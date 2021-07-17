В закон о так называемой налоговой амнистии придется вносить изменения, - Верланов
Депутаты превратили закон о налоговой амнистии в закон о всеобщем декларировании активов. Если президент не наложит вето, то закон придется дорабатывать и вносить в него изменения.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии Forbes высказал председатель Государственной налоговой службы (2019-2020 гг.) Сергей Верланов.
"Этот закон должен был касаться 10 000 человек или 6000-15 000 компаний, которые имеют налоговых консультантов, юристов и которые знают, что они делают, когда ведут бизнес", - заявил Верланов.
Вместо этого, согласно заключению Главного научно-экспертного управления аппарата Верховной Рады, финальная версия закона об амнистии распространяется и на тех, кто честно платит налоги, а не только на нарушителей. Это - его концептуальный недостаток.
Закон говорит, что все граждане, которые имеют право на одноразовое добровольное декларирование, но не воспользовались им, автоматически признают отсутствие необлагаемого имущества. Поэтому, если человек решит в будущем подать декларацию, эти активы могут быть оценены как нелегально приобретенные и придется снова платить по ним налоги.
Кроме того, Верланов заявил, что размер ставки одноразового сбора, а именно 5%, которые декларанты должны будут уплатить с суммы задекларированного имущества или от суммы доходов, - откровенно занижен.
"Таких ставок в мире нет, они очень малы, это украинский эксклюзив. Это не очень справедливо к людям, которые платили налоги, но, возможно, оно оправдано для Украины", - отметил он.
Напомним, 15 июня Верховная Рада поддержала президентский законопроект №5153, которым вводится одноразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.
16 июля он был подписан президентом Владимиром Зеленским.
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бабушке тоже декларировать 20 000 грн отложенные себе грубо говоря на смерть???
"Через некомпетентні дії чинної влади, через небажання проводити реформи, українців може чекати непроста осінь" - вважає п'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко. https://www.youtube.com/watch?v=4kZMyOLimlQ Цю думку він висловив в ході спецмарафону "Хто замовив мову" в ефірі трьох телеканалів: 5-го, Прямого та Еспресо .
"Влада, замість того, щоб проводити реформи і захищати Україну і українців, намагається замістити старі обіцянки, які не виконані, новими обіцянками в сподіванні, що всі забудуть, знімуть локшину з вух, і знову будуть слухати відосики" - конкретизує цю думку Петро Порошенко.
Він нагадав, що:
- 1,5 роки тому українцям обіцяли створення близько мільйона нових робочих місць. Однак натомість ми втратили 650 тисяч. І на, жаль, за це ніхто не відповів;
- водночас пообіцяли висадити нові дерева. І затишшя з посадками...;
- крім того, з України наразі спостерігається безпрецендентна втеча інвестицій, а надходжень немає жодних. І за це теж ніхто не відповідає;
- Порошенко також нагадав, як Зеленський в грудні 2019-го пообіцяв знизити тарифи як мінімум на 50%. Натомість середня платіжка за комунпослуги, навпаки, зросла на 56%;
- також раніше, у 2019 році всі державні посади призначалися за конкурсом. А тепер реформа державного управління також зруйнована.
"Хочу нагадати, що у 2015 році наша команда забезпечила економічне зростання, яке тривало майже 4 роки; до періоду 2 кварталу 2019 року. І потім все пішло вниз, розпочався спад економіки. Що ж трапилось?" - риторично запитує політик, нагадуючи, що саме того часу змінилась влада в Україні.
Петро Порошенко також звернув увагу, що через дії влади у напрямку субсидій, пенсій люди почувають себе незахищеними. Тож усі математичні факти вказують на її некомпетентність.
"Однак український народ не дасть зруйнувати економіку і розграбувати бюджет, витратити кошти не за призначенням" - підсумував Петро Порошенко.
СБУ вляпалась международный скандал. Недавняя информация о ферме по майнингу крипты в Виннице и краже электроэнергии - оказалась фейком.
Как выяснилось, ферма принадлежит IT-компании ММІ Engineering с многомиллионными иностранными инвестициями, и работает легально. Иностранные инвесторы взялись за головы, когда силовики начали изымать оборудование стоимостью под 100 млн грн.
Сейчас юристы готовят иски, и собираются обжаловать действия СБУ в судах.
Кроме этого, компания ведет еще несколько проектов в Украине и уже приняла решение о переносе бизнеса куда подальше.
Нетрудно догадаться, как эта ситуация повлияет в целом на инвестиционный климат в стране.
Изымать - не строить
Perepichka News