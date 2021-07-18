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Новини Силовики
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Співробітники ДСНС врятували 19 осіб під час шторму на озері Світязь на Волині

Співробітники ДСНС врятували 19 осіб під час шторму на озері Світязь на Волині

Увечері 17 липня на озері Світязь на Волині почався шторм. Через сильний вітер люди, які купалися і плавали на катамаранах озером, не змогли самостійно повернутися на берег.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинського облуправління ДСНС.

"17 липня наприкінці дня на озері Світязь спостерігалися ускладнені погодні умови, зокрема пориви вітру до 18 м/с. У результаті 19 людей, які купалися, плавали або вийшли на озеро на катамаранах, не змогли самостійно повернутися на берег. Дехто з потерпілих дістався до острова, а решта перебували посеред Світязя на плавзасобах, що через пориви вітру й високі хвилі стали некерованими.

Рятувальна операція розпочалася о 17:49. На допомогу потерпілим вирушили працівники групи водолазно-рятувальних робіт смт Шацька на двох моторних човнах. Як повідомив начальник групи водолазно-рятувальних робіт майор служби цивільного захисту Олександр Кицун, найперше доправили до берега людей, які опинилися на катамаранах посеред озера, а потім вирушили на допомогу людям, які перебували на острові.

Надзвичайну подію ліквідовано о 19:27. У результаті проведених робіт врятували 19 осіб, з них 10 чоловіків, 7 жінок та 2 дітей. Медичної допомоги врятовані не потребували. На місці події працювали 5 осіб", - підсумовують у пресслужбі.

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Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) порятунок (119) ДСНС (5143) Волинська область (871)


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Был я того лета на оз. Свитязь, инфраструктуры ноль, цены как на морях и плюс комаров тучи, а так норм.
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18.07.2021 15:54 Відповісти
Цікаво, а як вони вибратися не могли, якщо там і в 100-200 м від берега води по пояс))
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18.07.2021 15:58 Відповісти
а ти, стільки горілки випивши, зміг би?
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18.07.2021 16:15 Відповісти
Найглибше озеро України, понад 50 м глибини.
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18.07.2021 16:37 Відповісти
Посеред озера - так, але до глибини по груди я дуже-дуже довго чалапав мілководдям...
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18.07.2021 16:42 Відповісти
это смотря с какой стороны заходить , я так понимаю шо эти со стороны уголка рыбака к острову плыли...
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18.07.2021 17:50 Відповісти
там не 100-200, а десь 50 м. а потім іде сильна глубина.
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18.07.2021 20:03 Відповісти
Увидел тучи плыви к берегу
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18.07.2021 16:07 Відповісти
Загалом то так: і горілки,мабуть,випито було не мало,і "хоробрість" у п"ту точку клювала, і адреналіну побільше кортіло ,і.і.і. Але обернулась вся та дурня бідою. Отже- респект ДСНСівцям,зокрема майору Кицуну!
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18.07.2021 17:17 Відповісти
 
 