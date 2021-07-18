Співробітники ДСНС врятували 19 осіб під час шторму на озері Світязь на Волині

Увечері 17 липня на озері Світязь на Волині почався шторм. Через сильний вітер люди, які купалися і плавали на катамаранах озером, не змогли самостійно повернутися на берег.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинського облуправління ДСНС.

"17 липня наприкінці дня на озері Світязь спостерігалися ускладнені погодні умови, зокрема пориви вітру до 18 м/с. У результаті 19 людей, які купалися, плавали або вийшли на озеро на катамаранах, не змогли самостійно повернутися на берег. Дехто з потерпілих дістався до острова, а решта перебували посеред Світязя на плавзасобах, що через пориви вітру й високі хвилі стали некерованими.

Рятувальна операція розпочалася о 17:49. На допомогу потерпілим вирушили працівники групи водолазно-рятувальних робіт смт Шацька на двох моторних човнах. Як повідомив начальник групи водолазно-рятувальних робіт майор служби цивільного захисту Олександр Кицун, найперше доправили до берега людей, які опинилися на катамаранах посеред озера, а потім вирушили на допомогу людям, які перебували на острові.

Надзвичайну подію ліквідовано о 19:27. У результаті проведених робіт врятували 19 осіб, з них 10 чоловіків, 7 жінок та 2 дітей. Медичної допомоги врятовані не потребували. На місці події працювали 5 осіб", - підсумовують у пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трьох дітей на матраці віднесло у відкрите море в курортній Кирилівці. ФОТО