Трагедія МН17 змінила ставлення світу до війни на сході України, - Мамедов

Після трагедії малайзійського "Боїнга" МН17, який російські терористи збили над Донбасом, ставлення світу до війни на сході України змінилося.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов у Twitter.

Він переконаний, що суд доведе намір Росії вчинити напад на цивільний літак.

"MH17 - трагедія, яка в липні 2014 року забрала життя 298 осіб і змінила ставлення світу до війни на сході України. Судовий процес у Нідерландах відкриє правду не лише про підготовку і напад на цивільний літак, але і справжні наміри РФ - збройна агресія проти України, яка триває досі", - написав Мамедов.

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