круга московских товарищей.
Но я про другое его ********** - у настоящего ***** относительно недавно. Было или нет?
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17.07.2021 13:05 Ответить
Ты не был ни на концертах Жванецкого, ни на авторских встречах Никулина и т.д. и т.п. Ты школьник, который вырос на Аншлаге.
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17.07.2021 13:07 Ответить
Упорно уходим от ответа на прямой вопрос: был ли Жванецкий **********, да?
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17.07.2021 13:45 Ответить
А посмотри его передачи "Дежурный по стране" и поймёшь.
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17.07.2021 13:49 Ответить
путин - *****?
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17.07.2021 19:56 Ответить
У своей мамы спроси
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17.07.2021 19:57 Ответить
С вами, гражданин ********, все понятно.
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17.07.2021 20:00 Ответить
Ну раз у тебя предпочтения сосать, то мне с тобой точно не о чем общаться
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17.07.2021 20:06 Ответить
Млять!
Бабки лететь самолётом у них есть, а на привику - нет!
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16.07.2021 18:58 Ответить
Країни чхати хотіли на ваші =рєкамєндациі=.
Вони своїх громадян не хочуть до очного навчання, наприклад, допускати чи всіляко обмежують доступ до інших послуг без двох доз.
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17.07.2021 01:42 Ответить
Не требовать справки?
Они там совсем охренели.
Кто тогда будет разносить вирус по миру?
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17.07.2021 09:49 Ответить
 
 