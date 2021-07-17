Трагедия МН17 изменила отношение мира к войне на востоке Украины, - Мамедов

После трагедии малайзийского Боинга МН17, который российские террористы сбили над Донбассом, отношение мира к войне на востоке Украины изменилось.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в Twitter.

Он убежден, что суд докажет намерение России совершить нападение на гражданский самолет.

"MH17 - трагедия, что в июле 2014 унесла жизни 298 человек и изменила отношение мира к войне на востоке Украины. Судебный процесс в Нидерландах откроет правду не только о подготовке и нападении на гражданский самолет, но и истинных намерениях РФ - вооруженная агрессия против Украины, которая продолжается до сих пор", - написал Мамедов.

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