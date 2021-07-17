Водій комбайна загинув у ДТП на Харківщині, - ДСНС. ФОТО

Неподалік від села Мурафа на Харківщині комбайн ДОН 1500Б перекинувся з ґрунтової дороги в кювет, затиснувши водія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облуправління ДСНС в Харківській області, повідомлення про ДТП надійшло в службу порятунку о 11:58.

"До місця трагедії прибули рятувальники Краснокутської пожежно-рятувальної частини на пожежно-рятувальному автомобілі та автокран місцевого фермера. Та чоловіка, 1977 року народження, врятувати не вдалося..." - йдеться в повідомленні.

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