Рейсовий автобус "Київ-Вроцлав" перекинувся на Рівненщині: 16 людей госпіталізовано

Рейсовий автобус сполученням Київ-Вроцлав, в якому перебувало 40 осіб, перекинувся в ніч на суботу на Рівненщині. Унаслідок ДТП 16 людей госпіталізовано до лікарень із травмами різного ступеня тяжкості.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"17 липня о 3:45 поблизу міста Радивилів Дубенського району на автодорозі водій рейсового автобуса сполученням Київ-Вроцлав (перебувало 40 осіб) не впорався з керуванням та допустив перекидання, унаслідок чого 16 осіб із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано в лікувальні установи", - сказано в повідомленні.

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Від ДСНС залучалося 20 людей та 5 одиниць техніки.