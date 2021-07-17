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Новини Коронавірус і карантин
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Американські вчені виявили "суперантитіло" проти COVID-19

Американські вчені виявили

Американські вчені під керівництвом біохіміка з Центру дослідження раку в Сіетлі Тайлера Старра виявили імунну молекулу, здатну боротися не тільки з різними варіаціями SARS-CoV-2, а й з іншими коронавірусами.

Про це йдеться в статті в науковому журналі Nature, інформує Цензор.НЕТ із посиланням  на Суспільне.

Вчені вивчили 12 антитіл у людей, інфікованих або SARS-CoV-2, або його близьким родичем SARS-CoV. Ці антитіла прикріплюються до фрагмента вірусного білка, який зв'язується з рецепторами в клітинах людини та називається рецептор-зв'язувальним доменом. Дослідники склали список з тисяч мутацій у зв'язувальних доменах кількох варіантів SARS-CoV-2 та оцінили, як всі ці мутації впливають на здатність 12 антитіл прикріплюватися до зв'язувального домену.

Під час дослідження було встановлено, що одне з антитіл (S2H97) прикріплялося до доменів всіх подібних патогенів та могло нейтралізувати їх в живих клітинах. Вчені назвали його "суперантитілом" через його універсальність.

"Це найкрутіше антитіло, яке ми вивчали", – заявив співавтор дослідження Тайлер Старр.

Зазначається, що решта 11 антитіл також можуть протистояти захворюваннями, однак їх ефективність нижча у порівнянні з S2H97. Однак дослідники поки не можуть стверджувати, що "суперантитіло" здатне захистити організм від нових штамів, але впевнені, що це відкриття дозволить просунутися в боротьбі з мутаціями коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший випадок COVID-19 виявлено в Олімпійському селищі в Токіо

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+29
...а что-нибудь от зеленой плесени не нашли? А жаль...
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17.07.2021 20:09
+27
ТЫ ХОТЕЛ СКАЗАТЬ два гомика и з ФСБ Петров и Баширов!
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17.07.2021 20:07
+20
Американські вчені виявили "суперантитіло" проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 943
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17.07.2021 20:22
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Правила форума Рада форумчан
теперь нужно, чтобы его случайно не убили господа из пфайзер
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17.07.2021 19:58 Відповісти
ТЫ ХОТЕЛ СКАЗАТЬ два гомика и з ФСБ Петров и Баширов!
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17.07.2021 20:07 Відповісти
та що ви!
його одразу віддадуть панам з гамалійської лабалаторії!
вони всіх врятують
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17.07.2021 20:20 Відповісти
Да... а морги сжигать не успевают
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17.07.2021 20:21 Відповісти
И среднепланетная температура всех живущих на Земле тоже не изменилась!
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17.07.2021 20:29 Відповісти
маловато будет...
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18.07.2021 08:16 Відповісти
Как грится, "цыплят по осени считают".
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18.07.2021 10:24 Відповісти
Как считаешь , спутник уи эффективней пфайзера?
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17.07.2021 20:15 Відповісти
Обычные спутники могут вывести вас только на околоземную орбиту, а "спутник уи" ещё выше: укололся - и ты уже на небесах.
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18.07.2021 01:17 Відповісти
тебе как раз нужны такие таблетки
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17.07.2021 20:20 Відповісти
Ров с крокодилами обнаружили... -- тут некоторые мечтают...*)
Моя думка такая, что от этой заразы лекарства долго не будет -- бо ручная работа!
...попал в засаду в конце Жизни и в начале Любви...
Про Батю своего вообще мовчу -- 92 года -- по всем родственникам мира мотался, в Лондоне одевался... -- ...а щас -- дед на палке. Тоска...
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17.07.2021 20:04 Відповісти
...а что-нибудь от зеленой плесени не нашли? А жаль...
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17.07.2021 20:09 Відповісти
Американські вчені виявили "суперантитіло" проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 943
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17.07.2021 20:22 Відповісти
https://youtu.be/CRdFYEaCwZo

Американські вчені виявили "суперантитіло" проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 406
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17.07.2021 20:33 Відповісти
"Горячие головы"
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17.07.2021 20:36 Відповісти
Слyшай, я вот этот отрывок с кулеметником не раз вижу в клипах. Из какого это фильма?
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17.07.2021 20:36 Відповісти
Возможно, сняли для клипа. Я тоже не помню такого в фильмах.
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17.07.2021 21:46 Відповісти
Вот тут тоже это есть, на 2мин33сек.

https://www.youtube.com/watch?v=J9GNyR8nE3E Сніги сніги
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17.07.2021 21:56 Відповісти
Он там в церкви от немцев отбивается - не помню вообще такого эпизода. Из относительно новых - Железная сотня, Непокоренный, там они с НКВД... Возможно и фильм, но не художественный.
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17.07.2021 22:04 Відповісти
О, Залiзну Сотню еще не смотрел, нашел уже. Дякую Пану.
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17.07.2021 22:07 Відповісти
Если интересно, рідна Канадщина знімає (1966): https://youtu.be/SitwzfmFd00
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18.07.2021 10:29 Відповісти
етот пулемет MG 42-называли "циркулярка Гитлера"-очень справная машинка
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18.07.2021 11:36 Відповісти
Еще интересней тот момент, что во времена Брежнева, ДРГ спецназа подчинения ГШ, из тех, кто действовал на Европейском направлении, всегда в своём составе имели пулеметчика именно с этим пулемётом (на случай, если группе надо отходить...).
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18.07.2021 14:00 Відповісти
во времена Брежнева... Метрова курва така давня чи наставники розжували?
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18.07.2021 19:17 Відповісти
Да вы, милочка, хамка однако.
Да, я уже не молод, и во времена Брежнева носил офицерские погоны.
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18.07.2021 21:13 Відповісти
метрова курва- це бл.ть із КДБ?
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18.07.2021 21:40 Відповісти
Ай-яй-яй, какая невоспитанная девочка и какие грязные ругательства употребляет в обращении с незнакомыми ей дядями.

Что ж вы так на КГБ зациклены? При Брежневе КГБ было силой, но лишь второй в стране, а не первой. КГБ подчинялась ЦК КПСС, а вот Армия, к которой я принадлежал, подчинялась и контролировалась Политбюро ЦК КПСС - самый высокий статус. Ну и та структура в Советской армии, где я проходил службу, ну что-то типа лейб-гвардии (в СССР такого названия не было, но суть была) при царях.
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18.07.2021 22:22 Відповісти
партійний квиток метрової курви гріє серце... Побудувала комунізм, поганяла Венгрію та Чехословаччину, вийшла на пенсію та скиглить, що кацапів ображають.
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18.07.2021 22:40 Відповісти
Венгрию не гонял и Чехословакию не гонял - чего не было, того не было.
А из КПСС вышел автоматически, по указу Ельцина, который разогнал у себя компартию раньше, чем украинцы (я тогда служил на Дальнем Востоке). Так что и тут вы мимо. )))
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18.07.2021 23:19 Відповісти
що повз? Що метрова курва- це консерва та кирзовий чобіт на утриманні?
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18.07.2021 23:33 Відповісти
Кирзу срочники носили, а я в хромовые был обут, а в курсантах в юфтевые. )))
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19.07.2021 13:08 Відповісти
дурень, кирзак в тебе у голові, щоб ти не обув чи не одів, бо "метрова курва- це консерва та кирзовий чобіт на утриманні."
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19.07.2021 16:23 Відповісти
Как вас колбасит и плющит
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19.07.2021 17:35 Відповісти
Английские ученые опоздали…)
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17.07.2021 20:09 Відповісти
ура!
бо поки не буде ефективного лікування - життя гівно
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17.07.2021 20:14 Відповісти
Хе -хе , ждём пфайзер . Руским только Спутник на обязательніых началах хех ))
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17.07.2021 20:16 Відповісти
Пришлите сюда американских ученых для поиска разума у зебобиков. У последних очень развиты антитела к разуму. Надо что-то с этим решать. Американские учёные тут самое то, что нужно. Особенно ценятся учёные из Дэлавера. Они очень эффективны против этих антител.)
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17.07.2021 20:19 Відповісти
так Аваков четко сказал что зебобики гомики
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17.07.2021 20:23 Відповісти
не ,это не честно ,а что Британские говорят ?
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17.07.2021 20:22 Відповісти
Дави козломордих антитілами!
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17.07.2021 20:22 Відповісти
у них Спутник на яйцах - аналогов НЕТ
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17.07.2021 20:23 Відповісти
А что ответят изобретатели путинской мочи?
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17.07.2021 20:29 Відповісти
Теперь нужно придумать суперпуперговновпкцину....😀
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17.07.2021 20:30 Відповісти
к Пфайзеру его добавить
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17.07.2021 20:34 Відповісти
Суперантитело превращает человека в суперкоронавирус и тому уже ничего не страшно, курей, например, он может заживо употреблять.
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17.07.2021 20:33 Відповісти
Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид сделал прививку, но все равно заразился коронавирусом . Джавид 17 марта получил первую прививку вакциной AstraZeneca, а 16 мая - вторую.
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17.07.2021 20:37 Відповісти
Срочно сообщите в ВОЗ, что эта вакцина не на 100% защищает от заражения!
Ой, а они уже знают...
https://www.who.int/ru/news-room/feature-stories/detail/the-oxford-astrazeneca-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know Эффективность защиты от симптоматического течения инфекции SARS-CoV-2, обеспечиваемой вакциной против COVID-19 AZD1222, составляет 63,09%.

Так, а в чем сенсация?
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17.07.2021 21:28 Відповісти
Вакцина не дает 100% защиты от заражения. Но вакцина дает почти 100% защиту от тяжелой формы ковида - то есть - даже если привитый заболел - болезнь у него проходит легко и он быстрее выздоравливает.
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18.07.2021 19:35 Відповісти
Я два раза болел каким то гриппом , первый раз тяжело , второй в легкой форме , к врачам не обращался
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17.07.2021 20:41 Відповісти
Не ссы , я тоже видать переболел . Мне 50 + . Перенёс очень легко . Неделю не мог подняться на унитаз шоб нормально поссать . Похудал на 5 кило . Но всё восстановилось . Сейчас всё нормально , - ничем ( вакцинами ) не кололся ... ))
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17.07.2021 21:04 Відповісти
а я укололся вакциной Астразенека из Южной Кореи и доволен!
ничем не болел и никакая зараза не пристает (тьфу,тьфу)
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18.07.2021 11:39 Відповісти
короче , кацапам нужно ответить . Третим боингом . ))
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17.07.2021 20:49 Відповісти
Всем сразу полегчало
Но вся Одесса без масок , а заболеваемость начинает расти
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17.07.2021 20:57 Відповісти
та вроде наоборот заболеваемость падает:
https://censor.net/ru/news/3277768/v_ukraine_za_sutki_ot_covid19_umerli_8_chelovek_zafiksirovany_229_novyh_sluchaev_zarajeniya_241_chelovek

а вчера было больше 500 а раньше-еще больше
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18.07.2021 11:44 Відповісти
В Словакии до сих пор в закрытые помещения и транспорт можно только в маске
В Одессе без маски все - так что прогноз печальный будет
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18.07.2021 11:48 Відповісти
выход один: надо срочно вакцинироваться
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18.07.2021 11:54 Відповісти
Исследователи пока не могут утверждать, что суперантитело способно защитить организм от новых штаммов, но уверены, что это открытие позволит продвинуться в борьбе с мутациями коронавируса. ... хм... Если успеют исследователи догонять мутации вируса..
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17.07.2021 20:58 Відповісти
Что они могут лучше читать в оригинальной статье, а не в пересказе Игоря Монахова.

https://www.nature.com/articles/d41586-021-01917-9 Scientists have uncovered an antibody that can fight off not only a wide range of SARS-CoV-2 variants, but also closely related coronaviruses.
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17.07.2021 22:21 Відповісти
Настоящая эпидемия не может продолжаться два с лишним года! Значить эпидемия рукотворная, иначе как обьяснить что привитые заражаются и умирают, так-же, как и непривитые. Как так !!?? ... Привитые сыграли в русскую рулетку, и конечно все поняли что вакцина ни фига не гарантирует, и выпущенный патрон(вакцинация) может ударить когда угодно и с какими угодно последствиями, которые ни хера не изучены и никто не знает !!!!.
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18.07.2021 01:05 Відповісти
Ти відповів зовсім не в тему. Але матчастину ти зовсім не знаєш.
«Чо́рна смерть» (Чорний мор; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Black death) - друга за історичним переліком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F пандемія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0 чуми , занесена зі Східного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китаю , що прокотилася по https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Азії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європі , частині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Африки у середині https://uk.wikipedia.org/wiki/XIV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIV сторіччя (1347-1353 роки). Збудником https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0 чуми є https://uk.wikipedia.org/wiki/Yersinia_pestis Yersinia pestis . Як вважають, збудником «Чорної смерті» став новий варіант чумної палички - medievalis. До цього у світі був поширений інший варіант anticus, який спричинив першу пандемію чуми (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0 чума Юстиніана ). Період від 1353 року до 1894 року не входить до цієї пандемії, хоча за цей час відбувалися окремі епідемії у різних географічних регіонах. 1894 року почалася https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B8 третя пандемія чуми .
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18.07.2021 08:33 Відповісти
Значить скоро з"явиться супервакцина по суперціні )
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17.07.2021 21:01 Відповісти
Это неизбежно. Вопрос только в заинтересованности производителей, и "антимонопольной" цене.
Эффективность будет оцениваться позже.
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17.07.2021 23:13 Відповісти
"Суперсыворотка". Уже 1,5 года каждый из нас президент вирусолог - пора бы уже термины выучить.
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17.07.2021 23:33 Відповісти
Легенько підводять до чіпа.
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17.07.2021 21:12 Відповісти
Дейла вже привели?
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17.07.2021 23:14 Відповісти
Дейл на вашій ботофермі працює.
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24.07.2021 20:30 Відповісти
Там уже, наверное, работают кацапы по программе "цап царап".
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17.07.2021 21:23 Відповісти
и это "антитело"-
у кремле сидело
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17.07.2021 22:18 Відповісти
Американские ученые обнаружили "суперантитело" от COVID-19

Та это ж просто вредители каки-то!
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17.07.2021 23:00 Відповісти
Ковид-19 поборят не вакцинацией, а когда найдут эффективное лекарство от этой гадости. Вот тогда достаточно будет масок, дистанции, правильной санобработке транспорта и помещений.
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18.07.2021 14:02 Відповісти
я писал уже шо это штам Альфа Центавра чё вы все не верите? это вирус попавший на землю из созвездия Андромеды читайте доклад доцента Кивы
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19.07.2021 08:40 Відповісти
Як же тепер Ляшко буде годувати родину?
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07.03.2022 09:58 Відповісти
 
 