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ВОЗ требует контроля над лабораториями в Китае, - Гебрейесус

ВОЗ требует контроля над лабораториями в Китае, - Гебрейесус

Всемирная организация здравоохранения требует контроля над лабораториями в Китае, де были выявлены первые случаи COVID-19. Это нужно для того, чтобы выяснить происхождение коронавируса, от которого во всем мире погибло более 4 миллионов человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет  Le Figaro.

В январе ВОЗ направило экспертную миссию в Китай, однако это не помогло выяснить подробности о происхождении коронавируса. Теперь ВОЗ решило пойти дальше и считает, что исследования должны проводиться в пяти основных областях, включая контроль лабораторий и исследовательских учреждений, действующих в регионе, где в декабре 2019 года были выявлены первые случаи заболевания людей.

"Мы ожидаем, что Китай поддержит этот новый этап научного процесса, поделившись всеми соответствующими данными в духе прозрачности. Точно так же мы ожидаем, что все государства-члены поддержат научный процесс, воздерживаясь от его политизации", - сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Также читайте: Исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории в Китае преждевременно, - ВОЗ

Автор: 

ВОЗ (777) Гебрейесус Тедрос (158)


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Топ комментарии
+3
А що таке? Вірус ж природній.
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17.07.2021 00:15
+3
Гебрейесус - "ВОЗ требует контроля над лабораториями в Китае"
******************************************************************
Арахамия - "Китай для Украины - партнер номер один"
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17.07.2021 00:47
+2
Що це він розбалався ? Диви, який герой став.
Ага, і контроль тобі нададуть, і все на блюдечку принесуть.
Смішний.
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17.07.2021 01:18
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А що таке? Вірус ж природній.
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17.07.2021 00:15 Ответить
Точно. Из "заповедных" краёв Новосибирской области, из лаборатории Вектор.
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17.07.2021 10:01 Ответить
це скарга годувальнику?..
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17.07.2021 00:17 Ответить
100% происхождение коронавируса китайско-искусственное. Самое страшное, что китайцы, создатели этого вируса не смогли или не захотели создать надежную вакцину.
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17.07.2021 09:58 Ответить
"Мы ожидаем, что Китай поддержит этот новый этап научного процесса, поделившись всеми соответствующими данными в духе прозрачности. Источник: https://censor.net/ru/n3277679

Конечно поддержит Китай даже к настоящей (не новодельной) китайской стене никого не подпускает.

ВОЗ требует контроля над лабораториями в Китае, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 5534
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17.07.2021 00:18 Ответить
В Украину доставили в пятницу, 16 июля, 100 800 доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.. А теперь вопрос - А Все знают что Спутник ее брат близнец!?, и что Австралия и ряд других вменяемых стран отказалась от нее полностью и не только из-за побочек.
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17.07.2021 00:27 Ответить
Во-первых, в Украине нет принудительной вакцинации, как на лаптестане. Во-вторых, кроме АстраЗенеки есть несколько других вакцин, тот же Файзер...
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17.07.2021 09:02 Ответить
Pfaiser в Украине только для избранных,например зелёной саранчи,депутатов,судей,прокуроров и остальных "пахарей", к тому же по тупости или умышленно именно эту вакцину больше всего уничтожают,например в Харькове было уничтожено почти 10 000 доз и виновных скорее всего не будет. Кстати Pfaiser в десять раз эффективней других вакцин не говоря уж о Astra Senesa которая удивительно похожа на Спутник-V.
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17.07.2021 11:31 Ответить
Файзером прививают и https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv организованные коллективы (хоть ты собери толпу в 50 человек и пиши заяву - придут и привьют) , https://www.facebook.com/hollywoodmall/posts/4650992018264110 и в некоторых городах, вообще всех желающих . Есть https://kyivcity.gov.ua/news/iz_16_lipnya_u_tsentri_vaktsinatsi_proti_COVID-19_osib_vikom_60_za_bazhannyam_scheplyuvatimut_vaktsinoyu_Comirnaty_virobnitstva_Pfizer-BioNTech__valentina_ginzburg/ запись для пожилых людей тоже на Файзер . Так что твоё нытьё мимо кассы - кто хочет, получает Файзер.
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17.07.2021 11:36 Ответить
Ну допускаем радикальную крайность. Допустим выплыло что оттуда и искуственного происхождения---дальше что? Бабла ободрать---а кому на счёт?. А Китай сразу как отвалит! Слитками причём. Надо боротся с эпидемией---нет другого выхода. 4 миллиона уже лягло---и это официально. Та запросто ещё столько же.
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17.07.2021 00:38 Ответить
Понять и простить?
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17.07.2021 00:44 Ответить
Это риторический вопрос---ответьте сами на него. Во время переправы не оглядываются. Проскочить бы. Так и здесь.Это попытка скорее всего увести в сторону и без того напряжённую ситуацию скорее всего.
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17.07.2021 00:58 Ответить
Гебрейесус - "ВОЗ требует контроля над лабораториями в Китае"
******************************************************************
Арахамия - "Китай для Украины - партнер номер один"
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17.07.2021 00:47 Ответить
арахамия-это уже нонсенс...
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17.07.2021 07:35 Ответить
Кстати что делает в Украине эта Ара хламидия и как вообще здесь оказался этот "казачок" в нужное время и в нужном месте?
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17.07.2021 11:35 Ответить
зеПОЦ не вкурсах...
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18.07.2021 08:35 Ответить
Що це він розбалався ? Диви, який герой став.
Ага, і контроль тобі нададуть, і все на блюдечку принесуть.
Смішний.
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17.07.2021 01:18 Ответить
4 миллиона....от шести миллиардов.....пшик старой бабки у штаны......а сколько бизнесов пострадало.......пандемия.....ждем третий виток в сентябре......назовем его SEPTEMBER-COV-2021......ЗУБЫ ВЫПАДАЮТ....ВОЛОСЫ ПЕРЕКРАШИВАЮТСЯ САМИ......УШИ СВЕРТЫВАЮТСЯ В ТРЯПОЧКУ......И МАКАРОНЫ..МАКАРОНЫ...НА УШАХ.....А В ЛАБОРАТОРИЯХ ВСЕХ СТРАН......БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
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17.07.2021 04:49 Ответить
Неправильно!! Над всеми лабораториями всей планеты, любого государства, имеющих или когда либо имевших коллекции вирусов.
И....пострадавших от пожара.....ТОЖЕ,!!!
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17.07.2021 06:07 Ответить
Та ти шо?
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17.07.2021 06:40 Ответить
А хуху не хохо?
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17.07.2021 07:15 Ответить
Мутные продажные парни из ВОЗ требуют у лживых вороватых китайцев прозрачности. Наверное кого-то куда-то пошлют
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17.07.2021 07:59 Ответить
Проснулись....через два года...😀
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17.07.2021 08:11 Ответить
китайцы комиссию ВОЗ только через два года после начала пандемии в Уханьскую лабораторию впустили как их контролировать?
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17.07.2021 09:08 Ответить
Китай вас сильно имел в виду...скорее рашку прижмут за яйца...но никак не китай
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18.07.2021 08:40 Ответить
 
 