Рейсовий автобус "Київ-Вроцлав" перекинувся на Рівненщині: 16 людей госпіталізовано
Рейсовий автобус сполученням Київ-Вроцлав, в якому перебувало 40 осіб, перекинувся в ніч на суботу на Рівненщині. Унаслідок ДТП 16 людей госпіталізовано до лікарень із травмами різного ступеня тяжкості.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.
"17 липня о 3:45 поблизу міста Радивилів Дубенського району на автодорозі водій рейсового автобуса сполученням Київ-Вроцлав (перебувало 40 осіб) не впорався з керуванням та допустив перекидання, унаслідок чого 16 осіб із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано в лікувальні установи", - сказано в повідомленні.
Від ДСНС залучалося 20 людей та 5 одиниць техніки.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/worldonalert/status/1416092414540984326