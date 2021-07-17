УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10703 відвідувача онлайн
Новини Російські терористи збили Боїнг
8 996 86

США закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу рейсу MH17. ВIДЕО

Сполучені Штати Америки закликали Росію визнати відповідальність за свою роль у збитті літака рейсу MH17 у небі над Донбасом 17 липня 2014 року і повною мірою співпрацювати зі слідством.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сім років тому, 17 липня 2014 року, рейс MH17 був збитий над територією Донецької області України контрольованими Росією силами. Росія досі не визнала цих фактів. У сьому річницю цієї трагедії ми закликаємо Росію визнати відповідальність за свою роль у збитті літака і повною мірою співпрацювати зі слідством", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, в якому російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Пізніше стало відомо, що суд об'єднав із позовом Нідерландів справу України проти Москви через примусове вивезення учнів і студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей в Росію на початку війни.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

Автор: 

посольство (947) росія (65883) США (23310) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
Когда сбили самолет в Шотландии, Ливии влепили такие санкции, что Каддафи голову не мог поднять, и еще до всякого суда. Заставили заплатить по 150 миллионов за каждого погибшего. Здесь же Путин лично отдает приказ притянуть БУК из РФ в Украину, и он остается рукопожатым, с ним общаются и обсуждают мировые дела. А Меркель верещит, что Северный поток вообще вне политики. Ее надо было заставить походить среди трупов на месте сбитого Боинга или когда их привезли на опознание в Голландию. Пусть бы подумала о вечном.
показати весь коментар
17.07.2021 13:00
+17
Ви фсьо врьоті. Самальот збили біндери.
показати весь коментар
17.07.2021 12:33
+15
будь проклято на веки государство-террорист Россия!!!
показати весь коментар
17.07.2021 12:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хело, *****
показати весь коментар
17.07.2021 12:31 Відповісти
Ви фсьо врьоті. Самальот збили біндери.
показати весь коментар
17.07.2021 12:33 Відповісти
5 копійок: дружок не пользуйся лёгкими наркотиками, принимай что-то потяжелее - результат будет похлеще....
показати весь коментар
17.07.2021 20:28 Відповісти
судя по стилистике написанного - это был сарказм.
показати весь коментар
18.07.2021 09:47 Відповісти
Та що ви, ці нелюди брехливі, трусливі звинуватять будь-кого, вигадають тисячі версій "як все було", але не визнають. Малодушні мєлкіе людішкі
показати весь коментар
17.07.2021 12:33 Відповісти
Тупишь! Здесь дело вовсе не в малодушии. А в том что они людоеды.
показати весь коментар
17.07.2021 13:14 Відповісти
ні-ні, це ви трішки тупите. людожери - безумовно так, а малодушні, тому що тільки сильні люди здатні визнавати скоєне і вибачатися, а вони - малодушні мелкіє людішкі, від цього і комплекс їх - дуже бажають виглядати великими, а вони мєлкіе
показати весь коментар
17.07.2021 13:23 Відповісти
_Тупишь! С чего бы это убеждённым людоедам извиняться перед тем кого они жрут? Очень странная идея, совершенно бредовая. Волки не извиняются перед свом обедом.
показати весь коментар
17.07.2021 13:30 Відповісти
ви дуже високого мненія про них, це вони бажають виглядати вовками, ведмідями, а вони лише криси, які грабують що погано лежить і гадять усім
показати весь коментар
17.07.2021 13:56 Відповісти
_Ладно. Пусть крысы! Крысы не извиняются перед своей едой. Ожидать от них такого... весьма странная идея.
показати весь коментар
17.07.2021 14:01 Відповісти
так, криси не вибачаються, але це не робить їх великими і благородними, отже - кацапи мєлкіе, що і було зазначено на початку
показати весь коментар
17.07.2021 14:20 Відповісти
Почему то никому в голову не приходит, что признав ответственность за этот теракт Россией, Путин должен повторить судьбу Слободана Милошевича, который помер в тюрьме Гааги во время суда.
показати весь коментар
17.07.2021 14:01 Відповісти
_ Я вас умоляю... Рашисты в 2010 напали на страну ЕС и совершили одномоментное групповое убийство высшего политического и военного руководства страны НАТО! А вы про рядовых европейцев и пр...
показати весь коментар
17.07.2021 14:13 Відповісти
Так она и не признала и не признает , хотя уже есть результаты экспертизы, показывающие наличие взрывтывших веществ в обломках Ту 154. И сейчас не признает. Путин себе не враг. А всех или купил или держит за дураков.
показати весь коментар
17.07.2021 14:43 Відповісти
_Рашисты не признают. Естественно! Это совершенно никак не отменяет факта нападения расии на ЕС и НАТО. И факта полного отсутствия адекватного ответа. После этого путлер получил фактическое подтверждение что он может безнаказанно совершать преступления любых тяжести и масштаба, и против кого ему угодно.
показати весь коментар
17.07.2021 14:53 Відповісти
Вариант Кадафи тоже ничче...
показати весь коментар
17.07.2021 20:12 Відповісти
ну да, еще перед едой извиняться. фиг они признают это.
показати весь коментар
18.07.2021 09:48 Відповісти
Тупиш ти, бо до тебе українською мовою, а ти у відповідь іноземною. Що, побудова челюсті не дозволяє мову своєї країни вивчити? Чи ти під проксі, зайвехромосомне?
показати весь коментар
17.07.2021 20:39 Відповісти
Они никогда не сознаются в том, что было запланировано сбить российский самолет и иметь предлог для широкомасштабного вторжения в Украину. Просто головожопые кацапы вышли не в тот район и сбили не тот самолет.
показати весь коментар
17.07.2021 13:52 Відповісти
Держдеп - не толерстний ЄС (де мають право "вето" хабароотримувачі ***** німчура та жабоїди). Прямо заявляє: "*****, тобі в Гаагу з щиросердечним"!
показати весь коментар
17.07.2021 12:33 Відповісти
там Наташа Влащенко в фб страдаєт ... українці погано ставляться до мови Сталіна-Путіна .... зайдіть, поясніть бабє Наташе чому так https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko/posts/2316677981801911 влащенко
показати весь коментар
17.07.2021 12:36 Відповісти
Іде вона на путіна і навіть ще далі.
показати весь коментар
17.07.2021 12:39 Відповісти
Все призывают к чему то убийц, а что б убийцы понесли ответственность за свои преступления не пора начать действовать.
показати весь коментар
17.07.2021 12:37 Відповісти
_Действовать - реально противодействовать фашистской расие - они ожесточённо не хотят. Неужели неясно? Хотели бы - действовали!
показати весь коментар
17.07.2021 13:17 Відповісти
Ясно ну и что?
показати весь коментар
17.07.2021 13:18 Відповісти
будь проклято на веки государство-террорист Россия!!!
показати весь коментар
17.07.2021 12:37 Відповісти
https://lenta.ru/news/2021/07/08/protecc/ Талибы собрались защищать Россию: Политика: Мир
показати весь коментар
17.07.2021 12:39 Відповісти
оце діло, парашка мабуть не останню роль зіграла в 9/11
показати весь коментар
17.07.2021 12:43 Відповісти
талибы нападут на точикстон и равшан призовет ***** вести войсканама
показати весь коментар
17.07.2021 14:07 Відповісти
Ти вже в лондОні, шолі?
показати весь коментар
17.07.2021 12:41 Відповісти
нет!.. сам не понял как выбило британский флаг..
показати весь коментар
17.07.2021 13:46 Відповісти
скорее путин признает, что он хйло, чем русня признает ответственность за что либо.
показати весь коментар
17.07.2021 12:39 Відповісти
Сильный ход! Призвать... Офигенный!
показати весь коментар
17.07.2021 12:40 Відповісти
Аби не Трамп?
показати весь коментар
17.07.2021 13:24 Відповісти
скорей всего козырь держат в рукаве, и периодически немношко высовывают , показывают пыне.( по поводу сбития.)
показати весь коментар
17.07.2021 20:15 Відповісти
А от як зараз реагують москалі (тобто ніяк не збираються призанватись) це з сьогоднішньої новини на лєнті.ру: "Ранее в июле эксперт https://lenta.ru/tags/organizations/valdayskiy-klub/ Клуба «Валдай» и Центра исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ и Центральной Европы Артем Куреев https://lenta.ru/news/2021/07/17/fake_proofs/ рассказал о сфабрикованных доказательствах против России по делу MH17. Он отметил, что прозападные СМИ и политики воспримут любые сфабрикованные доказательства по делу MH17 как настоящие вне зависимости от их качества."
показати весь коментар
17.07.2021 12:44 Відповісти
....т.е. признать вину за сбитый ....Боинг? Т.е. признать вину за ввезеный умышленно Бук? Т.е. признать вину за непосредственное участие в ВОЙНЕ, умышленно созданной войне, на Украине. Т.е признать, что непосредственное управление ВОЙНОЙ, исходило из Кремля. А как по другому .. Бук попал с экипажем и с подсветкой с Ростова???

А вам не кажется,что для Вована Баклана слишком много вины, зеленое гамно столько потянет??? Вы не забывайте, это спресованная слизь управляемая извне, внешний вид не должен вас обманывать. А если так,то ему безразлично количество вины, которую ОНО натворило.....
А если это так, а по другому никак, то гамно вину никогда не признает......
показати весь коментар
17.07.2021 12:57 Відповісти
Когда сбили самолет в Шотландии, Ливии влепили такие санкции, что Каддафи голову не мог поднять, и еще до всякого суда. Заставили заплатить по 150 миллионов за каждого погибшего. Здесь же Путин лично отдает приказ притянуть БУК из РФ в Украину, и он остается рукопожатым, с ним общаются и обсуждают мировые дела. А Меркель верещит, что Северный поток вообще вне политики. Ее надо было заставить походить среди трупов на месте сбитого Боинга или когда их привезли на опознание в Голландию. Пусть бы подумала о вечном.
показати весь коментар
17.07.2021 13:00 Відповісти
Ну ... лівійці скоїли реальний теракт. Меркель думає, що Боїнг над Україною збили випадково.
показати весь коментар
17.07.2021 13:20 Відповісти
Меркель так не думает, она подлая и бессовестная мерзавка - но не наивная как ты.
показати весь коментар
17.07.2021 13:32 Відповісти
Ну ... Чи робить вигляд, що так думає.
показати весь коментар
17.07.2021 13:45 Відповісти
меркель хитропопая все прекрасно понимает кто сбил, но вертит опой перед уйлом, как когда-то это делали перед ее предком гитлером.
показати весь коментар
17.07.2021 23:31 Відповісти
Россия глубоко обеспокоена, что был сбит самолет, как в свое время были обеспокоены ЕС и США из-за того что происходило в Крыму и Донбассе. Расслабленный запад не в состоянии сделать ничего, к сожалению...
показати весь коментар
17.07.2021 13:08 Відповісти
Побачимо що буде після обвинувачувального вироку суду.
показати весь коментар
17.07.2021 13:21 Відповісти
А-аа, ну-ну...
показати весь коментар
17.07.2021 13:24 Відповісти
_Сделать в состоянии! Т. е. имеет все возможности. Но абсолютно нет желания. Не путайте. С гитлером и Второй Всемирной точно так же было.
показати весь коментар
17.07.2021 13:21 Відповісти
один удар в ухо ,заменит многочисленные призывы
показати весь коментар
17.07.2021 13:10 Відповісти
***
Что бы и кого я ни любил,
Говорю ответственно и хмуро:
Я - один из тех, кто подло сбил
Самолет, летевший до Лумпура.
Нету у меня страны иной,
И сегодня, как ни горько это,
Я национальности одной
С так умело пущенной ракетой.
Я национальности одной
С тем, кто говорит, что "не хотели",
С тем, кто в небе над чужой страной
Выбирал без сожаленья цели.
Тот народ, который позабыл
И простил себе себяубийство,
Я вчера с тобою вместе сбил
Лайнер в украинском небе чистом.
Да, сегодня я - один из них,
Тех, кто мне противен, гнусен, гадок -
Тех, кто хочет, чтобы у других
Было больше взлетов, чем посадок.
Сбили все, кто весело в Facebook
Размещал зловещих орков лица,
Сбили те, кто установку "Бук"
Тайно гнал через свою границу.
Сбили те, кто словом вдохновлял,
Кто вооружал скотов и хамов,
Сбили те, кто мальчика распял
Между КВНом и рекламой....
Кучки иностранных паспортов,
Тапки, шляпки, детские игрушки,
И проломлен трупом жалкий кров
Безымянной перепуганной старушки.
Кто конкретно и откуда сбил,
Следствие, должно быть, установит,
Ну а я останусь тем, кем был -
Русским по рождению и крови.
И пока политиков умы
Не готовы для перезагрузки,
Я за них признаюсь: сбили мы !!!
Я - виновен, как и каждый русский...
17.07.2014, Орлуша
показати весь коментар
17.07.2021 13:12 Відповісти
треба всіго лише "глубже" внюхати під хвостом ***** і зразу "попрьот"
показати весь коментар
17.07.2021 13:30 Відповісти
это то же самое, ч то всех маньяков призвать сдаться самим ! похоже задротов был в чём то прав - ну тупые !
показати весь коментар
17.07.2021 13:46 Відповісти
А Васька слушает да ест.
Как можно призывать к чему-то чокнутых и лишённых стыда?
показати весь коментар
17.07.2021 13:46 Відповісти
Можно легко! Если ты отбываешь номер а не хочешь добиться результата.
показати весь коментар
17.07.2021 13:49 Відповісти
Щас вони з колін перейдуть в позу "Z"-ю
показати весь коментар
17.07.2021 14:12 Відповісти
Это детки с того печально известного рейса, они не были ни в чем не повинны, их просто убили расейские мрази, которые теперь по всем каналам кричат, что это не они, эти ублюдки убивают детей и даже не жалеют об этом, эта расейская нация - БИОМУСОР!!!!
США закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу рейсу MH17 - Цензор.НЕТ 3758
показати весь коментар
17.07.2021 14:23 Відповісти
под грустную музыку
путин ща заплачет
показати весь коментар
17.07.2021 14:26 Відповісти
но признали сразу. корейский KAL 007 признал уже при *********
показати весь коментар
17.07.2021 20:17 Відповісти
Замість цих закликів ліпше б надали дані моніторингу неба над Донбасом на час скоєння цього злочину.
показати весь коментар
17.07.2021 14:55 Відповісти
От не розумію,чи американці такі наївні,що й справді думають,що у козлофюрера улуссії всея є якась совіссть? Великий любитель усілякиу "пагавурк" просто,ну може трохи заваульовано,відповість їм напрочуд просто:-рулі-рулі,нате вам чотири дулі! Настамнет і баста!
показати весь коментар
17.07.2021 15:37 Відповісти
ага, за признание смягчение наказания еще напишите
показати весь коментар
17.07.2021 16:04 Відповісти
США призвали Россию признать ответственность за катастрофу рейса MH17.

Ага да щас...... когда это ******** террористическое недогосударство признавалось в своих преступлениях?
США и вся приличная международная общественность уже давно должны были взять это недогосударство за шкирку и тыкать его рожей в его же дерьмо долго и с упоением, пока не наступит необратимый распад и уничтожение этой ******** недоимперии.
показати весь коментар
17.07.2021 16:58 Відповісти
как?
как тыкать?
объясните это мне, пожалуйста.
показати весь коментар
18.07.2021 00:29 Відповісти
Разорвать все торговые и дип отношения, запретить выезд и проезд кацапсинов за границу, ввести запрет на полеты, авто и жд сообщение - образовать тотальную стену отчуждения для полной изоляции свихнувшейся рашки. Запретить всем своим гражданам посещать страну изгой и пресекать все попытки заключения совместных договоров и какой бы то ни было помощи этому подлому террористическому государству
показати весь коментар
18.07.2021 23:06 Відповісти
На основании чего, простите?
Вы, кажется, помните, что СССР неоднократно сбивал лайнеры, например. И вообще не парился. И никто с ним отношений не рвал.
Если бы вместо РФ было какое-нибудь КОнго или Тринидад, то без вопросов, его бы уже в асфальтплощадку превратили.
Но мы с Вами живем в таком вот паскудном мире, где много от РФ зависит.\И взять и порвать просто так не выйдет. Не выгодно это Западу.
показати весь коментар
22.07.2021 20:41 Відповісти
Плохо, что очень многие процессы от Украины уже не зависят. К счастью, уже все процессы не зависят от зеленского. Критикам призывов напоминаю, что процесс идет. И американцы не стали бы американцами веди они себя как зебилы. Они не зебилы, потому и стали теми, кем есть. Процесс будет длительным, но не сомневайтесь, что своего в суде добьются. Все делается медленно, но каток - это не та машина, которая спешит. То же относительно коломойского, зеленского, и остальных корешей.
показати весь коментар
17.07.2021 18:46 Відповісти
США закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу рейсу MH17 - Цензор.НЕТ 7069
показати весь коментар
17.07.2021 20:08 Відповісти
Каток под названием США медленно, но уверенно раскатает гнилую скорлупу от ореха под названием "россия".
показати весь коментар
17.07.2021 20:24 Відповісти
сцикуны никогда не признают своей ответственности
показати весь коментар
17.07.2021 20:43 Відповісти
США закликали росію визнати відповідальність за катастрофу рейсу MH17. А що Зеленській? В своїй заяві він росію взагалі не згадав.
показати весь коментар
17.07.2021 21:34 Відповісти
фуйлу в петле болтаться
за сбитый рейс МН-17
за то что сделал Украине
гореть в аду ему скотине
показати весь коментар
17.07.2021 22:23 Відповісти
чувак говорит на украинском лучше любого кацапа
показати весь коментар
17.07.2021 23:29 Відповісти
США призвали РФ признать атаку на боинг.
ППц.
Да, завтра путен проснётся и признает.
показати весь коментар
18.07.2021 00:30 Відповісти
Бажаю ролі Каддафі усьому сруцькому народу
показати весь коментар
18.07.2021 02:54 Відповісти
Сліпий до глухого
показати весь коментар
18.07.2021 09:46 Відповісти
Нет смысла призывать Рашистскую помойку, возможно только одно, арест имущества и счетов страны-терориста, ордер на поимку всех причастных включая главного ху..ла за поребрика!
показати весь коментар
18.07.2021 09:49 Відповісти
Вот еще: "Чистосердечное признание - самый короткий путь на скамью подсудимых" (я всегда это подзащитным разъясняю). А признаться и раскаяться в последнем слове можно.
показати весь коментар
18.07.2021 12:04 Відповісти
 
 