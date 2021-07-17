США закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу рейсу MH17. ВIДЕО
Сполучені Штати Америки закликали Росію визнати відповідальність за свою роль у збитті літака рейсу MH17 у небі над Донбасом 17 липня 2014 року і повною мірою співпрацювати зі слідством.
Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сім років тому, 17 липня 2014 року, рейс MH17 був збитий над територією Донецької області України контрольованими Росією силами. Росія досі не визнала цих фактів. У сьому річницю цієї трагедії ми закликаємо Росію визнати відповідальність за свою роль у збитті літака і повною мірою співпрацювати зі слідством", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, в якому російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.
Пізніше стало відомо, що суд об'єднав із позовом Нідерландів справу України проти Москви через примусове вивезення учнів і студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей в Росію на початку війни.
7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.
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А вам не кажется,что для Вована Баклана слишком много вины, зеленое гамно столько потянет??? Вы не забывайте, это спресованная слизь управляемая извне, внешний вид не должен вас обманывать. А если так,то ему безразлично количество вины, которую ОНО натворило.....
А если это так, а по другому никак, то гамно вину никогда не признает......
Что бы и кого я ни любил,
Говорю ответственно и хмуро:
Я - один из тех, кто подло сбил
Самолет, летевший до Лумпура.
Нету у меня страны иной,
И сегодня, как ни горько это,
Я национальности одной
С так умело пущенной ракетой.
Я национальности одной
С тем, кто говорит, что "не хотели",
С тем, кто в небе над чужой страной
Выбирал без сожаленья цели.
Тот народ, который позабыл
И простил себе себяубийство,
Я вчера с тобою вместе сбил
Лайнер в украинском небе чистом.
Да, сегодня я - один из них,
Тех, кто мне противен, гнусен, гадок -
Тех, кто хочет, чтобы у других
Было больше взлетов, чем посадок.
Сбили все, кто весело в Facebook
Размещал зловещих орков лица,
Сбили те, кто установку "Бук"
Тайно гнал через свою границу.
Сбили те, кто словом вдохновлял,
Кто вооружал скотов и хамов,
Сбили те, кто мальчика распял
Между КВНом и рекламой....
Кучки иностранных паспортов,
Тапки, шляпки, детские игрушки,
И проломлен трупом жалкий кров
Безымянной перепуганной старушки.
Кто конкретно и откуда сбил,
Следствие, должно быть, установит,
Ну а я останусь тем, кем был -
Русским по рождению и крови.
И пока политиков умы
Не готовы для перезагрузки,
Я за них признаюсь: сбили мы !!!
Я - виновен, как и каждый русский...
17.07.2014, Орлуша
Как можно призывать к чему-то чокнутых и лишённых стыда?
путин ща заплачет
Ага да щас...... когда это ******** террористическое недогосударство признавалось в своих преступлениях?
США и вся приличная международная общественность уже давно должны были взять это недогосударство за шкирку и тыкать его рожей в его же дерьмо долго и с упоением, пока не наступит необратимый распад и уничтожение этой ******** недоимперии.
как тыкать?
объясните это мне, пожалуйста.
Вы, кажется, помните, что СССР неоднократно сбивал лайнеры, например. И вообще не парился. И никто с ним отношений не рвал.
Если бы вместо РФ было какое-нибудь КОнго или Тринидад, то без вопросов, его бы уже в асфальтплощадку превратили.
Но мы с Вами живем в таком вот паскудном мире, где много от РФ зависит.\И взять и порвать просто так не выйдет. Не выгодно это Западу.
за сбитый рейс МН-17
за то что сделал Украине
гореть в аду ему скотине
ППц.
Да, завтра путен проснётся и признает.