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Новини Фото Силовики
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Водій комбайна загинув у ДТП на Харківщині, - ДСНС. ФОТО

Неподалік від села Мурафа на Харківщині комбайн ДОН 1500Б перекинувся з ґрунтової дороги в кювет, затиснувши водія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облуправління ДСНС в Харківській області, повідомлення про ДТП надійшло в службу порятунку о 11:58.

"До місця трагедії прибули рятувальники Краснокутської пожежно-рятувальної частини на пожежно-рятувальному автомобілі та автокран місцевого фермера. Та чоловіка, 1977 року народження, врятувати не вдалося..." - йдеться в повідомленні.

Водій комбайна загинув у ДТП на Харківщині, - ДСНС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маршрутка з пасажирами перекинулася на Луганщині: постраждали 9 осіб. ФОТОрепортаж

Водій комбайна загинув у ДТП на Харківщині, - ДСНС 02

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Топ коментарі
+16
Грунтові дороги до поля заросли бурьяном . Дощами розмило канави , їхав навмання . Скоріш за все не впіймав колєю , або з"їхав з неї . Перед жнивами комбайнери не пьють .
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17.07.2021 19:45
+5
Ага, це дуже смішно!
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17.07.2021 19:47
+3
Смішного дійсно мало.Загинула людина.Мої щирі співчуття рідним загиблого.
Невідомі причини аварії.Втома,алкоголь,перевищення швидкості?
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17.07.2021 19:56
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Ага, це дуже смішно!
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17.07.2021 19:47 Відповісти
Смішного дійсно мало.Загинула людина.Мої щирі співчуття рідним загиблого.
Невідомі причини аварії.Втома,алкоголь,перевищення швидкості?
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17.07.2021 19:56 Відповісти
Скорость этого комбайна до 20 км...
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17.07.2021 23:53 Відповісти
Грунтові дороги до поля заросли бурьяном . Дощами розмило канави , їхав навмання . Скоріш за все не впіймав колєю , або з"їхав з неї . Перед жнивами комбайнери не пьють .
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17.07.2021 19:45 Відповісти
а если еще учесть шо на грунтовых дороогах КЮВЕТА не может быть в принципе!! то ваша версия наиболее вероятна.
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17.07.2021 20:12 Відповісти
Не пьют? Серьезно? Перевернуть дуру весом 13 тонн и максимальной скоростью 20 км(по асфальту и накатанной грунтовке).. В указанных вами условиях, его скорость 2-3 км.. Гидростатика просто не потянет быстрее) У него ход от гидромоторов, чуть больше нагрузка(грязь, мягкая почва) он просто останавливается...
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18.07.2021 00:20 Відповісти
В битве за урожай тоже гибнут люди
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17.07.2021 19:49 Відповісти
Поднятая целина советского быдла продолжается...,помню пацаном был,Щербицкий во всех дырах рупорах и газетах кричал : Битва за украинский Мильярд пудов зерна для советского быдла и задание партии выполним Уряя таваристчи...
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17.07.2021 20:00 Відповісти
От і кажи після цього " Танкі грязі не бояться"!
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17.07.2021 20:03 Відповісти
В дни Августовского ГКЧП на РАБссии вывешивали плакатики типа : ЕЛЬЦИН-заставь хохлов кормить РАБссию...,типа тупую, голозадую ленивую и бухающую...
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17.07.2021 20:03 Відповісти
Да, было...Помню-"Борис, заставь хохлов отдать сахар"
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17.07.2021 21:06 Відповісти
Комбайн ДОН,больше не покупаем...,раз это дерьмо Мавзолейное переворачивается переходим на американские John Deere
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17.07.2021 20:10 Відповісти
В Умани позавчера человек поддомкратил автомобиль, и ...вообщем голову разплющило...
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17.07.2021 20:18 Відповісти
..до сих пор помню безумные глаза бойца, находящегося со мной и ещё одним бойцом, в смотровой яме, которому легковой машиной прижало голову и до сих пор не пойму как мы вдвоём (зажатый уже был никакой) как-то удержали, а через несколько секунд подбежавшие солдаты уже окончательно подняли машину и освободили чудом спасшегося.. он был харьковчанин, под 2 метра и дурачок "додумался", чтобы поместиться не приседая, просунуть голову в зазор между машиной и полом гаража..(
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17.07.2021 20:41 Відповісти
Мда... Перевернуть этого дурака, да еще и на крышу... Это надо постараться...
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18.07.2021 00:00 Відповісти
КацапоДоны - на гидравлическом ходу или тупо на механике. Если ехал по грунтовке да еще преодолевал крутой подъем, могли как гидравлика так и ремни подвести (або вариатор). А назад понесло, чуть вилни рулем - пошел кубарем. ко всему , между задними колесами просвет меньше , чем между передними. Это как ехать на трехколеснике, тоже , чуть вильнул рулем -положил махину. Такой техникой опасно ездить по пересеченке.
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18.07.2021 00:28 Відповісти
Смешались в кучу кони, люди(с) Какая там механика? Какой вариатор? Какой просвет меньше(ширина колеи передних колес - 2800 мм; ширина колеи задних колес - 2900 мм)? А гидравлика тормозит покруче любого тормоза) Даже если она откажет, то не даст комбайну разогнаться... Разве что додумался передачу выключить, Я сегодня на полной скорости почти на месте на таком разворачивался целый день, с полным бункером) А полный бункер это дополнительных пять тонн на высоте 3 метра... Понимаете где в это время находится центр тяжести комбайна?)
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18.07.2021 02:25 Відповісти
Видите , разница в клиренсе есть. на механике(механический привод колес на Лоне) главный приводной ремень может буксонуть на вариаторе - но это как вариант. Вы , мабуть не дочитали, что водитель мог использовать нерекомендованую для передвижения дорогу, в которой не помещался клиренс колес комбайна. Посмотрите на фото. Комбайн катился кубарем и боком на смотрящего эту картинку. Тобто, полотно дороги - с уклоном, а за комбайном еще и - плотной стеной деревья, как и вокруг, что ограничивало маневр. Вполне вероятно , шо водитель решил срезать расстояние... Кста в статье сказано, что комбайн ушел набок... Ко всему, наверное, вам не приходилось видеть, как Дон , на крутом подьеме начинает лихо переть назад, так что , если вы руководитель звена комбайнеров , не разрешайте им переться напрямик , через крутой подъем. Если вас попрет назад , на крутом подъеме, главное резко не крутить рулем, бо , как скрупулезно вы подметили , шо у комбайна ЦТ поднимается вверх при заполненном зерном кузова, хотя ЦТ у комбайна и без того распрложен высоко, ведь на самой макушке комбайна - тяжелый двигатель и др оборудование(бункер, кабина и т.д.). ЗЫ... гидравлика тормозит покруче любого тормоза, - а если зависнет золотник распределения масла на гидропривод и масло будет сливаться из системы назад в мясляную емкость... Этот риск нужно учитывать. Да и может тупо лопнуть гидрошланг от основного насоса - тоже следует учесть и не рисковать...
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18.07.2021 02:58 Відповісти
MORE... ЗЫ... Вы правы: Дон - 1500 имеет только гидропривод. Это Дон-1200 имеет 2 варианиа привода. Один механический, через ремень на колеса, другой вариант, как и у Дона-1500, от двигателя через ремень, на гидронасос, от насоса масло подается, через распределитель на гидромотор колес.
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18.07.2021 03:29 Відповісти
Чтобы не переворачивался "дурак", Тот , кто дает разнарядку переместить такую технику в то или иное место, должен строго регламентировать безопасный путь следования. Как правило, такую технику, при переброске на другой объект, должет сопровождать старший из руководящего звена.
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18.07.2021 01:35 Відповісти
"Мурафа" це - моцно ))
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18.07.2021 04:47 Відповісти
Під Харковом є Мєрєфа, відкіля родом козак Сірко, а Мурафа це щось нове.
Жаль комбайнера, а Зе і його депутати тим часом живі - здорові
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18.07.2021 11:34 Відповісти
Мурафа у Богодухівському районі, а Мерефа це райцентр іншого району. "Мєрєфа" це взагалі російською. Якщо чогось не знаєте, краще не писати.
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18.07.2021 15:20 Відповісти
 
 