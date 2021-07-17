Маршрутка з пасажирами перекинулася на Луганщині: постраждали 9 осіб. ФОТОрепортаж
У суботу, 17 липня, в Луганській області на трасі Н-21 перекинулася пасажирська маршрутка. В результаті інциденту постраждали 9 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Луганській області.
"Приблизно о 04.13 на автодорозі Н-21 на 68 км (неподалік від м. Щастя) сталася ДТП - сталося перекидання маршрутної автівки "Мерседес спрінтер". Внаслідок ДТП тілесні ушкодження зазнали дев'ять пасажирів та були доставлені до Щастинської міської лікарні.
За попередньою інформацією, автомобіль "Мерседес" сполученням Харків – Станиця-Луганська, перекинувся внаслідок того, що водій мікроавтобусу намагався уникнути зіткнення з перешкодою, яка раптово виникла на дорозі, а саме - автомобільною шиною, яка лопнула на автомобілі "Рено Магнум", що рухався попереду.
На місце події працюють співробітники слідчо-оперативної групи.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
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Тела на дороге валялись, человека 4-5... -- но их мгновенно обносили специальным заграждением, что бы любопытным не фоталось...
...хотя, за такие фотки -- суд и штраф -- начиная с момента съёмки! Специальные полицаи за этим следят.
А у вас -- шоу -- 96 квартал, по-ходу...
Реконструкции -- есть.
У нас такого хлеба, для жёлтой прессы, с места события нету.
Какая-то маруся рядом мечется, в полицию звонит -- помощи не оказывает.
Я к нему -- кровь остановил и сфоткал, на всякий случай -- шо тут почалось!
Дождался медиков, фотку показал и демонстративно удалил.
...бывает...
Но хлопец, при мне, уже шевелился... -- это нормально...*)
Первое очень характерное( но не обязательное условие!) это взрыв колеса, оно не просто хлопает от давления, оно именно разрывается как бомба. Так делают только зеленые, попадают очень точно, у меня была велосипедная камера, давление ну где-то 1,5 до 2 бар. Все в норме, но когда он в нее попал, я подумал, что в меня ПТУР попал, ее разнесло в лохмотья, как будто там было давление 8 бар и внутри она была залита бензином. Я в жизни такого не видел.
Можно было бы пропустить это колесо, если бы не маршрутка, это их любимая цель. А если она заполнена детьми, это вообще для них идеально. Теперь главное подождать маршрутку и просто рядом бахнуть в колесо. Вот так!!! ...чтобы вы знали, делаются сейчас аварии.
Кажется, какой то набор слов, да? Но....такова жестокая реальность,....и зло по прежнему рядом.
Ну....и ...как вы думаете,.....я найду его...ну, нук ....психиатра или психоаналитика. Да мне пофиг....хоть кого нибудь.
1.Состояние фур,безответственость владельцев и полиции.
2.Опасность самопальных маршруток.Большинство наших маршруток - переделаные грузовички.Существуют большие бизнесы по переделке под скотовозки(пассажирскими их трудно назвать).Главный недостаток - там конструктивно элементы(дуги,короба) только в районе водителя.Плюс перегрузка. При опрокидывании такая коробушка(грузовой отсек - коробка часто склееная) дает сразу несколько трупов.Всем плевать.