До закону про так звану податкову амністію доведеться вносити зміни, - Верланов
Депутати перетворили закон про податкову амністію на закон про загальне декларування активів. Якщо президент не накладе вето, то закон доведеться доопрацьовувати і вносити до нього зміни.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в коментарі Forbes висловив голова Державної податкової служби (2019-2020 рр.) Сергій Верланов.
"Цей закон мав стосуватися 10 000 осіб або 6 000-15 000 компаній, які мають податкових консультантів, юристів і які знають, що вони роблять, коли ведуть бізнес", - заявив Верланов.
Замість цього, згідно з висновком Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради, фінальна версія закону про амністію поширюється і на тих, хто чесно платить податки, а не тільки на порушників. Це - його концептуальний недолік.
У законі йдеться, що всі громадяни, які мають право на одноразове добровільне декларування, але не скористалися ним, автоматично визнають відсутність неоподатковуваного майна. Тому, якщо людина вирішить у майбутньому подати декларацію, ці активи можуть бути оцінені як нелегально придбані і доведеться знову платити за ним податки.
Крім того, Верланов заявив, що розмір ставки одноразового збору, а саме 5%, які декларанти мають сплатити з розміру задекларованого майна або від розміру доходів, - відверто занижений.
"Таких ставок у світі немає, вони дуже малі, це український ексклюзив. Це не дуже справедливо до людей, які платили податки, але, можливо, воно виправдано для України", - зазначив він.
Нагадаємо, 15 червня Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт №5153, яким вводиться одноразове декларування активів фізосіб для легалізації своїх доходів.
16 липня він був підписаний президентом Володимиром Зеленським.
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бабушке тоже декларировать 20 000 грн отложенные себе грубо говоря на смерть???
"Через некомпетентні дії чинної влади, через небажання проводити реформи, українців може чекати непроста осінь" - вважає п'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко. https://www.youtube.com/watch?v=4kZMyOLimlQ Цю думку він висловив в ході спецмарафону "Хто замовив мову" в ефірі трьох телеканалів: 5-го, Прямого та Еспресо .
"Влада, замість того, щоб проводити реформи і захищати Україну і українців, намагається замістити старі обіцянки, які не виконані, новими обіцянками в сподіванні, що всі забудуть, знімуть локшину з вух, і знову будуть слухати відосики" - конкретизує цю думку Петро Порошенко.
Він нагадав, що:
- 1,5 роки тому українцям обіцяли створення близько мільйона нових робочих місць. Однак натомість ми втратили 650 тисяч. І на, жаль, за це ніхто не відповів;
- водночас пообіцяли висадити нові дерева. І затишшя з посадками...;
- крім того, з України наразі спостерігається безпрецендентна втеча інвестицій, а надходжень немає жодних. І за це теж ніхто не відповідає;
- Порошенко також нагадав, як Зеленський в грудні 2019-го пообіцяв знизити тарифи як мінімум на 50%. Натомість середня платіжка за комунпослуги, навпаки, зросла на 56%;
- також раніше, у 2019 році всі державні посади призначалися за конкурсом. А тепер реформа державного управління також зруйнована.
"Хочу нагадати, що у 2015 році наша команда забезпечила економічне зростання, яке тривало майже 4 роки; до періоду 2 кварталу 2019 року. І потім все пішло вниз, розпочався спад економіки. Що ж трапилось?" - риторично запитує політик, нагадуючи, що саме того часу змінилась влада в Україні.
Петро Порошенко також звернув увагу, що через дії влади у напрямку субсидій, пенсій люди почувають себе незахищеними. Тож усі математичні факти вказують на її некомпетентність.
"Однак український народ не дасть зруйнувати економіку і розграбувати бюджет, витратити кошти не за призначенням" - підсумував Петро Порошенко.
СБУ вляпалась международный скандал. Недавняя информация о ферме по майнингу крипты в Виннице и краже электроэнергии - оказалась фейком.
Как выяснилось, ферма принадлежит IT-компании ММІ Engineering с многомиллионными иностранными инвестициями, и работает легально. Иностранные инвесторы взялись за головы, когда силовики начали изымать оборудование стоимостью под 100 млн грн.
Сейчас юристы готовят иски, и собираются обжаловать действия СБУ в судах.
Кроме этого, компания ведет еще несколько проектов в Украине и уже приняла решение о переносе бизнеса куда подальше.
Нетрудно догадаться, как эта ситуация повлияет в целом на инвестиционный климат в стране.
Изымать - не строить
Perepichka News