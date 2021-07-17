Американські вчені виявили "суперантитіло" проти COVID-19

Американські вчені під керівництвом біохіміка з Центру дослідження раку в Сіетлі Тайлера Старра виявили імунну молекулу, здатну боротися не тільки з різними варіаціями SARS-CoV-2, а й з іншими коронавірусами.

Про це йдеться в статті в науковому журналі Nature, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Вчені вивчили 12 антитіл у людей, інфікованих або SARS-CoV-2, або його близьким родичем SARS-CoV. Ці антитіла прикріплюються до фрагмента вірусного білка, який зв'язується з рецепторами в клітинах людини та називається рецептор-зв'язувальним доменом. Дослідники склали список з тисяч мутацій у зв'язувальних доменах кількох варіантів SARS-CoV-2 та оцінили, як всі ці мутації впливають на здатність 12 антитіл прикріплюватися до зв'язувального домену.

Під час дослідження було встановлено, що одне з антитіл (S2H97) прикріплялося до доменів всіх подібних патогенів та могло нейтралізувати їх в живих клітинах. Вчені назвали його "суперантитілом" через його універсальність.

"Це найкрутіше антитіло, яке ми вивчали", – заявив співавтор дослідження Тайлер Старр.

Зазначається, що решта 11 антитіл також можуть протистояти захворюваннями, однак їх ефективність нижча у порівнянні з S2H97. Однак дослідники поки не можуть стверджувати, що "суперантитіло" здатне захистити організм від нових штамів, але впевнені, що це відкриття дозволить просунутися в боротьбі з мутаціями коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший випадок COVID-19 виявлено в Олімпійському селищі в Токіо