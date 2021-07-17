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Новости Коронавирус и карантин
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Американские ученые обнаружили "суперантитело" от COVID-19

Американские ученые обнаружили

Американские ученые под руководством биохимика из Центра исследования рака в Сиэтле Тайлера Старра обнаружили иммунную молекулу, способную бороться не только с различными вариациями SARS-CoV-2, но и с другими коронавирусами.

Об этом говорится в статье в научном журнале Nature, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Ученые изучили 12 антител у людей, инфицированных или SARS-CoV-2, или его близким родственником SARS-CoV. Они составили список из тысяч мутаций в связывающих доменах нескольких вариантов SARS-CoV-2 и оценили, как все эти мутации влияют на способность 12 антител прикрепляться к связывающему домену.

В ходе исследования было установлено, что одно из антител (S2H97) прикреплялось к доменам всех подобных патогенов и могло нейтрализовать их в живых клетках. Ученые назвали его "суперантителом" за его универсальность.

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"Это самое крутое антитело, которое мы изучали", - заявил соавтор исследования Тайлер Старр.

Отмечается, что остальные 11 антител также могут противостоять заболеваниями, однако их эффективность ниже по сравнению с S2H97. Однако исследователи пока не могут утверждать, что "суперантитело" способно защитить организм от новых штаммов, но уверены, что это открытие позволит продвинуться в борьбе с мутациями коронавируса.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+29
...а что-нибудь от зеленой плесени не нашли? А жаль...
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17.07.2021 20:09
+27
ТЫ ХОТЕЛ СКАЗАТЬ два гомика и з ФСБ Петров и Баширов!
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17.07.2021 20:07
+20
Американські вчені виявили "суперантитіло" проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 943
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17.07.2021 20:22
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Правила форума Совет форумчан
теперь нужно, чтобы его случайно не убили господа из пфайзер
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17.07.2021 19:58 Ответить
ТЫ ХОТЕЛ СКАЗАТЬ два гомика и з ФСБ Петров и Баширов!
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17.07.2021 20:07 Ответить
та що ви!
його одразу віддадуть панам з гамалійської лабалаторії!
вони всіх врятують
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17.07.2021 20:20 Ответить
Да... а морги сжигать не успевают
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17.07.2021 20:21 Ответить
И среднепланетная температура всех живущих на Земле тоже не изменилась!
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17.07.2021 20:29 Ответить
маловато будет...
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18.07.2021 08:16 Ответить
Как грится, "цыплят по осени считают".
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18.07.2021 10:24 Ответить
Как считаешь , спутник уи эффективней пфайзера?
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17.07.2021 20:15 Ответить
Обычные спутники могут вывести вас только на околоземную орбиту, а "спутник уи" ещё выше: укололся - и ты уже на небесах.
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18.07.2021 01:17 Ответить
тебе как раз нужны такие таблетки
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17.07.2021 20:20 Ответить
Ров с крокодилами обнаружили... -- тут некоторые мечтают...*)
Моя думка такая, что от этой заразы лекарства долго не будет -- бо ручная работа!
...попал в засаду в конце Жизни и в начале Любви...
Про Батю своего вообще мовчу -- 92 года -- по всем родственникам мира мотался, в Лондоне одевался... -- ...а щас -- дед на палке. Тоска...
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17.07.2021 20:04 Ответить
...а что-нибудь от зеленой плесени не нашли? А жаль...
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17.07.2021 20:09 Ответить
Американські вчені виявили "суперантитіло" проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 943
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17.07.2021 20:22 Ответить
https://youtu.be/CRdFYEaCwZo

Американські вчені виявили "суперантитіло" проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 406
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17.07.2021 20:33 Ответить
"Горячие головы"
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17.07.2021 20:36 Ответить
Слyшай, я вот этот отрывок с кулеметником не раз вижу в клипах. Из какого это фильма?
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17.07.2021 20:36 Ответить
Возможно, сняли для клипа. Я тоже не помню такого в фильмах.
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17.07.2021 21:46 Ответить
Вот тут тоже это есть, на 2мин33сек.

https://www.youtube.com/watch?v=J9GNyR8nE3E Сніги сніги
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17.07.2021 21:56 Ответить
Он там в церкви от немцев отбивается - не помню вообще такого эпизода. Из относительно новых - Железная сотня, Непокоренный, там они с НКВД... Возможно и фильм, но не художественный.
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17.07.2021 22:04 Ответить
О, Залiзну Сотню еще не смотрел, нашел уже. Дякую Пану.
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17.07.2021 22:07 Ответить
Если интересно, рідна Канадщина знімає (1966): https://youtu.be/SitwzfmFd00
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18.07.2021 10:29 Ответить
етот пулемет MG 42-называли "циркулярка Гитлера"-очень справная машинка
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18.07.2021 11:36 Ответить
Еще интересней тот момент, что во времена Брежнева, ДРГ спецназа подчинения ГШ, из тех, кто действовал на Европейском направлении, всегда в своём составе имели пулеметчика именно с этим пулемётом (на случай, если группе надо отходить...).
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18.07.2021 14:00 Ответить
во времена Брежнева... Метрова курва така давня чи наставники розжували?
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18.07.2021 19:17 Ответить
Да вы, милочка, хамка однако.
Да, я уже не молод, и во времена Брежнева носил офицерские погоны.
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18.07.2021 21:13 Ответить
метрова курва- це бл.ть із КДБ?
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18.07.2021 21:40 Ответить
Ай-яй-яй, какая невоспитанная девочка и какие грязные ругательства употребляет в обращении с незнакомыми ей дядями.

Что ж вы так на КГБ зациклены? При Брежневе КГБ было силой, но лишь второй в стране, а не первой. КГБ подчинялась ЦК КПСС, а вот Армия, к которой я принадлежал, подчинялась и контролировалась Политбюро ЦК КПСС - самый высокий статус. Ну и та структура в Советской армии, где я проходил службу, ну что-то типа лейб-гвардии (в СССР такого названия не было, но суть была) при царях.
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18.07.2021 22:22 Ответить
партійний квиток метрової курви гріє серце... Побудувала комунізм, поганяла Венгрію та Чехословаччину, вийшла на пенсію та скиглить, що кацапів ображають.
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18.07.2021 22:40 Ответить
Венгрию не гонял и Чехословакию не гонял - чего не было, того не было.
А из КПСС вышел автоматически, по указу Ельцина, который разогнал у себя компартию раньше, чем украинцы (я тогда служил на Дальнем Востоке). Так что и тут вы мимо. )))
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18.07.2021 23:19 Ответить
що повз? Що метрова курва- це консерва та кирзовий чобіт на утриманні?
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18.07.2021 23:33 Ответить
Кирзу срочники носили, а я в хромовые был обут, а в курсантах в юфтевые. )))
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19.07.2021 13:08 Ответить
дурень, кирзак в тебе у голові, щоб ти не обув чи не одів, бо "метрова курва- це консерва та кирзовий чобіт на утриманні."
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19.07.2021 16:23 Ответить
Как вас колбасит и плющит
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19.07.2021 17:35 Ответить
Английские ученые опоздали…)
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17.07.2021 20:09 Ответить
ура!
бо поки не буде ефективного лікування - життя гівно
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17.07.2021 20:14 Ответить
Хе -хе , ждём пфайзер . Руским только Спутник на обязательніых началах хех ))
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17.07.2021 20:16 Ответить
Пришлите сюда американских ученых для поиска разума у зебобиков. У последних очень развиты антитела к разуму. Надо что-то с этим решать. Американские учёные тут самое то, что нужно. Особенно ценятся учёные из Дэлавера. Они очень эффективны против этих антител.)
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17.07.2021 20:19 Ответить
так Аваков четко сказал что зебобики гомики
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17.07.2021 20:23 Ответить
не ,это не честно ,а что Британские говорят ?
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17.07.2021 20:22 Ответить
Дави козломордих антитілами!
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17.07.2021 20:22 Ответить
у них Спутник на яйцах - аналогов НЕТ
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17.07.2021 20:23 Ответить
А что ответят изобретатели путинской мочи?
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17.07.2021 20:29 Ответить
Теперь нужно придумать суперпуперговновпкцину....😀
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17.07.2021 20:30 Ответить
к Пфайзеру его добавить
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17.07.2021 20:34 Ответить
Суперантитело превращает человека в суперкоронавирус и тому уже ничего не страшно, курей, например, он может заживо употреблять.
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17.07.2021 20:33 Ответить
Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид сделал прививку, но все равно заразился коронавирусом . Джавид 17 марта получил первую прививку вакциной AstraZeneca, а 16 мая - вторую.
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17.07.2021 20:37 Ответить
Срочно сообщите в ВОЗ, что эта вакцина не на 100% защищает от заражения!
Ой, а они уже знают...
https://www.who.int/ru/news-room/feature-stories/detail/the-oxford-astrazeneca-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know Эффективность защиты от симптоматического течения инфекции SARS-CoV-2, обеспечиваемой вакциной против COVID-19 AZD1222, составляет 63,09%.

Так, а в чем сенсация?
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17.07.2021 21:28 Ответить
Вакцина не дает 100% защиты от заражения. Но вакцина дает почти 100% защиту от тяжелой формы ковида - то есть - даже если привитый заболел - болезнь у него проходит легко и он быстрее выздоравливает.
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18.07.2021 19:35 Ответить
Я два раза болел каким то гриппом , первый раз тяжело , второй в легкой форме , к врачам не обращался
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17.07.2021 20:41 Ответить
Не ссы , я тоже видать переболел . Мне 50 + . Перенёс очень легко . Неделю не мог подняться на унитаз шоб нормально поссать . Похудал на 5 кило . Но всё восстановилось . Сейчас всё нормально , - ничем ( вакцинами ) не кололся ... ))
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17.07.2021 21:04 Ответить
а я укололся вакциной Астразенека из Южной Кореи и доволен!
ничем не болел и никакая зараза не пристает (тьфу,тьфу)
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18.07.2021 11:39 Ответить
короче , кацапам нужно ответить . Третим боингом . ))
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17.07.2021 20:49 Ответить
Всем сразу полегчало
Но вся Одесса без масок , а заболеваемость начинает расти
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17.07.2021 20:57 Ответить
та вроде наоборот заболеваемость падает:
https://censor.net/ru/news/3277768/v_ukraine_za_sutki_ot_covid19_umerli_8_chelovek_zafiksirovany_229_novyh_sluchaev_zarajeniya_241_chelovek

а вчера было больше 500 а раньше-еще больше
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18.07.2021 11:44 Ответить
В Словакии до сих пор в закрытые помещения и транспорт можно только в маске
В Одессе без маски все - так что прогноз печальный будет
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18.07.2021 11:48 Ответить
выход один: надо срочно вакцинироваться
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18.07.2021 11:54 Ответить
Исследователи пока не могут утверждать, что суперантитело способно защитить организм от новых штаммов, но уверены, что это открытие позволит продвинуться в борьбе с мутациями коронавируса. ... хм... Если успеют исследователи догонять мутации вируса..
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17.07.2021 20:58 Ответить
Что они могут лучше читать в оригинальной статье, а не в пересказе Игоря Монахова.

https://www.nature.com/articles/d41586-021-01917-9 Scientists have uncovered an antibody that can fight off not only a wide range of SARS-CoV-2 variants, but also closely related coronaviruses.
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17.07.2021 22:21 Ответить
Настоящая эпидемия не может продолжаться два с лишним года! Значить эпидемия рукотворная, иначе как обьяснить что привитые заражаются и умирают, так-же, как и непривитые. Как так !!?? ... Привитые сыграли в русскую рулетку, и конечно все поняли что вакцина ни фига не гарантирует, и выпущенный патрон(вакцинация) может ударить когда угодно и с какими угодно последствиями, которые ни хера не изучены и никто не знает !!!!.
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18.07.2021 01:05 Ответить
Ти відповів зовсім не в тему. Але матчастину ти зовсім не знаєш.
«Чо́рна смерть» (Чорний мор; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Black death) - друга за історичним переліком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F пандемія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0 чуми , занесена зі Східного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китаю , що прокотилася по https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Азії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європі , частині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Африки у середині https://uk.wikipedia.org/wiki/XIV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIV сторіччя (1347-1353 роки). Збудником https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0 чуми є https://uk.wikipedia.org/wiki/Yersinia_pestis Yersinia pestis . Як вважають, збудником «Чорної смерті» став новий варіант чумної палички - medievalis. До цього у світі був поширений інший варіант anticus, який спричинив першу пандемію чуми (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0 чума Юстиніана ). Період від 1353 року до 1894 року не входить до цієї пандемії, хоча за цей час відбувалися окремі епідемії у різних географічних регіонах. 1894 року почалася https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B8 третя пандемія чуми .
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18.07.2021 08:33 Ответить
Значить скоро з"явиться супервакцина по суперціні )
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17.07.2021 21:01 Ответить
Это неизбежно. Вопрос только в заинтересованности производителей, и "антимонопольной" цене.
Эффективность будет оцениваться позже.
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17.07.2021 23:13 Ответить
"Суперсыворотка". Уже 1,5 года каждый из нас президент вирусолог - пора бы уже термины выучить.
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17.07.2021 23:33 Ответить
Легенько підводять до чіпа.
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17.07.2021 21:12 Ответить
Дейла вже привели?
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17.07.2021 23:14 Ответить
Дейл на вашій ботофермі працює.
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24.07.2021 20:30 Ответить
Там уже, наверное, работают кацапы по программе "цап царап".
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17.07.2021 21:23 Ответить
и это "антитело"-
у кремле сидело
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17.07.2021 22:18 Ответить
Американские ученые обнаружили "суперантитело" от COVID-19

Та это ж просто вредители каки-то!
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17.07.2021 23:00 Ответить
Ковид-19 поборят не вакцинацией, а когда найдут эффективное лекарство от этой гадости. Вот тогда достаточно будет масок, дистанции, правильной санобработке транспорта и помещений.
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18.07.2021 14:02 Ответить
я писал уже шо это штам Альфа Центавра чё вы все не верите? это вирус попавший на землю из созвездия Андромеды читайте доклад доцента Кивы
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19.07.2021 08:40 Ответить
Як же тепер Ляшко буде годувати родину?
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07.03.2022 09:58 Ответить
 
 