У Черкаській області фермери напали на інспекторів праці, що прийшли з позаплановою перевіркою. ФОТОрепортаж

На одному з полів Черкаської області на трьох інспекторів праці, дві з яких - жінки, при спробі провести інспекцію 16 липня напали двоє чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держслужби праці.

"Один з чоловіків представився керівником підприємства. Він разом із сином за допомогою фізичної сили намагався завадити інспекторам праці здійснювати свої повноваження на підприємстві, на якому використовується незадекларована праця. Наразі інспекторів госпіталізовано до місцевої лікарні", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі облуправління поліції уточнили, що інцидент стався в селі Шабастівка Уманського району.

"Увійшовши на територію поля, на якому збирають ягоди лохини, інспектори почали спілкуватися з працівниками, при цьому здійснювали відеознімання за допомогою мобільних телефонів.

Водночас, до держслужбовців вийшли власники господарства, яким інспектори представились та надали документи щодо перевірки. Після чого власники почали перешкоджати інспектуванню та виштовхувати працівників за межі території підприємства", - повідомили в поліції.

Зазначається, що інспекторам пошкодили три мобільні телефони та службове посвідчення, двоє з них мають тілесні ушкодження.

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За вказаним фактом сектором дізнання відділу поліції № 1 відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовців, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Слідство триває.