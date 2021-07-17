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Новости Российские террористы сбили Боинг
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США призвали Россию признать ответственность за катастрофу рейса MH17. ВИДЕО

Соединенные Штаты Америки призвали Россию признать ответственность за свою роль в сбитии самолета рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года и в полной мере сотрудничать со следствием.

Об этом говорится в сообщени посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Семь лет назад, 17 июля 2014 года, рейс MH17 был сбит над территорией Донецкой области Украины контролируемыми Россией силами. Россия до сих пор не признала этих фактов. В седьмую годовщину этой трагедии мы призываем Россию признать ответственность за свою роль в сбитии самолета и в полной мере сотрудничать со следствием", - сказано в сообщении.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

посольство (1084) россия (96057) США (27061) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374)


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Топ комментарии
+22
Когда сбили самолет в Шотландии, Ливии влепили такие санкции, что Каддафи голову не мог поднять, и еще до всякого суда. Заставили заплатить по 150 миллионов за каждого погибшего. Здесь же Путин лично отдает приказ притянуть БУК из РФ в Украину, и он остается рукопожатым, с ним общаются и обсуждают мировые дела. А Меркель верещит, что Северный поток вообще вне политики. Ее надо было заставить походить среди трупов на месте сбитого Боинга или когда их привезли на опознание в Голландию. Пусть бы подумала о вечном.
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17.07.2021 13:00
+17
Ви фсьо врьоті. Самальот збили біндери.
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17.07.2021 12:33
+15
будь проклято на веки государство-террорист Россия!!!
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17.07.2021 12:37
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Правила форума Совет форумчан
хело, *****
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17.07.2021 12:31 Ответить
Ви фсьо врьоті. Самальот збили біндери.
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17.07.2021 12:33 Ответить
5 копійок: дружок не пользуйся лёгкими наркотиками, принимай что-то потяжелее - результат будет похлеще....
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17.07.2021 20:28 Ответить
судя по стилистике написанного - это был сарказм.
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18.07.2021 09:47 Ответить
Та що ви, ці нелюди брехливі, трусливі звинуватять будь-кого, вигадають тисячі версій "як все було", але не визнають. Малодушні мєлкіе людішкі
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17.07.2021 12:33 Ответить
Тупишь! Здесь дело вовсе не в малодушии. А в том что они людоеды.
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17.07.2021 13:14 Ответить
ні-ні, це ви трішки тупите. людожери - безумовно так, а малодушні, тому що тільки сильні люди здатні визнавати скоєне і вибачатися, а вони - малодушні мелкіє людішкі, від цього і комплекс їх - дуже бажають виглядати великими, а вони мєлкіе
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17.07.2021 13:23 Ответить
_Тупишь! С чего бы это убеждённым людоедам извиняться перед тем кого они жрут? Очень странная идея, совершенно бредовая. Волки не извиняются перед свом обедом.
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17.07.2021 13:30 Ответить
ви дуже високого мненія про них, це вони бажають виглядати вовками, ведмідями, а вони лише криси, які грабують що погано лежить і гадять усім
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17.07.2021 13:56 Ответить
_Ладно. Пусть крысы! Крысы не извиняются перед своей едой. Ожидать от них такого... весьма странная идея.
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17.07.2021 14:01 Ответить
так, криси не вибачаються, але це не робить їх великими і благородними, отже - кацапи мєлкіе, що і було зазначено на початку
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17.07.2021 14:20 Ответить
Почему то никому в голову не приходит, что признав ответственность за этот теракт Россией, Путин должен повторить судьбу Слободана Милошевича, который помер в тюрьме Гааги во время суда.
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17.07.2021 14:01 Ответить
_ Я вас умоляю... Рашисты в 2010 напали на страну ЕС и совершили одномоментное групповое убийство высшего политического и военного руководства страны НАТО! А вы про рядовых европейцев и пр...
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17.07.2021 14:13 Ответить
Так она и не признала и не признает , хотя уже есть результаты экспертизы, показывающие наличие взрывтывших веществ в обломках Ту 154. И сейчас не признает. Путин себе не враг. А всех или купил или держит за дураков.
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17.07.2021 14:43 Ответить
_Рашисты не признают. Естественно! Это совершенно никак не отменяет факта нападения расии на ЕС и НАТО. И факта полного отсутствия адекватного ответа. После этого путлер получил фактическое подтверждение что он может безнаказанно совершать преступления любых тяжести и масштаба, и против кого ему угодно.
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17.07.2021 14:53 Ответить
Вариант Кадафи тоже ничче...
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17.07.2021 20:12 Ответить
ну да, еще перед едой извиняться. фиг они признают это.
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18.07.2021 09:48 Ответить
Тупиш ти, бо до тебе українською мовою, а ти у відповідь іноземною. Що, побудова челюсті не дозволяє мову своєї країни вивчити? Чи ти під проксі, зайвехромосомне?
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17.07.2021 20:39 Ответить
Они никогда не сознаются в том, что было запланировано сбить российский самолет и иметь предлог для широкомасштабного вторжения в Украину. Просто головожопые кацапы вышли не в тот район и сбили не тот самолет.
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17.07.2021 13:52 Ответить
Держдеп - не толерстний ЄС (де мають право "вето" хабароотримувачі ***** німчура та жабоїди). Прямо заявляє: "*****, тобі в Гаагу з щиросердечним"!
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17.07.2021 12:33 Ответить
там Наташа Влащенко в фб страдаєт ... українці погано ставляться до мови Сталіна-Путіна .... зайдіть, поясніть бабє Наташе чому так https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko/posts/2316677981801911 влащенко
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17.07.2021 12:36 Ответить
Іде вона на путіна і навіть ще далі.
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17.07.2021 12:39 Ответить
Все призывают к чему то убийц, а что б убийцы понесли ответственность за свои преступления не пора начать действовать.
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17.07.2021 12:37 Ответить
_Действовать - реально противодействовать фашистской расие - они ожесточённо не хотят. Неужели неясно? Хотели бы - действовали!
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17.07.2021 13:17 Ответить
Ясно ну и что?
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17.07.2021 13:18 Ответить
будь проклято на веки государство-террорист Россия!!!
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17.07.2021 12:37 Ответить
https://lenta.ru/news/2021/07/08/protecc/ Талибы собрались защищать Россию: Политика: Мир
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17.07.2021 12:39 Ответить
оце діло, парашка мабуть не останню роль зіграла в 9/11
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17.07.2021 12:43 Ответить
талибы нападут на точикстон и равшан призовет ***** вести войсканама
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17.07.2021 14:07 Ответить
Ти вже в лондОні, шолі?
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17.07.2021 12:41 Ответить
нет!.. сам не понял как выбило британский флаг..
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17.07.2021 13:46 Ответить
скорее путин признает, что он хйло, чем русня признает ответственность за что либо.
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17.07.2021 12:39 Ответить
Сильный ход! Призвать... Офигенный!
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17.07.2021 12:40 Ответить
Аби не Трамп?
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17.07.2021 13:24 Ответить
скорей всего козырь держат в рукаве, и периодически немношко высовывают , показывают пыне.( по поводу сбития.)
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17.07.2021 20:15 Ответить
А от як зараз реагують москалі (тобто ніяк не збираються призанватись) це з сьогоднішньої новини на лєнті.ру: "Ранее в июле эксперт https://lenta.ru/tags/organizations/valdayskiy-klub/ Клуба «Валдай» и Центра исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ и Центральной Европы Артем Куреев https://lenta.ru/news/2021/07/17/fake_proofs/ рассказал о сфабрикованных доказательствах против России по делу MH17. Он отметил, что прозападные СМИ и политики воспримут любые сфабрикованные доказательства по делу MH17 как настоящие вне зависимости от их качества."
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17.07.2021 12:44 Ответить
....т.е. признать вину за сбитый ....Боинг? Т.е. признать вину за ввезеный умышленно Бук? Т.е. признать вину за непосредственное участие в ВОЙНЕ, умышленно созданной войне, на Украине. Т.е признать, что непосредственное управление ВОЙНОЙ, исходило из Кремля. А как по другому .. Бук попал с экипажем и с подсветкой с Ростова???

А вам не кажется,что для Вована Баклана слишком много вины, зеленое гамно столько потянет??? Вы не забывайте, это спресованная слизь управляемая извне, внешний вид не должен вас обманывать. А если так,то ему безразлично количество вины, которую ОНО натворило.....
А если это так, а по другому никак, то гамно вину никогда не признает......
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17.07.2021 12:57 Ответить
Когда сбили самолет в Шотландии, Ливии влепили такие санкции, что Каддафи голову не мог поднять, и еще до всякого суда. Заставили заплатить по 150 миллионов за каждого погибшего. Здесь же Путин лично отдает приказ притянуть БУК из РФ в Украину, и он остается рукопожатым, с ним общаются и обсуждают мировые дела. А Меркель верещит, что Северный поток вообще вне политики. Ее надо было заставить походить среди трупов на месте сбитого Боинга или когда их привезли на опознание в Голландию. Пусть бы подумала о вечном.
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17.07.2021 13:00 Ответить
Ну ... лівійці скоїли реальний теракт. Меркель думає, що Боїнг над Україною збили випадково.
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17.07.2021 13:20 Ответить
Меркель так не думает, она подлая и бессовестная мерзавка - но не наивная как ты.
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17.07.2021 13:32 Ответить
Ну ... Чи робить вигляд, що так думає.
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17.07.2021 13:45 Ответить
меркель хитропопая все прекрасно понимает кто сбил, но вертит опой перед уйлом, как когда-то это делали перед ее предком гитлером.
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17.07.2021 23:31 Ответить
Россия глубоко обеспокоена, что был сбит самолет, как в свое время были обеспокоены ЕС и США из-за того что происходило в Крыму и Донбассе. Расслабленный запад не в состоянии сделать ничего, к сожалению...
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17.07.2021 13:08 Ответить
Побачимо що буде після обвинувачувального вироку суду.
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17.07.2021 13:21 Ответить
А-аа, ну-ну...
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17.07.2021 13:24 Ответить
_Сделать в состоянии! Т. е. имеет все возможности. Но абсолютно нет желания. Не путайте. С гитлером и Второй Всемирной точно так же было.
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17.07.2021 13:21 Ответить
один удар в ухо ,заменит многочисленные призывы
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17.07.2021 13:10 Ответить
***
Что бы и кого я ни любил,
Говорю ответственно и хмуро:
Я - один из тех, кто подло сбил
Самолет, летевший до Лумпура.
Нету у меня страны иной,
И сегодня, как ни горько это,
Я национальности одной
С так умело пущенной ракетой.
Я национальности одной
С тем, кто говорит, что "не хотели",
С тем, кто в небе над чужой страной
Выбирал без сожаленья цели.
Тот народ, который позабыл
И простил себе себяубийство,
Я вчера с тобою вместе сбил
Лайнер в украинском небе чистом.
Да, сегодня я - один из них,
Тех, кто мне противен, гнусен, гадок -
Тех, кто хочет, чтобы у других
Было больше взлетов, чем посадок.
Сбили все, кто весело в Facebook
Размещал зловещих орков лица,
Сбили те, кто установку "Бук"
Тайно гнал через свою границу.
Сбили те, кто словом вдохновлял,
Кто вооружал скотов и хамов,
Сбили те, кто мальчика распял
Между КВНом и рекламой....
Кучки иностранных паспортов,
Тапки, шляпки, детские игрушки,
И проломлен трупом жалкий кров
Безымянной перепуганной старушки.
Кто конкретно и откуда сбил,
Следствие, должно быть, установит,
Ну а я останусь тем, кем был -
Русским по рождению и крови.
И пока политиков умы
Не готовы для перезагрузки,
Я за них признаюсь: сбили мы !!!
Я - виновен, как и каждый русский...
17.07.2014, Орлуша
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17.07.2021 13:12 Ответить
треба всіго лише "глубже" внюхати під хвостом ***** і зразу "попрьот"
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17.07.2021 13:30 Ответить
это то же самое, ч то всех маньяков призвать сдаться самим ! похоже задротов был в чём то прав - ну тупые !
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17.07.2021 13:46 Ответить
А Васька слушает да ест.
Как можно призывать к чему-то чокнутых и лишённых стыда?
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17.07.2021 13:46 Ответить
Можно легко! Если ты отбываешь номер а не хочешь добиться результата.
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17.07.2021 13:49 Ответить
Щас вони з колін перейдуть в позу "Z"-ю
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17.07.2021 14:12 Ответить
Это детки с того печально известного рейса, они не были ни в чем не повинны, их просто убили расейские мрази, которые теперь по всем каналам кричат, что это не они, эти ублюдки убивают детей и даже не жалеют об этом, эта расейская нация - БИОМУСОР!!!!
США закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу рейсу MH17 - Цензор.НЕТ 3758
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17.07.2021 14:23 Ответить
под грустную музыку
путин ща заплачет
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17.07.2021 14:26 Ответить
но признали сразу. корейский KAL 007 признал уже при *********
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17.07.2021 20:17 Ответить
Замість цих закликів ліпше б надали дані моніторингу неба над Донбасом на час скоєння цього злочину.
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17.07.2021 14:55 Ответить
От не розумію,чи американці такі наївні,що й справді думають,що у козлофюрера улуссії всея є якась совіссть? Великий любитель усілякиу "пагавурк" просто,ну може трохи заваульовано,відповість їм напрочуд просто:-рулі-рулі,нате вам чотири дулі! Настамнет і баста!
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17.07.2021 15:37 Ответить
ага, за признание смягчение наказания еще напишите
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17.07.2021 16:04 Ответить
США призвали Россию признать ответственность за катастрофу рейса MH17.

Ага да щас...... когда это ******** террористическое недогосударство признавалось в своих преступлениях?
США и вся приличная международная общественность уже давно должны были взять это недогосударство за шкирку и тыкать его рожей в его же дерьмо долго и с упоением, пока не наступит необратимый распад и уничтожение этой ******** недоимперии.
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17.07.2021 16:58 Ответить
как?
как тыкать?
объясните это мне, пожалуйста.
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18.07.2021 00:29 Ответить
Разорвать все торговые и дип отношения, запретить выезд и проезд кацапсинов за границу, ввести запрет на полеты, авто и жд сообщение - образовать тотальную стену отчуждения для полной изоляции свихнувшейся рашки. Запретить всем своим гражданам посещать страну изгой и пресекать все попытки заключения совместных договоров и какой бы то ни было помощи этому подлому террористическому государству
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18.07.2021 23:06 Ответить
На основании чего, простите?
Вы, кажется, помните, что СССР неоднократно сбивал лайнеры, например. И вообще не парился. И никто с ним отношений не рвал.
Если бы вместо РФ было какое-нибудь КОнго или Тринидад, то без вопросов, его бы уже в асфальтплощадку превратили.
Но мы с Вами живем в таком вот паскудном мире, где много от РФ зависит.\И взять и порвать просто так не выйдет. Не выгодно это Западу.
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22.07.2021 20:41 Ответить
Плохо, что очень многие процессы от Украины уже не зависят. К счастью, уже все процессы не зависят от зеленского. Критикам призывов напоминаю, что процесс идет. И американцы не стали бы американцами веди они себя как зебилы. Они не зебилы, потому и стали теми, кем есть. Процесс будет длительным, но не сомневайтесь, что своего в суде добьются. Все делается медленно, но каток - это не та машина, которая спешит. То же относительно коломойского, зеленского, и остальных корешей.
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17.07.2021 18:46 Ответить
США закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу рейсу MH17 - Цензор.НЕТ 7069
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17.07.2021 20:08 Ответить
Каток под названием США медленно, но уверенно раскатает гнилую скорлупу от ореха под названием "россия".
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17.07.2021 20:24 Ответить
сцикуны никогда не признают своей ответственности
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17.07.2021 20:43 Ответить
США закликали росію визнати відповідальність за катастрофу рейсу MH17. А що Зеленській? В своїй заяві він росію взагалі не згадав.
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17.07.2021 21:34 Ответить
фуйлу в петле болтаться
за сбитый рейс МН-17
за то что сделал Украине
гореть в аду ему скотине
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17.07.2021 22:23 Ответить
чувак говорит на украинском лучше любого кацапа
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17.07.2021 23:29 Ответить
США призвали РФ признать атаку на боинг.
ППц.
Да, завтра путен проснётся и признает.
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18.07.2021 00:30 Ответить
Бажаю ролі Каддафі усьому сруцькому народу
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18.07.2021 02:54 Ответить
Сліпий до глухого
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18.07.2021 09:46 Ответить
Нет смысла призывать Рашистскую помойку, возможно только одно, арест имущества и счетов страны-терориста, ордер на поимку всех причастных включая главного ху..ла за поребрика!
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18.07.2021 09:49 Ответить
Вот еще: "Чистосердечное признание - самый короткий путь на скамью подсудимых" (я всегда это подзащитным разъясняю). А признаться и раскаяться в последнем слове можно.
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18.07.2021 12:04 Ответить
 
 