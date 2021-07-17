Рейсовый автобус "Киев - Вроцлав" перевернулся на Ривненщине: 16 человек госпитализированы

Рейсовый автобус сообщением "Киев - Вроцлав", в котором находилось 40 человек, перевернулся в ночь на субботу на Ривненщине. В результате ДТП 16 человек госпитализированы в больницы с травмами разной степени тяжести.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"17 июля в 03 час. 45 мин. вблизи города Радивилов Дубенского района на автодороге, водитель рейсового автобуса сообщением "Киев - Вроцлав" (находилось 40 человек) не справился с управлением и допустил опрокидывание, в результате чего 16 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения", - сказано в сообщении.

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От ГСЧС привлекалось 20 человек и 5 единиц техники.