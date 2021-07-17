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Новини Фото ДТП
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Маршрутка з пасажирами перекинулася на Луганщині: постраждали 9 осіб. ФОТОрепортаж

У суботу, 17 липня, в Луганській області на трасі Н-21 перекинулася пасажирська маршрутка. В результаті інциденту постраждали 9 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Луганській області.

"Приблизно о 04.13 на автодорозі Н-21 на 68 км (неподалік від м. Щастя) сталася ДТП - сталося перекидання маршрутної автівки "Мерседес спрінтер". Внаслідок ДТП тілесні ушкодження зазнали дев'ять пасажирів та були доставлені до Щастинської міської лікарні.

За попередньою інформацією, автомобіль "Мерседес" сполученням Харків – Станиця-Луганська, перекинувся внаслідок того, що водій мікроавтобусу намагався уникнути зіткнення з перешкодою, яка раптово виникла на дорозі, а саме - автомобільною шиною, яка лопнула на автомобілі "Рено Магнум", що рухався попереду.

На місце події працюють співробітники слідчо-оперативної групи.

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Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Маршрутка з пасажирами перекинулася на Луганщині: постраждали 9 осіб 01
Маршрутка з пасажирами перекинулася на Луганщині: постраждали 9 осіб 02
Маршрутка з пасажирами перекинулася на Луганщині: постраждали 9 осіб 03
Маршрутка з пасажирами перекинулася на Луганщині: постраждали 9 осіб 04
Маршрутка з пасажирами перекинулася на Луганщині: постраждали 9 осіб 05

ДТП (4480) маршрутки (347) Луганська область (4890)


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Топ коментарі
+4
Сегодня ночью на А-9 -- Мюнхен-Берлин, жуткая авария случилась... -- я, как раз, мимо проезжал навстречу.

Тела на дороге валялись, человека 4-5... -- но их мгновенно обносили специальным заграждением, что бы любопытным не фоталось...
...хотя, за такие фотки -- суд и штраф -- начиная с момента съёмки! Специальные полицаи за этим следят.

А у вас -- шоу -- 96 квартал, по-ходу...
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17.07.2021 17:31
+3
Час звернутися жо психіатра.
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17.07.2021 19:30
+2
То лопнувшее колесо еще, наверно, немцы при отступлении потеряли, а этот на прицеп надел...
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17.07.2021 17:27
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То лопнувшее колесо еще, наверно, немцы при отступлении потеряли, а этот на прицеп надел...
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17.07.2021 17:27 Відповісти
Сегодня ночью на А-9 -- Мюнхен-Берлин, жуткая авария случилась... -- я, как раз, мимо проезжал навстречу.

Тела на дороге валялись, человека 4-5... -- но их мгновенно обносили специальным заграждением, что бы любопытным не фоталось...
...хотя, за такие фотки -- суд и штраф -- начиная с момента съёмки! Специальные полицаи за этим следят.

А у вас -- шоу -- 96 квартал, по-ходу...
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17.07.2021 17:31 Відповісти
Тут, кстати, странно. С одной стороны снимают целые документальные фильмы про, к примеру, авиакатастрофы, с кадрами очевидцев, где их нет - реконструкциями, оно потом транслируется по ТВ, продается на носителях... А с другой стороны ото шо ты написал. Нипанятна...
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17.07.2021 17:40 Відповісти
Документальных кадров с пострадавшими и трупами -- нет.

Реконструкции -- есть.
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17.07.2021 17:48 Відповісти
Так и на фотках сверху трупов нет...
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17.07.2021 17:50 Відповісти
Хоть номера и лица размыты... -- в данном случае. И то хлеб...
У нас такого хлеба, для жёлтой прессы, с места события нету.
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17.07.2021 17:55 Відповісти
В позапрошлом году, на велике катался ... вижу, хлопец лежит -- кровью из головы истекает.
Какая-то маруся рядом мечется, в полицию звонит -- помощи не оказывает.
Я к нему -- кровь остановил и сфоткал, на всякий случай -- шо тут почалось!
Дождался медиков, фотку показал и демонстративно удалил.

...бывает...
Но хлопец, при мне, уже шевелился... -- это нормально...*)
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17.07.2021 18:01 Відповісти
В случае чего - первый подозреваемый...
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17.07.2021 18:03 Відповісти
...для того и фоткал... *)
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17.07.2021 18:05 Відповісти
Ну теперь и я...хрюкну, как именно делаются такие ....УМЫШЛЕННЫЕ !!! аварии. Почему я это знаю, потому что лично я был жертвой подобной аварии и лично знаю того, кто ее делал.
Первое очень характерное( но не обязательное условие!) это взрыв колеса, оно не просто хлопает от давления, оно именно разрывается как бомба. Так делают только зеленые, попадают очень точно, у меня была велосипедная камера, давление ну где-то 1,5 до 2 бар. Все в норме, но когда он в нее попал, я подумал, что в меня ПТУР попал, ее разнесло в лохмотья, как будто там было давление 8 бар и внутри она была залита бензином. Я в жизни такого не видел.
Можно было бы пропустить это колесо, если бы не маршрутка, это их любимая цель. А если она заполнена детьми, это вообще для них идеально. Теперь главное подождать маршрутку и просто рядом бахнуть в колесо. Вот так!!! ...чтобы вы знали, делаются сейчас аварии.
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17.07.2021 18:37 Відповісти
И еще вы надеюсь знаете, что у маленьких зеленых...НЕТ МОЗГОВ!! Нет я вполне серьезно и это совсем не смешно. Более того, они еще заявляют что это мы с вами недоразвитые, а им мозги вообще не нужны. Они сами по сути - это выносные управляемые ячейки биологической нейросети. Вместо них думает программист, это сама нейросеть.
Кажется, какой то набор слов, да? Но....такова жестокая реальность,....и зло по прежнему рядом.
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17.07.2021 19:16 Відповісти
Час звернутися жо психіатра.
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17.07.2021 19:30 Відповісти
Да.....и я пойду к нему. И даже даю слово....когда от вас никого не останется! Зеленые так и сказали....посмотрим, что он скажет, когда от них никого не останется.
Ну....и ...как вы думаете,.....я найду его...ну, нук ....психиатра или психоаналитика. Да мне пофиг....хоть кого нибудь.
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17.07.2021 20:32 Відповісти
полуприцеп с прожеваным колесом здесь причем?
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17.07.2021 18:54 Відповісти
О статтю ми читаємо сракою...
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17.07.2021 19:30 Відповісти
Зачем люди ходят в зоопарк?Как говорил питерский аквариумист -"Там бегают животные невиданной красы".Почувствовал себя в зоопарке...
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17.07.2021 19:47 Відповісти
А людей жалко.Тут есть два очевидных аспекта.
1.Состояние фур,безответственость владельцев и полиции.
2.Опасность самопальных маршруток.Большинство наших маршруток - переделаные грузовички.Существуют большие бизнесы по переделке под скотовозки(пассажирскими их трудно назвать).Главный недостаток - там конструктивно элементы(дуги,короба) только в районе водителя.Плюс перегрузка. При опрокидывании такая коробушка(грузовой отсек - коробка часто склееная) дает сразу несколько трупов.Всем плевать.
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17.07.2021 20:00 Відповісти
 
 