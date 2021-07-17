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В закон о так называемой налоговой амнистии придется вносить изменения, - Верланов

В закон о так называемой налоговой амнистии придется вносить изменения, - Верланов

Депутаты превратили закон о налоговой амнистии в закон о всеобщем декларировании активов. Если президент не наложит вето, то закон придется дорабатывать и вносить в него изменения.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии Forbes высказал председатель Государственной налоговой службы (2019-2020 гг.) Сергей Верланов.

"Этот закон должен был касаться 10 000 человек или 6000-15 000 компаний, которые имеют налоговых консультантов, юристов и которые знают, что они делают, когда ведут бизнес", - заявил Верланов.

Вместо этого, согласно заключению Главного научно-экспертного управления аппарата Верховной Рады, финальная версия закона об амнистии распространяется и на тех, кто честно платит налоги, а не только на нарушителей. Это - его концептуальный недостаток.

Закон говорит, что все граждане, которые имеют право на одноразовое добровольное декларирование, но не воспользовались им, автоматически признают отсутствие необлагаемого имущества. Поэтому, если человек решит в будущем подать декларацию, эти активы могут быть оценены как нелегально приобретенные и придется снова платить по ним налоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал законы о "налоговой амнистии"

Кроме того, Верланов заявил, что размер ставки одноразового сбора, а именно 5%, которые декларанты должны будут уплатить с суммы задекларированного имущества или от суммы доходов, - откровенно занижен.

"Таких ставок в мире нет, они очень малы, это украинский эксклюзив. Это не очень справедливо к людям, которые платили налоги, но, возможно, оно оправдано для Украины", - отметил он.

Напомним, 15 июня Верховная Рада поддержала президентский законопроект №5153, которым вводится одноразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.

16 июля он был подписан президентом Владимиром Зеленским.

Автор: 

амнистия (455) налоги (3239) Верланов Сергей (114)


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Топ комментарии
+12
Я уже заплатил налог при покупке квартиры и авто. У нас двойное налогообложение? Какого фига? Хламидия ничо сказать по этому поводу не желает?
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17.07.2021 13:31
+7
у лысокого на стадионе всё было ясно написано - *****
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17.07.2021 12:56
+7
Зеленський і його посіпаки, більша частина яких є мільонерами, що усе життя заробляли чорним налом і ховали мільони в офшорах, тепер хочуть перевірити на сплату податків пересічних українців? Я скоріше візьмусь за зброю, ніж вам хоч копійчину віддам.
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17.07.2021 14:02
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Правила форума Совет форумчан
у лысокого на стадионе всё было ясно написано - *****
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17.07.2021 12:56 Ответить
В закон о так называемой налоговой амнистии придется вносить изменения, - Верланов - Цензор.НЕТ 4889
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17.07.2021 12:57 Ответить
мало, плять, мало ....
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17.07.2021 12:59 Ответить
В закон о так называемой налоговой амнистии придется вносить изменения, - Верланов - Цензор.НЕТ 4965
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17.07.2021 12:59 Ответить
Я уже заплатил налог при покупке квартиры и авто. У нас двойное налогообложение? Какого фига? Хламидия ничо сказать по этому поводу не желает?
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17.07.2021 13:31 Ответить
Это не мешок картошки по деньгам.
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17.07.2021 13:38 Ответить
это все для людей...или все для **ядей ???
бабушке тоже декларировать 20 000 грн отложенные себе грубо говоря на смерть???
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17.07.2021 13:51 Ответить
Зеленський і його посіпаки, більша частина яких є мільонерами, що усе життя заробляли чорним налом і ховали мільони в офшорах, тепер хочуть перевірити на сплату податків пересічних українців? Я скоріше візьмусь за зброю, ніж вам хоч копійчину віддам.
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17.07.2021 14:02 Ответить
https://prm.ua/ukraintsiv-chekaie-skladna-osin-cherez-nebazhannia-vlady-provodyty-reformy-poroshenko/ https://prm.ua/ukraintsiv-chekaie-skladna-osin-cherez-nebazhannia-vlady-provodyty-reformy-poroshenko/ Українців чекає складна осінь через небажання влади проводити реформи -
"Через некомпетентні дії чинної влади, через небажання проводити реформи, українців може чекати непроста осінь" - вважає п'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко. https://www.youtube.com/watch?v=4kZMyOLimlQ Цю думку він висловив в ході спецмарафону "Хто замовив мову" в ефірі трьох телеканалів: 5-го, Прямого та Еспресо .
"Влада, замість того, щоб проводити реформи і захищати Україну і українців, намагається замістити старі обіцянки, які не виконані, новими обіцянками в сподіванні, що всі забудуть, знімуть локшину з вух, і знову будуть слухати відосики" - конкретизує цю думку Петро Порошенко.
Він нагадав, що:
- 1,5 роки тому українцям обіцяли створення близько мільйона нових робочих місць. Однак натомість ми втратили 650 тисяч. І на, жаль, за це ніхто не відповів;
- водночас пообіцяли висадити нові дерева. І затишшя з посадками...;
- крім того, з України наразі спостерігається безпрецендентна втеча інвестицій, а надходжень немає жодних. І за це теж ніхто не відповідає;
- Порошенко також нагадав, як Зеленський в грудні 2019-го пообіцяв знизити тарифи як мінімум на 50%. Натомість середня платіжка за комунпослуги, навпаки, зросла на 56%;
- також раніше, у 2019 році всі державні посади призначалися за конкурсом. А тепер реформа державного управління також зруйнована.
"Хочу нагадати, що у 2015 році наша команда забезпечила економічне зростання, яке тривало майже 4 роки; до періоду 2 кварталу 2019 року. І потім все пішло вниз, розпочався спад економіки. Що ж трапилось?" - риторично запитує політик, нагадуючи, що саме того часу змінилась влада в Україні.
Петро Порошенко також звернув увагу, що через дії влади у напрямку субсидій, пенсій люди почувають себе незахищеними. Тож усі математичні факти вказують на її некомпетентність.
"Однак український народ не дасть зруйнувати економіку і розграбувати бюджет, витратити кошти не за призначенням" - підсумував Петро Порошенко.
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17.07.2021 14:23 Ответить
Реакция на решение верховного суда по Тупицкому. И срочно стали фильтровать свои хотелки. Страшно стало что и это беззаконие отменят.
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17.07.2021 15:55 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3638234.html "Инвест-няни" по-ЗЕленски

СБУ вляпалась международный скандал. Недавняя информация о ферме по майнингу крипты в Виннице и краже электроэнергии - оказалась фейком.
Как выяснилось, ферма принадлежит IT-компании ММІ Engineering с многомиллионными иностранными инвестициями, и работает легально. Иностранные инвесторы взялись за головы, когда силовики начали изымать оборудование стоимостью под 100 млн грн.
Сейчас юристы готовят иски, и собираются обжаловать действия СБУ в судах.
Кроме этого, компания ведет еще несколько проектов в Украине и уже приняла решение о переносе бизнеса куда подальше.
Нетрудно догадаться, как эта ситуация повлияет в целом на инвестиционный климат в стране.
Изымать - не строить
Perepichka News
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17.07.2021 16:13 Ответить
Ну так ... Не специ з СБУ ж будуть компенсувати, а бюджет.
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17.07.2021 16:50 Ответить
 
 