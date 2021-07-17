Трагедія МН17 змінила ставлення світу до війни на сході України, - Мамедов
Після трагедії малайзійського "Боїнга" МН17, який російські терористи збили над Донбасом, ставлення світу до війни на сході України змінилося.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов у Twitter.
Він переконаний, що суд доведе намір Росії вчинити напад на цивільний літак.
"MH17 - трагедія, яка в липні 2014 року забрала життя 298 осіб і змінила ставлення світу до війни на сході України. Судовий процес у Нідерландах відкриє правду не лише про підготовку і напад на цивільний літак, але і справжні наміри РФ - збройна агресія проти України, яка триває досі", - написав Мамедов.
Топ коментарі
+11 olele
показати весь коментар17.07.2021 14:45 Посилання
+9 olele
показати весь коментар17.07.2021 14:46 Посилання
+9 Senator S #201477
показати весь коментар17.07.2021 14:55 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам'ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу MH17. Неможливо повірити, що це сталося в ********* світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність - неминуча!" - йдеться в повідомленні, Й НІ СЛОВА ПРО РАШУ!!!
А-ТАКИ вова збирається до Ростова? Мабуть Фрау Меркель передала йому привіт від Рашафюрера та розповіла про історію врятування Хонекера ...
Тільки комік -наполеончик боїться правди , та швиденько розпродує свою нерухомість на батьківщині, яку здає ворогу
Мені неприємно це повторювати, але простіше буде написати тут, ніж наново пояснювати кожному з журналістів зосібна, чому не варто відповідати Путіну на жодні його, хоч які провокативні, опуси. А неприємно тому, що сім років тому я вже це була пояснила - як тоді думала, раз і на все вичерпно, - Франкові Вальтеру Штайнмайєру, ex cathedra, 8 травня 2014 р., в Берліні, на Форумі європейських письменників: що будь-який простір для дискусій з Україною Росія закрила з моменту, коли її офіцери прийшли розрізати українським громадянам животи за українську мову і прапор (якраз незадовго перед тим витягли з річки тіла Володимира Рибака і Юрка Поправки).
Всякий розбій, казала я, всміхаючись Штайнмаєрові з трибуни до болю в щелепах, - це якраз і є ВИХІД З ДІАЛОГУ, і продовжувати тепер з Путіним диспути на теми української мови й історії - значить підписуватись на ток-шоу "5 хвилин Гітлеру - 5 хвилин єврею": thanks, but no. (У цьому місці в залі, пам'ятаю, зааплодувала одна людина - литовець Леонідас Донскіс, а перелякана модераторка кинулась мене перебивати, бо Путіна з Гітлером у Європі тоді ще публічно ніхто не порівнював, - трохи згодом, у кінці червня-2014, це зробила Даля Грибаускайте, і її вже передрукували всі ЗМІ, хоча ще й з коментарями: так поступово мінявся європейський щодо нас дискурс, ну а вже після розстрілу MH17, вічна пам'ять його пасажирам, навіть британські газети припинили називати Гіркіна і Бородая "Ukrainian rebels", як було доти, - російська версія "конфлікту в Україні" остаточно перестала бути європейським мейнстрімом).
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
Thanks, but no: пізно сперечатися з постулатами "Майн Кампф", коли печі Аушвіцу вже працюють, - крім очевидної безглуздости заняття, це ще й самодеструкція: неповага до мертвих.
Хіба що ви хочете приписати путінське "окончательное решение украинского вопроса" до майбутнього пакету звинувачувальних документів на суді над рашизмом. Так би мовити - долучити до справи.
В усіх же інших випадках, вступаючи в діалог, запропонований Путіним, ви погоджуєтесь на роль лоха в кабінеті слідчого КГБ. Не ведіться - ми не в них на зоні. Ми в своїй країні, яку вони хрін нам уже одберуть (або, як хтось гарно написав у соцмережах, "ми вас охрестили - ми вас і відспіваємо" (с)). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
Досі? Ну значить, скоро...
https://www.youtube.com/watch?v=wRnHeCebD8I
шел бы ты, мамедов, лесом
и шоб тебя не видели
******************************************************************************
https://censor.net/ru/user/454300 - мамедов нанес пурги с гор или пустыни
шел бы ты, мамедов, лесом
и шоб тебя не видели.
*************************************************************
Взагалі то він очільник української команди у міжнародній слідчій групі по справі MH17, якщо що.
Хххххххххххххххххх
А смьісл? Перндайте товарищу Мамедову, что если бьі бьіл умьісел относительно гражданского самолета, то в воздушном пространстве Украиньі пояалялись бьі самолетьі российской принадлежности, военньіе российские самолетьі. Возможно борт №1. А сбит бьіл бьі гражданский российский самолет, которьій определили в жертву в деле достижения геополитических целей... Как рейс Тель-Авив - Новосибирск в свое время