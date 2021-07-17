ВООЗ вимагає контролю над лабораторіями в Китаї, - Гебреєсус

Всесвітня організація охорони здоров'я вимагає контролю над лабораторіями в Китаї, де було виявлено перші випадки COVID-19. Це потрібно для того, щоб з'ясувати походження коронавірусу, від якого у всьому світі загинуло понад 4 мільйони осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Le Figaro.

У січні ВООЗ направила експертну місію в Китай, проте це не допомогло з'ясувати подробиці про походження коронавірусу. Тепер ВООЗ вирішила піти далі і вважає, що дослідження мають проводитися в п'яти основних областях, включно з контролем лабораторій і дослідницьких установ, що діють у регіоні, де в грудні 2019 року були виявлені перші випадки захворювання людей.

"Ми очікуємо, що Китай підтримає цей новий етап наукового процесу, поділившись усіма відповідними даними в дусі прозорості. Так само ми очікуємо, що всі держави-члени підтримають науковий процес, утримуючись від його політизації", - сказав глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

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