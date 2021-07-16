Зеленский подписал законы о "налоговой амнистии"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения однократного (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Документ создает стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и будет способствовать привлечению в экономику дополнительных ресурсов.

Закон определяет особенности проведения однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, которое будет проходить с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

Граждане Украины имеют право подать однократную добровольную декларацию с указанием активов, которые принадлежат им и по которым не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года. При этом в добровольной декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов.

Декларант может указать среди активов валютные ценности (за исключением средств в наличной форме), ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, доли в имуществе юридических лиц, находящихся в Украине или за рубежом.

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По задекларированным активам гражданин должен будет уплатить сбор, в том числе 5% по валютным ценностям на счетах в банках в Украине, а также другим активам, находящимся (зарегистрированным) в Украине; 9% по валютным ценностям на счетах в иностранных финансовых учреждениях, а также по другим активам, находящимся за рубежом; 2,5% по номинальной стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года.

Если гражданин уплатит все необходимые сборы, государство будет гарантировать ему освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства. Также гарантируется неразглашение государственными органами и их должностными лицами сведений, содержащихся в однократных добровольных декларациях, без соответствующего решения суда.

Зеленский также подписал Закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет" № 1542-ІХ, принятый парламентом 15 июня.

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Этот закон системно связан с предыдущим (№ 1539-ІХ) и предлагает не считать умышленным уклонением от уплаты налогов и сборов, если такие действия связаны с приобретением объектов, которые гражданин указал в однократной добровольной декларации и уплатил согласованную сумму сбора декларирования, если такие деяния совершены до 2021 года.

Также устанавливается, что не могут быть использованы вышеуказанные данные в подтверждение виновности подозреваемого, обвиняемого в совершении уголовных преступлений по уклонению от уплаты налогов и сборов (предусмотренных статьями 212, 212-1 Уголовного кодекса Украины).