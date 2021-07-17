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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Трагедия МН17 изменила отношение мира к войне на востоке Украины, - Мамедов

Трагедия МН17 изменила отношение мира к войне на востоке Украины, - Мамедов

После трагедии малайзийского Боинга МН17, который российские террористы сбили над Донбассом, отношение мира к войне на востоке Украины изменилось.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в Twitter.

Он убежден, что суд докажет намерение России совершить нападение на гражданский самолет.

"MH17 - трагедия, что в июле 2014 унесла жизни 298 человек и изменила отношение мира к войне на востоке Украины. Судебный процесс в Нидерландах откроет правду не только о подготовке и нападении на гражданский самолет, но и истинных намерениях РФ - вооруженная агрессия против Украины, которая продолжается до сих пор", - написал Мамедов.

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Автор: 

Боинг-777 Malaysia Airlines (1374) Мамедов Гюндуз (115)


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Мені неприємно це повторювати, але простіше буде написати тут, ніж наново пояснювати кожному з журналістів зосібна, чому не варто відповідати Путіну на жодні його, хоч які провокативні, опуси. А неприємно тому, що сім років тому я вже це була пояснила - як тоді думала, раз і на все вичерпно, - Франкові Вальтеру Штайнмайєру, ex cathedra, 8 травня 2014 р., в Берліні, на Форумі європейських письменників: що будь-який простір для дискусій з Україною Росія закрила з моменту, коли її офіцери прийшли розрізати українським громадянам животи за українську мову і прапор (якраз незадовго перед тим витягли з річки тіла Володимира Рибака і Юрка Поправки).

Всякий розбій, казала я, всміхаючись Штайнмаєрові з трибуни до болю в щелепах, - це якраз і є ВИХІД З ДІАЛОГУ, і продовжувати тепер з Путіним диспути на теми української мови й історії - значить підписуватись на ток-шоу "5 хвилин Гітлеру - 5 хвилин єврею": thanks, but no. (У цьому місці в залі, пам'ятаю, зааплодувала одна людина - литовець Леонідас Донскіс, а перелякана модераторка кинулась мене перебивати, бо Путіна з Гітлером у Європі тоді ще публічно ніхто не порівнював, - трохи згодом, у кінці червня-2014, це зробила Даля Грибаускайте, і її вже передрукували всі ЗМІ, хоча ще й з коментарями: так поступово мінявся європейський щодо нас дискурс, ну а вже після розстрілу MH17, вічна пам'ять його пасажирам, навіть британські газети припинили називати Гіркіна і Бородая "Ukrainian rebels", як було доти, - російська версія "конфлікту в Україні" остаточно перестала бути європейським мейнстрімом).
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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17.07.2021 14:45
+9
Про все це я потім говорила й писала в Україні багато разів. Зокрема в "І знов я влізаю в танк..." - книжці, яка вже й тричі перевидавалася, і Шевченківську премію отримала, і, судячи з численних відгуків (ось хоч би й тут: https://www.yakaboo.ua/ua/i-znov-ja-vlizazaju-v-tank.html?gclid=CjwKCAjw3MSHBhB3EiwAxcaEu-GoVWe5To0xC3IaPdkl5spzuuCVN82LOKxlYj7qGwmrBPeUq9pMXBoC2dkQAvD_BwE#tab-reviews https://www.yakaboo.ua/ua/i-znov-ja-vlizazaju-v-tank.html... ), - таки була прочитана достатньо уважно, щоб нікому не спало на думку запрошувати мене "відповідати Путіну" (а проте ж запрошують, от у чім штука!..). Але я й взагалі нікому з українців не радила б йому відповідати: ця леґітимізація ДІАЛОГУ ЖЕРТВИ З УБИВЦЕЮ, "мов нічого не сталось", - це якраз і є спроба "повернути" нас у той довоєнний формат, де діалог іще був можливий, бо ще "нічого не сталось": спроба "обнулити" рашистські злочини, по-орвеллівськи узневажнити всю, 7 літ ведену в Україні "гарячу" війну, вернутись у її відпровідний пункт і "почати спочатку".

Thanks, but no: пізно сперечатися з постулатами "Майн Кампф", коли печі Аушвіцу вже працюють, - крім очевидної безглуздости заняття, це ще й самодеструкція: неповага до мертвих.

Хіба що ви хочете приписати путінське "окончательное решение украинского вопроса" до майбутнього пакету звинувачувальних документів на суді над рашизмом. Так би мовити - долучити до справи.

В усіх же інших випадках, вступаючи в діалог, запропонований Путіним, ви погоджуєтесь на роль лоха в кабінеті слідчого КГБ. Не ведіться - ми не в них на зоні. Ми в своїй країні, яку вони хрін нам уже одберуть (або, як хтось гарно написав у соцмережах, "ми вас охрестили - ми вас і відспіваємо" (с)). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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17.07.2021 14:46
+9
Трагедия МН17 изменила отношение мира к войне на востоке Украины, - Мамедов - Цензор.НЕТ 8597Хмырь Мавзолейный по имени Х...Трагедия МН17 изменила отношение мира к войне на востоке Украины, - Мамедов - Цензор.НЕТ 3040
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17.07.2021 14:55
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Заявочка вови у соцмережах -
"Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам'ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу MH17. Неможливо повірити, що це сталося в ********* світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність - неминуча!" - йдеться в повідомленні, Й НІ СЛОВА ПРО РАШУ!!!

А-ТАКИ вова збирається до Ростова? Мабуть Фрау Меркель передала йому привіт від Рашафюрера та розповіла про історію врятування Хонекера ...
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17.07.2021 14:42 Ответить
Справді, ті загиблі пасажири стали жертвоприношенням на допомогу Україні для розкриття очей Заходу , який уявив КОЖЕН СВОЮ ДИТИНУ -РОДИНУ на місці загиблих ...
Тільки комік -наполеончик боїться правди , та швиденько розпродує свою нерухомість на батьківщині, яку здає ворогу
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17.07.2021 14:46 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZVFy4ouZRp4zWQ-2NUKp8qsbq4OG2hOxkD_pbl_pZWXgUzQugGR2HTOjv4Otz9kM0lz7RpwEF3zyQxtpkG4oHbx7pFi8QesQ5kQEKb7kUTpBPVAmosvBkDKByiaLUe39OhAmPsbL88nWwiTF-pMfXcEYPK1fCvvUODnxWOrn5u38tXdep0T32Y5ubNwM0HfvY8&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/356970945794389?__cft__[0]=AZVFy4ouZRp4zWQ-2NUKp8qsbq4OG2hOxkD_pbl_pZWXgUzQugGR2HTOjv4Otz9kM0lz7RpwEF3zyQxtpkG4oHbx7pFi8QesQ5kQEKb7kUTpBPVAmosvBkDKByiaLUe39OhAmPsbL88nWwiTF-pMfXcEYPK1fCvvUODnxWOrn5u38tXdep0T32Y5ubNwM0HfvY8&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·

Мені неприємно це повторювати, але простіше буде написати тут, ніж наново пояснювати кожному з журналістів зосібна, чому не варто відповідати Путіну на жодні його, хоч які провокативні, опуси. А неприємно тому, що сім років тому я вже це була пояснила - як тоді думала, раз і на все вичерпно, - Франкові Вальтеру Штайнмайєру, ex cathedra, 8 травня 2014 р., в Берліні, на Форумі європейських письменників: що будь-який простір для дискусій з Україною Росія закрила з моменту, коли її офіцери прийшли розрізати українським громадянам животи за українську мову і прапор (якраз незадовго перед тим витягли з річки тіла Володимира Рибака і Юрка Поправки).

Всякий розбій, казала я, всміхаючись Штайнмаєрові з трибуни до болю в щелепах, - це якраз і є ВИХІД З ДІАЛОГУ, і продовжувати тепер з Путіним диспути на теми української мови й історії - значить підписуватись на ток-шоу "5 хвилин Гітлеру - 5 хвилин єврею": thanks, but no. (У цьому місці в залі, пам'ятаю, зааплодувала одна людина - литовець Леонідас Донскіс, а перелякана модераторка кинулась мене перебивати, бо Путіна з Гітлером у Європі тоді ще публічно ніхто не порівнював, - трохи згодом, у кінці червня-2014, це зробила Даля Грибаускайте, і її вже передрукували всі ЗМІ, хоча ще й з коментарями: так поступово мінявся європейський щодо нас дискурс, ну а вже після розстрілу MH17, вічна пам'ять його пасажирам, навіть британські газети припинили називати Гіркіна і Бородая "Ukrainian rebels", як було доти, - російська версія "конфлікту в Україні" остаточно перестала бути європейським мейнстрімом).
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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17.07.2021 14:45 Ответить
Про все це я потім говорила й писала в Україні багато разів. Зокрема в "І знов я влізаю в танк..." - книжці, яка вже й тричі перевидавалася, і Шевченківську премію отримала, і, судячи з численних відгуків (ось хоч би й тут: https://www.yakaboo.ua/ua/i-znov-ja-vlizazaju-v-tank.html?gclid=CjwKCAjw3MSHBhB3EiwAxcaEu-GoVWe5To0xC3IaPdkl5spzuuCVN82LOKxlYj7qGwmrBPeUq9pMXBoC2dkQAvD_BwE#tab-reviews https://www.yakaboo.ua/ua/i-znov-ja-vlizazaju-v-tank.html... ), - таки була прочитана достатньо уважно, щоб нікому не спало на думку запрошувати мене "відповідати Путіну" (а проте ж запрошують, от у чім штука!..). Але я й взагалі нікому з українців не радила б йому відповідати: ця леґітимізація ДІАЛОГУ ЖЕРТВИ З УБИВЦЕЮ, "мов нічого не сталось", - це якраз і є спроба "повернути" нас у той довоєнний формат, де діалог іще був можливий, бо ще "нічого не сталось": спроба "обнулити" рашистські злочини, по-орвеллівськи узневажнити всю, 7 літ ведену в Україні "гарячу" війну, вернутись у її відпровідний пункт і "почати спочатку".

Thanks, but no: пізно сперечатися з постулатами "Майн Кампф", коли печі Аушвіцу вже працюють, - крім очевидної безглуздости заняття, це ще й самодеструкція: неповага до мертвих.

Хіба що ви хочете приписати путінське "окончательное решение украинского вопроса" до майбутнього пакету звинувачувальних документів на суді над рашизмом. Так би мовити - долучити до справи.

В усіх же інших випадках, вступаючи в діалог, запропонований Путіним, ви погоджуєтесь на роль лоха в кабінеті слідчого КГБ. Не ведіться - ми не в них на зоні. Ми в своїй країні, яку вони хрін нам уже одберуть (або, як хтось гарно написав у соцмережах, "ми вас охрестили - ми вас і відспіваємо" (с)). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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17.07.2021 14:46 Ответить
Да понятно, когда сбивали украинские самолёты с вертолётами, то всем было плевать, а вот когда своих приземлили, то сразу озаботились. Правда суд что-то медленно идёт
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17.07.2021 14:48 Ответить
а ти рашист?
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17.07.2021 14:52 Ответить
розбирайся, перед тим, як щось ляпнути...
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17.07.2021 14:57 Ответить
я все ж таки досі вважаю, що в тебе є голова і здоровий глузд в ній.
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17.07.2021 15:06 Ответить
є є, нікуди від неї не дінися
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17.07.2021 15:49 Ответить
Хто пише тексти вові - подолякотатаровоЄЕРМАКОаферистовичі? Більшість з них здавали Україну з партією шапкокрада!!! Україна кричить -чому вова не каже вголос про рашистофєрера винуватця, а лиш продовжує читати -писати тексти совго прокремлівського офісу !!! ТО ХТО ВІН ТАКИЙ ДЛЯ УКРАЇНИ?
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17.07.2021 14:51 Ответить
Трагедия МН17 изменила отношение мира к войне на востоке Украины, - Мамедов - Цензор.НЕТ 9979
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17.07.2021 14:52 Ответить
А цього чесного прокурора ще не звільнили з ГПУ?
Досі? Ну значить, скоро...
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17.07.2021 14:55 Ответить
Трагедия МН17 изменила отношение мира к войне на востоке Украины, - Мамедов - Цензор.НЕТ 8597Хмырь Мавзолейный по имени Х...Трагедия МН17 изменила отношение мира к войне на востоке Украины, - Мамедов - Цензор.НЕТ 3040
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17.07.2021 14:55 Ответить
Мавзолейная Падаль получит не Рай,а АД...,кромешный...Господь таких Крыс бросает в Пекло...
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17.07.2021 14:57 Ответить
За заключение Пакта Молотов-Риббентроп в Москве 28 сентября 1939 года сроком на 10 лет,Господь Наказал СССр Сралина ...погибло 60 млн человек...,на сегодня Господь уже придумал Крымнашистам Приднестровцам и Абхезцам с Ю.Осетией..Наказание....,Всему свое время...
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17.07.2021 15:03 Ответить
Да нифига этот MH 17 не изменил.Каждая **** так и зарабатывает свои 30-ть серебряников на этом.Что на западе с особой извращенностью, что на востоке.
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17.07.2021 15:12 Ответить
Благодаря тому что свинособаки сбили именно малазийско-нидерландский борт, Украина избежала большой войны, рашистской оккупации и многосоттысячных жертв. Триста человек спасли целую нацию! Царство небесное всем погибшим борта mh-17
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17.07.2021 15:12 Ответить
Сообщение росТВ о "победе". Я видел его в тот день самолично.
https://www.youtube.com/watch?v=wRnHeCebD8I
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17.07.2021 15:46 Ответить
мамедов нанес пурги с гор или пустыни
шел бы ты, мамедов, лесом
и шоб тебя не видели
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17.07.2021 16:04 Ответить
Що з того що сказав Мамедов - є "пургой" ?
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17.07.2021 17:27 Ответить
убежден, что суд докажет намерение России
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17.07.2021 17:37 Ответить
І тому ти так брудно висловився на його адресу?

******************************************************************************
https://censor.net/ru/user/454300 - мамедов нанес пурги с гор или пустыни
шел бы ты, мамедов, лесом
и шоб тебя не видели.

*************************************************************
Взагалі то він очільник української команди у міжнародній слідчій групі по справі MH17, якщо що.
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17.07.2021 17:43 Ответить
И шо не так? Олени северные, правда , ссутся этого результата, или ты тож - казламордый?
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17.07.2021 20:14 Ответить
охота пуйловских зверьковых хищных ихтамнетов пострелять.... но ЗЕк запретил.
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17.07.2021 16:08 Ответить
Он убежден, что суд докажет намерение России совершить нападение на гражданский самолет. Источник: https://censor.net/ru/n3277729
Хххххххххххххххххх
А смьісл? Перндайте товарищу Мамедову, что если бьі бьіл умьісел относительно гражданского самолета, то в воздушном пространстве Украиньі пояалялись бьі самолетьі российской принадлежности, военньіе российские самолетьі. Возможно борт №1. А сбит бьіл бьі гражданский российский самолет, которьій определили в жертву в деле достижения геополитических целей... Как рейс Тель-Авив - Новосибирск в свое время
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17.07.2021 16:34 Ответить
Літак збили не російські терористи , а російська регулярна армія (у терористів немає БУКів). Отже теракт був профінансований урядом РФ на замовлення Президента ,МО та Генштабу РФ . Про це треба чітко заявляти , а не ховатися по підарски за спинами якихось там терористів.
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17.07.2021 17:49 Ответить
Ну да, запад им за это в отместку северный поток построил.
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17.07.2021 19:04 Ответить
ну - запустят, или нет - вопрос. Но на бабки )(уйла уже поставили))))))))))
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17.07.2021 20:17 Ответить
Як там казав Г. Москаль? (поки не ***** снаряд у тебе на городі ...)
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17.07.2021 20:17 Ответить
 
 