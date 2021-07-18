На пляжі в Затоці знайшли тіло підлітка з Черкаської області

На пляжі бази відпочинку "Ірина" в курортному селищі Затока знайшли тіло загиблого 13-річного хлопця, батько якого загинув у морі 17 липня.

Про це повідомила Суспільному прессекретар ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко, передає Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що тіло підлітка знайшли відпочивальники об 11:50 у воді під берегом бази відпочинку "Ірина", що в Одеській області. Напередодні рятувальники витягли з води тіло його батька, який загинув 17 липня.

Хлопця шукали два дні. Рятувальники разом з водолазами та правоохоронцями обстежили 800 квадратних метрів дна, 30 квадратних кілометрів поверхні води та п'ять кілометрів берегової смуги.

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Нагадаємо, напередодні в поліції повідомили, що в Затоці Одеської області 17 липня потонув 49-річний відпочивальник, його 13-річний син зник.