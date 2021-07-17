До закону про так звану податкову амністію доведеться вносити зміни, - Верланов

Депутати перетворили закон про податкову амністію на закон про загальне декларування активів. Якщо президент не накладе вето, то закон доведеться доопрацьовувати і вносити до нього зміни.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в коментарі Forbes висловив голова Державної податкової служби (2019-2020 рр.) Сергій Верланов.

"Цей закон мав стосуватися 10 000 осіб або 6 000-15 000 компаній, які мають податкових консультантів, юристів і які знають, що вони роблять, коли ведуть бізнес", - заявив Верланов.

Замість цього, згідно з висновком Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради, фінальна версія закону про амністію поширюється і на тих, хто чесно платить податки, а не тільки на порушників. Це - його концептуальний недолік.

У законі йдеться, що всі громадяни, які мають право на одноразове добровільне декларування, але не скористалися ним, автоматично визнають відсутність неоподатковуваного майна. Тому, якщо людина вирішить у майбутньому подати декларацію, ці активи можуть бути оцінені як нелегально придбані і доведеться знову платити за ним податки.

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Крім того, Верланов заявив, що розмір ставки одноразового збору, а саме 5%, які декларанти мають сплатити з розміру задекларованого майна або від розміру доходів, - відверто занижений.

"Таких ставок у світі немає, вони дуже малі, це український ексклюзив. Це не дуже справедливо до людей, які платили податки, але, можливо, воно виправдано для України", - зазначив він.

Нагадаємо, 15 червня Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт №5153, яким вводиться одноразове декларування активів фізосіб для легалізації своїх доходів.

16 липня він був підписаний президентом Володимиром Зеленським.