США призвали Россию признать ответственность за катастрофу рейса MH17. ВИДЕО
Соединенные Штаты Америки призвали Россию признать ответственность за свою роль в сбитии самолета рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года и в полной мере сотрудничать со следствием.
Об этом говорится в сообщени посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Семь лет назад, 17 июля 2014 года, рейс MH17 был сбит над территорией Донецкой области Украины контролируемыми Россией силами. Россия до сих пор не признала этих фактов. В седьмую годовщину этой трагедии мы призываем Россию признать ответственность за свою роль в сбитии самолета и в полной мере сотрудничать со следствием", - сказано в сообщении.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.
Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.
7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
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А вам не кажется,что для Вована Баклана слишком много вины, зеленое гамно столько потянет??? Вы не забывайте, это спресованная слизь управляемая извне, внешний вид не должен вас обманывать. А если так,то ему безразлично количество вины, которую ОНО натворило.....
А если это так, а по другому никак, то гамно вину никогда не признает......
Что бы и кого я ни любил,
Говорю ответственно и хмуро:
Я - один из тех, кто подло сбил
Самолет, летевший до Лумпура.
Нету у меня страны иной,
И сегодня, как ни горько это,
Я национальности одной
С так умело пущенной ракетой.
Я национальности одной
С тем, кто говорит, что "не хотели",
С тем, кто в небе над чужой страной
Выбирал без сожаленья цели.
Тот народ, который позабыл
И простил себе себяубийство,
Я вчера с тобою вместе сбил
Лайнер в украинском небе чистом.
Да, сегодня я - один из них,
Тех, кто мне противен, гнусен, гадок -
Тех, кто хочет, чтобы у других
Было больше взлетов, чем посадок.
Сбили все, кто весело в Facebook
Размещал зловещих орков лица,
Сбили те, кто установку "Бук"
Тайно гнал через свою границу.
Сбили те, кто словом вдохновлял,
Кто вооружал скотов и хамов,
Сбили те, кто мальчика распял
Между КВНом и рекламой....
Кучки иностранных паспортов,
Тапки, шляпки, детские игрушки,
И проломлен трупом жалкий кров
Безымянной перепуганной старушки.
Кто конкретно и откуда сбил,
Следствие, должно быть, установит,
Ну а я останусь тем, кем был -
Русским по рождению и крови.
И пока политиков умы
Не готовы для перезагрузки,
Я за них признаюсь: сбили мы !!!
Я - виновен, как и каждый русский...
17.07.2014, Орлуша
Как можно призывать к чему-то чокнутых и лишённых стыда?
путин ща заплачет
Ага да щас...... когда это ******** террористическое недогосударство признавалось в своих преступлениях?
США и вся приличная международная общественность уже давно должны были взять это недогосударство за шкирку и тыкать его рожей в его же дерьмо долго и с упоением, пока не наступит необратимый распад и уничтожение этой ******** недоимперии.
как тыкать?
объясните это мне, пожалуйста.
Вы, кажется, помните, что СССР неоднократно сбивал лайнеры, например. И вообще не парился. И никто с ним отношений не рвал.
Если бы вместо РФ было какое-нибудь КОнго или Тринидад, то без вопросов, его бы уже в асфальтплощадку превратили.
Но мы с Вами живем в таком вот паскудном мире, где много от РФ зависит.\И взять и порвать просто так не выйдет. Не выгодно это Западу.
за сбитый рейс МН-17
за то что сделал Украине
гореть в аду ему скотине
ППц.
Да, завтра путен проснётся и признает.