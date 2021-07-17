Водитель комбайна погиб в ДТП на Харьковщине, - ГСЧС. ФОТО
Неподалеку от села Мурафа на Харьковщине комбайн ДОН 1500Б перевернулся с грунтовой дороги в кювет, зажав водителя.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления ГСЧС в Харьковской области, сообщение о ДТП поступило в службу спасения в 11:58.
"К месту трагедии прибыли спасатели Краснокутской пожарно-спасательной части на пожарно-спасательном автомобиле и автокран местного фермера. Но мужчину 1977 года рождения спасти не удалось", - говорится в сообщении.
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Невідомі причини аварії.Втома,алкоголь,перевищення швидкості?
Жаль комбайнера, а Зе і його депутати тим часом живі - здорові