Водитель комбайна погиб в ДТП на Харьковщине, - ГСЧС. ФОТО

Неподалеку от села Мурафа на Харьковщине комбайн ДОН 1500Б перевернулся с грунтовой дороги в кювет, зажав водителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления ГСЧС в Харьковской области, сообщение о ДТП поступило в службу спасения в 11:58.

"К месту трагедии прибыли спасатели Краснокутской пожарно-спасательной части на пожарно-спасательном автомобиле и автокран местного фермера. Но мужчину 1977 года рождения спасти не удалось", - говорится в сообщении.

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