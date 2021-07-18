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Новини
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На пляжі в Затоці знайшли тіло підлітка з Черкаської області

На пляжі в Затоці знайшли тіло підлітка з Черкаської області

На пляжі бази відпочинку "Ірина" в курортному селищі Затока знайшли тіло загиблого 13-річного хлопця, батько якого загинув у морі 17 липня.

Про це повідомила Суспільному прессекретар ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко, передає Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що тіло підлітка знайшли відпочивальники об 11:50 у воді під берегом бази відпочинку "Ірина", що в Одеській області. Напередодні рятувальники витягли з води тіло його батька, який загинув 17 липня.

Хлопця шукали два дні. Рятувальники разом з водолазами та правоохоронцями обстежили 800 квадратних метрів дна, 30 квадратних кілометрів поверхні води та п'ять кілометрів берегової смуги.

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Нагадаємо, напередодні в поліції повідомили, що в Затоці Одеської області 17 липня потонув 49-річний відпочивальник, його 13-річний син зник.

Одеська область (3283) смерть (6777)


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Топ коментарі
+4
Затока - отдых для лохов !
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18.07.2021 17:44
+2
100 баксов в сутки за 4 местный номер.А ещё справшивают почему в Польше жрачка дешевле.Да потому что тут доходов больше.
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18.07.2021 17:35
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прибой виніс?
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18.07.2021 17:35 Відповісти
100 баксов в сутки за 4 местный номер.А ещё справшивают почему в Польше жрачка дешевле.Да потому что тут доходов больше.
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18.07.2021 17:35 Відповісти
а 3100 грн. за двухместный без жрачки не хо-хо..
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18.07.2021 17:47 Відповісти
із розрахунку 100€ і тезою "ви ж в Європу хАтітє". Жлоби ненаситні
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18.07.2021 18:29 Відповісти
Это пятиместный
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18.07.2021 18:37 Відповісти
чисто по приколу первые попавшиеся цены:
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18.07.2021 18:47 Відповісти
Жерти - свиняче діло.
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18.07.2021 18:27 Відповісти
какаяразніца?
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18.07.2021 18:47 Відповісти
Нормальный 4к коттедж в Затоке - $150-200 в сутки.
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18.07.2021 19:20 Відповісти
...тема для Госконтроля по ценам на услуги и качество жрачки...но его в Украине, со времен Яйцелоха и Шлюшка, нет. Тому уродцу смешному что есть, уже морды бьют, все кому не лень...
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18.07.2021 17:43 Відповісти
Затока - отдых для лохов !
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18.07.2021 17:44 Відповісти
а де ні? (в межах країни та на морі)
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18.07.2021 19:52 Відповісти
Похоже что сын начал тонуть, отец попытался спасти но не хватило сил.
Трагедия для жены и матери ребенка
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19.07.2021 00:41 Відповісти
 
 