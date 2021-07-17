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Рейсовый автобус "Киев - Вроцлав" перевернулся на Ривненщине: 16 человек госпитализированы

Рейсовый автобус

Рейсовый автобус сообщением "Киев - Вроцлав", в котором находилось 40 человек, перевернулся в ночь на субботу на Ривненщине. В результате ДТП 16 человек госпитализированы в больницы с травмами разной степени тяжести.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"17 июля в 03 час. 45 мин. вблизи города Радивилов Дубенского района на автодороге, водитель рейсового автобуса сообщением "Киев - Вроцлав" (находилось 40 человек) не справился с управлением и допустил опрокидывание, в результате чего 16 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения", - сказано в сообщении.

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От ГСЧС привлекалось 20 человек и 5 единиц техники.

ДТП (7684) ГСЧС (5001) автобус (98) Ровенская область (1244)


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Возле украинской границы снова массированные перемещения российских войск!


https://twitter.com/worldonalert/status/1416092414540984326
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17.07.2021 08:25 Ответить
А шо вы хотели? Украина для лаптестана - вопрос существования. И они своих хотелок не поменяют, "на середине" не сойдутся и стрелять "просто не перестанут". А потому, выбор прост до банальности - или мы, или они.
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17.07.2021 08:51 Ответить
твои предложения на этот счёт?
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17.07.2021 09:11 Ответить
На этот счет уже давно всё на практике показал Израиль.
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17.07.2021 09:20 Ответить
Для начала насадить тебя на бутылку
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17.07.2021 10:04 Ответить
 
 