В закон о так называемой налоговой амнистии придется вносить изменения, - Верланов

Депутаты превратили закон о налоговой амнистии в закон о всеобщем декларировании активов. Если президент не наложит вето, то закон придется дорабатывать и вносить в него изменения.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии Forbes высказал председатель Государственной налоговой службы (2019-2020 гг.) Сергей Верланов.

"Этот закон должен был касаться 10 000 человек или 6000-15 000 компаний, которые имеют налоговых консультантов, юристов и которые знают, что они делают, когда ведут бизнес", - заявил Верланов.

Вместо этого, согласно заключению Главного научно-экспертного управления аппарата Верховной Рады, финальная версия закона об амнистии распространяется и на тех, кто честно платит налоги, а не только на нарушителей. Это - его концептуальный недостаток.

Закон говорит, что все граждане, которые имеют право на одноразовое добровольное декларирование, но не воспользовались им, автоматически признают отсутствие необлагаемого имущества. Поэтому, если человек решит в будущем подать декларацию, эти активы могут быть оценены как нелегально приобретенные и придется снова платить по ним налоги.

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Кроме того, Верланов заявил, что размер ставки одноразового сбора, а именно 5%, которые декларанты должны будут уплатить с суммы задекларированного имущества или от суммы доходов, - откровенно занижен.

"Таких ставок в мире нет, они очень малы, это украинский эксклюзив. Это не очень справедливо к людям, которые платили налоги, но, возможно, оно оправдано для Украины", - отметил он.

Напомним, 15 июня Верховная Рада поддержала президентский законопроект №5153, которым вводится одноразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.

16 июля он был подписан президентом Владимиром Зеленским.