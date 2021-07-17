Американські вчені виявили "суперантитіло" проти COVID-19
Американські вчені під керівництвом біохіміка з Центру дослідження раку в Сіетлі Тайлера Старра виявили імунну молекулу, здатну боротися не тільки з різними варіаціями SARS-CoV-2, а й з іншими коронавірусами.
Про це йдеться в статті в науковому журналі Nature, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Вчені вивчили 12 антитіл у людей, інфікованих або SARS-CoV-2, або його близьким родичем SARS-CoV. Ці антитіла прикріплюються до фрагмента вірусного білка, який зв'язується з рецепторами в клітинах людини та називається рецептор-зв'язувальним доменом. Дослідники склали список з тисяч мутацій у зв'язувальних доменах кількох варіантів SARS-CoV-2 та оцінили, як всі ці мутації впливають на здатність 12 антитіл прикріплюватися до зв'язувального домену.
Під час дослідження було встановлено, що одне з антитіл (S2H97) прикріплялося до доменів всіх подібних патогенів та могло нейтралізувати їх в живих клітинах. Вчені назвали його "суперантитілом" через його універсальність.
"Це найкрутіше антитіло, яке ми вивчали", – заявив співавтор дослідження Тайлер Старр.
Зазначається, що решта 11 антитіл також можуть протистояти захворюваннями, однак їх ефективність нижча у порівнянні з S2H97. Однак дослідники поки не можуть стверджувати, що "суперантитіло" здатне захистити організм від нових штамів, але впевнені, що це відкриття дозволить просунутися в боротьбі з мутаціями коронавірусу.
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його одразу віддадуть панам з гамалійської лабалаторії!
вони всіх врятують
Моя думка такая, что от этой заразы лекарства долго не будет -- бо ручная работа!
...попал в засаду в конце Жизни и в начале Любви...
Про Батю своего вообще мовчу -- 92 года -- по всем родственникам мира мотался, в Лондоне одевался... -- ...а щас -- дед на палке. Тоска...
https://www.youtube.com/watch?v=J9GNyR8nE3E Сніги сніги
Да, я уже не молод, и во времена Брежнева носил офицерские погоны.
Что ж вы так на КГБ зациклены? При Брежневе КГБ было силой, но лишь второй в стране, а не первой. КГБ подчинялась ЦК КПСС, а вот Армия, к которой я принадлежал, подчинялась и контролировалась Политбюро ЦК КПСС - самый высокий статус. Ну и та структура в Советской армии, где я проходил службу, ну что-то типа лейб-гвардии (в СССР такого названия не было, но суть была) при царях.
А из КПСС вышел автоматически, по указу Ельцина, который разогнал у себя компартию раньше, чем украинцы (я тогда служил на Дальнем Востоке). Так что и тут вы мимо. )))
бо поки не буде ефективного лікування - життя гівно
Ой, а они уже знают...
https://www.who.int/ru/news-room/feature-stories/detail/the-oxford-astrazeneca-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know Эффективность защиты от симптоматического течения инфекции SARS-CoV-2, обеспечиваемой вакциной против COVID-19 AZD1222, составляет 63,09%.
Так, а в чем сенсация?
ничем не болел и никакая зараза не пристает (тьфу,тьфу)
Но вся Одесса без масок , а заболеваемость начинает расти
https://censor.net/ru/news/3277768/v_ukraine_za_sutki_ot_covid19_umerli_8_chelovek_zafiksirovany_229_novyh_sluchaev_zarajeniya_241_chelovek
а вчера было больше 500 а раньше-еще больше
В Одессе без маски все - так что прогноз печальный будет
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01917-9 Scientists have uncovered an antibody that can fight off not only a wide range of SARS-CoV-2 variants, but also closely related coronaviruses.
«Чо́рна смерть» (Чорний мор; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Black death) - друга за історичним переліком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F пандемія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0 чуми , занесена зі Східного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китаю , що прокотилася по https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Азії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європі , частині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Африки у середині https://uk.wikipedia.org/wiki/XIV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIV сторіччя (1347-1353 роки). Збудником https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0 чуми є https://uk.wikipedia.org/wiki/Yersinia_pestis Yersinia pestis . Як вважають, збудником «Чорної смерті» став новий варіант чумної палички - medievalis. До цього у світі був поширений інший варіант anticus, який спричинив першу пандемію чуми (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0 чума Юстиніана ). Період від 1353 року до 1894 року не входить до цієї пандемії, хоча за цей час відбувалися окремі епідемії у різних географічних регіонах. 1894 року почалася https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B8 третя пандемія чуми .
Эффективность будет оцениваться позже.
президентвирусолог - пора бы уже термины выучить.
у кремле сидело
Та это ж просто вредители каки-то!