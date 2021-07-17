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Рейсовий автобус "Київ-Вроцлав" перекинувся на Рівненщині: 16 людей госпіталізовано

Рейсовий автобус

Рейсовий автобус сполученням Київ-Вроцлав, в якому перебувало 40 осіб, перекинувся в ніч на суботу на Рівненщині. Унаслідок ДТП 16 людей госпіталізовано до лікарень із травмами різного ступеня тяжкості.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"17 липня о 3:45 поблизу міста Радивилів Дубенського району на автодорозі водій рейсового автобуса сполученням Київ-Вроцлав (перебувало 40 осіб) не впорався з керуванням та допустив перекидання, унаслідок чого 16 осіб із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано в лікувальні установи", - сказано в повідомленні.

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Від ДСНС залучалося 20 людей та 5 одиниць техніки.

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ДТП (4480) ДСНС (5139) автобус (350) Рівненська область (1187)


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Возле украинской границы снова массированные перемещения российских войск!


https://twitter.com/worldonalert/status/1416092414540984326
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17.07.2021 08:25 Відповісти
А шо вы хотели? Украина для лаптестана - вопрос существования. И они своих хотелок не поменяют, "на середине" не сойдутся и стрелять "просто не перестанут". А потому, выбор прост до банальности - или мы, или они.
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17.07.2021 08:51 Відповісти
твои предложения на этот счёт?
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17.07.2021 09:11 Відповісти
На этот счет уже давно всё на практике показал Израиль.
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17.07.2021 09:20 Відповісти
Для начала насадить тебя на бутылку
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17.07.2021 10:04 Відповісти
 
 