Маршрутка з пасажирами перекинулася на Луганщині: постраждали 9 осіб. ФОТОрепортаж

У суботу, 17 липня, в Луганській області на трасі Н-21 перекинулася пасажирська маршрутка. В результаті інциденту постраждали 9 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Луганській області.

"Приблизно о 04.13 на автодорозі Н-21 на 68 км (неподалік від м. Щастя) сталася ДТП - сталося перекидання маршрутної автівки "Мерседес спрінтер". Внаслідок ДТП тілесні ушкодження зазнали дев'ять пасажирів та були доставлені до Щастинської міської лікарні.

За попередньою інформацією, автомобіль "Мерседес" сполученням Харків – Станиця-Луганська, перекинувся внаслідок того, що водій мікроавтобусу намагався уникнути зіткнення з перешкодою, яка раптово виникла на дорозі, а саме - автомобільною шиною, яка лопнула на автомобілі "Рено Магнум", що рухався попереду.

На місце події працюють співробітники слідчо-оперативної групи.

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Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).









